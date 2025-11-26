Новини
Слави Трифонов: Васил Пандов от ПП-ДБ насъсква протеста да бие две дами от Министерството на здравеопазването

Слави Трифонов: Васил Пандов от ПП-ДБ насъсква протеста да бие две дами от Министерството на здравеопазването

26 Ноември, 2025

Оставам с впечатлението от доста време насам, че на ПП-ДБ всичко им е позволено. Да лъжат. Да псуват. Да замерят. Да бият

Слави Трифонов: Васил Пандов от ПП-ДБ насъсква протеста да бие две дами от Министерството на здравеопазването - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Преди около 55 минути две дами от Министерството на здравеопазването направиха опит да излязат от сградата на Парламента.

Това написа във "Фейсбук" Слави Трифонов.

Дами, уважавани професионалисти, достойни, от администрацията на Министерството на здравеопазването. При излизане от Парламента Васил Пандов, който е депутат от ПП-ДБ и член на Комисията по здравеопазването, ги посочва с пръст и някакви лумпени започват да ги дърпат, да ги псуват, свалят ги на земята, замерят ги с бутилки и всъщност заплашват живота и здравето на горките жени, които на всичкото отгоре нямат абсолютно нищо общо с цялата тая унизителна тъпотия.

Докато пиша тези думи, двете жени са в една полицейска камионетка и още не могат да се приберат по къщите си при своите близки, които вероятно са паникьосани.

Значи, за да си изпълняваш ролята на депутат, според въпросния Пандов от ПП-ДБ, трябва да сочиш с пръст невинни хора, по възможност достопочтени жени, за да могат определени лумпени да ги псуват, да ги замерят с бутилки и да ги свалят на земята.

Значи, ако е така и това, според депутата Пандов от ПП-ДБ, е нормално, значи утре аз мога да го посоча и той да получи същото, което днес са направили на горките жени.

Оставам с впечатлението от доста време насам, че на ПП-ДБ всичко им е позволено. Да лъжат. Да псуват. Да замерят. Да бият.

Те са със самочувствието, че са повече от всички останали, че са по-умни, по-красиви, по-специални и въобще на тях всичко им е позволено. Но истината е, че са по-специални само в наглостта си, безочието си и в липсата на какъвто и да било морал!

И нещо към колегите журналисти – мисля, че вие трябва да отразявате и това, което аз разказах току-що, иначе се сещам за филма на Стенли Кубрик „Широко затворени очи“!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    87 4 Отговор
    Слави е главният опростачител на БГ

    Коментиран от #121

    23:20 26.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чалгаджията е долен предател

    92 3 Отговор
    Излъга много хора.

    23:20 26.11.2025

  • 4 Промяна

    22 19 Отговор
    Слави ти нали беше с шарлатаните Сега ли разбра че няколко стотин шарлатани разиграват както си искат държавата ни 5 години и са безнаказани и питам ЗАЩО КОЙ ГИ ДЪРЖИ ТЕЗИ И ЗАЩО И ТОВА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ

    Коментиран от #11, #21

    23:20 26.11.2025

  • 5 Промяна

    12 14 Отговор
    Слави ти нали беше с шарлатаните Сега ли разбра че няколко стотин шарлатани разиграват както си искат държавата ни 5 години и са безнаказани и питам ЗАЩО КОЙ ГИ ДЪРЖИ ТЕЗИ И ЗАЩО И ТОВА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ

    23:21 26.11.2025

  • 6 сноу

    53 3 Отговор
    Учиндолска какафония...

    23:21 26.11.2025

  • 7 село Говнягово

    72 3 Отговор
    Остарявай си като цървул Славчо и не се показвай

    Коментиран от #12

    23:21 26.11.2025

  • 8 Много жалко,

    41 3 Отговор
    Трябваше да похарчат целия парламент, а не жалките некадърници полицайчета.

    23:21 26.11.2025

  • 9 Хъшлак

    60 3 Отговор
    Живия пример за това ,как може да деградира човек си ти Славчо. Забравил си откъде си тръгнал а тъмните очила пречат да видиш накъде вървиш.

    Коментиран от #17

    23:22 26.11.2025

  • 10 Ами прав е Слави

    7 52 Отговор
    ПП и ДБ са най гнусното нещо появявало се в България.

