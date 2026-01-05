Дипломат се чуди защо още няма официална реакция на България за Венецуела

Очаквам България да забележи, че нещо се случва в света, тъй като досега нямаме никаква официална реакция на българското правителство. Това заяви пред БНР дипломатът Любомир Кючуков.
Естествено ние сме се включили в една европейска позиция, но тя поставя самия ЕС в една доста неблагоприятна ситуация, уточни той и допълни, че се оказва, че правото и ценностите не са принципи, а са инструмент. Появявал се въпросът дали по същия начин Европа ще реагира, ако следващата цел на Тръмп се окаже Гренландия, посочи news.bg.
На въпроса, след като САЩ имаше свободата да направи това във Венецуела, дали и Китай ще се чувства свободен да направи същото в Тайван, Кючуков отвърна, че част от по-големия въпрос е какво следва за света оттук нататък. Според него по-скоро това не е краят, а началото на тази тенденция.
"Тръмп назова и други държави - Колумбия и Гренландия. Тръмп завършва процеса на демонтаж на следвоенния световен ред и отмяна на равноправието и суверенитета на държавите. А това е негативна тенденция, защото не води до нов световен ред, а оформя свят на силните", изтъкна дипломатът.
Относно влизането на САЩ във Венецуела и залавянето на Мадуро Кючуков обясни, че този акт няма нищо общо с международното право и нарушава редица негови принципи за националния суверенитет и не намеса.
Това обаче бил логичният резултат от дългосрочна и видима тенденция на ерозия на международното право.
"За съжаление от него, като че ли, остава изпразнена от съдържание черупка. Според мен преди всичко това е американо-центрично действие или Тръмп-центрично в интерес на управляващите сега САЩ. И това е на практика пренасяне на в международното поле на МАГА. Естествено САЩ не са единствените, които си позволяват действия от позиция на силата - Газа и Украйна. Сега има качествено нов момент. Преди Венецуела това се приемаше като отклонение от правилата, а сега вече като правомерно и политическо оправдано демократично действие", посочи дипломатът.
Той смята, че влизането на САЩ във Венецуела е като продължение на такова мислене и тип политика.
"Какво следва за Венецуела, е сериозен въпрос, който занимава всички в света. Очевидно САЩ няма да прекратят натиска, докато в Каракас не се възстанови едно послушно правителство. Според първите изказвания на Тръмп ще се търсят представители на досегашните управляващи и засега американският президент изключва да се обърне към основния представител на опозицията Мария Мачадо. Едва ли Венецуела ще избегне въоръжение сблъсъци вътре и не се изключва формиране на сериозно партизанско движение", коментира Кючуков.
Той не коментира българската следа, свързана с Венецуела през 2019 г., когато националната им петролна компания изнасяла средства у нас по банкова сметка и после ги трансферирала в други държави.
"Трудно бих могъл да коментирам, защото липсва информация. Това е една от темите, които придобиха политическа чуваемост в Каракас във връзка с борбата срещу досегашното правителство, но какви са фактите и какво очакваме, е трудно да се прогнозира", обясни дипломатът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #6, #16
20:31 05.01.2026
2 Каква реакция
20:33 05.01.2026
3 И не само
20:34 05.01.2026
4 Хипотетично
Коментиран от #12, #14
20:35 05.01.2026
5 Бою, Шишо, КокороМирчеff:
20:36 05.01.2026
6 Учуден
До коментар #1 от "ФАКТ":Кеф ти прави да те бомбандират и избиват роднините ли?
20:36 05.01.2026
7 Дън Бай
Коментиран от #25
20:37 05.01.2026
8 Боко Тиквата
.... Моят приател Николас е голям пич!
20:37 05.01.2026
9 МнВР
20:37 05.01.2026
10 Мнение
20:37 05.01.2026
11 Георг целуващият ръце
20:39 05.01.2026
12 да бе, да
До коментар #4 от "Хипотетично":България има правителство, независимо от това, че е в оставка. Докато не бъде назначено служебно или избрано редовно правителство, правителството в оставка е длъжно да изпълнява задълженията си. Друг е въпросът, че Георг с късите панталонки, известен като целувач на ръце, никога не би взел отношение щом става въпрос за действия, извършени от митрополията. Колониалните държави от време оно се унижават като им се назначават мижитурки за управляващи.
