Възстановяването на инфраструктурата в Елените ще струва милиони

Възстановяването и почистването на инфраструктурата във вилно селище Елените, засегнато от природното бедствие преди четири месеца, ще струва милиони, а част от собствениците нямат финансовата възможност да се справят самостоятелно. Това каза пред журналисти областният управител на Бургас Владимир Крумов. По-рано днес собственици на имоти във вилното селище се събраха и настояха за спешно възстановяване на електрозахранването, водоснабдяването и канализацията в района, писа novini.bg.

Собственици на имоти в курортен комплекс „Елените“ излязоха на пореден протест с искане за почистване и възстановяване на електрозахранването и водоподаването, три месеца след наводненията в района. По думите им, до момента реални действия не са предприети, посочи БГНЕС.

Жителите заявяват, че са принудени сами да разчистват щетите, въпреки че продължават да заплащат такси за поддръжка към фирмата собственик на комплекса в размер на 9 евро на квадратен метър. Част от собствениците вече отказват да плащат, докато условията не бъдат нормализирани.

Крумов обясни, че е възстановено електрозахранването до трафопоста и водоподаването по основния водопровод, но оттам навътре цялата инфраструктура е частна и държавата няма правомощия да я възстановява. По думите му вътрешната инфраструктура – подземни кабели, тръбопроводи и съоръжения – е силно разрушена.

"Ако държавата започне да възстановява електрозахранването в този вид, това може да доведе до сериозни проблеми", коментира областният управител.

Крумов уточни, че в частните селища няма директни договори на собствениците с електроразпределителното дружество или ВиК оператора, а поддръжката е възложена на частни фирми. "Какви са договорните им отношения, ние не можем да знаем", допълни той.

Относно плажните ивици край Елените областният управител каза, че те са държавна собственост и имат концесионери. Един от тях е подал заявление за прекратяване на договора си заради щетите, нанесени от бедствието. "Плажната ивица е отнесена и към момента трябва да бъде почистена", обясни Владимир Крумов.

Той припомни, че съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 50 процента от концесионните такси постъпват в общините, 40 процента – в държавния бюджет, а 10 процента – в областните администрации. "Към момента обаче няма приет държавен бюджет за 2026 година и ние работим с една дванадесета от предходния, без заделени средства за този тип дейности", поясни областният управител.

По думите му са изготвени разчети и са подадени необходимите документи до Министерския съвет и Министерството на финансите, но без приет бюджет няма осигурен ресурс.

"Обмисляме варианти как да се справим с почистването преди началото на туристическия сезон. Надявам се да успеем", заяви Владимир Крумов.