Новини
България »
Кърджали »
НЕК успешно е провел високата вълна през каскада "Арда"

НЕК успешно е провел високата вълна през каскада "Арда"

6 Февруари, 2026 17:09 1 170 19

  • нек-
  • дъжд-
  • наводнение-
  • язовири-
  • висока вълна-
  • каскада арда-
  • кърджали-
  • студен кладенец-
  • ивайловград

Тя е преминала през язовирите „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“

НЕК успешно е провел високата вълна през каскада "Арда" - 1
Снимка: НЕК
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Вследствие на обилните валежи през последното денонощие в условията на обявен червен код в Южна България, вчера е регистрирано преминаване на висока вълна през трите язовира от каскада „Арда“, експлоатирани от НЕК - „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“.

Към днешна дата се отчита успешно провеждане на високата вълна, благодарение на осъществения непрекъснат оперативен контрол от страна на експертите на компанията, съобщиха от Националната електрическа компания (НЕК), писа БТА.

В рамките на преминаващата висока вълна пикът на притока към първото стъпало на каскадата - язовир „Кърджали“, е отчетен в размер на 863 м3/сек. Във вечерните часове на 5 февруари са отворени 2 от общо 4 преливни клапи на язовира с цел провеждане на водните количества и понижаване на завирения му обем. При 24-часов режим на работа на ВЕЦ Кърджали максималното отчетено водно количество през преливника е в размер на 450 м3/сек.

Пикът на общия приток към язовир „Студен кладенец“ е отчетен в размер на 1 870 м3/сек. В късните часове на 5 февруари са отворени 5 преливни клапи на язовира от общо 9. При 24-часов режим на работа на ВЕЦ Студен кладенец максималното преливно водно количество през преливника е 1 320 м3/сек.

Пикът на общия приток към язовир „Ивайловград“, последното стъпало на каскадата, е отчетен в размер на 1 750 м3/сек. Язовирът започва да прелива в 23:00 ч. вчера, като към 12:00 ч. днес преливното водно количество е в обем от 538 м3/сек.

НЕК продължава да осъществява постоянен оперативен контрол върху обстановката и остава в готовност да предприеме своевременни действия, допълват от компанията.


Кърджали / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    Демек удавили сме гърците. 600 кубика в секунда е огромно количество вода.

    17:13 06.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    5 6 Отговор
    Едни "умни" хора реваха възБог да не даваме вода на гърците. Е, дадохме им, та направо ги удавихме. Сега ще плащаме щети, а "умните" хора изчезнаха.

    17:16 06.02.2026

  • 3 Браво хайърсъз

    3 3 Отговор
    Този път ми хареса. Точен си.

    17:19 06.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Прелял е само язовир Ивайловгад, защото водосбора е много голям и ВЕЦа не успява да преработи водата. И сме удавили гърците. Статията не струва. Между изпускателна клапа и преливник има огромна разлика.

    Коментиран от #6

    17:21 06.02.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    7 3 Отговор
    Тогава защо тока ни е толкова скъп?

    Коментиран от #8, #19

    17:23 06.02.2026

  • 6 Хан Петър

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Сега пък ще мисля за византииците...

    Коментиран от #9

    17:25 06.02.2026

  • 7 оня с коня

    16 4 Отговор
    добре че беше тодор живков язовири да ви направи

    17:25 06.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    ВЕЦовете работят на 24 часов режим за да преработят водата и за това борсовата цена на енергията в последните дни е много ниска. Това удря по тецовете, които работят на загуба и за това извеждат мощности.

    17:36 06.02.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хан Петър":

    За добро или лошо, комшии са. Едни умни хора реваха в Парламента, че трябва да събираме водата и да не даваме на съседите. И вместо да преработим водните количества и да произведем енергия, удавихме съседите. От тези в Народното събрание полза никаква. Само щети.

    Коментиран от #12

    17:40 06.02.2026

  • 10 язък значи

    5 0 Отговор
    Не знам защо се притесняват .Ние тук в България имаме един чудесен хидоинженер , трябваше само да го попитат .

    17:42 06.02.2026

  • 11 Серсемин

    4 0 Отговор
    Виждал съм няколко пъти Йваиловград да прелива (не да го изпускат). Страхотна гледка даже малко плашеща, ама от Гръцко та даже и от Одрин ни поздравяват яко.

    Коментиран от #13

    17:49 06.02.2026

  • 12 адаша

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    От време на време включвам ЕРТ - гръцката тв. Няма съобщения за драма. Язовира над гр. КОмари, който е на 5, 6 километра след стената на Ивайловград е пълен до горе. То и обема му е детски. Него го пълниме лятото за напояване. Имат и един доста голям бараж на Арда. Сигурно прелива .Дано реката не прелее, защото минава до градчето, а там е равно. Може да стане беля.

    Коментиран от #14, #16

    17:53 06.02.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Серсемин":

    Водосборът на язовир Ивайловград е огромен и с този язовир не бива да се занимават неуки депутати и политици, а да бъде оставен на Енегетиците. Заради глупостите на депутатите, сега енергетиците правят невъзможното за да не издавят гърците. От депутатите само пакости и бели, и огромни финансови щети заради непроизведена енергия.

    17:58 06.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "адаша":

    Енергетиците правят невъзможното за да задържат огромните обеми вода по другите резервоари на каскадата. Но възможностите са почти изчерпани. Изтърват ли ситуацията Водното огледало на Доган в Кърджали замина. Дано валежите спрат. Когато депутатите се захванат да правят нещо, или има пожар, или наводнение.

    Коментиран от #15

    18:05 06.02.2026

  • 15 адаша

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Преди години имаше идея да се направят още три язовира. Каскада "Горна Арда" Направиха база до с. Средногорци. Доган резна лентичка на базата и ...До там. Сещай се къде са парите по проекта.

    Коментиран от #17

    18:14 06.02.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "адаша":

    Енегетиците на НЕК изведоха три блока на ТЕЦ2 в студен режим, а един в компенсаторен режим, за да могат да работят турбините на каскадата денонощно и да преработват колкото се може повече вода. Но турбините на яз. ИВАЙЛОВГРАД не смогват и за това прелива.

    18:16 06.02.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "адаша":

    То за Горна Арда нямаше пари. Парите отидоха за магистрали.

    18:18 06.02.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    С другите две каскади "Доспат - Въча" и "Баташки водносилов път" се занимаваха енергетиците и там ситуацията е нормална, проблеми няма. С каскада "Арда" цялото лято и есента се заниаваха депутатите и сега ситуацията е критична.
    Депутатите и политиците са проклятието на България.

    18:23 06.02.2026

  • 19 защото

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    трябва да се премахнат всички българи по ръководни позиции за да спрат да крадат и да се назначат водачи от доказани държави и народи а българските нищоправци на бунището!

    19:21 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове