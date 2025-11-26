Слави Трифонов: Васил Пандов от ПП-ДБ насъсква протеста да бие две дами от Министерството на здравеопазването

Преди около 55 минути две дами от Министерството на здравеопазването направиха опит да излязат от сградата на Парламента.
Това написа във "Фейсбук" Слави Трифонов.
Дами, уважавани професионалисти, достойни, от администрацията на Министерството на здравеопазването. При излизане от Парламента Васил Пандов, който е депутат от ПП-ДБ и член на Комисията по здравеопазването, ги посочва с пръст и някакви лумпени започват да ги дърпат, да ги псуват, свалят ги на земята, замерят ги с бутилки и всъщност заплашват живота и здравето на горките жени, които на всичкото отгоре нямат абсолютно нищо общо с цялата тая унизителна тъпотия.
Докато пиша тези думи, двете жени са в една полицейска камионетка и още не могат да се приберат по къщите си при своите близки, които вероятно са паникьосани.
Значи, за да си изпълняваш ролята на депутат, според въпросния Пандов от ПП-ДБ, трябва да сочиш с пръст невинни хора, по възможност достопочтени жени, за да могат определени лумпени да ги псуват, да ги замерят с бутилки и да ги свалят на земята.
Значи, ако е така и това, според депутата Пандов от ПП-ДБ, е нормално, значи утре аз мога да го посоча и той да получи същото, което днес са направили на горките жени.
Оставам с впечатлението от доста време насам, че на ПП-ДБ всичко им е позволено. Да лъжат. Да псуват. Да замерят. Да бият.
Те са със самочувствието, че са повече от всички останали, че са по-умни, по-красиви, по-специални и въобще на тях всичко им е позволено. Но истината е, че са по-специални само в наглостта си, безочието си и в липсата на какъвто и да било морал!
И нещо към колегите журналисти – мисля, че вие трябва да отразявате и това, което аз разказах току-що, иначе се сещам за филма на Стенли Кубрик „Широко затворени очи“!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #121
23:20 26.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Чалгаджията е долен предател
23:20 26.11.2025
4 Промяна
Коментиран от #11, #21
23:20 26.11.2025
5 Промяна
23:21 26.11.2025
6 сноу
23:21 26.11.2025
7 село Говнягово
Коментиран от #12
23:21 26.11.2025
8 Много жалко,
23:21 26.11.2025
9 Хъшлак
Коментиран от #17
23:22 26.11.2025
10 Ами прав е Слави
Коментиран от #22, #25, #65
23:23 26.11.2025
11 В скута на шопара е
До коментар #4 от "Промяна":Заедно с маймуната си.
Коментиран от #14
23:23 26.11.2025
12 Оппаааа
До коментар #7 от "село Говнягово":Този галош, от нас тръгна и го подарихме на децата си, ние ги научихме да го обичат. Със пиянските ни истории и пускането по Тубата на глупавите му песни. На гологлавото мекере.
23:24 26.11.2025
13 133
23:25 26.11.2025
14 Промяна
До коментар #11 от "В скута на шопара е":11 ивсичко написано от теб е жива простотия 11 какво постигаш с това Да не си ти бил онези две жени Това ли е шарлатанията и депутатите да бият българи и после какво следва от това как така ще продължи дали може така
23:26 26.11.2025
15 Ивелин Михайлов
23:26 26.11.2025
16 анонимен
Коментиран от #20
23:27 26.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 1111
23:28 26.11.2025
19 Бкп
Коментиран от #23
23:28 26.11.2025
20 Промяна
До коментар #16 от "анонимен":Слави само разказа какво вършат шарлатанитедепутати и как са наели хулигани да бият ЖЕНИ
Коментиран от #28
23:29 26.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 НЕЕ!
До коментар #10 от "Ами прав е Слави":ИМА ТАКИВА ЧАЛГОПИТЕЦИ СА НАЙ-ГНУСНОТО НЕЩО! ЕЗИКЪТ ИМ Е ГНУСЕН, ВИЗИЯТА ИМЕ ГНУСНА, ПОЛИТИКАТА ИМ Е ГНУСНА. ВСИЧКО ИМ Е ГНУСНО!
Коментиран от #27, #30, #37, #76, #79
23:30 26.11.2025
23 Промяна
До коментар #19 от "Бкп":И като биеш Слави или беззащитни жени какво постигаш плащат ли ти депутатите шарлатани какво все ще биете когото ви посочат ли вие сте слуги на шарлатаните явно биете жени
Коментиран от #31
23:31 26.11.2025
24 Не Били
До коментар #17 от "Промяна":Най много да са ги "цомбили" малко и вероятно веке са при мъжете си.
23:31 26.11.2025
25 Мда
До коментар #10 от "Ами прав е Слави":Чакай бе, ти можеш ли да таковаш с 200. Бегай да таконаш ваъка си.
