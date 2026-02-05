Антон Хекимян: Администрацията на Столична община е обезглавена, за да може Терзиев да наеме още 10 пиара

Това не бива да е поредната пропиляна година за София и смятам, че Общинският съвет трябва да покаже как се работи и всъщност да води политиките, с които кметът реално не се справя. Защото до този момент станахме свидетели на провалени реформи, на куци секторни политики, никаква последователност и задълбоченост в действията. И примерите са много. Това заяви председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС Антон Хекимян в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус"
Във връзка с промените, включително 54-те съкращения, в управлението на Столична община той подчерта, че новата структура е внесена от кмета две години по-късно. "Администрацията е обезглавена, за да може Васил Терзиев да си назначи всъщност още 10 пиара, някаква глутница от хора, които ще обгрижват неговото благосъстояние и добра визия в социалните мрежи. Но това няма да са хора, които ще работят", коментира Хекимян.
По отношение на новоназначените зам.- кметове председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС заяви: "Съмнявам се, те да представят приоритети, защото такива приоритети не представи и Васил Терзиев пред Общинския съвет, каквото е част от неговите задължения, включително и по наредбата, по която работим", каза той.
"Арх. Любо Георгиев беше в екипа на кмета преди изборите и по време на кампанията, след това го напусна, точно защото не му се сбъдна мечтата да е главен архитект. Ето, сега ще бъде квазиглавен архитект на Столичната община", допълни Антон Хекимян.
Той коментира и състоянието на столичните общински болници. "Голяма част от тях са на прага на фалита заради различни обективни причини. Но инвестирайки в техника, инвестирайки в лекарски експертен потенциал, на кадри, хора, които биха могли и искат да работят там, можем да върнем доверието в общинското здравеопазване. То не е загубено", заяви общинският съветник.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
22:41 05.02.2026
2 Жалка картинка
22:44 05.02.2026
3 Мдаа
22:45 05.02.2026
4 Жалка картинка
22:45 05.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 🔪🎃🔪
22:49 05.02.2026
7 Ян Бибиян
22:54 05.02.2026
8 между другото
22:57 05.02.2026
9 Сантос
23:01 05.02.2026
10 Хе!
23:04 05.02.2026
11 Стамо
23:06 05.02.2026
12 Ъхъ!!!
23:11 05.02.2026
13 Петрохан
Коментиран от #28
23:13 05.02.2026
14 Тони Френския му викахме
23:14 05.02.2026
15 хмм
23:20 05.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
23:34 05.02.2026
18 Пиарите с голи гърди и дупета
Коментиран от #20
23:35 05.02.2026
19 Факти
23:36 05.02.2026
20 ВИДЯ СЕ КОЙ Е НЕМОЖАЧА!
До коментар #18 от "Пиарите с голи гърди и дупета":ВАШЕТО ПРАЗНО ПРОСТРАНСТВО, МЕЖДУ УШИТЕ, ГО ЗАПЪЛВА 🎃!
00:21 06.02.2026
21 Кирил Христов
00:36 06.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хакване
01:47 06.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 хахахаха
02:34 06.02.2026
26 Нелс
03:38 06.02.2026
27 Иван
04:14 06.02.2026
28 Иван
До коментар #13 от "Петрохан":Там минава пътя на наркотика за Европа.Уби ги мафията защото са видели нещо. А фалшивия прокурор и данс се появиха още преди месната полиция да не стане гаф с покриването на истината.Сега ровят в друга посока за да прикрият истината пък ,ако може и да омаскарят кмета. Идват избори.
Съболезнования за екзекутираните !
04:22 06.02.2026
29 Топ
07:03 06.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Прелъстен и изоставен
11:29 06.02.2026