Коментиран от #19
20:40 05.01.2026
13 Да,бе
20:42 05.01.2026
14 Гиди герберюги с водопади от евро
До коментар #4 от "Хипотетично":Значи оцъклан плужек фостафка може да подписва договори за милиарди евра подарък на крайната, но същия оцъклен плужек фостафка не може да мяцне нищо за международното положение. Както ни изнася нале, герберчета цъфнали януарско.
Коментиран от #35
20:43 05.01.2026
15 кой
20:43 05.01.2026
16 Антидемокрад
До коментар #1 от "ФАКТ":Мадуро продаваше на дръпнатите в Юани. Да го оставят да събори петродолара ли? Какво мислиш ще стане с Аятолаха дето продава в юани? Пуслер ли ще ги защити муахахах
20:47 05.01.2026
17 Борисов мълчи
20:47 05.01.2026
18 Тошо
20:47 05.01.2026
19 Хипотетично
До коментар #12 от "да бе, да":Само правителство със подкрепа от НС може да се ангажира по глобални въпроси ангажиращи страната за евентуално години напред (поне 13 години с Боташ). Няма подкрепа в парламента за остри международни въпроси. Нека не се репчим повече от изявленията на евролидерите, които СЪБЛЮДАВАТ принципите си и следят обстановката. Остави формализма на ИМА правителство в оставка за форсмажорни обстоятелства само ако ПРЯКО засягат страната.
Коментиран от #27
20:48 05.01.2026
20 с такива "дипломати"
20:48 05.01.2026
21 Тракиец 🇺🇦
20:49 05.01.2026
22 След
Коментиран от #24
20:50 05.01.2026
23 Пенчо
20:53 05.01.2026
24 смехурко
До коментар #22 от "След":Не грижи Тръмп, той няма нужда от бойковата подкрепа нито твоята, нито нашия от съвети да се изтъпанчи и да е на всяка манджа мерудия (като някои от ПП).
20:55 05.01.2026
25 Пенчо
До коментар #7 от "Дън Бай":Да бе, тая се покри!?
20:55 05.01.2026
26 Смел човек
Коментиран от #38
20:55 05.01.2026
27 Аллоуу
До коментар #19 от "Хипотетично":Да сте чули за разделение на властите и тяхната Компетентност! А стига да се крили зад НС. То изначално изборите бяха оспорени и цяла група се появи изненадващо с решение на КС. Така, че НС е компрометирано следствие изборни манипулации и фалшификации.
Коментиран от #29
20:56 05.01.2026
28 az СВО Победа 80
Някои си мислеха, че с приемането на еврото ще се спасят от Източния фронт, а то им дойде най-неочаквано от доскорошният им голям брат!
🤣🤣🤣🤣🤣
20:58 05.01.2026
29 Хипотетично
До коментар #27 от "Аллоуу":Сам си противоречиш в коментара, но като ник може да се изразяваш смело, наперено, свободно и безотговорно към когото и да било. Успех!👍
21:02 05.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Невски
Коментиран от #34
21:06 05.01.2026
32 Анонимен
21:07 05.01.2026
33 Тошев
21:07 05.01.2026
34 Простакът
До коментар #31 от "Невски":се ражда и умира простак
21:12 05.01.2026
35 Хипотетично
До коментар #14 от "Гиди герберюги с водопади от евро":Формално и законово всяко правителство може да закопае страната ( за 13години напред с Боташ), но има и отговорни управляващи ( в оставка), които да се грижат предимно за нашите проблеми, а не да "мяцват" за смях и мерак на някой си... без да имат (като изпълнителна власт) подкрепа в парламента.
21:13 05.01.2026
36 малко истински факти
21:14 05.01.2026
37 голЕм факТ
21:20 05.01.2026
38 различно мнение
До коментар #26 от "Смел човек":Казваме че някой е смел, когато е пренебрегнал някаква заплаха, а каква заплаха грози дипломата, та критиката му е смела? Никаква, само си изразява мнението си.
21:23 05.01.2026
39 И президентът
21:23 05.01.2026
40 Мимоза Графинята
Организирай партийни събрания
В с работници и научна интелегенция
Не на империализма да на нарко манията
Свобода за дилър мъдуракис и женка му....
21:23 05.01.2026
41 Перо
21:30 05.01.2026
42 Стига бе
21:30 05.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Тодоров
21:39 05.01.2026
45 тома
21:44 05.01.2026
46 Управляват ни карфиоли
21:59 05.01.2026
47 Тодоров
22:00 05.01.2026
48 Ограничени хора щъкат по форума
22:02 05.01.2026