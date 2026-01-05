Новини
България »
Филип Гунев: Войната в Украйна даде на Тръмп зелена светлина за операцията във Венецуела

Филип Гунев: Войната в Украйна даде на Тръмп зелена светлина за операцията във Венецуела

5 Януари, 2026 18:57 914 37

  • филип гунев-
  • тръмп-
  • война-
  • венецуела

Ако се направи анализ, Венецуела има проблем с наркотиците и корупцията, със сигурност е един от каналите, през които в САЩ влизат наркотици, но обемът и мащабът могат да бъдат поставени под съмнение, с оглед извършената операция

Филип Гунев: Войната в Украйна даде на Тръмп зелена светлина за операцията във Венецуела - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със сигурност операцията е нелегална от гледна точка на международното право, от гледна точка на вътрешното право те са си измислили механизми, които да я легитимират. От гледна точка на международната политика има различни интерпретации. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев във връзка с проведената от САЩ военна операция във Венецуела, при която беше арестуван президентът на страната Николас Мадуро.

Ако се направи анализ, Венецуела има проблем с наркотиците и корупцията, със сигурност е един от каналите, през които в САЩ влизат наркотици, но обемът и мащабът могат да бъдат поставени под съмнение, с оглед извършената операция. В докладите на САЩ за последните 10 г. Венецуела или едва се споменава, или направо липсва. Като основни производители на кокаин са посочени Колумбия, Еквдор, Перу, а като основен канал за внос на наркотици в САЩ - Мексико. Най-завладяната от наркокартели държава в е Мексико. Т.нар. картел на слънцата не се появява нито в докладите на САЩ, нито на Европол, но се появява в разпространените от Вашингтон обвинения, заяви Гунев.

Основното за Тръмп е вътрешнополитическият интерес. Вече цяла година той говори за една от основните групи за трафик на мигранти. Той експулсираше техни членове не само във Венецуела, но и в Еквадор, така че може да се говори и за миграционен елемент, добави бившият зам.-вътрешен министър.

Ако слушаме интервютата на американския президент от вчера, в тях не се говореше за наркотици, а само за петрол. Там играе роля и вътрешнополитическият интерес, тъй като през последните месеци демократите усилено критикуват Тръмп за повишаването на цените. Той ще направи всичко възможно да контролира Венецуела, която държи близо 18% от световното производство на петрол и близко бъдеще да намали цените на петрола, което за САЩ е много важно, посочи Филип Гунев.

Може би Тръмп донякъде видя в действията на Путин в Украйна зелена светлина за своите действия във Венецуела. Все още в международен план няма яростна реакция в защита на режима. Тръмп де факто се договори с режима във Венецуела да му дадат достъп до петрола, каза още Гунев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умник

    23 1 Отговор
    Гуньо !

    19:00 05.01.2026

  • 2 Гост

    23 1 Отговор
    Значи и Китай има зелена светлина да действа в Тайланд.

    Коментиран от #7

    19:01 05.01.2026

  • 3 Поредният наивник, на когото се дава

    21 5 Отговор
    трибуна да ръси про...стотии!

    19:02 05.01.2026

  • 4 Чорбара

    17 4 Отговор
    Те това е: идиот до козирка.

    19:03 05.01.2026

  • 5 Настъпва времето

    11 4 Отговор
    на този който е по-силен. Русия в Украйна Китай в Тайван а Тръмп там където са договорили че е неговата територия на срещата с Владимир Путин. Нас никъде ни няма в тази схема и затова розови понита трето половин цвилят в екстаз

    Коментиран от #8

    19:05 05.01.2026

  • 6 Лост

    15 4 Отговор
    Вай,вай ,вай.И сега този Гунчо пред кое посолство ще ходи да протестира?

    19:06 05.01.2026

  • 7 Искаш да кажеш

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    в Тайван. Аз съм за

    19:07 05.01.2026

  • 8 С Путин е свършено, скоро ще се

    5 15 Отговор

    До коментар #5 от "Настъпва времето":

    съгласи Донбас да стане свободна икономическа зона. Като влязат там американските технологии, руснаците ще се молят за парче от баницата! Китайците вече са влезли яко в Сибир. Накрая Русия ще моли НАТО да му помогне срещу Китай ! Бас ловя!

    Коментиран от #19

    19:09 05.01.2026

  • 9 Разбира се, че

    10 2 Отговор
    пак Путин и Русия са виновни...

    19:10 05.01.2026

  • 10 Вовата съм

    12 3 Отговор
    Хахахаха, както се очакваше - Путин е виновен хахахаха, олигофрени

    Коментиран от #34

    19:11 05.01.2026

  • 11 Хо-ха-ха

    10 3 Отговор
    Глупости. Много му е къса паметта на този. Войната на нато в Сърбия и даде зелена светлина на руснаците. И нападенията срещу Ирак, Сирия също.

    19:11 05.01.2026

  • 12 Зельонка в чувал

    6 2 Отговор
    Ти гледай да не стане тъй че лудия оранжев дядка да даде зелена светлина да ви извлачат някъде далече на изток из необятния Сибир.

    19:12 05.01.2026

  • 13 Муньо

    4 0 Отговор
    Като заграби Гренландия и части от Канада ще се усетите за играта между двама Мега крадци и терористи. Тези и трета световна ще сервират навряни в бункери при парите си.

    19:18 05.01.2026

  • 14 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    А бе стига сте ми копирали коментарите ,
    писна ми , от такива Гуневци -келеши- готованци!!!
    Толкова ли е трудно, сами да мислите какво пишете???

