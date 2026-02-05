Антон Хекимян: Администрацията на Столична община е обезглавена, за да може Терзиев да наеме още 10 пиара

Това не бива да е поредната пропиляна година за София и смятам, че Общинският съвет трябва да покаже как се работи и всъщност да води политиките, с които кметът реално не се справя. Защото до този момент станахме свидетели на провалени реформи, на куци секторни политики, никаква последователност и задълбоченост в действията. И примерите са много. Това заяви председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС Антон Хекимян в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус"

Във връзка с промените, включително 54-те съкращения, в управлението на Столична община той подчерта, че новата структура е внесена от кмета две години по-късно. "Администрацията е обезглавена, за да може Васил Терзиев да си назначи всъщност още 10 пиара, някаква глутница от хора, които ще обгрижват неговото благосъстояние и добра визия в социалните мрежи. Но това няма да са хора, които ще работят", коментира Хекимян.

По отношение на новоназначените зам.- кметове председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС заяви: "Съмнявам се, те да представят приоритети, защото такива приоритети не представи и Васил Терзиев пред Общинския съвет, каквото е част от неговите задължения, включително и по наредбата, по която работим", каза той.

"Арх. Любо Георгиев беше в екипа на кмета преди изборите и по време на кампанията, след това го напусна, точно защото не му се сбъдна мечтата да е главен архитект. Ето, сега ще бъде квазиглавен архитект на Столичната община", допълни Антон Хекимян.

Той коментира и състоянието на столичните общински болници. "Голяма част от тях са на прага на фалита заради различни обективни причини. Но инвестирайки в техника, инвестирайки в лекарски експертен потенциал, на кадри, хора, които биха могли и искат да работят там, можем да върнем доверието в общинското здравеопазване. То не е загубено", заяви общинският съветник.