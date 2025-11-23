Новини
България »
Вирус със стомашно-чревни симптоми върлува сред децата, пикът на грипа - през февруари

Вирус със стомашно-чревни симптоми върлува сред децата, пикът на грипа - през февруари

23 Ноември, 2025 12:07 889 8

  • лекар-
  • лекарска слушалка-
  • здраве

Освен тях се разпространяват и обичайните заподозрени за този период от годината – грип А и COVID

Вирус със стомашно-чревни симптоми върлува сред децата, пикът на грипа - през февруари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Епичен за сезона вирус със стомашно-чревни неразположения върлува сред децата в момента. Според лекарите освен него циркулират грип А и COVID-19. Медиците отчитат, че противогрипните ваксини ще осигурят достатъчна защита от тежко протичане на заболяването въпреки мутациите.

Галя е довела 5-годишната си дъщеря за преглед при общопрактикуващия лекар д-р Деница Даскалова след продължило вече няколко дни неразположение.

"В понеделник ѝ беше лошо. Болеше я коремът. Повърна три пъти. Вечерта вдигна температура и във вторник я поддържаше. И след това започна кашлицата", разказва Галя Тодорова.

В детската градина на Ема още няколко деца са с тези симптоми.

"В момента са на мода респираторните вируси, които протичат с кашлица, хрема, зачервено гърло. Това, което ми прави впечатление, е, че се е поизменила периодичността на отделните заболявания. И много нетипично за този сезон - до преди седмица–две доминираха вируси със стомашно-чревно засягане, протичащи с повръщане и диария", обяснява доктор Даскалова.

Освен тях се разпространяват и обичайните заподозрени за този период от годината – грип А и COVID.

"С увеличаването на случаите на грип се наблюдава намаляване на случаите на COVID, което не е необичайно, защото вирусите не обичат да се „сблъскват“ челно помежду си", подчертава проф. Радостина Александрова, вирусолог от БАН.

Засилен интерес към противогрипните ваксини отчетоха личните лекари тази есен, но грипът е претърпял промени.

"Той е претърпял някои мутации, след като ваксината вече е била разработена. Въпреки че се очаква да има по-ниска степен на защита по отношение на инфекция, се смята, че защитата срещу тежко боледуване ще бъде достатъчно добра", категорична е професор Александрова.

А най-високи стойности грипът се очаква да достигне между януари и февруари.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 2 Отговор
    "Освен тях се разпространяват и обичайните заподозрени за този период от годината – грип А и COVID"
    ----
    🤣🤣🤣🤣🤣

    12:08 23.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хирург

    4 0 Отговор
    В момента били НА МОДА респираторните вируси. Това никой колега няма да го каже. Или си измисляте, или "колежката" не е за там.

    12:12 23.11.2025

  • 4 А печелившите

    5 0 Отговор
    .от всичко това, за свещи да ги давате ... парите

    12:16 23.11.2025

  • 5 Николчо

    3 0 Отговор
    През февруари ли ще пръскат облаците за грип?

    Коментиран от #6

    12:34 23.11.2025

  • 6 зц111

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Николчо":

    Вчера да видиш в късния следобяд небето над моя град беше яко нашарено. Вида на на нашареното беше буквално във вид решетка.. И до като гледах небето минава един самолет над мен и даже след като се скри километричната му диря остана. Гледам един друг в далечината лети ама дирята му беше къса и се губеше. Никой не може да ме убеди че не пръскат ама никой.

    13:08 23.11.2025

  • 7 Шестопръстната Ръка

    0 0 Отговор
    Тази горе на снимката, професор Алексанрова е есенния вирус! А знаете ли че думата "ВИРУС" е измислена и че ВИРУСИ НЯМА! Има БАКТЕРИИ! Бактериите имат по повърхността си ГЕНЕТИЧНИ ТОЧКИ и когато влязат в приемника - ТЕЛА на ЖИВОТНИ и ХОРА с тия ГЕНЕТИЧНИ ТОЧКИ наречени от медицината "ВИРУС" започва в телата да произвеждат БЕЛТЪК с който да преживеят! Има добри БАКТЕРИИ - за производство на КИСЕЛО МЛЯКО и Лоши Бактерии и ПАРАЗИТТИ.... Затова Унищожавайте ПА-РАЗИтите и Лошите БАКТЕРИИИ в телата си, чрез тия три неша, "Зърна от Карамфил, Билката Пелин и Горчивка от Зелени орехи в Етилов Алкохол" и престанете да ходите да ви инжектира другарката, пардон професорка Александрова със спринцовка на Шестопръстната ръка!

    13:22 23.11.2025

  • 8 Шестопръстната Ръка

    0 0 Отговор
    И какво става... Този всемогъщ КОВИД въобще не иска да достигне заветния Витановски връх 3000...мотае се в подножието с ГРИП...изпробва нетърпеливото Витановско търпение...въобще не разболява пукащия гумите на колата Му....не удовлетворява кунчевите, кантарджиевите, христовите и пр. амбициозни страшнотии... Вирус Хулиган...

    13:29 23.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове