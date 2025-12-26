Новини
ПСС отправи предупреждение към всички, които планират преходи и излети в планините

ПСС отправи предупреждение към всички, които планират преходи и излети в планините

26 Декември, 2025 12:55, обновена 28 Декември, 2025 20:33

Във високите части има сериозни рискове за безопасността на туристите

Планинската спасителна служба отправи предупреждение към всички, които планират преходи и излети в планините през следващите дни, предаде NOVA.

Във високите части има сериозни рискове за безопасността на туристите. Това създава опасност от падащи дървета в горския пояс. В следващите дни има опасност и от лавини особено в подветрените склонове.

От ПСС съветват да се движим изключително по зимната маркировка. Да имаме зареден телефон и да е предварително ясен маршрутът, по който тръгваме. Толкова за предизвикателствата на времето.

В четвъртък вечер двама недобре екипирани за зимни условия туристи бяха транспортирани с моторни шейни до Черни връх от планински спасители.

Двамата мъже са били облечени с дънки, анцуг и по маратонки. Планинските спасители са ги затоплили и с моторни шейни са ги извели до Черни връх. Мъжете са останали да пренощуват в хижата на върха.

Туристите трябва да имат предвид, че обстановката в планините е зимна, снежната покривка е между 20 и 40 см., пътеките не са утъпкани и може да се затъва при ходене, предупреждават от ПСС. В планината трябва да се излиза с подходяща екипировка и добре заредени телефони, съветват планинските спасители.


  • 1 Боруна Лом

    20 2 Отговор
    ЧИИИГОДИРЯТ? ТАКВОЗ И СА НАМЕРИЛИ!

    12:57 26.12.2025

  • 2 много хора по анцузи

    25 2 Отговор
    подхранват кореновата система на горите по витоша

    13:00 26.12.2025

  • 3 само питам

    24 3 Отговор
    ама анцунга сватбен и е бил или най обикновен? че тук и по сватбите се ходи със анцунг

    Коментиран от #7

    13:05 26.12.2025

  • 4 КАТО СИ ТЪП Е ПРОБЛЕМ

    29 2 Отговор
    Но за другите. Глобете ги сега по 2000 ЮРОТА да знаят, че планината не е шега.

    13:10 26.12.2025

  • 5 Фантастично, на Черни Връх в осем

    22 0 Отговор
    часа вечерта след първият сняг за годината, по маратонки над 2 000 м. надморска с неутъпкани пътеки и -8С градуса с възможност за още по ниски темп. през нощта?❤️🇧🇬😁🤣😂

    Коментиран от #6, #8, #10

    13:15 26.12.2025

  • 6 Са всичко това на

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фантастично, на Черни Връх в осем":

    Рождество Христово.
    Мда, Слава на ПСС че са ги спасили от сигурни измръзвания на краката ако ли не от бяла смърт на Витоша не планина?
    🎄🤣❤️🇧🇬

    13:19 26.12.2025

  • 7 МАЛКИЯТ БАРАБАНМИК

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "само питам":

    ТРАУРЕН АНЗУНГ

    13:23 26.12.2025

  • 8 ВАЖНТО Е

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фантастично, на Черни Връх в осем":

    Че се обичат.

    Коментиран от #13

    13:23 26.12.2025

  • 9 Цвете

    20 0 Отговор
    МОЖЕШЕ И ПО БАНСКИ ДА СЕ РАЗХОДЯТ. 🙄😆🏖

    13:29 26.12.2025

  • 10 Неподписан

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Фантастично, на Черни Връх в осем":

    Който се зъби на Дяда Мраз - ходи пеш.....

    13:44 26.12.2025

  • 11 Опааа

    9 0 Отговор
    Супер малоУ мници!

    13:48 26.12.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    6 11 Отговор
    Пристигнах в Банско. Времето е пркрасно. Ще хапна порция пушено свинско с бутилка винце, в една механа, после ще поспя, а след това ще поплувам. Довечера ще си поръчам две хубавелки от корпуса за бързо реагиране на хотела. Тези дето са хулнали по джапанки из камънака и снегът към Черни връх, не ме интересуват.

    Коментиран от #19, #21

    13:53 26.12.2025

  • 13 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ВАЖНТО Е":

    Всеки сам си избира приятелите!

    15:03 26.12.2025

  • 14 Много хора

    8 0 Отговор
    си мислят, че няколко ракии или водки заменят топлото облекло... Не виждам друга причина да тръгнат така облечени към върха при такова време... Правят се на юнаци, но после реват като ПСС им представи сметката.

    15:09 26.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ПРИПОМНЯНЕ

    2 0 Отговор
    "Притури се планината"
    Вярното е "Присури се...." - посивяването на планината от първия сняг и овчарите със стадата, които са останали по пасищата не могат да се върнат, защото прясно навалелият нов сняг още не е уплътнен, а есенната шума и трева още не са улегнали от тежеста му. При първия сняг планината посивява, става сура. По късно планинските склонове намятат бял ямурлук.
    Горе-долу така ми каза моята баба , която преди 50 години пееше тази песен.

    18:41 26.12.2025

  • 17 възпитание

    4 0 Отговор
    Сега за да имат спомен да заплатят в троен размер всички разходи по положените грижи към тях.Щях да допълня и голяма порция бой,но ще ме обвинят макаренковщина.

    20:36 26.12.2025

  • 18 Ъхъ😁

    6 1 Отговор
    Не ги слушайте. Времето е хубаво, тръгнете по джапанки още сега!

    20:38 28.12.2025

  • 19 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Данко, каква е тарифата за едната само, за час стандарт?

    20:47 28.12.2025

  • 20 Факт

    5 0 Отговор
    Силен вятър в цялата страна! До преминаване на фронта ще бъде опасно в планината.

    20:57 28.12.2025

  • 21 Камерунеца

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Обади се като дойдат, ще дойда и аз и ще ви оправя всичките

    21:05 28.12.2025