Коментиран от #32
23:31 26.11.2025
26 Чегрътай
23:31 26.11.2025
27 Анонимен
До коментар #22 от "НЕЕ!":ПРЕДПОЛАГАМ СИ ОТ БИЯЧИТЕ НА КОИТО ШАРЛАТАНСКИЯТ ДЕПУТАТ ПЛАЩА ДА БИЯТ ЖЕНИ
Коментиран от #33
23:32 26.11.2025
28 Баба СлаФка ясновидката
До коментар #20 от "Промяна":И откъде знае кой кого и за какво е наел, като не излиза от дупката си?
23:32 26.11.2025
29 Олеееее, изказа ли се?
Коментиран от #36
23:32 26.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Нещо невярно ли има в казаното
До коментар #25 от "Мда":Нима не са нагли, гнусни лъжци и подстрекатели ПП и ДБ? Нима не ти пука за случилото се? Явно си същият.
23:34 26.11.2025
33 Не, обаче искам теб да набия!
До коментар #27 от "Анонимен":Както вече веднъж ти споменах! Ако не ми се удаде тая възможност, Господ ще те набие, вместо мен!
Коментиран от #40
23:34 26.11.2025
34 Горски
23:35 26.11.2025
35 Противно същество.
23:35 26.11.2025
36 Промяна
До коментар #29 от "Олеееее, изказа ли се?":И то се вижда ПАНДОВ ПОДСТРЕКОВА ХУЛИГАНИ ДА БИЯТ ЖЕНИ
23:35 26.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Град Симитли
на високана планина,
никой до нея немаше
сал един Тошко, Тошко хаджи Кодошко
Той си Славуци думаше:
- Славуцоо, моя дощеро,
мила ли ти е рубана,
рубана още либено?
- Майчинко, мила Кодошко,
не ми е мило любено,
ам ми е мила диньоса,
че са е пролет пукнала,
всичко от земя излиза,
пък я ще в земя да влеза.
Иди ми, Тошко, порукай
дебел Шиши да дойде,
да си му придам, майчинко,
моета партийка да води,
моена руба да носи...."
23:38 26.11.2025
39 Пази боже
Коментиран от #42
23:38 26.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
23:39 26.11.2025
42 Има право
До коментар #39 от "Пази боже":За разлика от нещастниците ПП и ДБ.
23:40 26.11.2025
43 Алекс Раева
23:40 26.11.2025
44 хе хе
До коментар #37 от "А що не коментираш казаното":Провокации по протестите не коментирам! Тоя чалгар мълча през цялото време, когато се обсъждаше бюджета и чак сега, когато хората излязоха на протест, се обади да коментира как минал протеста! ТОЙ ЩО НЕ КОМЕНТИРА НЕДОВОЛСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ РАБОТАТА НА НЕГОВИТЕ ДЕПУТАТИ?
Коментиран от #48
23:40 26.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Горски
23:42 26.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Бюджета си е бюджет хубав или лош
До коментар #44 от "хе хе":А подстрекаването за насилие върху хора е престъпление. Още повече жени. Ако имаше с ко да се замислиш, колко сте изпаднали.
Коментиран от #53
23:43 26.11.2025
49 За лъжата вас от итн по ви бива, както и
Коментиран от #54
23:43 26.11.2025
50 Жълтопаветните са едноклетъчните
Славчо: "Оставам с впечатлението от доста време насам, че на ПП-ДБ всичко им е позволено."
Така е от 2020 година.
Дори от 2013 година, когато и Славчо беше жълтопаветен и долнопробен палаш с широко изплезен язик.
23:43 26.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Факт
23:45 26.11.2025
53 ХА ХА!
До коментар #48 от "Бюджета си е бюджет хубав или лош":Няма филм "бюджета си е бюджет"! ОСТАВКА, ЧАЛГОПИТЕЦИ!
Коментиран от #57
23:46 26.11.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 НА ТЕБ ТИ ГО НАБИ!
До коментар #51 от "Виждам":СМЕНИ СИ ПАМПЕРСА, Б-О-К-Л-У-К! АКО МОЖЕШ!
Коментиран от #61
23:47 26.11.2025
57 Оставката
До коментар #53 от "ХА ХА!":не отменя престъпленията на тази измет ПП и ДБ.
23:47 26.11.2025
58 Станислав
А са си политик!.
Да ти ба ма, ма. Та
23:48 26.11.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 СЛАВУЦ
23:49 26.11.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 СЛАВУЦОООО
23:50 26.11.2025
64 КРЕТЕНО ЧАЛГАР.
23:50 26.11.2025
65 Новият Софиянец
До коментар #10 от "Ами прав е Слави":А ти ще си плашащ на чалгаря голямото д, малкото б и на наско ментата. Ментата е с телефон за близо 4 хиледи лева. От такива като теб, за него не са и 4 стотинки.
