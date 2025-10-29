БНБ: Парите в обращение намаляха с над 2 млрд. лева през последното тримесечие заради еврото

Парите в обращение у нас са намалели с 2,09 млрд. лева през третото тримесечие на годината, което представлява спад със 7,2 на сто спрямо края на юни, става известно от редовното издание на Българската народна банка "Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ", публикувано на сайт на институцията. От централната банка отбелязват, че намалението на парите в обращение е резултат от постепенното освобождаване от страна на населението и бизнеса от запасите им от налични пари в контекста на предстоящото от 1 януари 2026 г. приемане на еврото за законно платежно средство в България, предава БТА.

Към края на месец септември тази година парите в обращение у нас възлизат на 27,224 млрд. лева. За едногодишен период се отчита спад от 10,3 на сто или 3,132 млрд. лева. Конкретно през периода юли-септември парите в обращение отбелязват спад през всеки един от месеците, като най-голямо намаление се наблюдава през септември (-4,1 на сто).

В края на септември 2025 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение бе 97,71 на сто, а на разменните монети - 2,28 на сто.

Към края на третото тримесечие в обращение са 533,7 млн. броя банкноти, които са с 6,3 на сто по-малко в сравнение с края на юни 2025 г. За същия период общата им стойност е намаляла със 7,3 на сто, достигайки към 30 септември 26,557 млрд. лв.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение е намалял със 71,2 млн. (11,8 на сто), а стойността им - с 3,137 млрд. лв. (10,6 на сто). За период от една година е отчетено намаление на броя на банкнотите от всички номинали, като с по-бърз темп се понижи броят на банкнотите от по-високите номинали (50 и 100 лева)

Средната по стойност банкнота в обращение в края на третото тримесечие на 2025 г. е 49,76 лв., което представлява намаление с 0,54 лв. спрямо края на второто. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 0,67 лв., или с 1,4 на сто, вследствие главно на все още значителното количество банкноти от по-високите номинали, които продължават да циркулират в паричното обращение, отбелязват от БНБ.

В края на септември 2025 г. в обращение са били 3,381 млрд. броя разменни монети, които са с 2,5 млн. броя, или с 0,1 на сто повече в сравнение с броя им в края на юни. За същия период обаче общата им стойност намаля с 12,5 млн. лв., или с 2 на сто до 620,4 млн. лева. За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи с 66,7 млн. (2 на сто), а стойността им - с 5 млн. лв. (0,8 на сто).

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на третото тримесечие на 2025 г. е 0,18 лв. и е намаляла с 0,01 лв. както спрямо края на второто тримесечие, така също и за едногодишен период.