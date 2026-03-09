АПИ 2020–2025: Милиарди по пътя, малко път на терен

Новини
9 Март, 2026

Как лошото управление, инфлацията и политическата парализа превърнаха инфраструктурата в скъп застой

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Мария Атанасова

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е най-големият публичен инвеститор в България. Само за периода 2020–2025 г. през нея преминаха над 12 млрд. лв. публични средства. Въпросът обаче остава неудобен и до днес:

Колко път реално получи държавата срещу тези пари? - пита Институтът за пътна безопасност и допълва:

Ера на турбуленция (2020–2023): Как се създава инфраструктурен дълг

Периодът започва с фискална илюзия. През 2020 г. АПИ харчи над 2,5 млрд. лв., основно за АМ „Хемус“ и Видин–Ботевград, чрез масово използване на „ин хаус“ процедури и постановления на Министерския съвет в последните седмици на годината.

Резултатът:

• милиарди платени аванси;

• договори без осигурено финансиране за следващите години;

• скрит дефицит, който избухва през 2021 г.

След политическата смяна държавата открива дупка от 2,5 млрд. лв. по договори за текущ ремонт и поддръжка, възложени без обществени поръчки. Плащанията са спрени, секторът блокира, стига се до абсурда АПИ да няма договори за зимно поддържане.

През 2022–2023 г. идва вторият удар — инфлацията. Цените на битума, стоманата и цимента скачат, фирмите отказват да работят по стари цени, а държавата оцелява с удължителни бюджети.

Физическият напредък по „Хемус“ е почти нулев.

2025 Г.: Пари има, пътят още го няма

Отчетът за 2025 г. показва финансово отрезвяване, но не и инфраструктурен пробив.

Приходен пробив

• Тол такси: ~763 млн. лв. (вкл. CO₂ компонент)

• Винетки: ~314 млн. лв.

Съотношението тежкотоварен/лек трафик вече е над 2,5:1 — закъснял, но правилен ход. Тол системата реално започва да издържа поддръжката на пътищата.

Разходен проблем

Общите разходи на АПИ през 2025 г. са около 2,44 млрд. лв., от които:

• 1,2 млрд. лв. за строителство и основни ремонти

• 680 млн. лв. за текущо поддържане

• над 100 млн. лв. за електронни системи

Ключовият проблем:

Голяма част от тези пари не купуват нови километри, а покриват стари грешки.

„ХЕМУС“ – хроника на един провал

Въпреки стотиците милиони:

• само един участък е напълно завършен;

• други са между 40% и 60%;

• сложните съоръжения изостават критично.

Причината не е липса на средства, а моделът „ин хаус“, който:

• блокира конкуренцията;

• раздаде аванси без контрол;

• направи развалянето на договори практически невъзможно.

Реалистичният срок вече е 2028–2029 г., с продължаващо оскъпяване.

ИНДЕКСАЦИЯТА – СКРИТИЯТ ДАНЪК

Методиката за индексация позволява 50–70% увеличение на цените по стари договори.

Резултатът:

• с 1 млрд. лв. през 2025 г. се строи по-малко, отколкото с 1 млрд. през 2020 г.;

• бюджетът плаща цената на забавянето от предишните години.

ОДИТИТЕ: КОНТРОЛ СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ

Докладите на Сметната палата за 2024–2025 г. показват напредък, но и:

• нарушения при обществени поръчки;

• съмнителни ангажименти, близки до квази-държавен дълг;

• материали, изпратени до прокуратурата и АДФИ.

Изводът

АПИ през 2025 г. вече не е касичка без контрол.

Но тя все още плаща сметките на миналото, вместо да строи бъдещето.

Пари има. Пътят изостава.

Какво трябва да се промени

• Многогодишен бюджет, защитен от политически цикли

• Пълна прозрачност на договори и плащания в реално време

• По-евтина и по-ефективна тол система

• Проектна готовност преди строителство, не след него

Без това България ще продължи да инвестира милиарди – и да се движи на първа предавка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЙООО,

    7 2 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ!

    09:48 09.03.2026

  • 2 Обществените поръчки

    12 2 Отговор
    са измислени за крадене!
    Дори и да не се краде, няма как при най ниска оферта да се направи всичко качествено!
    Това важи за всичко, не само пътища!
    Системата е сбъркана!

    09:48 09.03.2026

  • 3 9689

    11 1 Отговор
    Мекотелото Нанков на менгемето ще си каже всичко.

