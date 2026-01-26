Кола прегази ирландски туристи в Боровец

Двама ирландски туристи се борят за живота си след тежък пътен инцидент в курортния комплекс Боровец. Инцидентът е станал в ранните часове на 23 януари.

Около 04:20 часа в полицейския участък в курорта е постъпил сигнал за блъснати пешеходци. Пристигналите на място екипи са установили, че лек автомобил е ударил мъж и жена, движещи се по пътното платно. Пострадалите са ирландски граждани и са настанени в болница с опасност за живота.

Действията по разследването продължават в рамките на образуваното по случая досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията в София.

Въпреки сериозността на инцидента, от МВР отказват да предоставят информация за самоличността на шофьора, както и дали той е бил тестван за употреба на алкохол и наркотици. Липсата на детайли три дни след инцидента засилва съмненията около обстоятелствата на произшествието.

Боровец, който е сред най-посещаваните зимни дестинации, често става арена на инциденти поради комбинацията от нетрезви шофьори, лошо осветление и липса на зони за пешеходци извън централната част.