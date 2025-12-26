ПСС отправи предупреждение към всички, които планират преходи и излети в планините

Планинската спасителна служба отправи предупреждение към всички, които планират преходи и излети в планините през следващите дни, предаде NOVA.
Във високите части има сериозни рискове за безопасността на туристите. Това създава опасност от падащи дървета в горския пояс. В следващите дни има опасност и от лавини особено в подветрените склонове.
От ПСС съветват да се движим изключително по зимната маркировка. Да имаме зареден телефон и да е предварително ясен маршрутът, по който тръгваме. Толкова за предизвикателствата на времето.
В четвъртък вечер двама недобре екипирани за зимни условия туристи бяха транспортирани с моторни шейни до Черни връх от планински спасители.
Двамата мъже са били облечени с дънки, анцуг и по маратонки. Планинските спасители са ги затоплили и с моторни шейни са ги извели до Черни връх. Мъжете са останали да пренощуват в хижата на върха.
Туристите трябва да имат предвид, че обстановката в планините е зимна, снежната покривка е между 20 и 40 см., пътеките не са утъпкани и може да се затъва при ходене, предупреждават от ПСС. В планината трябва да се излиза с подходяща екипировка и добре заредени телефони, съветват планинските спасители.
1 Боруна Лом
12:57 26.12.2025
2 много хора по анцузи
13:00 26.12.2025
3 само питам
Коментиран от #7
13:05 26.12.2025
4 КАТО СИ ТЪП Е ПРОБЛЕМ
13:10 26.12.2025
5 Фантастично, на Черни Връх в осем
Коментиран от #6, #8, #10
13:15 26.12.2025
6 Са всичко това на
До коментар #5 от "Фантастично, на Черни Връх в осем":Рождество Христово.
Мда, Слава на ПСС че са ги спасили от сигурни измръзвания на краката ако ли не от бяла смърт на Витоша не планина?
🎄🤣❤️🇧🇬
13:19 26.12.2025
7 МАЛКИЯТ БАРАБАНМИК
До коментар #3 от "само питам":ТРАУРЕН АНЗУНГ
13:23 26.12.2025
8 ВАЖНТО Е
До коментар #5 от "Фантастично, на Черни Връх в осем":Че се обичат.
Коментиран от #13
13:23 26.12.2025
9 Цвете
13:29 26.12.2025
10 Неподписан
До коментар #5 от "Фантастично, на Черни Връх в осем":Който се зъби на Дяда Мраз - ходи пеш.....
13:44 26.12.2025
11 Опааа
13:48 26.12.2025
12 Данко Харсъзина
Коментиран от #19, #21
13:53 26.12.2025
13 Факт
До коментар #8 от "ВАЖНТО Е":Всеки сам си избира приятелите!
15:03 26.12.2025
14 Много хора
15:09 26.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ПРИПОМНЯНЕ
Вярното е "Присури се...." - посивяването на планината от първия сняг и овчарите със стадата, които са останали по пасищата не могат да се върнат, защото прясно навалелият нов сняг още не е уплътнен, а есенната шума и трева още не са улегнали от тежеста му. При първия сняг планината посивява, става сура. По късно планинските склонове намятат бял ямурлук.
Горе-долу така ми каза моята баба , която преди 50 години пееше тази песен.
18:41 26.12.2025
17 възпитание
20:36 26.12.2025
18 Ъхъ😁
20:38 28.12.2025
19 таксиджия 🚖
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Данко, каква е тарифата за едната само, за час стандарт?
20:47 28.12.2025
20 Факт
20:57 28.12.2025
21 Камерунеца
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Обади се като дойдат, ще дойда и аз и ще ви оправя всичките
21:05 28.12.2025