НЕК успешно е провел високата вълна през каскада "Арда"

Вследствие на обилните валежи през последното денонощие в условията на обявен червен код в Южна България, вчера е регистрирано преминаване на висока вълна през трите язовира от каскада „Арда“, експлоатирани от НЕК - „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“.
Към днешна дата се отчита успешно провеждане на високата вълна, благодарение на осъществения непрекъснат оперативен контрол от страна на експертите на компанията, съобщиха от Националната електрическа компания (НЕК), писа БТА.
В рамките на преминаващата висока вълна пикът на притока към първото стъпало на каскадата - язовир „Кърджали“, е отчетен в размер на 863 м3/сек. Във вечерните часове на 5 февруари са отворени 2 от общо 4 преливни клапи на язовира с цел провеждане на водните количества и понижаване на завирения му обем. При 24-часов режим на работа на ВЕЦ Кърджали максималното отчетено водно количество през преливника е в размер на 450 м3/сек.
Пикът на общия приток към язовир „Студен кладенец“ е отчетен в размер на 1 870 м3/сек. В късните часове на 5 февруари са отворени 5 преливни клапи на язовира от общо 9. При 24-часов режим на работа на ВЕЦ Студен кладенец максималното преливно водно количество през преливника е 1 320 м3/сек.
Пикът на общия приток към язовир „Ивайловград“, последното стъпало на каскадата, е отчетен в размер на 1 750 м3/сек. Язовирът започва да прелива в 23:00 ч. вчера, като към 12:00 ч. днес преливното водно количество е в обем от 538 м3/сек.
НЕК продължава да осъществява постоянен оперативен контрол върху обстановката и остава в готовност да предприеме своевременни действия, допълват от компанията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
17:13 06.02.2026
2 Данко Харсъзина
17:16 06.02.2026
3 Браво хайърсъз
17:19 06.02.2026
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #6
17:21 06.02.2026
5 Ганя Путинофила
Коментиран от #8, #19
17:23 06.02.2026
6 Хан Петър
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Сега пък ще мисля за византииците...
Коментиран от #9
17:25 06.02.2026
7 оня с коня
17:25 06.02.2026
8 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":ВЕЦовете работят на 24 часов режим за да преработят водата и за това борсовата цена на енергията в последните дни е много ниска. Това удря по тецовете, които работят на загуба и за това извеждат мощности.
17:36 06.02.2026
9 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Хан Петър":За добро или лошо, комшии са. Едни умни хора реваха в Парламента, че трябва да събираме водата и да не даваме на съседите. И вместо да преработим водните количества и да произведем енергия, удавихме съседите. От тези в Народното събрание полза никаква. Само щети.
Коментиран от #12
17:40 06.02.2026
10 язък значи
17:42 06.02.2026
11 Серсемин
Коментиран от #13
17:49 06.02.2026
12 адаша
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":От време на време включвам ЕРТ - гръцката тв. Няма съобщения за драма. Язовира над гр. КОмари, който е на 5, 6 километра след стената на Ивайловград е пълен до горе. То и обема му е детски. Него го пълниме лятото за напояване. Имат и един доста голям бараж на Арда. Сигурно прелива .Дано реката не прелее, защото минава до градчето, а там е равно. Може да стане беля.
Коментиран от #14, #16
17:53 06.02.2026
13 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "Серсемин":Водосборът на язовир Ивайловград е огромен и с този язовир не бива да се занимават неуки депутати и политици, а да бъде оставен на Енегетиците. Заради глупостите на депутатите, сега енергетиците правят невъзможното за да не издавят гърците. От депутатите само пакости и бели, и огромни финансови щети заради непроизведена енергия.
17:58 06.02.2026
14 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "адаша":Енергетиците правят невъзможното за да задържат огромните обеми вода по другите резервоари на каскадата. Но възможностите са почти изчерпани. Изтърват ли ситуацията Водното огледало на Доган в Кърджали замина. Дано валежите спрат. Когато депутатите се захванат да правят нещо, или има пожар, или наводнение.
Коментиран от #15
18:05 06.02.2026
15 адаша
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Преди години имаше идея да се направят още три язовира. Каскада "Горна Арда" Направиха база до с. Средногорци. Доган резна лентичка на базата и ...До там. Сещай се къде са парите по проекта.
Коментиран от #17
18:14 06.02.2026
16 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "адаша":Енегетиците на НЕК изведоха три блока на ТЕЦ2 в студен режим, а един в компенсаторен режим, за да могат да работят турбините на каскадата денонощно и да преработват колкото се може повече вода. Но турбините на яз. ИВАЙЛОВГРАД не смогват и за това прелива.
18:16 06.02.2026
17 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "адаша":То за Горна Арда нямаше пари. Парите отидоха за магистрали.
18:18 06.02.2026
18 Данко Харсъзина
Депутатите и политиците са проклятието на България.
18:23 06.02.2026
19 защото
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":трябва да се премахнат всички българи по ръководни позиции за да спрат да крадат и да се назначат водачи от доказани държави и народи а българските нищоправци на бунището!
19:21 06.02.2026