    Коментиран от #22, #25, #65

    23:23 26.11.2025

  • 11 В скута на шопара е

    47 3 Отговор

    До коментар #4 от "Промяна":

    Заедно с маймуната си.

    Коментиран от #14

    23:23 26.11.2025

  • 12 Оппаааа

    41 3 Отговор

    До коментар #7 от "село Говнягово":

    Този галош, от нас тръгна и го подарихме на децата си, ние ги научихме да го обичат. Със пиянските ни истории и пускането по Тубата на глупавите му песни. На гологлавото мекере.

    23:24 26.11.2025

  • 13 133

    46 2 Отговор
    Ами ИТН? Подлоги и срам за парламента въобще. Тошко Йорданов?Това серизно ли е?

    23:25 26.11.2025

  • 14 Промяна

    5 18 Отговор

    До коментар #11 от "В скута на шопара е":

    11 ивсичко написано от теб е жива простотия 11 какво постигаш с това Да не си ти бил онези две жени Това ли е шарлатанията и депутатите да бият българи и после какво следва от това как така ще продължи дали може така

    23:26 26.11.2025

  • 15 Ивелин Михайлов

    33 5 Отговор
    Славуцо, всичките сте за бой!

    23:26 26.11.2025

  • 16 анонимен

    45 3 Отговор
    Продажния за-д-ник по-добре да мълчи.Всички разбрахме КОЙ създаде Има такива предатели.

    Коментиран от #20

    23:27 26.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 1111

    35 4 Отговор
    А МАРА ПОДРОБА УЧИНДОЛСКА КЪДЕ Е? СЕТИХ СЕ!☝️😆 СТРАХУВА СЕ ДА СИ ПОКАЖЕ НОСА НАВЪН, ЗА ДА НЕ Я ОБГРАДИ НАРОДНАТА ЛЮБОВ!

    23:28 26.11.2025

  • 19 Бкп

    29 3 Отговор
    Иди и ти чакат те и теб бутилки !!!

    Коментиран от #23

    23:28 26.11.2025

  • 20 Промяна

    3 16 Отговор

    До коментар #16 от "анонимен":

    Слави само разказа какво вършат шарлатанитедепутати и как са наели хулигани да бият ЖЕНИ

    Коментиран от #28

    23:29 26.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 НЕЕ!

    35 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ами прав е Слави":

    ИМА ТАКИВА ЧАЛГОПИТЕЦИ СА НАЙ-ГНУСНОТО НЕЩО! ЕЗИКЪТ ИМ Е ГНУСЕН, ВИЗИЯТА ИМЕ ГНУСНА, ПОЛИТИКАТА ИМ Е ГНУСНА. ВСИЧКО ИМ Е ГНУСНО!

    Коментиран от #27, #30, #37, #76, #79

    23:30 26.11.2025

  • 23 Промяна

    8 8 Отговор

    До коментар #19 от "Бкп":

    И като биеш Слави или беззащитни жени какво постигаш плащат ли ти депутатите шарлатани какво все ще биете когото ви посочат ли вие сте слуги на шарлатаните явно биете жени

    Коментиран от #31

    23:31 26.11.2025

  • 24 Не Били

    7 8 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Най много да са ги "цомбили" малко и вероятно веке са при мъжете си.

    23:31 26.11.2025

  • 25 Мда

    17 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ами прав е Слави":

    Чакай бе, ти можеш ли да таковаш с 200. Бегай да таконаш ваъка си.

    Коментиран от #32

    23:31 26.11.2025

  • 26 Чегрътай

    15 2 Отговор
    Осъзнаваш ли че ти ги доведе,глупак.

    23:31 26.11.2025

  • 27 Анонимен

    1 15 Отговор

    До коментар #22 от "НЕЕ!":

    ПРЕДПОЛАГАМ СИ ОТ БИЯЧИТЕ НА КОИТО ШАРЛАТАНСКИЯТ ДЕПУТАТ ПЛАЩА ДА БИЯТ ЖЕНИ

    Коментиран от #33

    23:32 26.11.2025

  • 28 Баба СлаФка ясновидката

    19 3 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    И откъде знае кой кого и за какво е наел, като не излиза от дупката си?

