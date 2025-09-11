Новини
България »
Протести в Русе и София заради случая с пребития полицейски шеф

11 Септември, 2025 08:13 2 117 57

Организаторите на протеста в София, който ще се проведе пред сградата на МВР, искат оставката на вътрешния министър Даниел Митов

Мария Атанасова

Седмица след случая с пребития полицейски шеф в Русе - напрежението нараства и днес. Сблъсъкът на гледните точки за случилото се, както и публикуваните видеозаписи от момента на саморазправата, предизвикаха обществено недоволство и тази вечер са организирани два протеста – един в крайдунавския град, и още един – в София.

Пред съдебната палата в Русе недоволни ще настояват за обективно разследване на случая и свобода за обвиняемите тийнейджъри – като вече са обявили, че искат оставката на полицейския началник Николай Кожухаров.

Организаторите на протеста в София, който ще се проведе пред сградата на МВР, искат оставката на вътрешния министър Даниел Митов.


  • 1 леле мале

    93 24 Отговор
    Образът на "Полицай герой", описан от Дани лекето, постепенно се превърна в образ на пияна милиционерска свиня, която злоупотребява със служебно положение! Едни деца лежат в ареста невинни, докато псевдо министъра ни се кара! До кога ще търпим това?!

    Коментиран от #22, #25

    08:14 11.09.2025

  • 2 Веднага

    77 15 Отговор
    оставка на Къдравата Сю !

    Коментиран от #6

    08:15 11.09.2025

  • 3 Фен

    24 14 Отговор
    Розовите понита пак се активираха. Не, че в случая (за първи път), не са прави.

    08:16 11.09.2025

  • 4 Вашето мнение

    65 12 Отговор
    Вътрешни кръгове на герберите, недоволни от борисов и шиши гласяха госпожица митов за лидер на партията. Старото куче борисов се усети и го инсталира в мвр, оттам нататък, тежкия комплексар митов сам оплеска нещата и е аут.

    08:16 11.09.2025

  • 5 Анонимен

    70 13 Отговор
    Затвор за къдравелката. Как може министър да лъже като дърта... сещате се.

    Коментиран от #8

    08:20 11.09.2025

  • 6 Както

    60 13 Отговор

    До коментар #2 от "Веднага":

    и на пияндура с прецакани бъбреци от алкохола ! Срамни различни версии от Дани и няколко други зависими от служба и пари ! Залагат децата срещу мизериите си ! Нито морал , нито съвест - само криминални действия ! ОСТАВКА ! И това в най - малкото за тях !

    Коментиран от #29

    08:21 11.09.2025

  • 7 гдфгфдг

    18 42 Отговор
    тези родители от снимката врякат неее не е моето гардже!

    Коментиран от #9

    08:21 11.09.2025

  • 8 мьрсуль

    33 9 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    "Как може министър да лъже като дърта... сещате се"

    като мен ?

    08:27 11.09.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    45 6 Отговор

    До коментар #7 от "гдфгфдг":

    Открий разликата!
    В Аксаково след "инцидента" ...
    поставиха НОВ асфалт на участъка от мястото на ПТП❗
    В Русе след "инцидента"...
    поставиха НОВ пътен знак с ограничение.... 30❗

    08:29 11.09.2025

  • 10 видя се

    39 9 Отговор
    И един министър на МВР е нямало за свяст , но този всички ги удари в земята по простотия !

    08:29 11.09.2025

  • 11 Питам само?!

    42 10 Отговор
    Този полицейски шеф, ако му имаше нещо след "сбиването", щеше да се качи в линейката!!!!
    Защо не се е качил в линейката????
    За да няма повече свидетели, че нищо му няма ли??
    Затова полицаи са ги откарали с полицейски коли по-късно до болницата, да прикриват шефа си ли?

    08:29 11.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    33 14 Отговор
    Пияницата милиционер ще докара оставка на Правителството.

    Коментиран от #27

    08:35 11.09.2025

  • 13 отекчен

    25 5 Отговор
    пак всичко се окъка на политическа основа борба за власт другото не ги интересува държава няма

    08:35 11.09.2025

  • 14 Майорс

    17 24 Отговор
    Ало коментиращи , първо вижте реално нещата , а не се осланяйте на монтирани записи и неверни твърдения!И не мислете че вие сте правите , вено не знаете или не искате да разберете , че съдът е този който казва виновен ли сили не! О щом защитавате побойниците, дай Боже да не ви набият и тогава ще разберете много нещс!

