Росен Рапчев: При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж

Черен януари на пътя - това показват данните на МВР за катастрофите. От началото на годината те са 380, загиналите са 36, а ранените - 460.
„Доста сериозен ръст на жертвите по пътищата има през януари. Хубавите планове, които имаме ние, изведнъж се променят. Всички ние, не само институциите, имаме отговорност“, каза в „Тази сутрин“ Росен Рапчев, бивш началник на отдел „Пътна полиция“ в ГДНП и експерт по пътна безопасност.
Той даде пример, че при движение с 50 км/ч, ако не сме обезопасени в автомобила и се случи катастрофа, това е все едно да скочим от четвъртия етаж.
По думите му миналия януари е бил сравнително по-спокоен от предишните години като статистика.
Рапчев посочи още, че много голям брой от инцидентите стават по пътищата в Северна България, където има много интензивен трафик, а няма магистрали и скоростни пътища.
„Този интензивен трафик води до повишаване на риска. Когато това се смеси с атмосферните условия – мъгла, черен лед, дъжд – ние като участници в движението невинаги сме готови да променим своето поведение на пътя“, коментира Рапчев.
По думите му, дори и с най-хубавите зимни гуми, няма спасение при черен лед на пътя и човек губи контрол над автомобила 100%.
Решението е да се движим по-бавно, да се спазва дистанция и да не се предприемат изпреварвания, посветва той.
„Разстоянието от София до Бургас, колкото и да бързате, няма да стигнете повече от 15 минути по-рано. Това ли е цената на нашия живот?, попита реторично бившият началник на „Пътна полиция“.
Последните две седмици има зачестили инциденти с товарни автомобили.
„Тировете спазват някакви графици. Може би трябва да се говори с управителите на тези компании. Те също трябва да осъществяват контрол върху техните служители как се движат“, на мнение е Росен Рапчев.
Той се обърна и към пешеходците с думите, че в повечето случаи шофьорите не ги виждат.
„Малки сте и сте незабележими. Моля ви, не пресичайте безотговорно пътното платно. Спрете за секунда, огледайте се, вижте дали са ви забелязали и тогава пресичайте“, посъветва още Рапчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
10:23 30.01.2026
2 кой му дреме
друго е да скочиш от четвъртия етаж върху тротоара в шопската кл0ака
10:26 30.01.2026
3 Ами МВР се превърна в търгаш
10:27 30.01.2026
4 АГАТ а Кристи
10:35 30.01.2026
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КАТО БОЙО ОТКРАДНА ПАРИТЕ.
10:36 30.01.2026
6 измират вързани хората
10:37 30.01.2026
7 ЧИЧО
10:39 30.01.2026