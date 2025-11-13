Новини
България »
Даниел Митов: Отстраненият директор на ОДМВР – Пазарджик е преназначен в звеното за подпомагане на министъра

13 Ноември, 2025 21:39 908 24

  • аниел бараков-
  • даниел митов-
  • директор-
  • полиция-
  • пазарджик-
  • избори-
  • изборни нарушения

Ако проверката приключи по-рано, медиите ще бъдат уведомени, посочи вътрешният министър

Даниел Митов: Отстраненият директор на ОДМВР – Пазарджик е преназначен в звеното за подпомагане на министъра - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отстраненият директор на ОДМВР-Пазарджик Даниел Бараков е преназначен в т.нар. звено за подпомагане на министъра, създадено от министър Рашков. Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Даниел Митов, цитиран от "Нова телевизия".

„Тече проверката в момента и когато имаме резултати от нея, тогава вече ще оповестим резултатите“, каза вътрешният министър и уточни, че проверката е със срок от 2 месеца.

Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен

Ако проверката приключи по-рано, медиите ще бъдат уведомени, добави Митов и увери, че със сигурност тя ще приключи в срок.

Припомняме, че на 17 октомври директорът на полицията в Пазарджик - Даниел Бараков, беше отстранен.

Новината дойде дни след изборите за общински съвет в Пазарджик, които бяха спечелени от партията на Делян Пеевски "ДПС - Ново начало", а ГЕРБ остана едва на шесто място.

Вотът премина на фона на десетки сигнали за търговия с гласове, но полицията не установи нито едно нарушение, до момента няма и задържани.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 0 Отговор
    Ценен кадър.Ще потрябва за следващите избори.

    Коментиран от #5

    21:43 13.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 5 Отговор
    Почина и съпругата на шофьора убит от НСО в катастрофата с Кирил Петков край Аксаково❗

    21:43 13.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    18 0 Отговор
    "Отстраненият директор на ОДМВР – Пазарджик е преназначен в звеното за подпомагане на министъра"🤔🤔

    Това като наказание ли е или ПОВИШЕНИЕ🤔🤔

    Коментиран от #23

    21:45 13.11.2025

  • 4 Перо

    17 0 Отговор
    Директорът от Пазарджик трябва да бъде отстранен от работа до приключване на проверката, а не преназначен на по-висока позиция!

    21:47 13.11.2025

  • 5 Изборите ги прави .

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ама Шопара е дал повече.

    21:47 13.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 0 Отговор
    И ТИ СИ ЕДИН П, О, М, И, Я, Р
    НА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА..
    ТАКИВА КАТО ТЕБ ТРЯБВА
    ДА ИЗГНИЯТ В ЗАТВОРА!

    21:47 13.11.2025

  • 7 Няма държава

    12 0 Отговор
    Вие сте буквално за азстрел..

    21:48 13.11.2025

  • 8 Педерунгелите

    16 0 Отговор
    Не се предават. Министерството заприлича на публичен дом!

    21:48 13.11.2025

  • 9 Ужасен

    16 0 Отговор
    Свален от длъжност ,и повишен в по голяма. Наистина сме просията на държава в света ,но иначе сме европейски ,но само виснал ЧЛЕН

    21:51 13.11.2025

  • 10 И смкаква те подпомагат

    9 1 Отговор
    Крепят ти семенните торбички!
    Ей, това гейовете много се уважават!

    21:51 13.11.2025

  • 11 Оставка

    8 0 Отговор
    Некадърник...... хич не се обяснявай

    21:54 13.11.2025

  • 12 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    АБЕ ЗА ТЕЗИ НЯМА ЛИ ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ, А ГО ИЗДИГАТ,БРАВО НА ШОПАРА!

    Коментиран от #14

    21:55 13.11.2025

  • 13 Да,бе

    4 0 Отговор
    Прасе на прасе глисти не вади...

    22:07 13.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лелемале

    2 0 Отговор
    Ясно,КОЙ е шефът.Мирно.Изпълнявай.

    22:18 13.11.2025

  • 18 Бай Георги

    3 0 Отговор
    Дано и теб те отстранят,не най добре е да те уволнят!

    22:20 13.11.2025

  • 19 Манол

    1 0 Отговор
    Който вярно служи, получава повишение. Преди 17 години, директора на 4 районно в София прикри извършителите на няколко убийства и го уволниха. След това го назначиха за директор дирекция в Митницата. От там се пенсионира много доволен и отиде да живее в Гърция, където му се падна да има няколко хотела.

    22:33 13.11.2025

  • 20 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Те там в пазарджик мвр-то много работа отхвърлят, особенно по избори

    22:36 13.11.2025

  • 21 Ами закрийте

    1 0 Отговор
    го това подразделение! Ама не ви стиска! Идеално за прикритие на калинките ви!

    22:39 13.11.2025

  • 22 ГЕРБ са измамници!!

    1 0 Отговор
    От морална и обществена гледна точка – това е НЕМОРАЛНО и НЕПРОЗРАЧНО, защото преназначението изглежда като форма на „СПАСЯВАНЕ“ или „ПРИКРИВАНЕ“ на ПРОБЛЕМЕН КАДЪР. Ако звеното, в което е преназначен, е създадено по политическа линия или без ясни критерии, това поражда основателни съмнения за политическо замитане и липса на отговорност.
    Фактът, че отстраняването идва след избори с множество сигнали за купен вот, а полицията не е открила нарушения, допълнително засилва усещането за недоверие и липса на ефективен контрол.

    22:39 13.11.2025

  • 23 Директорът

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Както искаш го разбирай.

    22:41 13.11.2025

  • 24 ГЕРБ създаде тази порочна система!!

    1 0 Отговор
    Формално може да е допустимо, но етично и обществено е проблемно, защото подкопава доверието в институциите. Когато хора, срещу които има съмнения, получават нови позиции, обществото вижда в това не дисциплина, а прикриване.

    22:42 13.11.2025

