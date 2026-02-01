Томислав Дончев за Румен Радев! Репликата - няма ляво, няма дясно е нелепа!

"Всеки път, когато съм излизал от Министерски съвет, винаги съм се чувствал по-добре и в сферата на удоволствието. Свършихме страхотно много работа."
Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев пред БНР.
Дончев коментира и интервюто на президента Румен Радев в предаването Панорама по БНТ. "Много трудно мога да го коментирам поради липсата на конкретни заявки. В политиката не е редно да се коментират личностите, а конкретните политически приоритети във визията на икономиката, здравеопазването, образованието", добави вицепремиерът в оставка.
Според него всеки, който влиза в политическото състезание, трябва поне да се определи какъв е - вляво, дясно или в център.
Томислав Дончев заяви, че не е чул Радев да се определи и в геополитиката. "Единственото, което мога да коментирам, е, че имаше няколко неверни твърдения, че е имало драстичен спад на инвестициите през 2025 година", посочи Дончев.
Той добави, че предизборната кампания ще е като боричкане в кал. От предизборната кампания ще се опитаме да развием тезите, свързани с необходимост от икономическа трансформация, която включва комплект от мерки за висока добавена стойност в икономиката. Разговорите за доходите се свеждат само до преразпределение на средствата - това е все едно да се преместят от един портфейл в друг и да станат повече. В дългосрочен план ще е важно какво се произвежда от човешкия капитал, отчете Томислав Дончев.
Вицепремиерът отбеляза, че няма претенции кога ще се проведат предсрочните парламентарни избори. Дончев смята, че няма нищо лошо в това да се води спор как ще се гласува на предсрочния вот. Безкрайните спорове за една изборна технология срещу друга изборна технология водят до ерозиране на изборния процес, тъй като едните не вярват нито на машините, другите нито на хартията, посочи още Дончев.
И предупреди, че няма нищо по-лошо от пипането на изборните правила преди изборите.
Томислав Дончев коментира в заключение и кой ще е служебният министър-председател. "Кой е служебният министър-председател и какъв е съставът на служебния кабинет няма отношение към изборния процес. Основните отговорности ще бъдат на ЦИК, освен ако служебният кабинет не се държи като политически играч и не провежда политически репресии", каза още вицепремиерът в оставка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 съдията Дред
16:14 01.02.2026
2 Сатана Z
16:14 01.02.2026
3 Мурка
16:14 01.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ех Дончев кога ще израстнеш
Жалко за пропиляния ти живот по седалките на парламента пък и на партийния дом който обезобразихте
Неудачник!
16:15 01.02.2026
6 Гласове от зайчарника в Банкя
16:15 01.02.2026
7 ФЕЙК
16:16 01.02.2026
8 Ъпстийн
16:16 01.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хаха
Пълни тъпотии от някакви кухоглави ориенталски поплювковци. Никой не ти вярва на ЕТИКЕТЧЕТО бе габровска гнидо!
16:17 01.02.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
В последното управление КОМУНИСТИ и АНТИКОМУНИСТИ не управляваха ли СЪВМЕСТНО🤔❗
Сещам се за ЕДИН политик който НЕ предаде интересите на държавата, но държавата го предаде🤔
Мнозина ще се изненадат, но това е Човекът с главно Ч и Политикът с главно П, който отказа да дава от нашите пари на Шорош за неговата
"Америка СРЕЩУ България"❗
Коментиран от #24
16:17 01.02.2026
12 ГЕРБав
16:18 01.02.2026
13 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
16:19 01.02.2026
14 хаха
То от заблатено добиче, обитаващо земите южно от Румъния какво да очакваш де.
"да се определи какъв е"...
Аз ще ви определя бе - БОКЛУЦИ. Готово.
16:19 01.02.2026
15 АГАТ а Кристи
А па от тоя руски троянски кон в Европа, тепърва ще се гну сим !!!
16:19 01.02.2026
16 Вашата
16:20 01.02.2026
17 Ужасен ужас
Коментиран от #30
16:21 01.02.2026
18 хаха
Аз съм извънземен. ХАХАХА!
16:21 01.02.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ами за една дето плюеше БорисОФ и партията му, че били милиционерски и управлявали с милиционерски похвати, а сега все е зад БорисОФ на всяко негово изказване🤔
16:21 01.02.2026
20 прав е Радев
16:22 01.02.2026
21 оня с питон.я
16:23 01.02.2026
22 ДрайвингПлежър
В БГ всичкото ляво и дясно е една и съща мафия... всъщност нека не бъдем нихилисит - не е само в България така! Политиците вече нямат идеология, всички са водени от корпоративните интереси
16:23 01.02.2026
23 Последния Софиянец
16:24 01.02.2026
24 ?????
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това го зарежи !
Кажи какво става с Аспаруховия мост ?
Ферибот, или фамилия Коцеви на гръб. ще ви пренасят ?
Далаверата в Морската градина още ли е тайственна, или ще почнете да я разплитата ?
16:26 01.02.2026
25 Валентин Милевски
Това са категории,по-скоро не означаващи нищо.И,не е възможно те да означават нещо в съвременният свят.Както не означават нищо,да речем,В САЩ и Великобритания.А,и едва ли това ще повлияе на избирателите.
16:26 01.02.2026
26 Дориана
16:26 01.02.2026
27 Тома
16:27 01.02.2026
28 САНДОКАН
16:29 01.02.2026
29 Абе льорьо
16:34 01.02.2026
30 Пакистанско дете
До коментар #17 от "Ужасен ужас":Сус бе, ти не четеш ли ?
Хиляди пакистански деца подписахме петиция, в която настояваме Мунчо да го заврът в тръбата на пристанището в Турция, дето е началото на Боташ, да пуснат руската газ и да го изхвърлят на унгарска територия, при другите комунисти !
16:35 01.02.2026