Росен Рапчев: При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж

Черен януари на пътя - това показват данните на МВР за катастрофите. От началото на годината те са 380, загиналите са 36, а ранените - 460.

„Доста сериозен ръст на жертвите по пътищата има през януари. Хубавите планове, които имаме ние, изведнъж се променят. Всички ние, не само институциите, имаме отговорност“, каза в „Тази сутрин“ Росен Рапчев, бивш началник на отдел „Пътна полиция“ в ГДНП и експерт по пътна безопасност.

Той даде пример, че при движение с 50 км/ч, ако не сме обезопасени в автомобила и се случи катастрофа, това е все едно да скочим от четвъртия етаж.

По думите му миналия януари е бил сравнително по-спокоен от предишните години като статистика.

Рапчев посочи още, че много голям брой от инцидентите стават по пътищата в Северна България, където има много интензивен трафик, а няма магистрали и скоростни пътища.

„Този интензивен трафик води до повишаване на риска. Когато това се смеси с атмосферните условия – мъгла, черен лед, дъжд – ние като участници в движението невинаги сме готови да променим своето поведение на пътя“, коментира Рапчев.

По думите му, дори и с най-хубавите зимни гуми, няма спасение при черен лед на пътя и човек губи контрол над автомобила 100%.

Решението е да се движим по-бавно, да се спазва дистанция и да не се предприемат изпреварвания, посветва той.

„Разстоянието от София до Бургас, колкото и да бързате, няма да стигнете повече от 15 минути по-рано. Това ли е цената на нашия живот?, попита реторично бившият началник на „Пътна полиция“.

Последните две седмици има зачестили инциденти с товарни автомобили.

„Тировете спазват някакви графици. Може би трябва да се говори с управителите на тези компании. Те също трябва да осъществяват контрол върху техните служители как се движат“, на мнение е Росен Рапчев.

Той се обърна и към пешеходците с думите, че в повечето случаи шофьорите не ги виждат.

„Малки сте и сте незабележими. Моля ви, не пресичайте безотговорно пътното платно. Спрете за секунда, огледайте се, вижте дали са ви забелязали и тогава пресичайте“, посъветва още Рапчев.