    09:49 09.03.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    7 1 Отговор
    Да питам - прокурора дето разкри ДАЛАВЕРИТЕ с чувалите от "Хемус" жив ли е, или е "прокурорски труп" ???
    Зайчара спи ли спокойно ???
    Осмото ДЖУДЖЕ още ли ще го държат като прокурорски великан ???
    Въпроси, въпроси ...
    Защо пък един от тях не е с червена партийна книжка ???

    09:53 09.03.2026

  • 5 Оптимист

    5 2 Отговор
    А този институт за пътна безопасност не е ли с подвеждащо име, предвид, че е НПО?

    10:01 09.03.2026

  • 6 нормално

    0 0 Отговор
    да се построи едно кръгово е трудно . буш халифа така взе милиарди . нямало жилища . направили небостъргач . стандарта на живот е различен . паркинги и разни други неща . у нас трафика разваля улиците . 500 измират на пешеходни пътеки и катастрофи . а камьони изгорели и ударени в мантинели и дървета си има . падат мантинели , падат знаци . трие се маркировката . и в румънска е така . като направят един път и го показват по тв с лента за рязане и огромни бонуси . а други не им кърпят дупките . после критикуват защо хората купували джипове .

    10:08 09.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    ПИТАЙТЕ БОЙКО ОТ СИК , МАДЖО И ОРТАКА НА МАДЖО ВАСИЛ БОЖКОВ ЧЕРЕПА
    ЗА ИСА 2000 - ИСУС 2000 - ИМА ТАКАВА ФИРМА :)

    10:36 09.03.2026

  • 8 Българин

    2 1 Отговор
    Пътищата са за народа, а милиардите са за нашите обръчи от фирми.
    Какво не е ясно?!?

    10:37 09.03.2026

  • 9 Боко Радев

    2 1 Отговор
    Малко пътища много в джоба

    10:38 09.03.2026

  • 10 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    1 1 Отговор
    КРАЙ СОФИЯ ЗЛАТНИЯ ЧАКЪЛ СЕ СВЪРЗВА С ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА - ЧОВЕКА НА МАДЖО
    .....
    А КРАЙ ПЛОВДИВ ЗЛАТНИЯ ЧАКЪЛ СЕ СВЪРЗВА С ГЕОРГИ ГЕРГОВ - ЧОВЕКА НА ЧЕРЕПА ( ОРТАКА НА МАДЖО):)
    ......
    В БЪЛГАРИЯ Е КАТО В РУСКИЯ ВИЦ - КВОТО И ДА СГЛОБИМ ВСЕ ИЗЛИЗА АВТОМАТ СИК :)

    10:41 09.03.2026

  • 11 Павел Пенев

    4 1 Отговор
    Какъв инвеститор е АПИ с пари от бюджета бе идиоти. Те са най големите крадци в държавата,които винаги отделят процент за тиквата от Банкя.

    10:42 09.03.2026

  • 12 глупусти!

    3 1 Отговор
    Още 2020 Радев вдигна юмрук и обеща да ни оправи. Сега вече требва да сме управени. Вервам му!

    10:58 09.03.2026

  • 13 Някой

    1 0 Отговор
    Не разбрах какви стари грешки са били поправени, те само да запълнят дупките не могат! "Основен ремонт" след два месеца е потънало навсякъде. Не знам как, но качеството продължава да пада, вече почнаха да се забелязват брони от коли покрай пътя - върнахме се 20 години назад.

    11:01 09.03.2026

  • 14 Данчо

    1 0 Отговор
    Може ли да дадете името на автора , защото е написал безумия и откровени лъжи . В статията пише , че били раздадени 2,5 милиарда лева по инхаус поръчки и сметките на АПИ били празни , долна ЛЪЖА . 2021 г в сметките на ЗПИ имаше 1 милиард лева оставен от Баце , които лева Кокорчо прибра с най голямо удоволствие ,,както и 300 милиона лева за зимно почистване . Та ако може името на автора , благодаря !

    11:11 09.03.2026

  • 15 Работа работа работа

    1 1 Отговор
    Чекмеджан ефенди от Банкя му дойде повече от дюшеш този период - през немалко от времето уж не беше във властта и формално не носеше отговорност, даже напротив - търсеше такава. Нищо, че е напълнил с калинки и хлебарки всяка държавна структура и като дойде друг и смени главата - отдолу остават стотици крадливи насекомо подобни. Нищо, че научи пътностроителните фирми да НЕ работят и ги финансира доволно щедро с години напред в края на 2019 и 2020. Нищо, че вкара усилено и още по-дебелия си по-млад нечифтокопитен ортак в схемата. Кадрите с ронещия се с ръка "асфалт" от Врачанско, предстоящият репортаж за водния цикъл в Перник - тепърва ще си спомняме и виждаме мизериите на клептократите,

    11:12 09.03.2026

