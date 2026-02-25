Новини
Асен Василев призова за международно разследване на случая "Петрохан"

25 Февруари, 2026 10:50 1 026 42

Депутатите изслушват Емил Дечев и ГДНП

Асен Василев призова за международно разследване на случая "Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Има изискано международно разследване, което е единственият начин да се разбере истината. Ще ми позволите да не вярвам на българската прокуратура по този казус след всички 15 версии, които лансираха". Това заяви в кулоарите на парламента Асен Василев.

Народните представители включиха в дневния си ред изслушване в пленарна зала на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и на ръководството на ГДНП във връзка с оказван натиск по случая „Петрохан“.

Депутатите приеха в зала да бъдат изслушани директорът на Национална полиция Захари Васков, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, заместник-директорът на ГДНП Иван Маджаров, началник в отдел „Разследване“ в ГДНП Миглена Радева, заместник-началник на Разследването Невелин Колев, началник на отдел Криминална полиция Ангел Папалезов.

Предложението за изслушване относно излязла информация за оказване на натиск от страна на служебния министър на вътрешните работи по случая „Петрохан“ е от народните представители от ИТН Тошко Йорданов, Павела Митова и Петя Димитрова.

Предложението бе прието с гласовете на 215 депутати от всички парламентарни групи. Един се въздържа. Припомняме, че вчера от Софийската градска прокуратура съобщиха, че са постъпили сигнали от народен представител и двама представители на МВР за оказан натиск от страна на служебния вътрешен министър. Дечев отрича.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е добре,но

    19 13 Отговор
    Докато Борисов и Пеевски на е бъдат задържани, никой външен нищо няма да свърши в България.

    Коментиран от #3

    10:54 25.02.2026

  • 2 И задължително

    21 11 Отговор
    Разследващите да са с розови прашки.

    Коментиран от #21, #33

    10:56 25.02.2026

  • 3 Ура,,Ура

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Това е добре,но":

    Те усещат нещо такова. Затова са се изпокрили като мишоци.

    Коментиран от #16

    10:57 25.02.2026

  • 4 Абе

    24 8 Отговор
    да разследват и липсващите сакове с кеш от Хемус!

    Коментиран от #18

    10:57 25.02.2026

  • 5 хехе

    18 8 Отговор
    шарлатаните са затъли до гуша във фекалиите около случая Петрухан и се чудят как да намалят щетите за изборите.

    10:57 25.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Документите по случая изгоряха в следствието във Враца.

    Коментиран от #28

    11:04 25.02.2026

  • 7 Ззз

    11 6 Отговор
    Не само Кокора - никой нормален не вярва на cвинepaтypата.

    11:07 25.02.2026

  • 8 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    14 3 Отговор
    Взе да дава повече интервюта от бат Бойко

    11:08 25.02.2026

  • 9 Емигрант

    10 9 Отговор
    Това е добре, но дали МИЛИАРДЕРИТЕ Тиквуний и Намагнитения няма да отделят няколко милиона /бълха ги ухапала/ и да купят чужденците, защото шесте жертви не са се самоубили а са разстреляни от ДАНС или ГДБОП, а кой управлява тези милиционери - Тиквата и Пеевски, че и прокуратурата е тяхна, затова и мутрата Сарафов я управлява ! Тези двамата купиха всичко от което се нуждаят за да са на свобода, а българите да живеят в страх и бедност ! Калушев и компания са разстреляни и затова вече един месец са омаскарявани от слугите на дуото - ИТН, следствие не се води, води се прикриване на следите на убийците ! Защо изчезнаха Деян и момичето, дали и те не са мъртви, как се доказа, че Деян е напуснал България ?

    Коментиран от #20, #38

    11:10 25.02.2026

  • 10 Този нещастник, в мъж ли е,жена ли е

    10 8 Отговор
    Този злобен човек толкова лъже..... нещо да замота, да изтропа на пода...той не вярвал. А на вас дали някой вярва за нещо. Но това което сте правили с децата ще ви изяде главите. Усещането го имате и само шикалкавите. Много нагазихте Лука....

