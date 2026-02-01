Новини
България »
София »
Томислав Дончев за Румен Радев! Репликата - няма ляво, няма дясно е нелепа!

1 Февруари, 2026 16:11 554 30

  • томислав дончев-
  • избори-
  • кампания

Предизборната кампания ще е като боричкане в кал

Томислав Дончев за Румен Радев! Репликата - няма ляво, няма дясно е нелепа! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Всеки път, когато съм излизал от Министерски съвет, винаги съм се чувствал по-добре и в сферата на удоволствието. Свършихме страхотно много работа."

Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев пред БНР.

Дончев коментира и интервюто на президента Румен Радев в предаването Панорама по БНТ. "Много трудно мога да го коментирам поради липсата на конкретни заявки. В политиката не е редно да се коментират личностите, а конкретните политически приоритети във визията на икономиката, здравеопазването, образованието", добави вицепремиерът в оставка.

Според него всеки, който влиза в политическото състезание, трябва поне да се определи какъв е - вляво, дясно или в център.

Томислав Дончев заяви, че не е чул Радев да се определи и в геополитиката. "Единственото, което мога да коментирам, е, че имаше няколко неверни твърдения, че е имало драстичен спад на инвестициите през 2025 година", посочи Дончев.

Той добави, че предизборната кампания ще е като боричкане в кал. От предизборната кампания ще се опитаме да развием тезите, свързани с необходимост от икономическа трансформация, която включва комплект от мерки за висока добавена стойност в икономиката. Разговорите за доходите се свеждат само до преразпределение на средствата - това е все едно да се преместят от един портфейл в друг и да станат повече. В дългосрочен план ще е важно какво се произвежда от човешкия капитал, отчете Томислав Дончев.

Вицепремиерът отбеляза, че няма претенции кога ще се проведат предсрочните парламентарни избори. Дончев смята, че няма нищо лошо в това да се води спор как ще се гласува на предсрочния вот. Безкрайните спорове за една изборна технология срещу друга изборна технология водят до ерозиране на изборния процес, тъй като едните не вярват нито на машините, другите нито на хартията, посочи още Дончев.

И предупреди, че няма нищо по-лошо от пипането на изборните правила преди изборите.

Томислав Дончев коментира в заключение и кой ще е служебният министър-председател. "Кой е служебният министър-председател и какъв е съставът на служебния кабинет няма отношение към изборния процес. Основните отговорности ще бъдат на ЦИК, освен ако служебният кабинет не се държи като политически играч и не провежда политически репресии", каза още вицепремиерът в оставка.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 12 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 съдията Дред

    11 1 Отговор
    Дончев ,Сачева , Добрев на по 50 г затвор ,а банският гуру на сто !!!

    16:14 01.02.2026

  • 2 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Разликата се нарича НАРОДЕН СЪД 2

    16:14 01.02.2026

  • 3 Мурка

    9 2 Отговор
    РАДЕВ НЕ Е ПАПКОНОСЕЦА НЕ МОЖЕШ ДА ГО СГОТВИШ

    16:14 01.02.2026

  • 5 Ех Дончев кога ще израстнеш

    9 0 Отговор
    Затова Боко никога не ти даде път нагоре
    Жалко за пропиляния ти живот по седалките на парламента пък и на партийния дом който обезобразихте
    Неудачник!

    16:15 01.02.2026

  • 6 Гласове от зайчарника в Банкя

    12 0 Отговор
    "Ту тууу" е това е реплика!, а "Вие сте пpоcти и аз съм пpоcт, затова се разбираме" е направо класика!

    16:15 01.02.2026

  • 7 ФЕЙК

    7 0 Отговор
    Нашите политици са царе да търсят кусурите на другия , и да се лаят, плюят, псуват и заливат с вода! Нищо градивно няма в тях. За това още преди 120 години великият Марк Твен казва "ПЕЛЕНИТЕ И ПОЛИТИЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНЯТ ЧЕСТО ПО ЕДНА И СЪЩА ПРИЧИНА"!

    16:16 01.02.2026

  • 8 Ъпстийн

    6 0 Отговор
    Няма дясно,няма ляво,има тясно....

    16:16 01.02.2026

  • 10 хаха

    8 2 Отговор
    Ти си нелеп бе гайбанчовец. Тръгнали сополите да си лепят някакви си етикетчета "аз съм ляв", "аз съм десен".
    Пълни тъпотии от някакви кухоглави ориенталски поплювковци. Никой не ти вярва на ЕТИКЕТЧЕТО бе габровска гнидо!

    16:17 01.02.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    Ами те десните управляват с леви методи, а левите приеха най-десния вид данък❗
    В последното управление КОМУНИСТИ и АНТИКОМУНИСТИ не управляваха ли СЪВМЕСТНО🤔❗
    Сещам се за ЕДИН политик който НЕ предаде интересите на държавата, но държавата го предаде🤔
    Мнозина ще се изненадат, но това е Човекът с главно Ч и Политикът с главно П, който отказа да дава от нашите пари на Шорош за неговата
    "Америка СРЕЩУ България"❗

    Коментиран от #24

    16:17 01.02.2026

  • 12 ГЕРБав

    4 1 Отговор
    Сорос постави Габровеца да наглежда инвестицията му в БГ Дончев управлява паричните потоци в групировката ГЕРБ,а не Бойко

    16:18 01.02.2026

  • 13 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    2 2 Отговор
    от подмяната постигнахме леви цели с десни политики или десни цели с леви полтики... не знам и аз ама яко ви нахендрихме!