    Коментиран от #17, #23, #24

    08:37 11.09.2025

  • 15 Старшината

    10 22 Отговор
    На мястото на Митов, бих се възползвал от протестите за да смажа от бой платените жълтопаветници. С други думи щях да им окървавя жалките сборища.

    08:38 11.09.2025

  • 16 Старшината

    6 7 Отговор
    А на леля Асена в ареста ще и осигуря група расови роми.

    08:40 11.09.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 5 Отговор

    До коментар #14 от "Майорс":

    Ало мислещият , замисли се ❗
    Дали ПИЛ, ЦИВИЛЕН , па било той и полицай е трябвало да се саморазправа или дс извика УНИФОРМЕНИ служители ❓
    Дали полицаи и медици, дошли на мястото, е трябвало да отразят в протоколи случая или да го ПРИКРИЯТ❓
    Защо и кой постави СЛЕД инцидента знак с огр. 30❓ Що не сложиха 10км/ч🤣
    Има още, Ана това за начало 😉

    08:42 11.09.2025

  • 18 С две думи

    24 10 Отговор
    Полицеиският директор/шеф/дерибей, Ланецът, се разхожда пиян с авер, с детето и жената, по улицата - не по тротоара, мислейки че е велик и недостожим. Демек Бат"Боко Русенският. Край пияната компания минава лека кола, което възмущава вярната му съпруга и тя започва да мята домати по пръстъпните младежи, демокрация е, разберете. Но младите ученици не считат това за правилно и му набиват главата. Изводите за Европейска.Bg. - Белене е на хоризонта.

    08:43 11.09.2025

  • 19 фжвес

    24 10 Отговор
    Пълна подкрепа за протестите от всички българи. Тези ГЕРБ боклуци и другарчетата им направиха кочина от България. А полицията дето получава големите заплати от данъците на българите, служи на мафията ГЕРБ и пази крадците на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Оставка на Дани амбреажа за дето излъга нагло цяла България и вместо да изгони пияндура тръгна да лъже като циганин. Слава Богу всеки българин ги видя какви са разбойници.

    Коментиран от #39

    08:43 11.09.2025

  • 20 Аз съм веган

    17 7 Отговор
    Може би полицейския шеф е бит от жена му?

    08:45 11.09.2025

  • 21 Заглавието гърми

    25 7 Отговор
    “ Пребитият полицейски шеф…”
    Бит е, защото си го е търсил!
    Митов НЕ оставка! Да бъде изритан, заедно със заместника му Попов по посока съда! За манипулиране на обществото с неверни данни по случая!
    Пуснете шофьора от Телиш!!!

    08:45 11.09.2025

  • 22 никой не ви се кара

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "леле мале":

    нека ги пуснат да изпробвате какво могат върху вас а за министъра се обърнете към радев че неговите кадри все такива хахахаааааа

    08:46 11.09.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 3 Отговор

    До коментар #14 от "Майорс":

    Това с правосъдието ни го виж в ЕСзПЧ❗
    Който не е отишъл , той не е спечелил срещу решение на този съд❗

    08:46 11.09.2025

  • 24 Хм...

    17 5 Отговор

    До коментар #14 от "Майорс":

    И ти как разбра, че били монтирани записите? Монтиран е единствено новият знак.

    08:47 11.09.2025

  • 25 Лъжеш демокраде

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "леле мале":

    При социализма, Народната милиция биеше хулиганите и ги пращаше в трудовите лагери, а подкупната полиция ги пази и ги изпраща в министерствата, уж Народното сълрание, съд и прокуратура, мисирките и т.н..

    08:47 11.09.2025

  • 26 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    Не вярвам че тези момчета по 50 кг с ръце като клечки могат да нанесат сериозен удар на някого.

    Коментиран от #57

    08:48 11.09.2025

  • 27 Лъжеш демокраде

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Полицай, не милиционер. Народната милиция не пазеше демокрадите, а ги биеше.

