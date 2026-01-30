Новини
Възстановяването на инфраструктурата в Елените ще струва милиони

30 Януари, 2026 15:49 672 12

  • елените-
  • потоп-
  • бедствие-
  • разчистване

Частните селища нямат директни договори на собствениците с електроразпределителното дружество или ВиК оператора, а поддръжката е възложена на частни фирми, каза областният управител на Бургас

Възстановяването на инфраструктурата в Елените ще струва милиони - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възстановяването и почистването на инфраструктурата във вилно селище Елените, засегнато от природното бедствие преди четири месеца, ще струва милиони, а част от собствениците нямат финансовата възможност да се справят самостоятелно. Това каза пред журналисти областният управител на Бургас Владимир Крумов. По-рано днес собственици на имоти във вилното селище се събраха и настояха за спешно възстановяване на електрозахранването, водоснабдяването и канализацията в района, писа novini.bg.

Собственици на имоти в курортен комплекс „Елените“ излязоха на пореден протест с искане за почистване и възстановяване на електрозахранването и водоподаването, три месеца след наводненията в района. По думите им, до момента реални действия не са предприети, посочи БГНЕС.

Жителите заявяват, че са принудени сами да разчистват щетите, въпреки че продължават да заплащат такси за поддръжка към фирмата собственик на комплекса в размер на 9 евро на квадратен метър. Част от собствениците вече отказват да плащат, докато условията не бъдат нормализирани.

Крумов обясни, че е възстановено електрозахранването до трафопоста и водоподаването по основния водопровод, но оттам навътре цялата инфраструктура е частна и държавата няма правомощия да я възстановява. По думите му вътрешната инфраструктура – подземни кабели, тръбопроводи и съоръжения – е силно разрушена.

"Ако държавата започне да възстановява електрозахранването в този вид, това може да доведе до сериозни проблеми", коментира областният управител.

Крумов уточни, че в частните селища няма директни договори на собствениците с електроразпределителното дружество или ВиК оператора, а поддръжката е възложена на частни фирми. "Какви са договорните им отношения, ние не можем да знаем", допълни той.

Относно плажните ивици край Елените областният управител каза, че те са държавна собственост и имат концесионери. Един от тях е подал заявление за прекратяване на договора си заради щетите, нанесени от бедствието. "Плажната ивица е отнесена и към момента трябва да бъде почистена", обясни Владимир Крумов.

Той припомни, че съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 50 процента от концесионните такси постъпват в общините, 40 процента – в държавния бюджет, а 10 процента – в областните администрации. "Към момента обаче няма приет държавен бюджет за 2026 година и ние работим с една дванадесета от предходния, без заделени средства за този тип дейности", поясни областният управител.

По думите му са изготвени разчети и са подадени необходимите документи до Министерския съвет и Министерството на финансите, но без приет бюджет няма осигурен ресурс.

"Обмисляме варианти как да се справим с почистването преди началото на туристическия сезон. Надявам се да успеем", заяви Владимир Крумов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 7 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наташките се редят пред Община Несебър

    13 0 Отговор
    на опашка за държавни помощи!

    15:52 30.01.2026

  • 2 А га ядоха кифтета

    13 0 Отговор
    ни риваха.
    Кой купува имоти в Свети Влас?

    15:54 30.01.2026

  • 3 Сила

    17 0 Отговор
    Кой нормален , що годе интелигентен , възпитан и образован човек би се сдобил с имот в обкръжението на мутри , селяци , милиционери , митничари , корумпирани чиновници , провинциални тарикати и пенсионирани съмнителни руснаци ....що за човек би почивал и живял в подобно обкръжение ??!

    15:55 30.01.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    5 1 Отговор
    Русофилите пак ще плащат!

    Коментиран от #7

    15:55 30.01.2026

  • 5 Трол

    0 12 Отговор
    Държавата трябва да покрие щетите.

    15:57 30.01.2026

  • 6 Шопо

    11 0 Отговор
    На мен Елени не ми трябват, пускайте булдозерите да разчистят терена.

    16:00 30.01.2026

  • 7 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Тия на снимката са 100% руснаци !!! Само им виж муцуните ....

    16:11 30.01.2026

  • 8 Цвете

    5 0 Отговор
    ТЕ, КАТО СОБСТВЕНИЦИ ,КОИТО БЯХА ПРЕГРАДИЛИ ТЕХНИЯ ТЕРЕН ,СЕГА ДА ВЗИМАТ ЛОПАТИТЕ И КОФИТЕ И ДА ЧИСТЯТ ВСЕКИ ДЕН. ДОРИ ПЛАЖНАТА ИВИЦА БЕШЕ ОГРАДЕНА ОТ ТОЗИ ХАЙЛАЙФСКИ ЖИВОТ. ПОСТРОЕНОТО ВУРХУ РЕКАТА ДА СЕ ПРЕМАХНЕ И ВСИЧКО ОТНАЧАЛО ДРУЖНО ДА РАБОТЯТ.

    16:26 30.01.2026

  • 9 Правят ни на бунаци

    7 0 Отговор
    Абе тези руснаци , собственици много нахални. Купили частен комплекс , а искат държавата , тоест ние да им възстановим щетите!Като стане дума за продаване е частна собственост.При авария държавата да даде пари! Не протестират пред този от който са го купили а пред общината!

    16:27 30.01.2026

  • 10 Цвете

    5 0 Отговор
    ТЕ, КАТО СОБСТВЕНИЦИ ,КОИТО БЯХА ПРЕГРАДИЛИ ТЕХНИЯ ТЕРЕН ,СЕГА ДА ВЗИМАТ ЛОПАТИТЕ И КОФИТЕ И ДА ЧИСТЯТ ВСЕКИ ДЕН. ДОРИ ПЛАЖНАТА ИВИЦА БЕШЕ ОГРАДЕНА ОТ ТОЗИ ХАЙЛАЙФСКИ ЖИВОТ. ПОСТРОЕНОТО ВУРХУ РЕКАТА ДА СЕ ПРЕМАХНЕ И ВСИЧКО ОТНАЧАЛО ДРУЖНО ДА РАБОТЯТ.

    16:27 30.01.2026

  • 11 ....

    1 0 Отговор
    Когато природата си знае работата

    16:37 30.01.2026

  • 12 Ами сега?

    2 0 Отговор
    Ще бъдат похарчени милиони за възстановяване на вътрешна инфраструктура изградена в нарушение на закона, а после? До следващия порой и после пак нови милиони за сметка данълкоплатците.

    16:40 30.01.2026

