Новини
България »
София »
Антон Хекимян: Администрацията на Столична община е обезглавена, за да може Терзиев да наеме още 10 пиара

Антон Хекимян: Администрацията на Столична община е обезглавена, за да може Терзиев да наеме още 10 пиара

5 Февруари, 2026 22:40 1 915 31

  • антон хекимян-
  • администрация-
  • столична община-
  • васил терзиев-
  • нови пиари

Това не бива да е поредната пропиляна година за София и смятам, че Общинският съвет трябва да покаже как се работи и всъщност да води политиките, с които кметът реално не се справя, коментира председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС

Антон Хекимян: Администрацията на Столична община е обезглавена, за да може Терзиев да наеме още 10 пиара - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това не бива да е поредната пропиляна година за София и смятам, че Общинският съвет трябва да покаже как се работи и всъщност да води политиките, с които кметът реално не се справя. Защото до този момент станахме свидетели на провалени реформи, на куци секторни политики, никаква последователност и задълбоченост в действията. И примерите са много. Това заяви председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС Антон Хекимян в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус"

Във връзка с промените, включително 54-те съкращения, в управлението на Столична община той подчерта, че новата структура е внесена от кмета две години по-късно. "Администрацията е обезглавена, за да може Васил Терзиев да си назначи всъщност още 10 пиара, някаква глутница от хора, които ще обгрижват неговото благосъстояние и добра визия в социалните мрежи. Но това няма да са хора, които ще работят", коментира Хекимян.

По отношение на новоназначените зам.- кметове председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС заяви: "Съмнявам се, те да представят приоритети, защото такива приоритети не представи и Васил Терзиев пред Общинския съвет, каквото е част от неговите задължения, включително и по наредбата, по която работим", каза той.

"Арх. Любо Георгиев беше в екипа на кмета преди изборите и по време на кампанията, след това го напусна, точно защото не му се сбъдна мечтата да е главен архитект. Ето, сега ще бъде квазиглавен архитект на Столичната община", допълни Антон Хекимян.

Той коментира и състоянието на столичните общински болници. "Голяма част от тях са на прага на фалита заради различни обективни причини. Но инвестирайки в техника, инвестирайки в лекарски експертен потенциал, на кадри, хора, които биха могли и искат да работят там, можем да върнем доверието в общинското здравеопазване. То не е загубено", заяви общинският съветник.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Разиграват сценарият с Никушор Дан в Букурещ.България и Румъния са по един модел.

    22:41 05.02.2026

  • 2 Жалка картинка

    22 1 Отговор
    Изм.екя.р без капка достойнство

    22:44 05.02.2026

  • 3 Мдаа

    22 3 Отговор
    Гербаджия каже ли ви "добър ден" гледайте слънцето къде е.

    22:45 05.02.2026

  • 4 Жалка картинка

    20 3 Отговор
    Изм.екя.р без капка достойнство

    22:45 05.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🔪🎃🔪

    20 3 Отговор
    УуУ тоя продажник откъде изпълзя 🖕🎃

    22:49 05.02.2026

  • 7 Ян Бибиян

    15 3 Отговор
    бла,бла,бла

    22:54 05.02.2026

  • 8 между другото

    5 3 Отговор
    Кирил Борисов роднина ли е на Бойко Борисов? Аз намирам визуална прилика...

    22:57 05.02.2026

  • 9 Сантос

    15 2 Отговор
    Нищо не става от този . Дори и журналист вече не може да се нарече. Подметка скъсана . Освен крадлив политик какво друго ще може да работи ,че и пенсията му далеко.

    23:01 05.02.2026

  • 10 Хе!

    13 5 Отговор
    Нищо не казва за кризата с буклука господин Хекимян! Реши ли се, задълбочи ли се, мълчи като пукал, а му бе тема! Не можа да стане кмет и продължава да се прави на журналист в ОС!

    23:04 05.02.2026

  • 11 Стамо

    13 2 Отговор
    Дупчен билет

    23:06 05.02.2026

  • 12 Ъхъ!!!

    14 1 Отговор
    Тоя е г.н.у.с.е.н даже и на снимка.

    23:11 05.02.2026

  • 13 Петрохан

    5 12 Отговор
    Аз пък се чудя Терзиев дали се чувства виновен ,че за да го почернят убиха момчетата от хижа Петрохан. Вярно ,че не е пряк виновник ,а косвен ,но все пак сигурно го боли поне малко ,защотот той за разлиак от мафията има съвест.

    Коментиран от #28

    23:13 05.02.2026

  • 14 Тони Френския му викахме

    10 2 Отговор
    Сега е антон Французина

    23:14 05.02.2026

  • 15 хмм

    8 2 Отговор
    Добре че не си част от администрацията, щото и ти щеше да хвръкнеш!🤭

    23:20 05.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    16 3 Отговор
    Антоне, осъзна ли как те използваха гербаджиите за бърсалка, как стана за резил и посмешище? Вместо в бухалка, ти се превърна в тоалетна четка!

    23:34 05.02.2026

  • 18 Пиарите с голи гърди и дупета

    3 12 Отговор
    Парите са на амбразурата с голи гърди и дупета да бранят кльопавия неможач, наречен кмет. Жалки тъпи неможачи, неможачи, неможачи. Даже не могат да измислят защита, ами дрънкат къв бил Хекимян. Неможачи неможачи, неможачи крадливи и Жалки. Никой не ви счита за живи, просто запълвате да не е празно пространството.

    Коментиран от #20

    23:35 05.02.2026

  • 19 Факти

    6 4 Отговор
    ХИКИМЯН не е българска фамилия! Какво прави в управлението?

    23:36 05.02.2026

  • 20 ВИДЯ СЕ КОЙ Е НЕМОЖАЧА!

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пиарите с голи гърди и дупета":

    ВАШЕТО ПРАЗНО ПРОСТРАНСТВО, МЕЖДУ УШИТЕ, ГО ЗАПЪЛВА 🎃!

    00:21 06.02.2026

  • 21 Кирил Христов

    9 0 Отговор
    Жалко същество. Продажник.

    00:36 06.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хакване

    5 0 Отговор
    От твоя мъж ще те оправи.Ти си като незадоволено булка Само критикува

    01:47 06.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хахахаха

    4 3 Отговор
    даже гербавото xюм,не помпа пепедеберacките баклyци

    02:34 06.02.2026

  • 26 Нелс

    3 2 Отговор
    Тъпчо знаеш ли лафа:Обущарю само до обувките.Така е казал художник на обущар,който започнал да му обсъжда цялата картина.Така,че и ти се озапти злобно слугинче на Тиквата. .Тиквата .Заприличваш на вожда си.Как тоя хора не могат да се видят колко са жалки отстрани.,Безлични и никой не им вярва.Утопичния комунизъм и герберизъм отдавна са без стойност.Иьостанали сте много.

    03:38 06.02.2026

  • 27 Иван

    3 1 Отговор
    Простак кирлив.

    04:14 06.02.2026

  • 28 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Петрохан":

    Там минава пътя на наркотика за Европа.Уби ги мафията защото са видели нещо. А фалшивия прокурор и данс се появиха още преди месната полиция да не стане гаф с покриването на истината.Сега ровят в друга посока за да прикрият истината пък ,ако може и да омаскарят кмета. Идват избори.
    Съболезнования за екзекутираните !

    04:22 06.02.2026

  • 29 Топ

    1 0 Отговор
    Мързелив арме..ец.

    07:03 06.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Прелъстен и изоставен

    0 0 Отговор
    Демонстрация на естествен двугънков интелект!

    11:29 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове