Дипломат се чуди защо още няма официална реакция на България за Венецуела

5 Януари, 2026 20:29 1 370 48

  • българия-
  • венецуела-
  • доналд тръмп-
  • любомир кючуков

Тръмп завършва процеса на демонтаж на следвоенния световен ред и отмяна на равноправието и суверенитета на държавите

Дипломат се чуди защо още няма официална реакция на България за Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаквам България да забележи, че нещо се случва в света, тъй като досега нямаме никаква официална реакция на българското правителство. Това заяви пред БНР дипломатът Любомир Кючуков.

Естествено ние сме се включили в една европейска позиция, но тя поставя самия ЕС в една доста неблагоприятна ситуация, уточни той и допълни, че се оказва, че правото и ценностите не са принципи, а са инструмент. Появявал се въпросът дали по същия начин Европа ще реагира, ако следващата цел на Тръмп се окаже Гренландия, посочи news.bg.

На въпроса, след като САЩ имаше свободата да направи това във Венецуела, дали и Китай ще се чувства свободен да направи същото в Тайван, Кючуков отвърна, че част от по-големия въпрос е какво следва за света оттук нататък. Според него по-скоро това не е краят, а началото на тази тенденция.

"Тръмп назова и други държави - Колумбия и Гренландия. Тръмп завършва процеса на демонтаж на следвоенния световен ред и отмяна на равноправието и суверенитета на държавите. А това е негативна тенденция, защото не води до нов световен ред, а оформя свят на силните", изтъкна дипломатът.

Относно влизането на САЩ във Венецуела и залавянето на Мадуро Кючуков обясни, че този акт няма нищо общо с международното право и нарушава редица негови принципи за националния суверенитет и не намеса.

Това обаче бил логичният резултат от дългосрочна и видима тенденция на ерозия на международното право.

"За съжаление от него, като че ли, остава изпразнена от съдържание черупка. Според мен преди всичко това е американо-центрично действие или Тръмп-центрично в интерес на управляващите сега САЩ. И това е на практика пренасяне на в международното поле на МАГА. Естествено САЩ не са единствените, които си позволяват действия от позиция на силата - Газа и Украйна. Сега има качествено нов момент. Преди Венецуела това се приемаше като отклонение от правилата, а сега вече като правомерно и политическо оправдано демократично действие", посочи дипломатът.

Той смята, че влизането на САЩ във Венецуела е като продължение на такова мислене и тип политика.

"Какво следва за Венецуела, е сериозен въпрос, който занимава всички в света. Очевидно САЩ няма да прекратят натиска, докато в Каракас не се възстанови едно послушно правителство. Според първите изказвания на Тръмп ще се търсят представители на досегашните управляващи и засега американският президент изключва да се обърне към основния представител на опозицията Мария Мачадо. Едва ли Венецуела ще избегне въоръжение сблъсъци вътре и не се изключва формиране на сериозно партизанско движение", коментира Кючуков.

Той не коментира българската следа, свързана с Венецуела през 2019 г., когато националната им петролна компания изнасяла средства у нас по банкова сметка и после ги трансферирала в други държави.

"Трудно бих могъл да коментирам, защото липсва информация. Това е една от темите, които придобиха политическа чуваемост в Каракас във връзка с борбата срещу досегашното правителство, но какви са фактите и какво очакваме, е трудно да се прогнозира", обясни дипломатът.


София / България
  • 1 ФАКТ

    24 3 Отговор
    дано се сбият фашистите от ФАЩ с нацистите от Европа

    Коментиран от #6, #16

    20:31 05.01.2026

  • 2 Каква реакция

    24 2 Отговор
    Червеят реагира само на пряк контакт.

    20:33 05.01.2026

  • 3 И не само

    31 2 Отговор
    той се чуди ! Много държави също , все едно нещо , което разтърси света , не се е случило .

