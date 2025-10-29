Новини
България »
БНБ: Парите в обращение намаляха с над 2 млрд. лева през последното тримесечие заради еврото

29 Октомври, 2025 18:20 1 550 24

Това представлява спад със 7,2 на сто спрямо края на юни

БНБ: Парите в обращение намаляха с над 2 млрд. лева през последното тримесечие заради еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парите в обращение у нас са намалели с 2,09 млрд. лева през третото тримесечие на годината, което представлява спад със 7,2 на сто спрямо края на юни, става известно от редовното издание на Българската народна банка "Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ", публикувано на сайт на институцията. От централната банка отбелязват, че намалението на парите в обращение е резултат от постепенното освобождаване от страна на населението и бизнеса от запасите им от налични пари в контекста на предстоящото от 1 януари 2026 г. приемане на еврото за законно платежно средство в България, предава БТА.

Към края на месец септември тази година парите в обращение у нас възлизат на 27,224 млрд. лева. За едногодишен период се отчита спад от 10,3 на сто или 3,132 млрд. лева. Конкретно през периода юли-септември парите в обращение отбелязват спад през всеки един от месеците, като най-голямо намаление се наблюдава през септември (-4,1 на сто).

В края на септември 2025 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение бе 97,71 на сто, а на разменните монети - 2,28 на сто.

Към края на третото тримесечие в обращение са 533,7 млн. броя банкноти, които са с 6,3 на сто по-малко в сравнение с края на юни 2025 г. За същия период общата им стойност е намаляла със 7,3 на сто, достигайки към 30 септември 26,557 млрд. лв.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение е намалял със 71,2 млн. (11,8 на сто), а стойността им - с 3,137 млрд. лв. (10,6 на сто). За период от една година е отчетено намаление на броя на банкнотите от всички номинали, като с по-бърз темп се понижи броят на банкнотите от по-високите номинали (50 и 100 лева)

Средната по стойност банкнота в обращение в края на третото тримесечие на 2025 г. е 49,76 лв., което представлява намаление с 0,54 лв. спрямо края на второто. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 0,67 лв., или с 1,4 на сто, вследствие главно на все още значителното количество банкноти от по-високите номинали, които продължават да циркулират в паричното обращение, отбелязват от БНБ.

В края на септември 2025 г. в обращение са били 3,381 млрд. броя разменни монети, които са с 2,5 млн. броя, или с 0,1 на сто повече в сравнение с броя им в края на юни. За същия период обаче общата им стойност намаля с 12,5 млн. лв., или с 2 на сто до 620,4 млн. лева. За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи с 66,7 млн. (2 на сто), а стойността им - с 5 млн. лв. (0,8 на сто).

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на третото тримесечие на 2025 г. е 0,18 лв. и е намаляла с 0,01 лв. както спрямо края на второто тримесечие, така също и за едногодишен период.


България
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 7 Отговор
    Целта е да оберат 30 млрд лева под дюшеците и да ни пробутат хартийки без покритие.

    Коментиран от #21

    18:21 29.10.2025

  • 2 Оня с коня

    30 7 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие !
    Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #12, #18

    18:22 29.10.2025

  • 3 Русенец

    7 1 Отговор
    САЩ имат 177 трилиона долара в сивата икономика.
    Колко лева има в сивата икономика на Бълария?

    18:22 29.10.2025

  • 4 ЕвроАтнатически безродник

    18 3 Отговор
    Българска народна банка е основана на 25 януари 1879 г. от Временното руско управление в България.
    Тя е изцяло държавна собственост и първоначално има за основна цел да кредитира новото българско правителство.
    През 1880 г. е приет Закон за правото на рязане на монети в Княжеството, с който се създава и българската парична единица – левът (състоящ се от 100 ст и равен по сила на 1 френски франк) и се утвърждава монополното право на банката в тази област, а през следващата година са отсечени първите български монети от 2, 5 и 10 стотинки.
    А решението за самостоятелна,парична единица,не свързана с френския франк е по предложение на генерал- губернаторът княз Александър Дондуков- Корсаков.
    Нa 1 aвгуcт 1885 г. в Caнкт Пeтeрбург e oтпeчaтaнa първaтa бългaрcкa бaнкнoтa c нoминaл 20 лeвa. Днec тaзи бaнкнoтa ce cъхрaнявa в Иcтoричecкия музeй Гaбрoвo.