    08:50 11.09.2025

  • 28 Механик

    9 6 Отговор
    Недолюбвам полицаи, адвокати, съдии и всякаква подобна гмеж, но искам да питам едно нещо -бит ли е тоя или не е бит?
    Ако е бит, биячите трябва да лежат в затвора. Такъв е закона и трябва да е за всички.
    Защото утре тия "деца/тинейджъри" може да бият някой от нас, когато им направим забележка, че нарушават по някакъв начин обществения ред.
    Нали ревете, че не може да спите от дрифтаджии, моторджии, купонджии и пр. ???

    Коментиран от #31, #35

    08:50 11.09.2025

  • 29 полицейският шеф

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Както":

    дерибей е назначен от служебно правителство на радев… ходи и реви под неговите прозорци че кадрите му все такива

    08:51 11.09.2025

  • 30 така е

    9 5 Отговор
    Не само министърчето лъже но и синдъка също но и в Русе крадците и лъжците командват като бившата счетоводителка от ЦДГ Пролет

    08:51 11.09.2025

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 3 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Чукча закон чел❓

    По закон, ако удариш някого -
    може при САМООТБРАНА ДА ТЕ.... НАБИЕ ❗

    Коментиран от #46

    08:53 11.09.2025

  • 32 бай герги

    10 7 Отговор
    милиционерът и неговият съсед които се прави на мутра и башибузук са били пияни като руски казаци,какво правят на пътното платно,за тях няма ли тротоари.С една дума малко са ги били

    08:53 11.09.2025

  • 33 ХАРОН

    9 4 Отговор
    Ситуацията е нормална и естествена за територията след демократичните "промени" и "рухването" на тоталитарния ред и режим. Преди милиционера беше закона, реда и организацията на ежедневието. Сега "какво правим" полицейски чадъри, полицейски свободи и много малко в служба на обществото. Полицията днес е стриктна само когато трябва да се пази властта и нейните представители. Тук си е научила урока- знае коя ръка я храни и милва. От зората на демокрацията има една паралелна структура коята дресира нацията- мутростикерната армия. От тези структури има страх и респект. Имиджа на българския полицай се унищожава успешно от 1990 година. Службата се носи не по устав, а за заплата. Инициативи по опазване на реда нулеви- чакаме да се обърне каруцата и после умуваме къде сбъркахме.

    08:57 11.09.2025

  • 34 Сталин

    4 9 Отговор
    На Дани тая мутра на Гроб трябва да се третира като Чарли Кърк ,също и другите негодници от Гроб

    08:58 11.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 усмихнати протестъри

    9 6 Отговор
    всеки има право да стачкува . на записите се видя . има свада . има скандал . но не се чува нищо . виновен е защитника и направил забележка в кавички . шамар и псувни . като вижда дебелия край полисмана вади картата и им крещи че е директор и ще видят те . а през това време 50 кила детето го налага в левия бъбрек и в шкембака . тръгва кампания с лъжи . изкривяване на истината . очерняне . клевети . появи се и министера 20 пъти . кат лично пострадал да е . ако му направи някой забележка . с шамар и псувни . какво ще прави . едва ли ще седи и трае . ще се защити . правото на защита . е важно .

    08:59 11.09.2025

  • 37 Вълк единак

    10 7 Отговор
    Двамата шопара унищожават България!

    09:00 11.09.2025

  • 38 Данко Харсъзина

    8 5 Отговор
    Милицията лъже, маже, пиянства и краде. И тормози гражданите. За тези си дейности получават заплати.

    09:03 11.09.2025

  • 39 що да изгони

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "фжвес":

    пияндура? да го изгони който го е назначил!!!! - служебно правителство на радев! айдеееее щастлив четвъртъъъък както казваше един много ценен министър на културата пак назначен от бащицата и пп хахахаааа

    09:03 11.09.2025

  • 40 оня с коня

    1 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    09:06 11.09.2025

  • 41 Ама,

    3 5 Отговор
    разбира се! Хронологично! Принципно съм възмутен от наглите младежи, които имат права, изнървани поколения, неуважителни, по цели нощи купонясват из градинки, детски градини, училищни дворове и беседки, пушат, пият и други неща правят, бръмчат с тротинетки и мотори, дрифтят, вият, крещят, свирят, силни музики! И нощес бе така и народната полиция, както цяло лято никаква я няма или и тя заедно стях, млади полицайчета! И когато министър Митов обрисува как тези нагли младежи са дрифтили и директора им направил забележка, нападнали го и се опитали да го погубят - се възмутих най искрено и аперцептивно! Но, когато видях подробностите, се възмутих от волната или чисто емоционална лъжа и лъжи, които ни поднесе господин министърът! Това безхаберие на властта и изкривени стандарти на принципа ,,нашият винаги е най прав", са основната причина за липсва всякаква превенция за такива явления! И сега - нападнаха директора - ужаст! Това е ежедневие, бе, министър!? Еженощие! Къде бляхте досега, включително и този русенски директор!??

