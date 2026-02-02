Двама души загинаха след челен сблъсък във Варненско

Двама души са загинали, транспортират трети към болница след катастрофа във Варненско, съобщиха от полицията в крайморския град.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие, което е станало на около 3 километра след село Старо Оряхово в посока Варна, е подаден в 14:03 часа.

Челно са се сблъскали микробус и лек автомобил. Двамата загинали - шофьорът и спътникът му на предната седалка, са от леката кола, която е с полска регистрация.

Към момента няма информация за самоличността на починалите.

Пътят е затворен, а обходният път от Варна за Бургас е през село Равна гора, допълват от полицията.