    20:34 05.01.2026

  • 4 Хипотетично

    7 15 Отговор
    България няма правителство (подало е оставка и по глобални въпроси трябва да се сдържа с реакции задължаващи страната) Дипломатът има свободата да изрази дипломатичното си становище във всака наша или чуждестранна медия, (ама не му стиска, освен да хейти).

    Коментиран от #12, #14

    20:35 05.01.2026

  • 5 Бою, Шишо, КокороМирчеff:

    15 5 Отговор
    Бай Тошо наш учител казваше - снишаване, снишаване, докато отмине бурята.

    20:36 05.01.2026

  • 6 Учуден

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Кеф ти прави да те бомбандират и избиват роднините ли?

    20:36 05.01.2026

  • 7 Дън Бай

    27 0 Отговор
    Питай Ленчето с кремчето, тя ще ти обясни позицията на България.

    Коментиран от #25

    20:37 05.01.2026

  • 8 Боко Тиквата

    6 1 Отговор
    ".... Той не коментира българската следа, свързана с Венецуела през 2019 г., когато националната им петролна компания изнасяла средства у нас по банкова сметка и после ги трансферирала в други държави....."
    .... Моят приател Николас е голям пич!

    20:37 05.01.2026

  • 9 МнВР

    6 1 Отговор
    Само да видим Венецуела в който окръг и общипа беше, и веднага ще излезем с позиция за изборите им за Кмет!

    20:37 05.01.2026

  • 10 Мнение

    2 13 Отговор
    Този "царедворец" не дипломат и не бива да се бърка в световните дела. Има време, ще видим.

    20:37 05.01.2026

  • 11 Георг целуващият ръце

    15 1 Отговор
    Има ли ръце за целуване? Ако нема ръце, може и друго.

    20:39 05.01.2026

  • 12 да бе, да

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хипотетично":

    България има правителство, независимо от това, че е в оставка. Докато не бъде назначено служебно или избрано редовно правителство, правителството в оставка е длъжно да изпълнява задълженията си. Друг е въпросът, че Георг с късите панталонки, известен като целувач на ръце, никога не би взел отношение щом става въпрос за действия, извършени от митрополията. Колониалните държави от време оно се унижават като им се назначават мижитурки за управляващи.

    Коментиран от #19

    20:40 05.01.2026

  • 13 Да,бе

    14 1 Отговор
    В мишата дупка трудно се определя посоката на вятъра,особено ако мечката е стъпила на входа...

    20:42 05.01.2026

  • 14 Гиди герберюги с водопади от евро

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хипотетично":

    Значи оцъклан плужек фостафка може да подписва договори за милиарди евра подарък на крайната, но същия оцъклен плужек фостафка не може да мяцне нищо за международното положение. Както ни изнася нале, герберчета цъфнали януарско.

    Коментиран от #35

    20:43 05.01.2026

  • 15 кой

    4 0 Отговор
    тос ?

    20:43 05.01.2026

  • 16 Антидемокрад

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Мадуро продаваше на дръпнатите в Юани. Да го оставят да събори петродолара ли? Какво мислиш ще стане с Аятолаха дето продава в юани? Пуслер ли ще ги защити муахахах

    20:47 05.01.2026

  • 17 Борисов мълчи

    7 2 Отговор
    След Дачковото интервю приказката му секна

    20:47 05.01.2026

  • 18 Тошо

    5 0 Отговор
    Да видим посоката на вятъра!

    20:47 05.01.2026

  • 19 Хипотетично

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "да бе, да":

    Само правителство със подкрепа от НС може да се ангажира по глобални въпроси ангажиращи страната за евентуално години напред (поне 13 години с Боташ). Няма подкрепа в парламента за остри международни въпроси. Нека не се репчим повече от изявленията на евролидерите, които СЪБЛЮДАВАТ принципите си и следят обстановката. Остави формализма на ИМА правителство в оставка за форсмажорни обстоятелства само ако ПРЯКО засягат страната.

    Коментиран от #27

    20:48 05.01.2026

  • 20 с такива "дипломати"

    9 0 Отговор
    нищо чудно че сме на дъното на всички класации...