Коментиран от #66
23:51 26.11.2025
66 Коментирай нещастниците от ПП и ДБ
До коментар #65 от "Новият Софиянец":които насъскват гамените към насилие срещу жени, вместо да показваш липсата си на достойнство.
23:52 26.11.2025
67 СЛАВуацата
23:52 26.11.2025
68 А този не излъга за чегъртането на тиква
До коментар #54 от "Да де":Тиквата и шиши, а сега е в скута им! Заблудени и лицемери има много
Коментиран от #70
23:52 26.11.2025
69 ЕЙ БИООТПАДЪК,
До коментар #61 от "Казах да не ми се жалваш бе Моп":А АЗ ТИ КАЗАХ, ЧЕ АКО ТИ МИРИШЕ Е ЩОТО НЕ СИ СМЕНЯШ ПАМПЕРСА!🖕
Коментиран от #73, #74
23:52 26.11.2025
70 В скута бяха ПП и ДБ
До коментар #68 от "А този не излъга за чегъртането на тиква":Същите нещастници които насъскват гамените срещу жени.
23:54 26.11.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Димов
23:55 26.11.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ТИ СИ ЦИ.ГАНИН!
До коментар #73 от "Ти ко нне разбра бе моп":ЧАЛГАТА Е МУЗИКАТА НА ЦИГГАНИТЕ!
Коментиран от #77
23:57 26.11.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Така е
До коментар #75 от "ТИ СИ ЦИ.ГАНИН!":Ако не беше, нямаше да те ползват за Моп боклуците ПП и ДБ. Айде пери се.
Коментиран от #82
00:00 27.11.2025
78 НЕЕ!
До коментар #76 от "А що не коментираш казаното":Ти отващаваш с гнусната си ВОНЯ по форумите! ЕТО ТАКА ИЗГЛЕЖДАШ 💩💩💩💩
Коментиран от #80
00:02 27.11.2025
79 А що не коментираш казаното
До коментар #22 от "НЕЕ!":и случилото се, вместо да вменяваш лъжи като нещастен тро лей на отпадъка ПП и ДБ? Сам отвращаваш хората.
ПП Не пазете тро леите!!!! Пазете истината!!!!
00:02 27.11.2025
80 Факт
До коментар #78 от "НЕЕ!":Но това не те спира да показваш колко си жалка. 😄
Коментиран от #83
00:04 27.11.2025
81 Пази
00:04 27.11.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 ТИ СИ ЖАЛЪК!
До коментар #80 от "Факт":ТУРСКИ ИϬРИК!🖕
Коментиран от #86
00:05 27.11.2025
84 Учуден
00:05 27.11.2025
85 Румен
Коментиран от #87
00:06 27.11.2025
86 Ако не беше
До коментар #83 от "ТИ СИ ЖАЛЪК!":щеше ли да да те ползват за парцал отпадъците ПП и ДБ? 😄
Коментиран от #89
00:07 27.11.2025
87 МЕЖДУ ДРУГОТО
До коментар #85 от "Румен":ТОЗИ ВЕЧЕ Е УТРЕПАН. НАСОЧЕТЕ СЕ КЪМ ДРУГИТЕ!
00:08 27.11.2025
88 Петьо Петков
00:09 27.11.2025
89 Не бях и не съм!
До коментар #86 от "Ако не беше":Не познавам никой от ПП-ДБ, така че версията ти не почива на никакви факти!
А вие вече седнахте в скута на голямото "Д", защото сте парцали!
Това коментирай, не се опитвай да правиш внушения!
Коментиран от #93
00:10 27.11.2025
90 Димитър Георгиев
Коментиран от #96
00:11 27.11.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 СЛАВУЦ
00:14 27.11.2025
93 Важното е
До коментар #89 от "Не бях и не съм!":че си ударил дъното отпадъците ПП и ДБ да те ползват за парцал. Поне Моп стани.😄 Колкото повее лази, толкова повече ми се нервира. Да не съм те накарал аз да лазиш бе просъттт? 😄
Коментиран от #97
00:14 27.11.2025
94 Деян
00:15 27.11.2025
95 ПРО СИА приклу4и
Коментиран от #100
00:15 27.11.2025
96 Коментирай казаното
До коментар #90 от "Димитър Георгиев":Или не ти дреме отпадъка ПП и ДБ как подстрекава гамени да бият жени, та се занимаваш с евтини лъжи като жалко цигане.
00:16 27.11.2025
97 Ало, нефелния!
До коментар #93 от "Важното е":Ти лазиш, бе, ЗАБРАИ ЛИ? и ОЩЕ МНОГО ЩЕ ЛАЗИШ!
