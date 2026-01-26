Кирил Петков потвърди: Няма да участвам в листите на ПП на предстоящите избори

Кирил Петков няма да бъде кандидат за народен представител в предстоящите избори. Това обяви той в социалните мрежи.
Новината, която той определи като изкуствено създадена сензация, всъщност е потвърждение на негово старо обещание. „Когато преди шест месеца подадох оставка и заявих, че няма да бъда в парламента, не го направих като политически „трик“, а като ясна позиция и поета политическа отговорност“, заяви той.
Петков обясни решението си с желанието да покаже различен модел на поведение. „Явно никой не очаква политик да държи на думата си... Не съм политик, който се върти около думите и принципите си. Никога не съм бил такъв и никога няма да бъда“, категоричен е бившият премиер.
Той използва позицията си, за да сложи край на спекулациите за разцепление в редиците на ПП. „Другото безумие, което прочетох днес, е че щяло да има нов политически проект. Не съм и няма да бъда предател на партията, която съм създал. Аз съм член на Националния съвет на „Продължаваме промяната“ и ще продължа да помагам на партията, без да съм в листи или под медийните прожектори. Това е моят отбор!“
Според него ефективността на един политик не се изчерпва с депутатското място. „Когато каузата е мисия, а не политическа кариера или стратегия за лично оцеляване, начините за подкрепа са много - и понякога дори по-ефективни от парламентарната скамейка“, посочва Петков.
В заключение той допълва, че заедно с колегите си ще продължи да работи за страната: „Всички ние ще продължим да работим за каузата България - и чрез личните си проекти, които имат обществен смисъл и ще допринасят за промяната.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На бас 👍
22:49 26.01.2026
2 Баце ЕООД
Коментиран от #5
22:50 26.01.2026
3 Ахах
22:50 26.01.2026
4 гуглена
22:51 26.01.2026
5 албум , да
До коментар #2 от "Баце ЕООД":дует с КОСТИНБРОДСКИЯ СЛАВЕЙ
ЛИНДА ще прави сандвичите за партито
Коментиран от #9, #17
22:53 26.01.2026
6 Мда
22:54 26.01.2026
7 Ако може изобщо ПП да не участва
22:57 26.01.2026
8 Снежанка Димитрова
Коментиран от #13
22:58 26.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
Дето се вика, квот са откраднали, откраднали са. Човек трябва да си знае мярката.
Е, Ленчето и малката парапет,ка ще се почувстват малко използвани, ама това е друга тема.
23:01 26.01.2026
11 нямат интерес
23:02 26.01.2026
12 Лена има работа
До коментар #9 от "А Лена":Ще бърши прахта от рогите на ямболецо
23:05 26.01.2026
13 Механик
До коментар #8 от "Снежанка Димитрова":Лена и тя се готви за президент, но няма да я огрее.
Задвате ли си въпрос, защо Кирцата така мустакяса и брадяса? Ами щото иска да е президентин, а пък Ленчето по определени причини не може така да развъди мустаци и брада.
То верно, че Кирцата по Гриндерите ходи, ама все пак е роден мъж и по-лесно брадясва.
23:06 26.01.2026
14 Смешник
23:10 26.01.2026
15 Мдаа
23:16 26.01.2026
16 Чичака
Нищо ново под слънцето
23:18 26.01.2026
17 Много си
До коментар #5 от "албум , да":прилича с Емрах и Фикито...
23:21 26.01.2026
18 Тити на Кака
Куролационна ситуация на литмуса в партия Парапет Парапетков / ПП/. Коалиционен партньор на Дебили Български / ДБ/.
23:29 26.01.2026
19 90123
23:39 26.01.2026