    20:48 05.01.2026

  • 21 Тракиец 🇺🇦

    9 2 Отговор
    ГОШО ГЪ -ЗА СЕ ЧУДИ КВА РЕАКЦИЯ ДА ПРЕДПРИЕМЕ ..ОТ ЕДНА СТРАНА Е ЧИ.ФУТСКА ПОДМЕТКА,ОТ ДРУГА ЛЯВА ГЕ.Й РЕЗБА КОМУНИСТИЧЕСКА...АБЕ ПЪЛНА КАША

    20:49 05.01.2026

  • 22 След

    9 1 Отговор
    избирането на Тръмп , агент Буда беше един от първите , който го поздрави и сподели надежда да работят отново така добре заедно , както преди ! А сега ?! Де се покри и спотаи ?

    Коментиран от #24

    20:50 05.01.2026

  • 23 Пенчо

    6 0 Отговор
    Този какво се чуди!? Такива са ни и дипломатите и политиците - мижитурки!

    20:53 05.01.2026

  • 24 смехурко

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "След":

    Не грижи Тръмп, той няма нужда от бойковата подкрепа нито твоята, нито нашия от съвети да се изтъпанчи и да е на всяка манджа мерудия (като някои от ПП).

    20:55 05.01.2026

  • 25 Пенчо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дън Бай":

    Да бе, тая се покри!?

    20:55 05.01.2026

  • 26 Смел човек

    6 3 Отговор
    Единствения който се осмели публично да зададе този въпрос на държава, политици, медии, евроаслантици и др. щатни говорители като ленче,натка,шами, трабанта и т.н., които мълчат като... Няма нищо нередно и срамно в този въпрос. Той е коректен.

    Коментиран от #38

    20:55 05.01.2026

  • 27 Аллоуу

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хипотетично":

    Да сте чули за разделение на властите и тяхната Компетентност! А стига да се крили зад НС. То изначално изборите бяха оспорени и цяла група се появи изненадващо с решение на КС. Така, че НС е компрометирано следствие изборни манипулации и фалшификации.

    Коментиран от #29

    20:56 05.01.2026

  • 28 az СВО Победа 80

    3 2 Отговор
    Живеем в забавни времена, безспорно. Пак духа вятъра на промяната в света, пак щд сме от страната на булката...

    Някои си мислеха, че с приемането на еврото ще се спасят от Източния фронт, а то им дойде най-неочаквано от доскорошният им голям брат!

    🤣🤣🤣🤣🤣

    20:58 05.01.2026

  • 29 Хипотетично

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Аллоуу":

    Сам си противоречиш в коментара, но като ник може да се изразяваш смело, наперено, свободно и безотговорно към когото и да било. Успех!👍

    21:02 05.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Невски

    2 6 Отговор
    Чичакът взимал заплата за дипломат, a не става за такъв. Дипломацията е знания, информация, финес и саблен удар, когато трябва.

    Коментиран от #34

    21:06 05.01.2026

  • 32 Анонимен

    2 2 Отговор
    Тези които трябва да се изкажат са зависими от тях и нямат право да вземат думата

    21:07 05.01.2026

  • 33 Тошев

    1 1 Отговор
    Ако има нещо за крадене ,правителството щеше да изрази някакво изгодно мнение . Обаче сега ни правителство имаме ,ни какво да краде от Венецуела. Пък и в техни приятелски банки колко ли пари има на нашенски политици. Въх , извинете . Няма нищо такова. Бойко , Орбан и Мадуро са само приятелчета и нищо повече ,което при тях означава едно голямо нищо.

    21:07 05.01.2026

  • 34 Простакът

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Невски":

    се ражда и умира простак

    21:12 05.01.2026

  • 35 Хипотетично

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гиди герберюги с водопади от евро":

    Формално и законово всяко правителство може да закопае страната ( за 13години напред с Боташ), но има и отговорни управляващи ( в оставка), които да се грижат предимно за нашите проблеми, а не да "мяцват" за смях и мерак на някой си... без да имат (като изпълнителна власт) подкрепа в парламента.

