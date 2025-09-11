Протести в Русе и София заради случая с пребития полицейски шеф

Седмица след случая с пребития полицейски шеф в Русе - напрежението нараства и днес. Сблъсъкът на гледните точки за случилото се, както и публикуваните видеозаписи от момента на саморазправата, предизвикаха обществено недоволство и тази вечер са организирани два протеста – един в крайдунавския град, и още един – в София.
Пред съдебната палата в Русе недоволни ще настояват за обективно разследване на случая и свобода за обвиняемите тийнейджъри – като вече са обявили, че искат оставката на полицейския началник Николай Кожухаров.
Организаторите на протеста в София, който ще се проведе пред сградата на МВР, искат оставката на вътрешния министър Даниел Митов.
1 леле мале
Коментиран от #22, #25
08:14 11.09.2025
2 Веднага
Коментиран от #6
08:15 11.09.2025
3 Фен
08:16 11.09.2025
4 Вашето мнение
08:16 11.09.2025
5 Анонимен
Коментиран от #8
08:20 11.09.2025
6 Както
До коментар #2 от "Веднага":и на пияндура с прецакани бъбреци от алкохола ! Срамни различни версии от Дани и няколко други зависими от служба и пари ! Залагат децата срещу мизериите си ! Нито морал , нито съвест - само криминални действия ! ОСТАВКА ! И това в най - малкото за тях !
Коментиран от #29
08:21 11.09.2025
7 гдфгфдг
Коментиран от #9
08:21 11.09.2025
8 мьрсуль
До коментар #5 от "Анонимен":"Как може министър да лъже като дърта... сещате се"
като мен ?
08:27 11.09.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "гдфгфдг":Открий разликата!
В Аксаково след "инцидента" ...
поставиха НОВ асфалт на участъка от мястото на ПТП❗
В Русе след "инцидента"...
поставиха НОВ пътен знак с ограничение.... 30❗
08:29 11.09.2025
10 видя се
08:29 11.09.2025
11 Питам само?!
Защо не се е качил в линейката????
За да няма повече свидетели, че нищо му няма ли??
Затова полицаи са ги откарали с полицейски коли по-късно до болницата, да прикриват шефа си ли?
08:29 11.09.2025
12 Данко Харсъзина
Коментиран от #27
08:35 11.09.2025
13 отекчен
08:35 11.09.2025
14 Майорс
Коментиран от #17, #23, #24
08:37 11.09.2025
15 Старшината
08:38 11.09.2025
16 Старшината
08:40 11.09.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "Майорс":Ало мислещият , замисли се ❗
Дали ПИЛ, ЦИВИЛЕН , па било той и полицай е трябвало да се саморазправа или дс извика УНИФОРМЕНИ служители ❓
Дали полицаи и медици, дошли на мястото, е трябвало да отразят в протоколи случая или да го ПРИКРИЯТ❓
Защо и кой постави СЛЕД инцидента знак с огр. 30❓ Що не сложиха 10км/ч🤣
Има още, Ана това за начало 😉
08:42 11.09.2025
18 С две думи
08:43 11.09.2025
19 фжвес
Коментиран от #39
08:43 11.09.2025
20 Аз съм веган
08:45 11.09.2025
21 Заглавието гърми
Бит е, защото си го е търсил!
Митов НЕ оставка! Да бъде изритан, заедно със заместника му Попов по посока съда! За манипулиране на обществото с неверни данни по случая!
Пуснете шофьора от Телиш!!!
08:45 11.09.2025
22 никой не ви се кара
До коментар #1 от "леле мале":нека ги пуснат да изпробвате какво могат върху вас а за министъра се обърнете към радев че неговите кадри все такива хахахаааааа
08:46 11.09.2025
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "Майорс":Това с правосъдието ни го виж в ЕСзПЧ❗
Който не е отишъл , той не е спечелил срещу решение на този съд❗
08:46 11.09.2025
24 Хм...
До коментар #14 от "Майорс":И ти как разбра, че били монтирани записите? Монтиран е единствено новият знак.
08:47 11.09.2025
25 Лъжеш демокраде
До коментар #1 от "леле мале":При социализма, Народната милиция биеше хулиганите и ги пращаше в трудовите лагери, а подкупната полиция ги пази и ги изпраща в министерствата, уж Народното сълрание, съд и прокуратура, мисирките и т.н..
08:47 11.09.2025
26 Последния Софиянец
Коментиран от #57
08:48 11.09.2025
27 Лъжеш демокраде
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Полицай, не милиционер. Народната милиция не пазеше демокрадите, а ги биеше.
08:50 11.09.2025
28 Механик
Ако е бит, биячите трябва да лежат в затвора. Такъв е закона и трябва да е за всички.
Защото утре тия "деца/тинейджъри" може да бият някой от нас, когато им направим забележка, че нарушават по някакъв начин обществения ред.
Нали ревете, че не може да спите от дрифтаджии, моторджии, купонджии и пр. ???