    09:06 11.09.2025

  • 42 само боя зад колоните оправя нещата

    2 2 Отговор
    хвърляте ли домати и яйца по сградата на милицията?

    пак ще ви бият зад колоните ха ха ха

    09:06 11.09.2025

  • 43 Кит

    6 1 Отговор
    За съжаление на професионалните протестъри, наред с изтръгнатите от контекста неясни снимки от инцидента / след които младежите бяха обявени за жертви на полицейско насилие/ вече са налични и достатъчно качествени видеозаписи, от които става ясно какво точно се е случило онази нощ. От тях се вижда кой едва не премазва жената и детето на полицая, карайки като луд. Кой пръв се е опитва да нанесе удар, ясно е и това, че единствената щета по "пребитите" момчета е драскотината върху темето на шофьора, получена при слизането му за да се нахвърли върху съседа на полицая, ясно е, че полицаят никого не е ударил, опитал се е да тушира конфликта / по най-нескопосания начин, но се опитва/ ясно е и това, че срещу "пребитите" момчета имаме "бияч", който лежи в болницата след тежък вътрешен кръвоизлив и животоспасяваща операция.

    Малко неприятна ситуация, ама нали търсим обективната истина?

    А че МВР се самоопозори с поведението си около казуса, че началникът на русенската полиция се оказа напълно неподготвен да се справи с елементарна ситуация / и заради това трябва да бъде отстранен от длъжност заради демонстрираната професионална непригодност/ - тези неща също не подлежат на съмнение.
    Обаче имаме и човек в интензивното. А тези, които го вкараха там се оплакват от насилие срещу себе си. И това не подлежи на съмнение. Не подлежи на съмнение и опитът на професионалните протестъри за пореден път да изкривят фактите в полза на очевидни престъпници.
    Най-агре

    Коментиран от #45

    09:08 11.09.2025

  • 44 Данко Харсъзина

    1 6 Отговор
    Идва 23 септември. Пак ще има въстание.

    09:10 11.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Кит

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ясно се вижда, че полицаят никого, по никакъв начин на удря. Напротив, макар и със закъснение се опитва да успокои нещата.
    За каква "самоотбрана" говориш при това положение?

    09:14 11.09.2025

  • 47 Народ на командно мислене

    6 0 Отговор
    Раята си остава рая, ако ще 200 години да минат. После кой гласувал за тези, които ни управляват, вие управляеми чрез медиите лумпени, вие. На някого направи ли му впечатление принципът на манипулацията? Първо се хвърлят някакви версии, които изглеждат официални, но само Господ и този, който ги е поръчал знаят кал са се появили. Гражданите са разколебани и следва същинската атака, снимки, видео, роднини, оправдания. Снимките са мътни, видеото непълно и неизвестно от кого пуснато, роднините агресивни, участниците сапунисани в банята. Фантазията на тълпата се подхранва с пиян, първи ударил и прочие медийни, но недоказани твърдения. Сбирщината озверява. Само смърт за полицая не са поискали, но на лумпенските митинги и това могат да направят. Едно уточнение, не всички на тези митинги са случайни. Там ще има провокатори, които ще подгряват останалите. Така се руши държава, така се налага диктатура. Така се управляват овце!

    09:16 11.09.2025

  • 48 Петър

    3 1 Отговор
    Надявам се, наблизо да има"добри момчета", които да набият някой от защитниците на дрифтаците-побойници, защото не им е симпатичен, защото е стар или просто за забавление... Винаги ме е изумявал факта, че една прослойка претендира за законност, правосъдие и ред, но винаги защитава убийци, корумпета и т.н,.. Обаче, когато някой от защитниците на осъдени, или не престъпници, също стане жертва на престъпление започва да крещи с пълно гърло: "няма държава, няма полиция, убиват ни, оставка, мафия и т.н...."