    21:13 05.01.2026

  • 36 малко истински факти

    3 1 Отговор
    Ами Чудесно .Няма лошо. Щом няма официална реакция ,значи България просто мълчаливо подкрепя САЩ в борбата с наркотрафика и наркотрафикантите .

    21:14 05.01.2026

  • 37 голЕм факТ

    1 0 Отговор
    Тоя долнопробник винаги е бил въртогъзник , та няма нужда и да го заплюеш , камо ли да му коментираш плиткоумията .

    21:20 05.01.2026

  • 38 различно мнение

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Смел човек":

    Казваме че някой е смел, когато е пренебрегнал някаква заплаха, а каква заплаха грози дипломата, та критиката му е смела? Никаква, само си изразява мнението си.

    21:23 05.01.2026

  • 39 И президентът

    0 0 Отговор
    оглушително мълчи с широко затворени очи. Защото ,,агресорите" са само на изток.

    21:23 05.01.2026

  • 40 Мимоза Графинята

    1 0 Отговор
    Началник
    Организирай партийни събрания
    В с работници и научна интелегенция
    Не на империализма да на нарко манията
    Свобода за дилър мъдуракис и женка му....

    21:23 05.01.2026

  • 41 Перо

    2 0 Отговор
    Каква реакция при положение шах/шех? Ако БГ слугинажа оправдае Тръмп, автоматично оправдава и Путин, т.е, плюенето по Путин се връща обратно от вятъра! За това има ослушване и пълно мълчание! Не се очаква реакция от Фон дер Лайн и нашите охлюви са на стен-бай!

    21:30 05.01.2026

  • 42 Стига бе

    4 0 Отговор
    Защото евро-атлантическите разпрани задници, които ни управляват не знаят на коя страна да се завъртят първо. Не е лесно да си евро-атлантическата тоалетна чиния на 100 началника.

    21:30 05.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тодоров

    4 0 Отговор
    А този чукундурвоставка Георг Георгиев за какъв чеп е Министър на външните работи (в оставка). Иначе гласува "за" помощта за Украйна, при което ще олекнем с 2 милиарда. Кой му даде право и мандат за такова гласуване, даже истериччо каза по този въпрс "точка". Особено се дразня от такива комсомолски секретари родени сле демокрацията, които непркъснато говорят, колко лошо се е живяло при социализма Бойко Борисов да го скрива това политическонедоразумение.

    21:39 05.01.2026

  • 45 тома

    1 0 Отговор
    Много е зает георг в бар синята стрида за това се мълчи

    21:44 05.01.2026

  • 46 Управляват ни карфиоли

    1 0 Отговор
    Нямат мнение, щото се чака официалната реакция на ЕС.

    21:59 05.01.2026

  • 47 Тодоров

    1 0 Отговор
    Защо няма коментар ли ? Ами Бойко Борисов нали е кум на младежкия си комсомолски секретар Георг Георгиев (набеден министър на външните работи в оставка). Как може да критукува САЩ, страна пазеща към момента кума му по закона Магнитски (ЗАЩО ЛИ ?). Или може би целуването на ръка на Бойко Борисов преди време (кадри достатъчно) от Георг Георгиев, дава правото на последния да си прави каквото иска в България. Дядо ми викаше оплетени като свински черва.

    22:00 05.01.2026

  • 48 Ограничени хора щъкат по форума

    0 0 Отговор
    Много държави осъдиха действията на приятеля на Бойко на спешно заседание на ООН. Вие искате позиция от България. Е много ясно, че ще си траем. Ние никога нямаме смелост да казваме истината, да поддържаме правилното, законното и справедливото. Все искаме да сме тарикати. Е не става. Идва ден, в който си личи кой какъв е. Ние като държава сме жалки, незначителни, безгръбначни, с институции които напълно равностойно ни представят по света.

    22:02 05.01.2026

