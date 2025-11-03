Д-р Даниел Кипров: Съмняваме се, че парите ще стигнат до младите лекари

Д-р Даниел Кипров, общопрактикуващ лекар от инициативния комитет "Бъдеще за България", изрази сериозни съмнения, че отпуснатите средства за млади лекари реално ще стигнат до тях. Той коментира, че липсват ясни критерии за разпределението на парите и болничните директори имат твърде голяма свобода да се разпореждат с тях. Това заяви той в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.
"Има значение откъде идват тези пари, защото имаме съмнения, че ще стигнат реално до лекарите. Така, както е заложено, става дума за едни средства, за които няма никакви критерии къде ще отидат и по какъв начин", каза д-р Кипров. Той допълни, че още в началото са предложили правомощията на директорите да бъдат ограничени.
Лекарят посочи огромната несправедливост в заплащането в здравната система като основен проблем, който не се адресира.
"Предполага се, че в системата няма пари, макар че има директори, които взимат по 60 000 - 70 000 лева на месец, но дават на акушерките, медицинските сестри и лекари по 1000 – 2000 лева", обясни той. Според него новият механизъм не дава гаранция, че парите ще стигнат до редовия служител, вместо отново да отидат при ръководството.
Д-р Кипров уточни, че от "Бъдеще за България" настояват възнагражденията да бъдат обвързани като процент от средната работна заплата, а не да се определят твърди суми.
Той алармира, че исканията им за заплащането на нощния труд изобщо не са отразени. Към момента то остава 1,60 лева на час.
Сред другите нерешени проблеми д-р Кипров изтъкна липсата на стимули за допълнителни квалификации, както и порочните практики при заемането на места за специализация. По думите му, те в голямата си част се дават "на базата на „шуробаджанащината” или след „подкупи”".
Лекарят заяви, че настоящото решение на правителството е прибързано и цели "потушаване на недоволството", а не трайно решаване на проблемите. Той посочи, че негови колеги са били заплашвани, за да не се включат в протеста, и предупреди, че демонстрациите ще продължат, ако се предлагат само неработещи решения.
1 Тошко Африкански
17:05 03.11.2025
2 Тошко
Коментиран от #6
17:06 03.11.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
17:06 03.11.2025
4 Зуека
Коментиран от #7
17:07 03.11.2025
5 И аз да кажа
17:10 03.11.2025
6 Шао Лин
До коментар #2 от "Тошко":Монасите от Непал ще те лекуват с билки и игли за купа ориз.
Коментиран от #8, #10
17:11 03.11.2025
7 Слави
До коментар #4 от "Зуека":В Испания лекарите взимат по 12 евро на час.24 000 евро годишно.
Коментиран от #9
17:13 03.11.2025
8 Все е нещо
До коментар #6 от "Шао Лин":Изглежда има ефект, защото населението им нараства. В България дали има излекувани?
17:14 03.11.2025
9 Зуека
До коментар #7 от "Слави":Когато станат лекари. Докато специализират започват с 800 евро.
17:15 03.11.2025
10 Тошко
До коментар #6 от "Шао Лин":Българчетата стажант медици лекуват по протокола на Смъртта.
17:15 03.11.2025
11 Ами
17:17 03.11.2025
12 парите до младите лекари
проф. Минасян: В бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! ... БНБ и МС са за съд.. проф. Минасян
Трябва моментално да бъде извикан в прокуратурата ако факти за подобно престъпление има ...
Има ли право въобще през бюджета да се осъществява изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! Вероятно или е през ББР или е незаконни траншове към НАТО и Украйна. Иначе ни обяснява тоя Гуцанов как малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии, и една голяма сума - малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета. ....
17:22 03.11.2025
13 Гост
17:28 03.11.2025
14 Тома
18:16 03.11.2025
15 младите лекари
18:17 03.11.2025
17 21000 лв е....
Коментиран от #18
18:21 03.11.2025
18 Оборота на едно магазинче
До коментар #17 от "21000 лв е....":На ул. ЗДРАВЕ ЗА принта на учебниците стигна 108 000 лева на ден !
18:23 03.11.2025