    16:19 01.02.2026

  • 14 хаха

    4 1 Отговор
    "трябва поне да се определи какъв е - вляво, дясно или в център."

    То от заблатено добиче, обитаващо земите южно от Румъния какво да очакваш де.
    "да се определи какъв е"...

    Аз ще ви определя бе - БОКЛУЦИ. Готово.

    16:19 01.02.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    3 2 Отговор
    Военната тъпота избива като каймак на повърхността.
    А па от тоя руски троянски кон в Европа, тепърва ще се гну сим !!!

    16:19 01.02.2026

  • 16 Вашата

    5 1 Отговор
    шайка си е само леви , потомствени комунисти и издънките им , а и червени престъпни милиционери ! Пребоядисани за лични интереси и скрити зад имунитет "демократи" . А иначе едно нищо конкретно и коректно ! Хермафродити по - ли ти харесва ?

    16:20 01.02.2026

  • 17 Ужасен ужас

    3 2 Отговор
    Само някое пакистанско дете не се е изказало още за Радев

    Коментиран от #30

    16:21 01.02.2026

  • 18 хаха

    4 1 Отговор
    "трябва поне да се определи какъв е - вляво, дясно или в център."

    Аз съм извънземен. ХАХАХА!

    16:21 01.02.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор
    ТомисЛАФЧО, сещаш ли се за един дето щеше да вкарва БорисОФ , а сега в баш ГЕРБЕРАСТ🤔
    Ами за една дето плюеше БорисОФ и партията му, че били милиционерски и управлявали с милиционерски похвати, а сега все е зад БорисОФ на всяко негово изказване🤔

    16:21 01.02.2026

  • 20 прав е Радев

    1 2 Отговор
    Само с леви завои (политики) или само с десни завои пак може да се стигне до крайната точка, ама пътя ще безсмислено по-дълъг. Друг е въпроса, че нас ни управляват наведени политици, които нито имат цел къде да стигнем, нито реална представа къде се намираме, още по-малко пък виждат на къде отиваме.

    16:22 01.02.2026

  • 21 оня с питон.я

    2 1 Отговор
    Има само български интереси. Но старите комунета и отрочетата им не могат да проумеят това.

    16:23 01.02.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    "нелепа" - но вярна!
    В БГ всичкото ляво и дясно е една и съща мафия... всъщност нека не бъдем нихилисит - не е само в България така! Политиците вече нямат идеология, всички са водени от корпоративните интереси

    16:23 01.02.2026

  • 23 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    В момента в зала 3 на НДК основаваме движение Булекзит и няма места.Залата е 1200 човека и не стига.

    16:24 01.02.2026

  • 24 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това го зарежи !
    Кажи какво става с Аспаруховия мост ?
    Ферибот, или фамилия Коцеви на гръб. ще ви пренасят ?
    Далаверата в Морската градина още ли е тайственна, или ще почнете да я разплитата ?

    16:26 01.02.2026

  • 25 Валентин Милевски

    1 0 Отговор
    Томислав е,ти си умен човек,далеч,далеч по-умен от носа ти Боко,и трябва да ти е ясно,че в съвременния живот отдавна няма такова нещо,като "ляво" и "дясно".
    Това са категории,по-скоро не означаващи нищо.И,не е възможно те да означават нещо в съвременният свят.Както не означават нищо,да речем,В САЩ и Великобритания.А,и едва ли това ще повлияе на избирателите.

    16:26 01.02.2026

  • 26 Дориана

    1 0 Отговор
    Томислав Дончев говори тенденциозни глупости в стила на Борисов. Сам се хвали колко много работа били свършили, разбира се според неговия аршин, но не казва нищо защо народа излезе срещу мафия Магнитски. Сътвориха възможно най- лошия финансов бюджет, вкараха България насилствено без референдум в най- лошата политическа обстановка в Еврозоната. Пътищата са под всякаква критика с кражби от асфалт и всичко за което се сети човек, висока инфлация и ежедневен растеж на цени и тръгнал сам да се хвали.

    16:26 01.02.2026

  • 27 Тома

    3 0 Отговор
    Този бил най умния в герб защото бил началник на радиоточката в Габрово и после с тиквата откраднаха 2 милиарда лева за електронно правителство

    16:27 01.02.2026

  • 28 САНДОКАН

    2 0 Отговор
    Томе ти за пари продаде родината си , също като еднокнижния ти началник. Станахме гетото на Европа именно след вашето управление. Чудя се от къде тази наглост да коментирате хора които интелектуално са сто години пред вас.

    16:29 01.02.2026

  • 29 Абе льорьо

    0 0 Отговор
    Защо да е нелепа? Не беше ли БСП партията с най много милионери, а парите и предприятията след приваизацията не отидоха ли пак в ръцете на комунистите и техните наследници?Примери да искаш.

    16:34 01.02.2026

  • 30 Пакистанско дете

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ужасен ужас":

    Сус бе, ти не четеш ли ?
    Хиляди пакистански деца подписахме петиция, в която настояваме Мунчо да го заврът в тръбата на пристанището в Турция, дето е началото на Боташ, да пуснат руската газ и да го изхвърлят на унгарска територия, при другите комунисти !

    16:35 01.02.2026

