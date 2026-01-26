Новини
Кирил Петков потвърди: Няма да участвам в листите на ПП на предстоящите избори

Кирил Петков потвърди: Няма да участвам в листите на ПП на предстоящите избори

26 Януари, 2026 22:42 693 19

Когато преди шест месеца подадох оставка и заявих, че няма да бъда в парламента, не го направих като политически „трик“, а като ясна позиция и поета политическа отговорност

Кирил Петков потвърди: Няма да участвам в листите на ПП на предстоящите избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кирил Петков няма да бъде кандидат за народен представител в предстоящите избори. Това обяви той в социалните мрежи.

Новината, която той определи като изкуствено създадена сензация, всъщност е потвърждение на негово старо обещание. „Когато преди шест месеца подадох оставка и заявих, че няма да бъда в парламента, не го направих като политически „трик“, а като ясна позиция и поета политическа отговорност“, заяви той.

Петков обясни решението си с желанието да покаже различен модел на поведение. „Явно никой не очаква политик да държи на думата си... Не съм политик, който се върти около думите и принципите си. Никога не съм бил такъв и никога няма да бъда“, категоричен е бившият премиер.

Той използва позицията си, за да сложи край на спекулациите за разцепление в редиците на ПП. „Другото безумие, което прочетох днес, е че щяло да има нов политически проект. Не съм и няма да бъда предател на партията, която съм създал. Аз съм член на Националния съвет на „Продължаваме промяната“ и ще продължа да помагам на партията, без да съм в листи или под медийните прожектори. Това е моят отбор!“

Според него ефективността на един политик не се изчерпва с депутатското място. „Когато каузата е мисия, а не политическа кариера или стратегия за лично оцеляване, начините за подкрепа са много - и понякога дори по-ефективни от парламентарната скамейка“, посочва Петков.

В заключение той допълва, че заедно с колегите си ще продължи да работи за страната: „Всички ние ще продължим да работим за каузата България - и чрез личните си проекти, които имат обществен смисъл и ще допринасят за промяната.“