Коментиран от #31, #35
08:50 11.09.2025
29 полицейският шеф
До коментар #6 от "Както":дерибей е назначен от служебно правителство на радев… ходи и реви под неговите прозорци че кадрите му все такива
08:51 11.09.2025
30 така е
08:51 11.09.2025
31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #28 от "Механик":Чукча закон чел❓
По закон, ако удариш някого -
може при САМООТБРАНА ДА ТЕ.... НАБИЕ ❗
Коментиран от #46
08:53 11.09.2025
32 бай герги
08:53 11.09.2025
33 ХАРОН
08:57 11.09.2025
34 Сталин
08:58 11.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 усмихнати протестъри
08:59 11.09.2025
37 Вълк единак
09:00 11.09.2025
38 Данко Харсъзина
09:03 11.09.2025
39 що да изгони
До коментар #19 от "фжвес":пияндура? да го изгони който го е назначил!!!! - служебно правителство на радев! айдеееее щастлив четвъртъъъък както казваше един много ценен министър на културата пак назначен от бащицата и пп хахахаааа
09:03 11.09.2025
40 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
09:06 11.09.2025
41 Ама,
09:06 11.09.2025
42 само боя зад колоните оправя нещата
пак ще ви бият зад колоните ха ха ха
09:06 11.09.2025
43 Кит
Малко неприятна ситуация, ама нали търсим обективната истина?
А че МВР се самоопозори с поведението си около казуса, че началникът на русенската полиция се оказа напълно неподготвен да се справи с елементарна ситуация / и заради това трябва да бъде отстранен от длъжност заради демонстрираната професионална непригодност/ - тези неща също не подлежат на съмнение.
Обаче имаме и човек в интензивното. А тези, които го вкараха там се оплакват от насилие срещу себе си. И това не подлежи на съмнение. Не подлежи на съмнение и опитът на професионалните протестъри за пореден път да изкривят фактите в полза на очевидни престъпници.
Най-агре
Коментиран от #45
09:08 11.09.2025
44 Данко Харсъзина
09:10 11.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Кит
До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ясно се вижда, че полицаят никого, по никакъв начин на удря. Напротив, макар и със закъснение се опитва да успокои нещата.
За каква "самоотбрана" говориш при това положение?
09:14 11.09.2025
47 Народ на командно мислене
09:16 11.09.2025
48 Петър
09:19 11.09.2025
49 Кит
До коментар #45 от "Данко Харсъзина":Бъркаш генерално, омазването започва още през нощта на инцидента.
Първо полицейският шеф се омазва с непрофесионалната реакция срещу гамените в колата. После се омазва със заповедта си инцидентът да не се протоколира надлежно от пристигналите полицейски екипи на място / единствено обяснение за това малоумие е притеснението, че ако всичко се протоколира надлежно, на сутринта цялата полиция в Русе ще изпопада от смях по адрес на проснатия като чердже началник/.
После започнаха омазванията с тротинетките, с дрифтенето...
Такъв полицейски началник се отстранява от длъжност, професионалната му несъстоятелност е ясна и за малките деца.
Насиранията на Митов, политическите партии и всякаква друга паплач, която се разкудкудяка моментално преди да станат ясни обективните факти, са вторичен ефект от омазванията на началника на русенската полиция.
А когато стана ясно какви са ги надробили, започнаха цирковете с обяснителните пресконференции вчера...
Жалка история!
09:24 11.09.2025
50 Симо
09:28 11.09.2025
51 бай Митко
Пияните дерибеи вървят в 00.30 ч. по средата на улицата! Застига ги кола и спира, за да не ги сгази и вместо благодаря пияниците се нахвърлят върху младежите! Забележете идват две патрулки и линейка и както идват така си и отиват безпроблемно! От 00.30 ч. до 05.30 ч. директора къде е ходел, какво е правел не се знае или поне не се казва и изведнъж след пет часа постъпва в спешното със счупено ребро, разкъсан бъбрек и загуба на 1.5 л. кръв!? Има много неудобни въпроси на които никой не отговаря, а се вдига врява от Митов, че това ект срещу държавата! Е не сме канарчета и ако коментираните персони имат поне малко чест и достойнство веднага ще си подадат оставката, но кокала как се оставя!? Станаха за кипазе барабар с цялото МВР!
Коментиран от #53
09:33 11.09.2025
52 Факт
09:34 11.09.2025
53 Още едно мисирче нагълтано с нтв и бтв
До коментар #51 от "бай Митко":Гледай видеото бе тъпанар, преди да коментираш! Пиян залян няма на него, има само в празната ти кратуна, байчо!
09:38 11.09.2025
54 Обаче
Коментиран от #55
09:38 11.09.2025
55 риторично
До коментар #54 от "Обаче":Майката на тийнейджъра Филип от София, би ли подкрепила протеста в защита на русенските окошарени тийнейджъри?
09:43 11.09.2025
56 Шьофьорчето
09:52 11.09.2025
57 ми иди
До коментар #26 от "Последния Софиянец":пробвай и тогава говори… както се казва не се изказвай неподготвен… та току що прочетох за деца бити в благоевград от др деца… не е далеч времето като ви претрепят ииии тогава вече ще говорите от първо лице какво могат
09:56 11.09.2025