Който си татуира влечуги, на влечуго става! ПРИРОДЕН ЗАКОН!
Коментиран от #101
00:16 27.11.2025
98 Деян
00:17 27.11.2025
99 СЛАВА ЗЕЛЕНСКИ
00:17 27.11.2025
100 В скута
До коментар #95 от "ПРО СИА приклу4и":до сега сме видели само отпадъка от ПП и ДБ. 😄
00:17 27.11.2025
101 Е стани де 😄
До коментар #97 от "Ало, нефелния!":Да се лази и да те ползват за парцал ПП и ДБ ем е тъпо, ем жалко занимание. 😄 Достойнство требе за да не лазиш. 😄Ко ли бе туй?
Коментиран от #102
00:19 27.11.2025
102 ХЕ ХЕ
До коментар #101 от "Е стани де 😄":ИϬРИЦИТЕ НЕ ЗНАЕТЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ТАЯ ДУМА! СИГУРНО СА ТИ Я НАПИСАЛИ НА ЛИСТ, ДА Я ПОЛЗВАШ В МРЕЖАТА ПОНЯКОГА!😆 ИϬРИКЧИЯ!
Коментиран от #103
00:22 27.11.2025
103 Ко ти пишат
До коментар #102 от "ХЕ ХЕ":отпадъците ПП и ДБ, грам не ме вълнува. Вълнува ме до кога ще има овце да ви траят!
Коментиран от #104, #105
00:24 27.11.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Има време да разбереш
До коментар #103 от "Ко ти пишат":КАТО ДОЙДАТ ДА ТЕ ИЗРИНАТ КАТО Б0КЛyК ИМ ЗАДАЙ ТОЯ ВЪПРОС!
Коментиран от #106
00:29 27.11.2025
106 Дано ви изринат
До коментар #105 от "Има време да разбереш":Да си жалък лъжец, да подстрекаваш насилие над жени, си по жалък и от боклука. Няма да жаля да ви ринат отпадъците. Гадно за теб, но факт.
00:31 27.11.2025
107 отвратителни сме
Къде ни е възпитанието, на какво учим децата си?
Чудя се, защо някои хора не се кандидатират за политици, защо не станат военни, полицаи, пожарникари, та да се научат как се издържа на напрежение и се носи тежка отговорност. Тогава друга песен ще запеят, защото да се крещи по улиците, да се обиждат хората, които носят целия товар, да блъскат и чупят бутилки, прозорци и коли, е признак на примитивизъм и безотговорност.
Коментиран от #109
00:31 27.11.2025
108 оня с коня
Коментиран от #115
00:32 27.11.2025
109 Тотален срив на ценности
До коментар #107 от "отвратителни сме":Това е ПП и ДБ! Платени де били от тях са напълнили тема за насилие срещу жени, с пу мията на ПП и ДБ!
00:33 27.11.2025
110 Българин
Коментиран от #111, #114
00:36 27.11.2025
111 И това е вярно
До коментар #110 от "Българин":И то реални, а не като трите трола в темата.
00:37 27.11.2025
112 Народ
00:42 27.11.2025
113 Оги
00:46 27.11.2025
114 Драго
До коментар #110 от "Българин":Да ,може да прави концерти,но едно е концерт и публика,друго е политика и да си играеш с живота на хората.Явно че са професионалисти по концерти,но много седят в скута на някой от парламента.
Коментиран от #117, #118
00:48 27.11.2025
115 Смешник
До коментар #108 от "оня с коня":Явно ти си един от ония дебили според един бивш депутат които гласуват и подкрепят мутрите Тиквата и Шиши и за това сме на това дередже
00:48 27.11.2025
116 Гост
00:49 27.11.2025
117 В скута стоя ПП и ДБ
До коментар #114 от "Драго":Твоето е вменяване на неистини. БСП и ИТН имат официална коалиция с ГЕРБ, с подписана програма. И до сега нито едните, нито другите са кривнали от това.
00:50 27.11.2025
118 Смешник
До коментар #114 от "Драго":Те и концертите му са чалга каквато е и държавата
Коментиран от #119, #120
00:51 27.11.2025
119 А в дискотеките
До коментар #118 от "Смешник":сте първи на чалгата. Чалгата е стил музика, а музиката е изкуствено. Само в България шепа глупаци се опитва да вменява за нещо лошо.
00:56 27.11.2025
120 Българин
До коментар #118 от "Смешник":Народа това го влече!
00:58 27.11.2025
121 Дзън-дзън
До коментар #1 от "си дзън":И това, че Слави е несъмнен опростачител оправдава действията на коментираното ПП-ДС лице, според харвардската ти главица?
Не блестиш с особен интелект, симпатяга.
А с морал - хептен!
01:07 27.11.2025
122 Стига
01:13 27.11.2025
123 Владо
01:23 27.11.2025