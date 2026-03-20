Градове от България и още 35 страни в Европа могат да получат до 1 млн. евро

Градове от България, страните членки на ЕС, Норвегия, Швейцария, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Украйна и Молдова ще могат да участват в партньорски мрежи за съвместно планиране, финансирани от Европейския съюз. Всяка може да получи до 1 000 000 евро, предоставени от Програма URBACT IV 2021-2027. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което е Национален орган на програмата за България, публикува на страницата си покана за създаване на „Мрежи за съвместно планиране“, по която може да се кандидатства до 17 юни 2026 г.

Целта е да се създадат партньорства между градове, желаещи да приведат в изпълнение свои стратегии или политики, като приложат конкретни мерки за осъществяването им на местно ниво. Поканата е насочена предимно към градските администрации, които желаят да работят съвместно с други европейски градове. Важно условие е 50% от общия бюджет да бъде предназначен за изпълнение на пилотни дейности на местно ниво. Поканата обхваща цялата територия на участващите страни и е отворена за всички градове.

УРБАКТ конкретно подкрепя градските власти от ниво квартал до функционална градска зона в зависимост от обхванатата тема и въздействието, което може да бъде оказано. Това включва връзки между градовете и селските райони и трансгранични функционални градски зони. Във всяка мрежа могат да участват от 6 до 8 партньора.

Средствата от ЕФРР са в размер на 70% от стойността на проекта за партньори от Югозападния район за планиране и 80% за партньори от останалата територия на България. МРРБ осигурява 15% национално съфинансиране за българските бенефициенти.