Кола прегази ирландски туристи в Боровец

Двама ирландски туристи се борят за живота си след тежък пътен инцидент в курортния комплекс Боровец. Инцидентът е станал в ранните часове на 23 януари.
Около 04:20 часа в полицейския участък в курорта е постъпил сигнал за блъснати пешеходци. Пристигналите на място екипи са установили, че лек автомобил е ударил мъж и жена, движещи се по пътното платно. Пострадалите са ирландски граждани и са настанени в болница с опасност за живота.
Действията по разследването продължават в рамките на образуваното по случая досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията в София.
Въпреки сериозността на инцидента, от МВР отказват да предоставят информация за самоличността на шофьора, както и дали той е бил тестван за употреба на алкохол и наркотици. Липсата на детайли три дни след инцидента засилва съмненията около обстоятелствата на произшествието.
Боровец, който е сред най-посещаваните зимни дестинации, често става арена на инциденти поради комбинацията от нетрезви шофьори, лошо осветление и липса на зони за пешеходци извън централната част.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой
Коментиран от #4, #7, #8
16:19 26.01.2026
2 питане ?
16:20 26.01.2026
3 демократ
16:22 26.01.2026
4 Този път
До коментар #1 от "Кой":Видимите резултати са покрити зад завесата!
16:25 26.01.2026
5 Някой
16:29 26.01.2026
6 Стефан
Полицията е подчинена на мутрите и те си правят каквото искат.
Пият, шофират и т.н.
Коментиран от #19
16:30 26.01.2026
7 Охубоху
До коментар #1 от "Кой":Синчето на някой наш човек
16:31 26.01.2026
8 Ами
До коментар #1 от "Кой":Как Кой, наш човек....... иначе досега хиляда пъти да са дали подробности, трябва първо да им се спусне правилната версия отгоре и чак тогава.
Коментиран от #17
16:33 26.01.2026
9 Ура,,Ура
16:34 26.01.2026
10 Управител на МПС
16:36 26.01.2026
11 Спецназ
ТОВА е записано в Бюлетина, Баце! Това инфо задължително се обявява на репортерите.
Инфо за журналистите- възраст и дали пробата е отрицателна.
Ако и МВР започнат да си ни слагат на У.Я-
Е.И я и у пропадналата Държава!
16:42 26.01.2026
12 Сила
16:44 26.01.2026
13 Симо
16:49 26.01.2026
14 Тити
16:59 26.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И от цяката статия кво разбрахме?!
17:02 26.01.2026
17 Този ще да е...
До коментар #8 от "Ами":...човек на Шиши и затова ги е страх да оповестят данни за него...!
17:03 26.01.2026
18 Нека
17:05 26.01.2026
19 Щик Найн
До коментар #6 от "Стефан":Курортът си е мутренски още преди началото на "промените". Забравяте за палежа на хотел "Мусала" през 1988г., когато загинаха няколко чуждестранни туристи. Едва след като се вдигна шум за случая, ченгетата удобно пуснаха във в. "Работническо дело" някаква набързо съчинена версия за "турски терористи".
17:08 26.01.2026
20 Оги
Коментиран от #22
17:08 26.01.2026
21 Аз съм веган
17:09 26.01.2026
22 Ами ДА...!
До коментар #20 от "Оги":Що питаш?!
Че то това е толкова ясно!
17:09 26.01.2026
23 Язък за хората дано се оправят
17:17 26.01.2026