    23:32 26.11.2025

  • 29 Олеееее, изказа ли се?

    30 3 Отговор
    Слави, Слави.....как обърна палачинката само! Долно, гнусно, непочтено. Докога ще се правите, че не виждате кой е кукловодът!?!? Кукли на конци сте вие, срам ме е от вас!

    Коментиран от #36

    23:32 26.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Нещо невярно ли има в казаното

    6 7 Отговор

    До коментар #25 от "Мда":

    Нима не са нагли, гнусни лъжци и подстрекатели ПП и ДБ? Нима не ти пука за случилото се? Явно си същият.

    23:34 26.11.2025

  • 33 Не, обаче искам теб да набия!

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Както вече веднъж ти споменах! Ако не ми се удаде тая възможност, Господ ще те набие, вместо мен!

    Коментиран от #40

    23:34 26.11.2025

  • 34 Горски

    18 5 Отговор
    Въобще не ни интересува мнението на някаква мутра, която си управлява от диванчето.

    23:35 26.11.2025

  • 35 Противно същество.

    18 2 Отговор
    И смееш да се показваш.

    23:35 26.11.2025

  • 36 Промяна

    2 8 Отговор

    До коментар #29 от "Олеееее, изказа ли се?":

    И то се вижда ПАНДОВ ПОДСТРЕКОВА ХУЛИГАНИ ДА БИЯТ ЖЕНИ

    23:35 26.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Град Симитли

    12 0 Отговор
    ". ... Славуца болна легнала
    на високана планина,
    никой до нея немаше
    сал един Тошко, Тошко хаджи Кодошко
    Той си Славуци думаше:
    - Славуцоо, моя дощеро,
    мила ли ти е рубана,
    рубана още либено?
    - Майчинко, мила Кодошко,
    не ми е мило любено,
    ам ми е мила диньоса,
    че са е пролет пукнала,
    всичко от земя излиза,
    пък я ще в земя да влеза.
    Иди ми, Тошко, порукай
    дебел Шиши да дойде,
    да си му придам, майчинко,
    моета партийка да води,
    моена руба да носи...."

    23:38 26.11.2025

  • 39 Пази боже

    20 2 Отговор
    Слави Трифонов говори за морал

    Коментиран от #42

    23:38 26.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 2 Отговор
    Всички малки партийки се ръбат едни - други като магарета. Слави мрази ППДБ, още повече ИТН то му е незначително, без никакъв потенциал, но крепено от Пеевски. И намери повод да захапе с беззъбата си уста . А нещо да каже за това, как беше приет бюджета днес? Нали се изживяваше като голям народняк преди време? Днес се показваш какъвто си си - мухъл!

    23:39 26.11.2025

  • 42 Има право

    2 7 Отговор

    До коментар #39 от "Пази боже":

    За разлика от нещастниците ПП и ДБ.

    23:40 26.11.2025

  • 43 Алекс Раева

    18 2 Отговор
    Не вярвам и на една дума от написаното от учиндолеца. 100% си измисля, за да отклони вниманието от противната си личност заедно с тези на Прасигрухчо и Тиквон.

    23:40 26.11.2025

  • 44 хе хе

    15 0 Отговор

    До коментар #37 от "А що не коментираш казаното":

    Провокации по протестите не коментирам! Тоя чалгар мълча през цялото време, когато се обсъждаше бюджета и чак сега, когато хората излязоха на протест, се обади да коментира как минал протеста! ТОЙ ЩО НЕ КОМЕНТИРА НЕДОВОЛСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ РАБОТАТА НА НЕГОВИТЕ ДЕПУТАТИ?

    Коментиран от #48

    23:40 26.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Горски

    13 0 Отговор
    Можеше да си национален герой , но си п р о с т предател. Тоя плешив гюрлюк да не би да е бил там сред народа, че да коментира или си е лежал на диванчето у тях. Ясно, че е евнух и не успя да се обвърже дори, но няма ли поне един път в живота си да бъде мъж и да застане до народа. Даже и само до кухите лейки, които гласуваха за него.

    23:42 26.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Бюджета си е бюджет хубав или лош

    3 12 Отговор

    До коментар #44 от "хе хе":

    А подстрекаването за насилие върху хора е престъпление. Още повече жени. Ако имаше с ко да се замислиш, колко сте изпаднали.

    Коментиран от #53

    23:43 26.11.2025

  • 49 За лъжата вас от итн по ви бива, както и

    15 1 Отговор
    За кражбата все пак сте част от мафията! Трифонов нямаш моралното право да съдиш другите вижте се вие от итн каква продажна мафия сте!

    Коментиран от #54

    23:43 26.11.2025

  • 50 Жълтопаветните са едноклетъчните

    2 0 Отговор
    седесарки и седесарчета - соц. запъртъци и бройлерите излюпени в "демократичните" инкубатори след 1989 г.

    Славчо: "Оставам с впечатлението от доста време насам, че на ПП-ДБ всичко им е позволено."

    Така е от 2020 година.

    Дори от 2013 година, когато и Славчо беше жълтопаветен и долнопробен палаш с широко изплезен язик.

    23:43 26.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Факт

    1 0 Отговор
    Доста подло!

    23:45 26.11.2025

  • 53 ХА ХА!

    10 0 Отговор

    До коментар #48 от "Бюджета си е бюджет хубав или лош":

    Няма филм "бюджета си е бюджет"! ОСТАВКА, ЧАЛГОПИТЕЦИ!

    Коментиран от #57

    23:46 26.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 НА ТЕБ ТИ ГО НАБИ!

    9 0 Отговор

    До коментар #51 от "Виждам":

    СМЕНИ СИ ПАМПЕРСА, Б-О-К-Л-У-К! АКО МОЖЕШ!

    Коментиран от #61

    23:47 26.11.2025

  • 57 Оставката

    1 4 Отговор

    До коментар #53 от "ХА ХА!":

    не отменя престъпленията на тази измет ПП и ДБ.

    23:47 26.11.2025

  • 58 Станислав

    5 2 Отговор
    Е... И ти насъска хората срещу политиците!
    А са си политик!.
    Да ти ба ма, ма. Та

    23:48 26.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 СЛАВУЦ

    5 2 Отговор
    МАРТЕНИЦПОПРОДАВА4. ПЛУГЕк

    23:49 26.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 СЛАВУЦОООО

    6 0 Отговор
    ии тоа абоклУК СЛАВУЦа осхте егиффф.. днеска ХААМЕРИКАнците с анаоданали 4ерниа ДОМ у ФАщ ИНГТОН.. ХоРАААААААААА !!!!!!!

    23:50 26.11.2025

  • 64 КРЕТЕНО ЧАЛГАР.

    9 0 Отговор
    Е. П. М. Зазник

    23:50 26.11.2025

  • 65 Новият Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ами прав е Слави":

    А ти ще си плашащ на чалгаря голямото д, малкото б и на наско ментата. Ментата е с телефон за близо 4 хиледи лева. От такива като теб, за него не са и 4 стотинки.

    Коментиран от #66

    23:51 26.11.2025

  • 66 Коментирай нещастниците от ПП и ДБ

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "Новият Софиянец":

    които насъскват гамените към насилие срещу жени, вместо да показваш липсата си на достойнство.

    23:52 26.11.2025

  • 67 СЛАВуацата

    6 1 Отговор
    сла ву цооо сха тии оо трегагаг ге не та ЛИТЕТЕТ ..пОМЯЯЯРРРР.... г нусенн МРТЕНИЦОпРОДАВА4.... ПЛУГЕкк

    23:52 26.11.2025

  • 68 А този не излъга за чегъртането на тиква

    11 0 Отговор

    До коментар #54 от "Да де":

    Тиквата и шиши, а сега е в скута им! Заблудени и лицемери има много

    Коментиран от #70

    23:52 26.11.2025

  • 69 ЕЙ БИООТПАДЪК,

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Казах да не ми се жалваш бе Моп":

    А АЗ ТИ КАЗАХ, ЧЕ АКО ТИ МИРИШЕ Е ЩОТО НЕ СИ СМЕНЯШ ПАМПЕРСА!🖕

    Коментиран от #73, #74

    23:52 26.11.2025

  • 70 В скута бяха ПП и ДБ

    1 4 Отговор

    До коментар #68 от "А този не излъга за чегъртането на тиква":

    Същите нещастници които насъскват гамените срещу жени.

