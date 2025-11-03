Новини
Д-р Даниел Кипров: Съмняваме се, че парите ще стигнат до младите лекари

3 Ноември, 2025 17:04 875 18

Има директори, които взимат по 60 000 - 70 000 лева на месец, но дават на акушерките, медицинските сестри и лекари по 1000 – 2000 лева

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Д-р Даниел Кипров, общопрактикуващ лекар от инициативния комитет "Бъдеще за България", изрази сериозни съмнения, че отпуснатите средства за млади лекари реално ще стигнат до тях. Той коментира, че липсват ясни критерии за разпределението на парите и болничните директори имат твърде голяма свобода да се разпореждат с тях. Това заяви той в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

"Има значение откъде идват тези пари, защото имаме съмнения, че ще стигнат реално до лекарите. Така, както е заложено, става дума за едни средства, за които няма никакви критерии къде ще отидат и по какъв начин", каза д-р Кипров. Той допълни, че още в началото са предложили правомощията на директорите да бъдат ограничени.

Лекарят посочи огромната несправедливост в заплащането в здравната система като основен проблем, който не се адресира.

"Предполага се, че в системата няма пари, макар че има директори, които взимат по 60 000 - 70 000 лева на месец, но дават на акушерките, медицинските сестри и лекари по 1000 – 2000 лева", обясни той. Според него новият механизъм не дава гаранция, че парите ще стигнат до редовия служител, вместо отново да отидат при ръководството.

Д-р Кипров уточни, че от "Бъдеще за България" настояват възнагражденията да бъдат обвързани като процент от средната работна заплата, а не да се определят твърди суми.

Той алармира, че исканията им за заплащането на нощния труд изобщо не са отразени. Към момента то остава 1,60 лева на час.

Сред другите нерешени проблеми д-р Кипров изтъкна липсата на стимули за допълнителни квалификации, както и порочните практики при заемането на места за специализация. По думите му, те в голямата си част се дават "на базата на „шуробаджанащината” или след „подкупи”".

Лекарят заяви, че настоящото решение на правителството е прибързано и цели "потушаване на недоволството", а не трайно решаване на проблемите. Той посочи, че негови колеги са били заплашвани, за да не се включат в протеста, и предупреди, че демонстрациите ще продължат, ако се предлагат само неработещи решения.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тошко Африкански

    4 1 Отговор
    Ще работят за 500 евро и ръка ще ми целуват!

    17:05 03.11.2025

  • 2 Тошко

    5 0 Отговор
    Ако ги дадете по USD 500 на млади лекари от Непал и Бангладеш, то поне ще идат по предназначение, не по чалготеки и за парцалки.

    Коментиран от #6

    17:06 03.11.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    АБЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ДЕПУТАТИ ДА ИМА.....ПЪК ДРУГИТЕ НЕ СА ХОРА...

    17:06 03.11.2025

  • 4 Зуека

    4 0 Отговор
    В Испания "млад лекар" започва с 800 евро.

    Коментиран от #7

    17:07 03.11.2025

  • 5 И аз да кажа

    2 0 Отговор
    Младите афтомонтюори, които ми развалиха колата, лапкат по трийсе бона на меседз.

    17:10 03.11.2025

  • 6 Шао Лин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тошко":

    Монасите от Непал ще те лекуват с билки и игли за купа ориз.

    Коментиран от #8, #10

    17:11 03.11.2025

  • 7 Слави

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зуека":

    В Испания лекарите взимат по 12 евро на час.24 000 евро годишно.

    Коментиран от #9

    17:13 03.11.2025

  • 8 Все е нещо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шао Лин":

    Изглежда има ефект, защото населението им нараства. В България дали има излекувани?

    17:14 03.11.2025

  • 9 Зуека

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Слави":

    Когато станат лекари. Докато специализират започват с 800 евро.

    17:15 03.11.2025

  • 10 Тошко

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Шао Лин":

    Българчетата стажант медици лекуват по протокола на Смъртта.

    17:15 03.11.2025

  • 11 Ами

    1 3 Отговор
    Давайте им по 1000 лева на излекуван. Да видите, че една стотинка не могат да получат.

    17:17 03.11.2025

  • 12 парите до младите лекари

    1 0 Отговор
    Няма да стигнат но трябва да е водеща новина друго !
    проф. Минасян: В бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! ... БНБ и МС са за съд.. проф. Минасян
    Трябва моментално да бъде извикан в прокуратурата ако факти за подобно престъпление има ...
    Има ли право въобще през бюджета да се осъществява изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! Вероятно или е през ББР или е незаконни траншове към НАТО и Украйна. Иначе ни обяснява тоя Гуцанов как малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии, и една голяма сума - малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета. ....

    17:22 03.11.2025

  • 13 Гост

    3 0 Отговор
    Парите стигат единствено до офшорките на диди фалита и жена му бойко

    17:28 03.11.2025

  • 14 Тома

    0 0 Отговор
    Търговско дружество бе батко защото пък директора трябва да се отчита и на партията която го е назначила за шеф.

    18:16 03.11.2025

  • 15 младите лекари

    0 0 Отговор
    Наборна служба у "коалицията на желаещите" ... желаят, не желаят там ... премиерчето дЖилезку тъй каза и на минимална работна

    18:17 03.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 21000 лв е....

    0 0 Отговор
    Е таксата платена медицина годишно ! ... 108 лв общежитие за легло и сами си плащат за 1 курс учебниците на които само принта е 1320 лв

    Коментиран от #18

    18:21 03.11.2025

  • 18 Оборота на едно магазинче

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "21000 лв е....":

    На ул. ЗДРАВЕ ЗА принта на учебниците стигна 108 000 лева на ден !

    18:23 03.11.2025