    Коментиран от #5

    18:22 29.10.2025

  • 5 ЕвроАтнатически безродник

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "ЕвроАтнатически безродник":

    Нима е възможно “окупатор“ да създаде държавна банка на друга страна с цел подпомагане на чуждо правителство?!
    Това са факти,за това че жълтопаветниците не ги знаят са си отговорни само те..синдромът на Дънинг- Крюгер: глупавите не знаят,че са глупави.
    Днес точно 145 год по- късно едни наведени,безхарактерни, хлъзгави същества се радваха,че левът вече нямало да го има.Тез ми напомнят Ганьо Балкански,който гордо се разхождал по Виената,ама имал мускалчета в пояса
    Та когато започнат да ви говорят какво е направила Русия за българите и какво ЕС се сетете за товаЕвроАтнатически безродник

    18:23 29.10.2025

  • 6 бгполитик

    10 1 Отговор
    търсим начин и схема да изчезнат всичките и да се появят в нашите сметки чували чекмеджета апартаменти мазета антрета и други!

    18:24 29.10.2025

  • 7 провинциалист

    14 4 Отговор
    "Парите в обращение намаляха заради еврото" - то и стойността им намаля заради него.

    18:25 29.10.2025

  • 8 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    15 4 Отговор
    Унгарският външен министър Сийярто:
    Европейският съюз открито заявява готовността си да прекъсне енергийните доставки за Унгария и Словакия. Без руски доставки страната ни физически няма да може да задоволи собствените си енергийни нужди. Виждаме как политици биват дисквалифицирани от президентски избори чрез съдилищата. Най-популярните партии са заплашени със забрани. Всичко това се случва в Западна Европа, където постоянно ни се говори за демокрация и върховенство на закона.

    Част от тази провоенна стратегия е наливането на пари в Украйна; въоръжаването на украинската армия ще изисква 60 милиарда евро. В същото време функционирането на украинската държава през следващите две години ще изисква 135 милиарда евро. Брюксел иска да разпредели тези средства от фондовете на европейския народ, включително унгарския народ. Докато Унгария има национално правителство, няма да позволим унгарски пари да се вливат в Украйна. Част от провоенната политика на Брюксел е желанието да продължи политиката си на санкции.
    Присъединяването на Украйна към Европейския съюз не бива да бъде подкрепяно. Имаше време, когато преговорите за интеграция с Украйна можеха да означават мир, но сега дори самото начало на преговорите е заплаха.

    18:28 29.10.2025

  • 9 Уса

    14 5 Отговор
    Ограбването е в процес.На 1ви януари всеки добросъвестен българин ще се събуди с болка от нещо твърдо отзад и ще осъзнае,колко много се е прецакал

    18:31 29.10.2025

  • 10 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Парите в обращение намаляват защото от 1 юли БНБ започна да а изтегля всеки месец от 700 милиона до 1 милиард.В Хърватия парите в обръщение са се стопили до едва 17% преди приемане на еврото.

    18:36 29.10.2025

  • 11 Мехмет Мечо

    5 2 Отговор
    Анаааа, да отивами на гирманията.

    18:36 29.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БАЙ ГАНЬО

    15 1 Отговор
    За 36 ГД избягаха 3 млн българи и още 2 мислят за Емиграция....тук е БЕЗЗАКОНИЕ МАФИЯ И ОТЧАЯНИЕ... ГЕНОЦИД НА БЪЛГАРИЯ....Бог да ни е на помощ

    18:48 29.10.2025

  • 14 Колкото и да

    6 0 Отговор
    Тръбите няма да има фалирала валута

    18:50 29.10.2025

  • 15 но пропускате сигнала на САЩ

    6 2 Отговор
    САЩ се оттегля от изт Европа.
    Подписаха преди ЕУ договор за rare earth
    и сега ще чакат ЕУ да реши конфликтата и да плащаме на туристите с мувата