    19:23 05.01.2026

  • 15 Жълтокос Кос

    2 0 Отговор
    Долара се срина и е доста достъпен в света , но що така никой не го купува . Не им трябва ли ,или се очакват още сривове в защита на "Националните интереси " на "Великата Нация " - стил 1935 в Европа. Що така при диктатура никой не иска парите ти ?

    19:24 05.01.2026

  • 16 Хипотетично

    7 1 Отговор
    Войната в Украйна не е никакво извинение за отвличането на венецуелски президент.
    Анексията на полуостров Крим не е никанво извинение за евентуална анексия на остров Гренландия.

    Коментиран от #31

    19:28 05.01.2026

  • 17 Прилики но и разлики

    3 7 Отговор
    Има логика в това твърдение. С него може да се обясни фактът, че Тръмп многократно заемаше оправдателна позиция относно военната инвазия на Путинпв Украйна. Но има и голяма разлика. Операцията във Венецуела траеше 4 часа, самото арестуване на Мадуро само 30 минути, докато Путин води вече 4 години широкомащабна война с милиони бежанци, стотици хиляди избити, разрушени села, и градове, инфраттруктура, отвлечени украински деца.

    19:28 05.01.2026

  • 18 Да бе да...?!

    6 2 Отговор
    Как ли пък не,войната в Украйна ,била дала на Тръмп зелена светлина за операцията във Венецуела...?!?!

    19:37 05.01.2026

  • 19 Пий си хапчетата...

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "С Путин е свършено, скоро ще се":

    ...и си лягай...!

    19:39 05.01.2026

  • 20 Тоалетната хартия

    6 2 Отговор
    По тая логика, България да напада МЪКАдония....!

    19:39 05.01.2026

  • 21 Пак ли

    5 1 Отговор
    Путин е виновен? Що бели направи този човек.

    19:44 05.01.2026

  • 22 Ахааа, така

    5 0 Отговор
    Значи, гуньо - и за Венецуела - пак Путин е виновен! Ма, къде ви отглеждат такива, бе???

    19:58 05.01.2026

  • 23 Тъпо ченге

    3 0 Отговор
    Едностранчив коментар, от който не личи основния мотив на Сащ - запазване някакъв контрол върху търговията и плащанията с долари на енергоресурси, където щатския монопол беше разбит.

    19:58 05.01.2026

  • 24 Гертруд

    2 0 Отговор
    Американските империалисти са фалирали, отровени и без перспектива, ако не крадат ресурси в огромни размери.

    19:59 05.01.2026

  • 25 Пенчо

    2 0 Отговор
    Кажи направо - Путин е виновен!

    20:02 05.01.2026

  • 26 Чаровница при доктора:

    4 0 Отговор
    След кастрация, Филип Гунев пита хирурга, ще може ли да прави kекс.
    -Разбира се, отвръща хирургът - аналогичен!

    20:02 05.01.2026

  • 27 3.14К

    3 0 Отговор
    Абе Ганьо, кой даде зелена светлина за войните в Ирак, Либия, Сирия, Афганистан, Югославия, в Латинска Америка, в Африка, в Азия, та даже и за войната в Украйна? Е не е Путин!

    20:03 05.01.2026

  • 28 Даката

    0 2 Отговор
    Всичката гадост винаги идва от Русия, мерзки, подли същества гласуващи за подли същества като Путин и Медведев.

    20:06 05.01.2026

  • 29 Сравнително млада милиционерска подлога

    2 0 Отговор
    Не коментирам милиционери

    20:13 05.01.2026

  • 30 Значи

    0 0 Отговор
    Ако се направи анализ, международното право е първо по ред, гледа се първо то. И ако има нарушение се прилагат санкции и наказания. После, измислената вътрешна процедура, ако има читав американски адвокат, ще може да я оспорва, но е два ли ще го оставят жив. Наистина е много удобно се хвалят силните на деня, било то и злодеи. Ходи да живееш в щатите, да им робуваш и да им търпиш кривата демонокрация. В тази страна от както са я превзели, само престъпления се извършват. И лъжи, нон стоп лъжи.

    20:13 05.01.2026

  • 31 Зависи

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хипотетично":

    от ъгъла, както каза една Еуглена!

    20:15 05.01.2026

  • 32 защо

    0 0 Отговор
    Г-н Гунев,
    Като изключим Ким, кажете едно име на човек или институция, което Тръмп бръсне за слива и Ви признавам за експерт. Ако не успеете, си оставате "Експерт" към Центъра за изследване на демокрацията.

    20:15 05.01.2026

  • 33 хихи

    0 0 Отговор
    абе и София има нужда от една такава акция. Тръмп ще си тръгне с трофиеи с Голямо Т!!!! хи хи хи
    Въпросът е как да го придумаме....

    20:15 05.01.2026

  • 34 Тъпото руско говедо

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Вовата съм":

    Чудя се кой 60клук нападна Украйна, кои руски 60клуци ни даваха идеи да нападнем Северна Македония и да си я вземем, както те си вземали Украйна... всичката гадост идва от Русия, виж как лека-полека започваш да схващаш нещата... Навремето Сталин изби сума народ в Русия, а хората умираха със "Да живее Сталин" захлюпени промити мозъци.... същото е и сега, отново лъжат руския народ, нищо не се е променило... само дето вече не е 60клука Сталин, а е 60клука Путин.

    Коментиран от #35

    20:17 05.01.2026

  • 35 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тъпото руско говедо":

    Така става след като в Психодиспансера спърт лекарствата и пуснат интернета...

    20:18 05.01.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Фен съм на бай Дончо, но с Мадуро и Мадурката, определено пресоли боба.

    20:19 05.01.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ако бай Дончо издумка и Гренландия, Путин спокойно може да развее знамето на победата.

    20:20 05.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове