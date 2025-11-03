Д-р Даниел Кипров: Съмняваме се, че парите ще стигнат до младите лекари

Д-р Даниел Кипров, общопрактикуващ лекар от инициативния комитет "Бъдеще за България", изрази сериозни съмнения, че отпуснатите средства за млади лекари реално ще стигнат до тях. Той коментира, че липсват ясни критерии за разпределението на парите и болничните директори имат твърде голяма свобода да се разпореждат с тях. Това заяви той в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

"Има значение откъде идват тези пари, защото имаме съмнения, че ще стигнат реално до лекарите. Така, както е заложено, става дума за едни средства, за които няма никакви критерии къде ще отидат и по какъв начин", каза д-р Кипров. Той допълни, че още в началото са предложили правомощията на директорите да бъдат ограничени.

Лекарят посочи огромната несправедливост в заплащането в здравната система като основен проблем, който не се адресира.

"Предполага се, че в системата няма пари, макар че има директори, които взимат по 60 000 - 70 000 лева на месец, но дават на акушерките, медицинските сестри и лекари по 1000 – 2000 лева", обясни той. Според него новият механизъм не дава гаранция, че парите ще стигнат до редовия служител, вместо отново да отидат при ръководството.

Д-р Кипров уточни, че от "Бъдеще за България" настояват възнагражденията да бъдат обвързани като процент от средната работна заплата, а не да се определят твърди суми.

Той алармира, че исканията им за заплащането на нощния труд изобщо не са отразени. Към момента то остава 1,60 лева на час.

Сред другите нерешени проблеми д-р Кипров изтъкна липсата на стимули за допълнителни квалификации, както и порочните практики при заемането на места за специализация. По думите му, те в голямата си част се дават "на базата на „шуробаджанащината” или след „подкупи”".

Лекарят заяви, че настоящото решение на правителството е прибързано и цели "потушаване на недоволството", а не трайно решаване на проблемите. Той посочи, че негови колеги са били заплашвани, за да не се включат в протеста, и предупреди, че демонстрациите ще продължат, ако се предлагат само неработещи решения.