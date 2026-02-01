Томислав Дончев за Румен Радев! Репликата - няма ляво, няма дясно е нелепа!

"Всеки път, когато съм излизал от Министерски съвет, винаги съм се чувствал по-добре и в сферата на удоволствието. Свършихме страхотно много работа."

Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев пред БНР.

Дончев коментира и интервюто на президента Румен Радев в предаването Панорама по БНТ. "Много трудно мога да го коментирам поради липсата на конкретни заявки. В политиката не е редно да се коментират личностите, а конкретните политически приоритети във визията на икономиката, здравеопазването, образованието", добави вицепремиерът в оставка.

Според него всеки, който влиза в политическото състезание, трябва поне да се определи какъв е - вляво, дясно или в център.

Томислав Дончев заяви, че не е чул Радев да се определи и в геополитиката. "Единственото, което мога да коментирам, е, че имаше няколко неверни твърдения, че е имало драстичен спад на инвестициите през 2025 година", посочи Дончев.

Той добави, че предизборната кампания ще е като боричкане в кал. От предизборната кампания ще се опитаме да развием тезите, свързани с необходимост от икономическа трансформация, която включва комплект от мерки за висока добавена стойност в икономиката. Разговорите за доходите се свеждат само до преразпределение на средствата - това е все едно да се преместят от един портфейл в друг и да станат повече. В дългосрочен план ще е важно какво се произвежда от човешкия капитал, отчете Томислав Дончев.

Вицепремиерът отбеляза, че няма претенции кога ще се проведат предсрочните парламентарни избори. Дончев смята, че няма нищо лошо в това да се води спор как ще се гласува на предсрочния вот. Безкрайните спорове за една изборна технология срещу друга изборна технология водят до ерозиране на изборния процес, тъй като едните не вярват нито на машините, другите нито на хартията, посочи още Дончев.

И предупреди, че няма нищо по-лошо от пипането на изборните правила преди изборите.

Томислав Дончев коментира в заключение и кой ще е служебният министър-председател. "Кой е служебният министър-председател и какъв е съставът на служебния кабинет няма отношение към изборния процес. Основните отговорности ще бъдат на ЦИК, освен ако служебният кабинет не се държи като политически играч и не провежда политически репресии", каза още вицепремиерът в оставка.