    11:12 25.02.2026

  • 11 Тити на Кака

    13 7 Отговор
    Кокоран за пореден път лъже нагло-ококорено: никакво международно разследване не може да бъде допуснато на българска територия, разследващите органи и процедури са детайлно разписани в нашето законодателство. Допускането на чужди служби да водят разследване на българска територия е отказ от суверенитет.
    Единственото, което може да се поиска от външни организации / и едновременно допустимо и смислено в сложни казуси, по които ни липсва достатъчно опит/ е помощ при експертизите на определени находки от местопрестъплението.
    Розовото пони за пореден път се опитва да се измъкне от казуса ППетрохан.
    Уви, розовите понита вече са заковани там!

    11:15 25.02.2026

  • 12 да нека

    5 3 Отговор
    международен съд ще направи по ясно осъдително решение към секта, нпо, рейнджъри еко европейски . агенти . те все лъготят пред депутатите, пред следователите . оплетоха се много . от партиите си имат техни версии . калушев убил акексей, мафиотска структура избила без следа 6 въоръжени . тренирали кат войските на мексиканския картел . изкачали в гората и обискирали местните . сайта с маски и тъмни дрехи с много оръжия . на ръба на закона са били . сигналите щели да ги довършат . наместо в пандиза се самоубиват ритуално кат хитлер . и се палят да изгорят телата .

    11:18 25.02.2026

  • 13 Мантрата на Лама Кокор

    8 2 Отговор
    Газа си с рози накичи, на .. раното да не личи.

    11:18 25.02.2026

  • 14 Настоявай

    10 3 Отговор
    Май ще излезнат нелицеприятни факти за вас.

    11:19 25.02.2026

  • 15 10 и 11 един и

    1 4 Отговор
    същ будала под контрол !

    11:21 25.02.2026

  • 16 Драги ми Смехурко

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ура,,Ура":

    Не позна,изпокрили са се от поми@ри като теб
    Чакаш да кажат нещо,за да излееш помията си върху тях,нали поми@рино?

    11:22 25.02.2026

  • 17 Хахаха

    11 2 Отговор
    И като се окаже че сте педофили кво праиме а

    Коментиран от #29

    11:22 25.02.2026

  • 18 Хахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Е нали шофираш по Хемус?

    11:23 25.02.2026

  • 19 Лама Гюро Кюмюро

    7 1 Отговор
    В момента правим преврат с кадифени ръкавици и смятаме да ви оправяме с 300 до пълна федерализация в ЕС!

    Коментиран от #34

    11:23 25.02.2026

  • 20 Цървул

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Емигрант":

    Седи си у емиграцията и не пискай.

    Коментиран от #25

    11:24 25.02.2026

  • 21 Бастардо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "И задължително":

    Това е добро:)))

    11:25 25.02.2026

  • 22 За това е водача

    11 1 Отговор
    Най много лъже от всички! Върти очетата, кокори се и лъже, лъже без да го е страх от нищо. За това той е водача на шарлатаните. Баш шарлатанин! Май и Киро тъпото беше добър в лъжите , ама Кокорчо го бие.

    Коментиран от #41

    11:27 25.02.2026

  • 23 изкараха сина на калушев

    4 3 Отговор
    15 г последен загинал . по важно е как няма външна намеса . самоубийство . най важно е с техните оръжия . а са били много опасни . много . можело е да пострадат много хора . по добре е че само те са се избили . калушев е бил добър . но психопатия е получил и ги е избил . не е важно кой 1 кой 2 кой 3 . и натиск е имало над полицаите . как не работели . как се стигнало до тази екзекуция. къде са били . как са реагирали за 4 г на 4 сигнала . и то за срамни работи . отвлекъл деца и ги водел . защо не си е направил негово дете . лош човек .

