Филип Гунев: Войната в Украйна даде на Тръмп зелена светлина за операцията във Венецуела

Със сигурност операцията е нелегална от гледна точка на международното право, от гледна точка на вътрешното право те са си измислили механизми, които да я легитимират. От гледна точка на международната политика има различни интерпретации. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев във връзка с проведената от САЩ военна операция във Венецуела, при която беше арестуван президентът на страната Николас Мадуро.

Ако се направи анализ, Венецуела има проблем с наркотиците и корупцията, със сигурност е един от каналите, през които в САЩ влизат наркотици, но обемът и мащабът могат да бъдат поставени под съмнение, с оглед извършената операция. В докладите на САЩ за последните 10 г. Венецуела или едва се споменава, или направо липсва. Като основни производители на кокаин са посочени Колумбия, Еквдор, Перу, а като основен канал за внос на наркотици в САЩ - Мексико. Най-завладяната от наркокартели държава в е Мексико. Т.нар. картел на слънцата не се появява нито в докладите на САЩ, нито на Европол, но се появява в разпространените от Вашингтон обвинения, заяви Гунев.

Основното за Тръмп е вътрешнополитическият интерес. Вече цяла година той говори за една от основните групи за трафик на мигранти. Той експулсираше техни членове не само във Венецуела, но и в Еквадор, така че може да се говори и за миграционен елемент, добави бившият зам.-вътрешен министър.

Ако слушаме интервютата на американския президент от вчера, в тях не се говореше за наркотици, а само за петрол. Там играе роля и вътрешнополитическият интерес, тъй като през последните месеци демократите усилено критикуват Тръмп за повишаването на цените. Той ще направи всичко възможно да контролира Венецуела, която държи близо 18% от световното производство на петрол и близко бъдеще да намали цените на петрола, което за САЩ е много важно, посочи Филип Гунев.

Може би Тръмп донякъде видя в действията на Путин в Украйна зелена светлина за своите действия във Венецуела. Все още в международен план няма яростна реакция в защита на режима. Тръмп де факто се договори с режима във Венецуела да му дадат достъп до петрола, каза още Гунев.