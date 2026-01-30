Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Росен Рапчев: При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж

30 Януари, 2026 10:21 507 7

  • росен рапчев-
  • катастрофи-
  • загинали-
  • пътища

„Няма спасение при черен лед на пътя. Човек губи контрол над колата 100%“, каза бившият началник на „Пътна полиция“

Росен Рапчев: При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Черен януари на пътя - това показват данните на МВР за катастрофите. От началото на годината те са 380, загиналите са 36, а ранените - 460.

„Доста сериозен ръст на жертвите по пътищата има през януари. Хубавите планове, които имаме ние, изведнъж се променят. Всички ние, не само институциите, имаме отговорност“, каза в „Тази сутрин“ Росен Рапчев, бивш началник на отдел „Пътна полиция“ в ГДНП и експерт по пътна безопасност.

Той даде пример, че при движение с 50 км/ч, ако не сме обезопасени в автомобила и се случи катастрофа, това е все едно да скочим от четвъртия етаж.

По думите му миналия януари е бил сравнително по-спокоен от предишните години като статистика.

Рапчев посочи още, че много голям брой от инцидентите стават по пътищата в Северна България, където има много интензивен трафик, а няма магистрали и скоростни пътища.

„Този интензивен трафик води до повишаване на риска. Когато това се смеси с атмосферните условия – мъгла, черен лед, дъжд – ние като участници в движението невинаги сме готови да променим своето поведение на пътя“, коментира Рапчев.

По думите му, дори и с най-хубавите зимни гуми, няма спасение при черен лед на пътя и човек губи контрол над автомобила 100%.

Решението е да се движим по-бавно, да се спазва дистанция и да не се предприемат изпреварвания, посветва той.

„Разстоянието от София до Бургас, колкото и да бързате, няма да стигнете повече от 15 минути по-рано. Това ли е цената на нашия живот?, попита реторично бившият началник на „Пътна полиция“.

Последните две седмици има зачестили инциденти с товарни автомобили.

„Тировете спазват някакви графици. Може би трябва да се говори с управителите на тези компании. Те също трябва да осъществяват контрол върху техните служители как се движат“, на мнение е Росен Рапчев.

Той се обърна и към пешеходците с думите, че в повечето случаи шофьорите не ги виждат.

„Малки сте и сте незабележими. Моля ви, не пресичайте безотговорно пътното платно. Спрете за секунда, огледайте се, вижте дали са ви забелязали и тогава пресичайте“, посъветва още Рапчев.


България
  • 1 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Научи се да смяташ чичак

    10:23 30.01.2026

  • 2 кой му дреме

    4 0 Отговор
    едно e да скочиш от четвъртия етаж на селския двор в кравешката тор
    друго е да скочиш от четвъртия етаж върху тротоара в шопската кл0ака

    10:26 30.01.2026

  • 3 Ами МВР се превърна в търгаш

    3 0 Отговор
    Камери през път и над път, служещи само за рекет на шофьорите. Милиони на вятъра, за да се обират хората. Ако бяха инвестирани в проблемите на пътя, вместо в рекета, резултата щеше да е друг.

    10:27 30.01.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор
    А зеления скъсан чорап НИ скача /хвърля/от 20-я етаж, и от долу "матушка" ни чака с отворени обятия

    10:35 30.01.2026

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    КАК ДА ИМА МАГИСТРАЛИ
    КАТО БОЙО ОТКРАДНА ПАРИТЕ.

    10:36 30.01.2026

  • 6 измират вързани хората

    0 0 Отговор
    тировете ги премазват до смърт . не са обезопасени колите . нарочно надуват цените и ги правят с малко стомана . а камьона го правят да е 30 тона . все едно влак . на хранилка има много по веригата . коланчето , ама гумите, ама алкохола . ясно е че кола и влак, тир ако се блъснат ще има тежки травми . няма контрол . рейсове и автобуси се използват за всичко . затова стават много престъпления с тяхно участие . да . убийци с психотестове .

    10:37 30.01.2026

  • 7 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    Едно , че сме високомерни зад волана , другото нямаме пътища. Този господин каза, че пътя за Видин бил тесен. Тесен е това е междунарен път за толкова години как неможахте една магистрала да направоте! Колко км е това разстояние.

    10:39 30.01.2026