    23:54 26.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Димов

    11 0 Отговор
    Тиквата и Пра се то там ли са или са се скрили от народната любов в Зайчарника, пазени от 10 кордона полицаи.

    23:55 26.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ТИ СИ ЦИ.ГАНИН!

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ти ко нне разбра бе моп":

    ЧАЛГАТА Е МУЗИКАТА НА ЦИГГАНИТЕ!

    Коментиран от #77

    23:57 26.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Така е

    0 3 Отговор

    До коментар #75 от "ТИ СИ ЦИ.ГАНИН!":

    Ако не беше, нямаше да те ползват за Моп боклуците ПП и ДБ. Айде пери се.

    Коментиран от #82

    00:00 27.11.2025

  • 78 НЕЕ!

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "А що не коментираш казаното":

    Ти отващаваш с гнусната си ВОНЯ по форумите! ЕТО ТАКА ИЗГЛЕЖДАШ 💩💩💩💩

    Коментиран от #80

    00:02 27.11.2025

  • 79 А що не коментираш казаното

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "НЕЕ!":

    и случилото се, вместо да вменяваш лъжи като нещастен тро лей на отпадъка ПП и ДБ? Сам отвращаваш хората.

    ПП Не пазете тро леите!!!! Пазете истината!!!!

    00:02 27.11.2025

  • 80 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "НЕЕ!":

    Но това не те спира да показваш колко си жалка. 😄

    Коментиран от #83

    00:04 27.11.2025

  • 81 Пази

    5 1 Отговор
    Боже,сляпо да прогледне! Те така и този селтак!

    00:04 27.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ТИ СИ ЖАЛЪК!

    9 0 Отговор

    До коментар #80 от "Факт":

    ТУРСКИ ИϬРИК!🖕

    Коментиран от #86

    00:05 27.11.2025

  • 84 Учуден

    10 1 Отговор
    Маркуча на пожарникаря като какъв се изживява? Диванният партиен лидер ли? Подметка на мафията.

    00:05 27.11.2025

  • 85 Румен

    9 1 Отговор
    И ти си за трепане. Въпрос на време. Предател на народа. Срам

    Коментиран от #87

    00:06 27.11.2025

  • 86 Ако не беше

    0 4 Отговор

    До коментар #83 от "ТИ СИ ЖАЛЪК!":

    щеше ли да да те ползват за парцал отпадъците ПП и ДБ? 😄

    Коментиран от #89

    00:07 27.11.2025

  • 87 МЕЖДУ ДРУГОТО

    6 0 Отговор

    До коментар #85 от "Румен":

    ТОЗИ ВЕЧЕ Е УТРЕПАН. НАСОЧЕТЕ СЕ КЪМ ДРУГИТЕ!

    00:08 27.11.2025

  • 88 Петьо Петков

    9 1 Отговор
    Пълен нещастник, ИНФАНТИЛ.....деградирал Учиндолски Г....з

    00:09 27.11.2025

  • 89 Не бях и не съм!

    7 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ако не беше":

    Не познавам никой от ПП-ДБ, така че версията ти не почива на никакви факти!
    А вие вече седнахте в скута на голямото "Д", защото сте парцали!
    Това коментирай, не се опитвай да правиш внушения!

    Коментиран от #93

    00:10 27.11.2025

  • 90 Димитър Георгиев

    7 2 Отговор
    Чалгаря ,слуга на Пеевски Трифонов е за лин.ч! Излъгаха сума ти народ!

