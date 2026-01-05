Дипломат се чуди защо още няма официална реакция на България за Венецуела

Очаквам България да забележи, че нещо се случва в света, тъй като досега нямаме никаква официална реакция на българското правителство. Това заяви пред БНР дипломатът Любомир Кючуков.

Естествено ние сме се включили в една европейска позиция, но тя поставя самия ЕС в една доста неблагоприятна ситуация, уточни той и допълни, че се оказва, че правото и ценностите не са принципи, а са инструмент. Появявал се въпросът дали по същия начин Европа ще реагира, ако следващата цел на Тръмп се окаже Гренландия, посочи news.bg.

На въпроса, след като САЩ имаше свободата да направи това във Венецуела, дали и Китай ще се чувства свободен да направи същото в Тайван, Кючуков отвърна, че част от по-големия въпрос е какво следва за света оттук нататък. Според него по-скоро това не е краят, а началото на тази тенденция.

"Тръмп назова и други държави - Колумбия и Гренландия. Тръмп завършва процеса на демонтаж на следвоенния световен ред и отмяна на равноправието и суверенитета на държавите. А това е негативна тенденция, защото не води до нов световен ред, а оформя свят на силните", изтъкна дипломатът.

Относно влизането на САЩ във Венецуела и залавянето на Мадуро Кючуков обясни, че този акт няма нищо общо с международното право и нарушава редица негови принципи за националния суверенитет и не намеса.

Това обаче бил логичният резултат от дългосрочна и видима тенденция на ерозия на международното право.

"За съжаление от него, като че ли, остава изпразнена от съдържание черупка. Според мен преди всичко това е американо-центрично действие или Тръмп-центрично в интерес на управляващите сега САЩ. И това е на практика пренасяне на в международното поле на МАГА. Естествено САЩ не са единствените, които си позволяват действия от позиция на силата - Газа и Украйна. Сега има качествено нов момент. Преди Венецуела това се приемаше като отклонение от правилата, а сега вече като правомерно и политическо оправдано демократично действие", посочи дипломатът.

Той смята, че влизането на САЩ във Венецуела е като продължение на такова мислене и тип политика.

"Какво следва за Венецуела, е сериозен въпрос, който занимава всички в света. Очевидно САЩ няма да прекратят натиска, докато в Каракас не се възстанови едно послушно правителство. Според първите изказвания на Тръмп ще се търсят представители на досегашните управляващи и засега американският президент изключва да се обърне към основния представител на опозицията Мария Мачадо. Едва ли Венецуела ще избегне въоръжение сблъсъци вътре и не се изключва формиране на сериозно партизанско движение", коментира Кючуков.

Той не коментира българската следа, свързана с Венецуела през 2019 г., когато националната им петролна компания изнасяла средства у нас по банкова сметка и после ги трансферирала в други държави.

"Трудно бих могъл да коментирам, защото липсва информация. Това е една от темите, които придобиха политическа чуваемост в Каракас във връзка с борбата срещу досегашното правителство, но какви са фактите и какво очакваме, е трудно да се прогнозира", обясни дипломатът.