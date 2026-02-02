Двама души загинаха след челен сблъсък във Варненско

Двама души са загинали, транспортират трети към болница след катастрофа във Варненско, съобщиха от полицията в крайморския град.
Сигналът за пътнотранспортното произшествие, което е станало на около 3 километра след село Старо Оряхово в посока Варна, е подаден в 14:03 часа.
Челно са се сблъскали микробус и лек автомобил. Двамата загинали - шофьорът и спътникът му на предната седалка, са от леката кола, която е с полска регистрация.
Към момента няма информация за самоличността на починалите.
Пътят е затворен, а обходният път от Варна за Бургас е през село Равна гора, допълват от полицията.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорбара
15:54 02.02.2026
2 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #4
15:55 02.02.2026
3 Исторически парк
15:55 02.02.2026
4 Така е
До коментар #2 от "КОЛЬО ПАРЪМА":100% е вярно...Само такива днес карат коли с полска регистрация у нас...
Още повече ,че в инфото се споменава САМО РЕГИСТРАЦИЯТА на колата,НО НЕ И ГРАЖДАНСТВОТО на водача и !
Уви, това са...фактите...
16:16 02.02.2026
5 Гедер
16:18 02.02.2026
6 Краси
16:26 02.02.2026