    09:19 11.09.2025

  • 49 Кит

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Данко Харсъзина":

    Бъркаш генерално, омазването започва още през нощта на инцидента.
    Първо полицейският шеф се омазва с непрофесионалната реакция срещу гамените в колата. После се омазва със заповедта си инцидентът да не се протоколира надлежно от пристигналите полицейски екипи на място / единствено обяснение за това малоумие е притеснението, че ако всичко се протоколира надлежно, на сутринта цялата полиция в Русе ще изпопада от смях по адрес на проснатия като чердже началник/.
    После започнаха омазванията с тротинетките, с дрифтенето...
    Такъв полицейски началник се отстранява от длъжност, професионалната му несъстоятелност е ясна и за малките деца.
    Насиранията на Митов, политическите партии и всякаква друга паплач, която се разкудкудяка моментално преди да станат ясни обективните факти, са вторичен ефект от омазванията на началника на русенската полиция.
    А когато стана ясно какви са ги надробили, започнаха цирковете с обяснителните пресконференции вчера...
    Жалка история!

    09:24 11.09.2025

  • 50 Симо

    4 1 Отговор
    Адреналинът от високата скорост е преминал в насилие към неочаквана пречка - преминаващи граждани с деца, които се осмеляват да правят забележка на свободомислещите младежи. Имали са твърде широко разбиране за лично пространство на обществено място. И един възможен страничен извод - явно са знаели къде да удрят.

    09:28 11.09.2025

  • 51 бай Митко

    2 5 Отговор
    Директор на Областна дирекция на МВР, пиян, залян да се излага толкова безобразно и коскоджамити министър на вътрешните работи да лъже публично без да знае за какво става въпрос!
    Пияните дерибеи вървят в 00.30 ч. по средата на улицата! Застига ги кола и спира, за да не ги сгази и вместо благодаря пияниците се нахвърлят върху младежите! Забележете идват две патрулки и линейка и както идват така си и отиват безпроблемно! От 00.30 ч. до 05.30 ч. директора къде е ходел, какво е правел не се знае или поне не се казва и изведнъж след пет часа постъпва в спешното със счупено ребро, разкъсан бъбрек и загуба на 1.5 л. кръв!? Има много неудобни въпроси на които никой не отговаря, а се вдига врява от Митов, че това ект срещу държавата! Е не сме канарчета и ако коментираните персони имат поне малко чест и достойнство веднага ще си подадат оставката, но кокала как се оставя!? Станаха за кипазе барабар с цялото МВР!

    Коментиран от #53

    09:33 11.09.2025

  • 52 Факт

    1 0 Отговор
    Познато още от времето, когато Петър обслужвал Георги Илиев!

    09:34 11.09.2025

  • 53 Още едно мисирче нагълтано с нтв и бтв

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "бай Митко":

    Гледай видеото бе тъпанар, преди да коментираш! Пиян залян няма на него, има само в празната ти кратуна, байчо!

    09:38 11.09.2025

  • 54 Обаче

    1 0 Отговор
    ППолитиците с изявленията от девет дерета вода, поради политическата суша са разбираеми, но протестиращите , които ще се прибират със свойте (а не с тези на НСО) автомобили и ще се разминават (понякога ще са побутвани) с джигитите, са неразбираеми да се ловят на политическите въдички.

    Коментиран от #55

    09:38 11.09.2025

  • 55 риторично

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Обаче":

    Майката на тийнейджъра Филип от София, би ли подкрепила протеста в защита на русенските окошарени тийнейджъри?

    09:43 11.09.2025

  • 56 Шьофьорчето

    0 1 Отговор
    Вече се съмнявам полицая дали е пострадал,или играе театър,след като жена му каза на третия ден ,че е в интензивно отделение и е интубиран.

    09:52 11.09.2025

  • 57 ми иди

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    пробвай и тогава говори… както се казва не се изказвай неподготвен… та току що прочетох за деца бити в благоевград от др деца… не е далеч времето като ви претрепят ииии тогава вече ще говорите от първо лице какво могат

    09:56 11.09.2025

