НЕК успешно е провел високата вълна през каскада "Арда"

Вследствие на обилните валежи през последното денонощие в условията на обявен червен код в Южна България, вчера е регистрирано преминаване на висока вълна през трите язовира от каскада „Арда“, експлоатирани от НЕК - „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“.

Към днешна дата се отчита успешно провеждане на високата вълна, благодарение на осъществения непрекъснат оперативен контрол от страна на експертите на компанията, съобщиха от Националната електрическа компания (НЕК), писа БТА.

В рамките на преминаващата висока вълна пикът на притока към първото стъпало на каскадата - язовир „Кърджали“, е отчетен в размер на 863 м3/сек. Във вечерните часове на 5 февруари са отворени 2 от общо 4 преливни клапи на язовира с цел провеждане на водните количества и понижаване на завирения му обем. При 24-часов режим на работа на ВЕЦ Кърджали максималното отчетено водно количество през преливника е в размер на 450 м3/сек.

Пикът на общия приток към язовир „Студен кладенец“ е отчетен в размер на 1 870 м3/сек. В късните часове на 5 февруари са отворени 5 преливни клапи на язовира от общо 9. При 24-часов режим на работа на ВЕЦ Студен кладенец максималното преливно водно количество през преливника е 1 320 м3/сек.

Пикът на общия приток към язовир „Ивайловград“, последното стъпало на каскадата, е отчетен в размер на 1 750 м3/сек. Язовирът започва да прелива в 23:00 ч. вчера, като към 12:00 ч. днес преливното водно количество е в обем от 538 м3/сек.

НЕК продължава да осъществява постоянен оперативен контрол върху обстановката и остава в готовност да предприеме своевременни действия, допълват от компанията.