    18:53 29.10.2025

  • 16 Н.НОТЕВ

    4 2 Отговор
    КОМЕНТАТОРА ОНЯ С КОНЯ Е ПРАВ.
    ЧЕ СЕГА ТИЯ ПОЛИТИЦИ ЗАТРИВАТ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРИД.
    ИМА ГОЛЕМИ ИНДИКАЦИЙ В БЪЛГАРИЯ ДА ОСТАНАТ ДА ЖИВЕЯТ ОСНОВНО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ДО 65 г.
    ТЕ ДЪРПАТ СИЛНО БЪЛГАРИЯ В БЛАТОТО.
    СЛЕД НЯКОЛКО МЕСЕЦА СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЕВРОТО И ОСОБЕНО КАТО ИЗЧЕЗНЕ ЛЕВА НАПЪЛНО ЩЕ НАСТУПИ ГОЛЯМА МИЗЕРИЯ ЗА ПОВЕЧЕТО ХОРА В БЪЛГАРИЯ.
    ЕДВА ЛИ НЯКОЙ НОРМАЛНО МИСЛЕЩ ЧОВЕК ДОПУСКА ЧЕ С ТИЯ МИНИМАЛНИ И СРЕДНИ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙКИ ПОЛУЧАВАЩИ ПОВЕЧЕТО ХОРА ЖИВУЩИ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ЖИВЕЯТ НОРМАЛНО АБСУРТ.И СЛЕД ИЗЧЕВАНЕТО НА ЛЕВА НАПЪЛНО ЦЕНИТЕ ЩЕ СЕ ЗАКРЪГЛЯТ И ВДИГНАТ НАГОРЕ НА ВСИЧКО,И ХРАН.СТОКИ. ТАКА ПОНЕ Е В ПОВЕЧЕТО ДЪРЖАВИ ПРИЕЛИ ЕВРОТО.

    Коментиран от #19, #22

    19:04 29.10.2025

  • 17 Гръч

    5 1 Отговор
    На тоя заспал народ му трябва яка тояга да го опердащи по тъпата кратуна докато спи и ще му светне лампата

    Коментиран от #24

    19:14 29.10.2025

  • 18 Сесесере

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Оня с коня":

    Караш ли газ 21 м?

    19:18 29.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сатана Z

    2 0 Отговор
    29 октомври 1929 г. – „Черен вторник“ в Съединените щати. Последният срив на фондовия пазар, който потопи света в Голямата депресия.

    В продължение на десетилетия ни разказваха истории за „невидимата ръка на пазара“, която „просто не функционира правилно“. Това са глупости. Всеки голям срив е контролиран процес. Това беше най-големият грабеж в историята, организиран от „господарите на парите“.

    Докато милиони обикновени американци се хвърляха през прозорците, а фермерите изгаряха реколтата, която не можеха да продадат, малка група банкери (същите, които надухаха балона с евтини кредити) изкупуваха фабрики, банки, корабни компании и цели индустрии за почти нищо.

    Съветската пропаганда имаше право да посочи това като пример. Тя беше права за едно нещо: това е истинското лице на капитализма. Но Депресията не беше само за преразпределение на собствеността. Тя беше необходима, за да се заличи дългът и да се финансира Втората световна война – единственият начин да се спаси доларовата система от пълен колапс.
    Системата не се срина, както наивно очакваше СССР. Тя просто погълна всички останали и се рестартира чрез глобална касапница. Нищо не се е променило оттогава. Балоните се надуват само за да се спукат с гръм и трясък, отнемайки всичко, което имаш.

    19:26 29.10.2025

  • 21 Купонна система

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докато са хартийки пак долу горе се диша. Цифровото вече е тотал щета. Разплащателни средстава които са фиксирани конкретно за какво и колко и къде да се харчат и могат дасеанулират се наричат купони а не пари.

    19:33 29.10.2025

  • 22 БНБ-ист

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Н.НОТЕВ":

    Никакво закръгляване нагоре няма да има. Просто ще се премахнат двойните цени. От цените в лева ще махнем думичката "лева", а от цените в евро ще махнем числото.

    19:49 29.10.2025

  • 23 налага се

    0 0 Отговор
    Банките да вземат адекватно решение за монетите. Да премахнат таксите и да разберат , че монетите също са пари.
    От много време насам в МЕТРО Варна се образуват огромни опашки от хора, които носят монети. Представете си , какво се случва, след като в един толкова голям град, има само една машина за приемани на монети, която час по час блокира. Ако банките бяха улеснили връщането на монетите хората нямаше да се изнервят и да губят време за нещо толкова лесно решимо.

    19:50 29.10.2025

  • 24 Осветител

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гръч":

    Ще му светне на народа, колкото му светна 1997г. когато шорошките пoдлoги атакуваха лева, от което се възползваха другарите от всички цветове. Тогава ограбиха спестяванията, които обикновенните хора бяха събирали цял живот. Спомням си, че с жена ми с парите, които роднините бяха събрали за един апартамент като подарък за младоженци (ние), си купихме един пластмасов леген

    19:55 29.10.2025

