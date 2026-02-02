Новини
Двама души загинаха след челен сблъсък във Варненско

2 Февруари, 2026 15:46 1 032 6

Челно са се сблъскали микробус и лек автомобил

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали, транспортират трети към болница след катастрофа във Варненско, съобщиха от полицията в крайморския град.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие, което е станало на около 3 километра след село Старо Оряхово в посока Варна, е подаден в 14:03 часа.

Челно са се сблъскали микробус и лек автомобил. Двамата загинали - шофьорът и спътникът му на предната седалка, са от леката кола, която е с полска регистрация.

Към момента няма информация за самоличността на починалите.

Пътят е затворен, а обходният път от Варна за Бургас е през село Равна гора, допълват от полицията.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    8 1 Отговор
    Инструкторите, ах инструкторите жалки алчни твари.

    15:54 02.02.2026

  • 2 КОЛЬО ПАРЪМА

    12 2 Отговор
    Това са цигани с полска регистрация и фалшива книшка

    Коментиран от #4

    15:55 02.02.2026

  • 3 Исторически парк

    10 2 Отговор
    Знаем кой етнос бачка в Полша 😉

    15:55 02.02.2026

  • 4 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    100% е вярно...Само такива днес карат коли с полска регистрация у нас...
    Още повече ,че в инфото се споменава САМО РЕГИСТРАЦИЯТА на колата,НО НЕ И ГРАЖДАНСТВОТО на водача и !
    Уви, това са...фактите...

    16:16 02.02.2026

  • 5 Гедер

    6 1 Отговор
    Във Варна с полска регистрация са само автомобили от Максуда , Розова долина в Аспарухово, село Каменар и Игнатиево . Сещате се кои са "поляците".

    16:18 02.02.2026

  • 6 Краси

    7 1 Отговор
    Ман-гали...

    16:26 02.02.2026