    Коментиран от #96

    00:11 27.11.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 СЛАВУЦ

    4 1 Отговор
    топва саакто Нисхто гество осхте изпускало г АЗОВЕ... мУАХХАХАХАХАХАХАХХА ЗА РАЗЛИАК оТ рУСХИТЕ.. мУАХХАХАХАХА.. СЛАВА УКРАИНЕ

    00:14 27.11.2025

  • 93 Важното е

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "Не бях и не съм!":

    че си ударил дъното отпадъците ПП и ДБ да те ползват за парцал. Поне Моп стани.😄 Колкото повее лази, толкова повече ми се нервира. Да не съм те накарал аз да лазиш бе просъттт? 😄

    Коментиран от #97

    00:14 27.11.2025

  • 94 Деян

    3 1 Отговор
    Всички от парламента трябва да бъдат избити до крак, барабар с чистачките

    00:15 27.11.2025

  • 95 ПРО СИА приклу4и

    5 0 Отговор
    КАК бесхе в СКУТА НА С ФИ НИАТА бе е мекотело у4ин ДОЛСКО кУХООО ???? меко ли ти бесхе ?????? МУАХХАХААА. ФЪФЛЕКК.. КА у Н.. СЛАВУЦ

    Коментиран от #100

    00:15 27.11.2025

  • 96 Коментирай казаното

    1 3 Отговор

    До коментар #90 от "Димитър Георгиев":

    Или не ти дреме отпадъка ПП и ДБ как подстрекава гамени да бият жени, та се занимаваш с евтини лъжи като жалко цигане.

    00:16 27.11.2025

  • 97 Ало, нефелния!

    5 0 Отговор

    До коментар #93 от "Важното е":

    Ти лазиш, бе, ЗАБРАИ ЛИ? и ОЩЕ МНОГО ЩЕ ЛАЗИШ!
    Който си татуира влечуги, на влечуго става! ПРИРОДЕН ЗАКОН!

    Коментиран от #101

    00:16 27.11.2025

  • 98 Деян

    3 0 Отговор
    Всички от парламента трябва да бъдат евтаназирани(това заради цензурата), барабар с чистачките

    00:17 27.11.2025

  • 99 СЛАВА ЗЕЛЕНСКИ

    2 1 Отговор
    БЪЛГАРИА прили4а на НИКАРАГУА през 80 те години на миналиа век.. тотален геноцид.. засхтото сте страхливи мисхки.. 1 Полусионерска с фи ниа д аубите сха видите ко става?? СЛАВА УКРАИНЕ

    00:17 27.11.2025

  • 100 В скута

    1 3 Отговор

    До коментар #95 от "ПРО СИА приклу4и":

    до сега сме видели само отпадъка от ПП и ДБ. 😄

    00:17 27.11.2025

  • 101 Е стани де 😄

    0 3 Отговор

    До коментар #97 от "Ало, нефелния!":

    Да се лази и да те ползват за парцал ПП и ДБ ем е тъпо, ем жалко занимание. 😄 Достойнство требе за да не лазиш. 😄Ко ли бе туй?

    Коментиран от #102

    00:19 27.11.2025

  • 102 ХЕ ХЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Е стани де 😄":

    ИϬРИЦИТЕ НЕ ЗНАЕТЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ТАЯ ДУМА! СИГУРНО СА ТИ Я НАПИСАЛИ НА ЛИСТ, ДА Я ПОЛЗВАШ В МРЕЖАТА ПОНЯКОГА!😆 ИϬРИКЧИЯ!

    Коментиран от #103

    00:22 27.11.2025

  • 103 Ко ти пишат

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "ХЕ ХЕ":

    отпадъците ПП и ДБ, грам не ме вълнува. Вълнува ме до кога ще има овце да ви траят!

    Коментиран от #104, #105

    00:24 27.11.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Има време да разбереш

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Ко ти пишат":

    КАТО ДОЙДАТ ДА ТЕ ИЗРИНАТ КАТО Б0КЛyК ИМ ЗАДАЙ ТОЯ ВЪПРОС!

    Коментиран от #106

    00:29 27.11.2025

  • 106 Дано ви изринат

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Има време да разбереш":

    Да си жалък лъжец, да подстрекаваш насилие над жени, си по жалък и от боклука. Няма да жаля да ви ринат отпадъците. Гадно за теб, но факт.

    00:31 27.11.2025

  • 107 отвратителни сме

    1 1 Отговор
    Какви са тези гнусни коментари?!!!
    Къде ни е възпитанието, на какво учим децата си?
    Чудя се, защо някои хора не се кандидатират за политици, защо не станат военни, полицаи, пожарникари, та да се научат как се издържа на напрежение и се носи тежка отговорност. Тогава друга песен ще запеят, защото да се крещи по улиците, да се обиждат хората, които носят целия товар, да блъскат и чупят бутилки, прозорци и коли, е признак на примитивизъм и безотговорност.

