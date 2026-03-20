Градове от България и още 35 страни в Европа могат да получат до 1 млн. евро

20 Март, 2026 17:50 463 4

Целта е да се създадат партньорства между градове, желаещи да приведат в изпълнение свои стратегии или политики, като приложат конкретни мерки за осъществяването им на местно ниво

Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Градове от България, страните членки на ЕС, Норвегия, Швейцария, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Украйна и Молдова ще могат да участват в партньорски мрежи за съвместно планиране, финансирани от Европейския съюз. Всяка може да получи до 1 000 000 евро, предоставени от Програма URBACT IV 2021-2027. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което е Национален орган на програмата за България, публикува на страницата си покана за създаване на „Мрежи за съвместно планиране“, по която може да се кандидатства до 17 юни 2026 г.

Целта е да се създадат партньорства между градове, желаещи да приведат в изпълнение свои стратегии или политики, като приложат конкретни мерки за осъществяването им на местно ниво. Поканата е насочена предимно към градските администрации, които желаят да работят съвместно с други европейски градове. Важно условие е 50% от общия бюджет да бъде предназначен за изпълнение на пилотни дейности на местно ниво. Поканата обхваща цялата територия на участващите страни и е отворена за всички градове.

УРБАКТ конкретно подкрепя градските власти от ниво квартал до функционална градска зона в зависимост от обхванатата тема и въздействието, което може да бъде оказано. Това включва връзки между градовете и селските райони и трансгранични функционални градски зони. Във всяка мрежа могат да участват от 6 до 8 партньора.

Средствата от ЕФРР са в размер на 70% от стойността на проекта за партньори от Югозападния район за планиране и 80% за партньори от останалата територия на България. МРРБ осигурява 15% национално съфинансиране за българските бенефициенти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Враца има ли е у списъка? Да знам дали от кеф или от яд да маризим женката довечера.

    17:52 20.03.2026

  • 2 Кандидат депутат

    3 0 Отговор
    Тези пари директно при кмета ли отиват , или ще трябва да ги взима чрез наши фирми.

    17:59 20.03.2026

  • 3 Дориана

    1 0 Отговор
    Масово парите от Европейските фондове потъват незнайно къде.Като се започне с некачествените магистрали за милиони и се стигне до Общините. Да не говорим, че селските региони западнаха и запустяха. В градовете улиците са разбити, градинките застроени така, че модела Борисов - Пеевски се погрижи за "всичко" и сега България е "модерна и процъфтява". Хората не знаят да се смеят или да плачат.

    17:59 20.03.2026

  • 4 ха ха

    1 0 Отговор
    те и по 10 000 000 ще дадат , стига да има 50% отчисления за правилните политици и банкери , естествено ще ги връщат работещите в населеното място с лихвите по бързите кредити

    18:00 20.03.2026

