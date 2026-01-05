Филип Гунев: Войната в Украйна даде на Тръмп зелена светлина за операцията във Венецуела

Със сигурност операцията е нелегална от гледна точка на международното право, от гледна точка на вътрешното право те са си измислили механизми, които да я легитимират. От гледна точка на международната политика има различни интерпретации. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев във връзка с проведената от САЩ военна операция във Венецуела, при която беше арестуван президентът на страната Николас Мадуро.
Ако се направи анализ, Венецуела има проблем с наркотиците и корупцията, със сигурност е един от каналите, през които в САЩ влизат наркотици, но обемът и мащабът могат да бъдат поставени под съмнение, с оглед извършената операция. В докладите на САЩ за последните 10 г. Венецуела или едва се споменава, или направо липсва. Като основни производители на кокаин са посочени Колумбия, Еквдор, Перу, а като основен канал за внос на наркотици в САЩ - Мексико. Най-завладяната от наркокартели държава в е Мексико. Т.нар. картел на слънцата не се появява нито в докладите на САЩ, нито на Европол, но се появява в разпространените от Вашингтон обвинения, заяви Гунев.
Основното за Тръмп е вътрешнополитическият интерес. Вече цяла година той говори за една от основните групи за трафик на мигранти. Той експулсираше техни членове не само във Венецуела, но и в Еквадор, така че може да се говори и за миграционен елемент, добави бившият зам.-вътрешен министър.
Ако слушаме интервютата на американския президент от вчера, в тях не се говореше за наркотици, а само за петрол. Там играе роля и вътрешнополитическият интерес, тъй като през последните месеци демократите усилено критикуват Тръмп за повишаването на цените. Той ще направи всичко възможно да контролира Венецуела, която държи близо 18% от световното производство на петрол и близко бъдеще да намали цените на петрола, което за САЩ е много важно, посочи Филип Гунев.
Може би Тръмп донякъде видя в действията на Путин в Украйна зелена светлина за своите действия във Венецуела. Все още в международен план няма яростна реакция в защита на режима. Тръмп де факто се договори с режима във Венецуела да му дадат достъп до петрола, каза още Гунев.
19:00 05.01.2026
19:01 05.01.2026
19:02 05.01.2026
19:03 05.01.2026
19:05 05.01.2026
19:06 05.01.2026
До коментар #2 от "Гост":в Тайван. Аз съм за
19:07 05.01.2026
8 С Путин е свършено, скоро ще се
До коментар #5 от "Настъпва времето":съгласи Донбас да стане свободна икономическа зона. Като влязат там американските технологии, руснаците ще се молят за парче от баницата! Китайците вече са влезли яко в Сибир. Накрая Русия ще моли НАТО да му помогне срещу Китай ! Бас ловя!
19:09 05.01.2026
19:10 05.01.2026
19:11 05.01.2026
19:11 05.01.2026
19:12 05.01.2026
19:18 05.01.2026
писна ми , от такива Гуневци -келеши- готованци!!!
Толкова ли е трудно, сами да мислите какво пишете???
19:23 05.01.2026
19:24 05.01.2026
Анексията на полуостров Крим не е никанво извинение за евентуална анексия на остров Гренландия.
19:28 05.01.2026
19:28 05.01.2026
19:37 05.01.2026
До коментар #8 от "С Путин е свършено, скоро ще се":...и си лягай...!
19:39 05.01.2026
19:39 05.01.2026
19:44 05.01.2026
19:58 05.01.2026
19:58 05.01.2026
19:59 05.01.2026
20:02 05.01.2026
-Разбира се, отвръща хирургът - аналогичен!
20:02 05.01.2026
20:03 05.01.2026
20:06 05.01.2026
20:13 05.01.2026
20:13 05.01.2026
До коментар #16 от "Хипотетично":от ъгъла, както каза една Еуглена!
20:15 05.01.2026
Като изключим Ким, кажете едно име на човек или институция, което Тръмп бръсне за слива и Ви признавам за експерт. Ако не успеете, си оставате "Експерт" към Центъра за изследване на демокрацията.
20:15 05.01.2026
Въпросът е как да го придумаме....
20:15 05.01.2026
До коментар #10 от "Вовата съм":Чудя се кой 60клук нападна Украйна, кои руски 60клуци ни даваха идеи да нападнем Северна Македония и да си я вземем, както те си вземали Украйна... всичката гадост идва от Русия, виж как лека-полека започваш да схващаш нещата... Навремето Сталин изби сума народ в Русия, а хората умираха със "Да живее Сталин" захлюпени промити мозъци.... същото е и сега, отново лъжат руския народ, нищо не се е променило... само дето вече не е 60клука Сталин, а е 60клука Путин.
20:17 05.01.2026
До коментар #34 от "Тъпото руско говедо":Така става след като в Психодиспансера спърт лекарствата и пуснат интернета...
20:18 05.01.2026
20:19 05.01.2026
20:20 05.01.2026