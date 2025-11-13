Даниел Митов: Отстраненият директор на ОДМВР – Пазарджик е преназначен в звеното за подпомагане на министъра

Отстраненият директор на ОДМВР-Пазарджик Даниел Бараков е преназначен в т.нар. звено за подпомагане на министъра, създадено от министър Рашков. Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Даниел Митов, цитиран от "Нова телевизия".
„Тече проверката в момента и когато имаме резултати от нея, тогава вече ще оповестим резултатите“, каза вътрешният министър и уточни, че проверката е със срок от 2 месеца.
Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен
Ако проверката приключи по-рано, медиите ще бъдат уведомени, добави Митов и увери, че със сигурност тя ще приключи в срок.
Припомняме, че на 17 октомври директорът на полицията в Пазарджик - Даниел Бараков, беше отстранен.
Новината дойде дни след изборите за общински съвет в Пазарджик, които бяха спечелени от партията на Делян Пеевски "ДПС - Ново начало", а ГЕРБ остана едва на шесто място.
Вотът премина на фона на десетки сигнали за търговия с гласове, но полицията не установи нито едно нарушение, до момента няма и задържани.
ГЕРБ са измамници!!
Фактът, че отстраняването идва след избори с множество сигнали за купен вот, а полицията не е открила нарушения, допълнително засилва усещането за недоверие и липса на ефективен контрол.
22:39 13.11.2025
