Кола прегази ирландски туристи в Боровец

26 Януари, 2026 16:14 2 286 23

  • боровец-
  • прегазен-
  • ирландци-
  • туристи

Действията по разследването продължават в рамките на образуваното по случая досъдебно производство

Кола прегази ирландски туристи в Боровец - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама ирландски туристи се борят за живота си след тежък пътен инцидент в курортния комплекс Боровец. Инцидентът е станал в ранните часове на 23 януари.

Около 04:20 часа в полицейския участък в курорта е постъпил сигнал за блъснати пешеходци. Пристигналите на място екипи са установили, че лек автомобил е ударил мъж и жена, движещи се по пътното платно. Пострадалите са ирландски граждани и са настанени в болница с опасност за живота.

Действията по разследването продължават в рамките на образуваното по случая досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията в София.

Въпреки сериозността на инцидента, от МВР отказват да предоставят информация за самоличността на шофьора, както и дали той е бил тестван за употреба на алкохол и наркотици. Липсата на детайли три дни след инцидента засилва съмненията около обстоятелствата на произшествието.

Боровец, който е сред най-посещаваните зимни дестинации, често става арена на инциденти поради комбинацията от нетрезви шофьори, лошо осветление и липса на зони за пешеходци извън централната част.


Оценка 4.1 от 22 гласа.
Оценка 4.1 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    51 0 Отговор
    е бил зад волана ?

    Коментиран от #4, #7, #8

    16:19 26.01.2026

  • 2 питане ?

    35 2 Отговор
    Калина муньос е добре , нали ?

    16:20 26.01.2026

  • 3 демократ

    46 3 Отговор
    Добре дошли в топлата и гостоприемна България.

    16:22 26.01.2026

  • 4 Този път

    40 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кой":

    Видимите резултати са покрити зад завесата!

    16:25 26.01.2026

  • 5 Някой

    17 0 Отговор
    Пишете, че е станало в тъмната част на денонощието.

    16:29 26.01.2026

  • 6 Стефан

    36 0 Отговор
    Този курорт е мутренски от началото на промените.
    Полицията е подчинена на мутрите и те си правят каквото искат.
    Пият, шофират и т.н.

    Коментиран от #19

    16:30 26.01.2026

  • 7 Охубоху

    42 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кой":

    Синчето на някой наш човек

    16:31 26.01.2026

  • 8 Ами

    35 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кой":

    Как Кой, наш човек....... иначе досега хиляда пъти да са дали подробности, трябва първо да им се спусне правилната версия отгоре и чак тогава.

    Коментиран от #17

    16:33 26.01.2026

  • 9 Ура,,Ура

    36 1 Отговор
    Това е добре почерпен и дрогиран мамин син, със сигурност близък до някой политик, който не иска да бъде споменаван с лошо, точно преди изборите. По вероятно от управляващите, които си имат собствено МВР.

    16:34 26.01.2026

  • 10 Управител на МПС

    8 16 Отговор
    Как да обясниш на пияните англосаксонски павиани че не са богопомазани и е редно да вървят по указаните за тази цел места,а не да се търкалят пияни по пътното платно!

    16:36 26.01.2026

  • 11 Спецназ

    23 0 Отговор
    МВР отказва да даде информация дали шофьора е тестван??

    ТОВА е записано в Бюлетина, Баце! Това инфо задължително се обявява на репортерите.
    Инфо за журналистите- възраст и дали пробата е отрицателна.

    Ако и МВР започнат да си ни слагат на У.Я-

    Е.И я и у пропадналата Държава!

    16:42 26.01.2026

  • 12 Сила

    13 1 Отговор
    Уелкоме ту BG ту ....Територията !!!

    16:44 26.01.2026

  • 13 Симо

    4 7 Отговор
    И нетрезви туристи, особено от Ирландия!

    16:49 26.01.2026

  • 14 Тити

    9 1 Отговор
    Така посрещат за добре дошъл във България първо те ореджибват а след това те блъскат за удоволствие.

    16:59 26.01.2026

  • 16 И от цяката статия кво разбрахме?!

    5 0 Отговор
    Квото и от заглавието...!

    17:02 26.01.2026

  • 17 Този ще да е...

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    ...човек на Шиши и затова ги е страх да оповестят данни за него...!

    17:03 26.01.2026

  • 18 Нека

    0 1 Отговор
    да внимават на Пампоровец !

    17:05 26.01.2026

  • 19 Щик Найн

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стефан":

    Курортът си е мутренски още преди началото на "промените". Забравяте за палежа на хотел "Мусала" през 1988г., когато загинаха няколко чуждестранни туристи. Едва след като се вдигна шум за случая, ченгетата удобно пуснаха във в. "Работническо дело" някаква набързо съчинена версия за "турски терористи".

    17:08 26.01.2026

  • 20 Оги

    8 0 Отговор
    Да не би шофьорчето да не е случайно, а? Някое синче на някой важен мафиот? Журналя, активирайте се. Има по-важни неща от броенето на коли, снегорини и снежинки по кръстовищата.

    Коментиран от #22

    17:08 26.01.2026

  • 21 Аз съм веган

    0 5 Отговор
    Ирландските граждани държът да си махат главите преди 12. Поданиците на Бензиностанцията от когато се осаферят.

    17:09 26.01.2026

  • 22 Ами ДА...!

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Оги":

    Що питаш?!
    Че то това е толкова ясно!

    17:09 26.01.2026

  • 23 Язък за хората дано се оправят

    3 0 Отговор
    Защо се прикрива личността на убиеца.

    17:17 26.01.2026

