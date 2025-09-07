Ангел Славчев: Ако трябва, ще правим кампания с капачки за ремонт на армейски покрив

По време на днешната обиколка, част от инициативата "Парламентът отива при народа", в населените места на София - област, народният представител от "Възраждане" - Ангел Славчев, получи поздравления от хората, с които се срещаше заради това, че в прав текст каза на народните представители от другите партии, че не заслужават заплатите си, тъй като не ходят на работа. Славчев беше в Народното събрание, защото както “Възраждане” предварително съобщи - през септември ще проведат стотици срещи във всеки регион и народните представители на политическата организация ще влизат в пленарна зала само ако по чудо влезе за разглеждане техен законопроект, има вот на недоверие или парламентарен въпрос. Ето и какво се случи в петък на парламентарния контрол.

С ирония към почти празната пленарна зала започна въпроса си народният представител Ангел Славчев. "Виждам, че в парламента добре си живеете без "Възраждане". За първи път парламентарен контрол започва в 10 без 15. След малко може да се прибирате вече по къщите да си почивате.", обърна се той към депутатите, преди да постави темата за състоянието на сградния фонд на Българската армия пред министъра на отбраната.

"Като народен представител от 26-и МИР София-област редовно пътувам по пътя между Мусачево и Елин Пелин, където се намира военно формирование 42600. Сградният фонд там е в плачевно състояние. Най-фрапиращ е покривът на главната сграда до пътя - в критично състояние, с огромна дупка, която се разширява от години. Още през 2022 година Google Maps е документирал този разпад. Това не само компрометира функционалността на обекта, но и подкопава авторитета и достойнството на Българската армия.", подчерта Славчев от трибуната.

Той припомни, че бюджетът за отбрана възлиза на милиарди, но въпреки това армията се изправя пред унизителни проблеми: "Откакто Вие сте министър, над 8 милиарда лева минаха през Министерството на отбраната, но пари за един покрив не се намериха. Как изглежда армията ни пред очите на хората, когато всеки ден хиляди минават покрай тази рушаща се сграда?"

Народният представител от "Възраждане" постави и втори въпрос - за сигурността на военните обекти в интернет пространството: "Какви мерки ще предприемете, за да бъдат заличени всички изображения и снимки на военни обекти от интернет платформи, защото това подкопава сигурността и достойнството на Българската армия?"

В отговора си министърът на отбраната съобщи, че част от сградите във формированието ще бъдат ремонтирани, а други премахнати, тъй като са с отпаднала необходимост и компрометирана конструкция. За посочената от Славчев сграда е предвидено събаряне. По втория въпрос министърът увери, че е създадена организация за „маскиране и обезличаване“ на военни обекти при заснемане от космически и дигитални системи, като списъкът с конкретни зони предстои да бъде финализиран и депозиран в институциите на ЕС.

Ангел Славчев остро репликира: "Господин Запрянов, от 8 милиарда за отбрана, 14 милиона са нужни за ремонт на сграден фонд и Вие за две години не можахте да отделите тези средства. Ако трябва, да направим кампания с капачки, за да оправим покрива в Мусачево. Това е срам за армията и позор за държавата."

Той допълни, че състоянието на сградата символизира разпада в сектора: "Тази дупка в покрива е дупка в достойнството на Българската армия. От 2021 година покривът се руши, а Вие не намерихте време да го оправите. Вместо да пазите бойните знамена, както винаги е правила армията ни, Вашето управление позори институцията. И затова най-правилното решение е оставка."