    Коментиран от #109

    00:31 27.11.2025

  • 108 оня с коня

    0 2 Отговор
    Недоумявам как може разни Дебили тука да оплюват ИТН и БСП,след като тези партии поддържат Стабилността на Правителството и Управлението на ГЕРБ?А колко неимоверен труд положи Борисов до сформира Редовно правителство и да спре Стремглавото пропадане на Държавата?А кога щяхме да влезем в Еврозоната ако нямахме редовно правителство и щяха ли да злорадстват Бавноразвиващите се Русофили развяващи Лозунга "Не ви щем еврото"?

    Коментиран от #115

    00:32 27.11.2025

  • 109 Тотален срив на ценности

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "отвратителни сме":

    Това е ПП и ДБ! Платени де били от тях са напълнили тема за насилие срещу жени, с пу мията на ПП и ДБ!

    00:33 27.11.2025

  • 110 Българин

    1 2 Отговор
    Слави ако направи един концерт, ще събере десет пъти повече хора, ако ще билетите да са по 100 евро!

    Коментиран от #111, #114

    00:36 27.11.2025

  • 111 И това е вярно

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Българин":

    И то реални, а не като трите трола в темата.

    00:37 27.11.2025

  • 112 Народ

    1 0 Отговор
    Защо се показваш,като си дал г......... под наем.Не ти прави чест!

    00:42 27.11.2025

  • 113 Оги

    1 0 Отговор
    Славчо моралния, който се кълнеше, че никога, ама никога няма да управлява с ГЕРБ, БСП и ДПС. Хахахаххахахааа

    00:46 27.11.2025

  • 114 Драго

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Българин":

    Да ,може да прави концерти,но едно е концерт и публика,друго е политика и да си играеш с живота на хората.Явно че са професионалисти по концерти,но много седят в скута на някой от парламента.

    Коментиран от #117, #118

    00:48 27.11.2025

  • 115 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "оня с коня":

    Явно ти си един от ония дебили според един бивш депутат които гласуват и подкрепят мутрите Тиквата и Шиши и за това сме на това дередже

    00:48 27.11.2025

  • 116 Гост

    2 0 Отговор
    Славчо, мислих те за човек, но ти падна много ниско. Много. Срам ме е, че гласувах веднъж за теб в цялото ми лутане на кой да дам доверието си.

    00:49 27.11.2025

  • 117 В скута стоя ПП и ДБ

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Драго":

    Твоето е вменяване на неистини. БСП и ИТН имат официална коалиция с ГЕРБ, с подписана програма. И до сега нито едните, нито другите са кривнали от това.

    00:50 27.11.2025

  • 118 Смешник

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Драго":

    Те и концертите му са чалга каквато е и държавата

    Коментиран от #119, #120

    00:51 27.11.2025

  • 119 А в дискотеките

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "Смешник":

    сте първи на чалгата. Чалгата е стил музика, а музиката е изкуствено. Само в България шепа глупаци се опитва да вменява за нещо лошо.

    00:56 27.11.2025

  • 120 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "Смешник":

    Народа това го влече!

    00:58 27.11.2025

  • 121 Дзън-дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    И това, че Слави е несъмнен опростачител оправдава действията на коментираното ПП-ДС лице, според харвардската ти главица?
    Не блестиш с особен интелект, симпатяга.
    А с морал - хептен!

    01:07 27.11.2025

  • 122 Стига

    1 1 Отговор
    Си злорадствал !Такова падение си стигнал,жалка работа.Кажи защо поддържаш бандитите,които наистина бият,рекетират,тормозят невинни чрез мафиотската прокуратура.От кога си толкова неадекватен.Откскто пачките на двата шопара те правят щастлив.Защо поддържаш убийствен бюджет за народа?За да си връщаш за омразата,която сам си спечели като от алчност се натика в политиката Така ще завърши мразен.

    01:13 27.11.2025

  • 123 Владо

    0 1 Отговор
    Голям боклук излезе от теб

    01:23 27.11.2025

