СО предлага по-справедливи правила за прием в детски ясли и градини

16 Февруари, 2026 19:20 382 1

  • со-
  • детски ясли -
  • детски градини

Предложените промени в Наредбата за прием в общинските детски ясли и детски градини уеднаквяват тежестта на постоянен и настоящ адрес

СО предлага по-справедливи правила за прием в детски ясли и градини - 1
Снимка: БГНЕС
Столичната община публикува за обществено обсъждане проект за промени в Наредбата за прием в общинските детски ясли и детски градини. Целта е по-справедливо класиране, по-ясни правила за родителите и гарантиране на достъп за семействата, които реално живеят в съответния район. Проектът не е окончателен и всички граждани, родители и организации могат да изпращат мнения и предложения в рамките на общественото обсъждане до 24 февруари 2026 г. След обобщаването им документът ще бъде внесен за разглеждане в Столичния общински съвет.

Основни предложения

Уеднаквяване на тежестта на постоянен и настоящ адрес, за да се отчита реалното местоживеене на семействата. Така се избягват ситуации, при които родители, живеещи под наем или без възможност да сменят постоянния си адрес, са поставени в ситуация на неравнопоставеност.

Прилагане на по-благоприятния вариант при различна уседналост на родителите, така че семейството да получи максимален брой точки според своята ситуация.

Допълнителна точка за семейства от по-отдалечени населени места (напр. Владая) - при кандидатстване в местната детска градина или в съседно населено място, за да се гарантира достъп до най-близкото детско заведение.

Въвеждане на кратко писмено споразумение между родителите и детската градина с ясно разписани правила за присъствие, комуникация и финансови параметри, което осигурява предвидимост и взаимна отговорност.

Отпадане на допълнителната точка за деца, посещавали ясла, считано от следващата учебна година, с едногодишен преходен период. Промяната цели по-ефективно използване на местата и предотвратяване на формални регистрации без реално посещение.

При настаняването на деца на задържани родители основната промяна е премахването на междинната работна група, която досега разглеждаше документите. Това не въвежда ново правило - общината продължава да осигурява грижа единствено по съдебен акт, в интерес на детето, което е останало без грижа, като броят на местата за другите кандидатстващи не се намалява.

Столичната община насърчава родителите и всички заинтересовани страни да се включат в общественото обсъждане до 24 февруари 2026 г. След приключването му и обобщаване на постъпилите предложения проектът ще бъде внесен за разглеждане в Столичния общински съвет.

С предложените промени общината продължава ангажимента си към осигуряване на устойчиви и справедливи решения по един от най-важните въпроси за семействата в София - достъп до качествено образование и грижа от най-ранна възраст.