    11:28 25.02.2026

  • 24 Промяна

    8 1 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ ВИЕ ИМАТЕ ЛИ МЪЖЕ ПРИ ВАС ЯВНО НЕ ПАРТИЯ НА ПЕТРОХАНЦИ ИЗВРАТЕНЯЦИ СТЕ ВЪН

    11:28 25.02.2026

  • 25 Емигрант

    3 8 Отговор

    До коментар #20 от "Цървул":

    Толкова си будала, че дори не си се усетил как си си избрал реалният и истински подходящ ник "цървул" ! Драснал си десетина поста всичките достойни за просстак като теб и лесно разпознати разбира се, че всички са от теб ! Всички симпатизанти на престъпното дуо Тиква/Пеевски сте на ниво "съвършени контролирани будали" !

    11:33 25.02.2026

  • 26 Инспектор Дюдю

    5 1 Отговор
    и дедектив Коломбо пристигат!

    11:40 25.02.2026

  • 27 асанка василева

    5 1 Отговор
    много обичам щафети петрохан !

    11:50 25.02.2026

  • 28 Герп боклуци

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    По гербсрско управление

    11:50 25.02.2026

  • 29 Асен

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хахаха":

    по скоро е пострадаш!

    11:59 25.02.2026

  • 30 След изборен марш

    4 0 Отговор
    Пед.офилите Родината ограбват , Кау.ните след тях вървят ,!!! Шарл.атани , винаги в единен строй....

    12:08 25.02.2026

  • 31 Или пък

    2 0 Отговор
    Асен да изкара ускорени куурсове във ФСБ с устен изпит !?

    12:10 25.02.2026

  • 32 Явно

    1 0 Отговор
    не вврват в новото МВР !

    12:11 25.02.2026

  • 33 Не Асен не беше, а баба му

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "И задължително":

    Не не си ги сменял ти Асене, баба ти беше. И се е объркала да сложи всички нови областни управители от ППДБ.
    Тоя и всичките от ППДБ на чело с Радев и Гюров са не само закоравели лъжци, но и п психопати с прегоряла съвест. Защото толкова много лъжат и мажат че вече съвест в тях не е останала.
    Вие да не мислите нас избирателите за балами . Айде вън от Парламента и затвор за всичките ви участници в изборите които ще се опитат да ги откраднат с фалшификация на изборите, начело с Божанов и хората които е поставил. Хората не са глупави и слепи. Всички сте за затвора.

    12:13 25.02.2026

  • 34 Лама Туту

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Лама Гюро Кюмюро":

    Аз пък чакам да минат изборите, за да се завъртя с 200 по посоката на вятъра.🎐

    12:14 25.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ДАВИД КОРЕШ И МЛЯСКАЙ !

    1 0 Отговор
    ИЗМАМАТА ПЕТР ХАН !

    12:19 25.02.2026

  • 37 Шипков храст

    0 0 Отговор
    На кой шипков храст в Петрохан Асенка скъса пеньоара, та се наложи Барбутов да иска подкупи от софийските фирми, за да му купи нов?

    12:21 25.02.2026

  • 38 Гуру

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Емигрант":

    Емигрант,

    кефи ли те да имаш за Гуру-Лама мазното охранено розово пони Асенка?

    12:24 25.02.2026

  • 39 Версия 16 за "Петрохан"

    1 0 Отговор
    Вероятна версия: Гупата от Петрохан е жертва на огромен отдавна добре подготвен компромат, насочен за дискредитиране предизборно на партия ПП, подобно и с еднакъв почерк, както при фалиране на ТКБ. Разликата е, че там потърпевшият избяга в чужбина. Тука групата разбира това в последния момент, предвидила е какво ще се случи и се самоубива, което е неочаквано и за авторите на компромата, но целта е постигната.
    Цялата истина ще разберем до толкова, както до сега разбрахме и за ТКБ.(четете внимателно изнесените данни и особено писмата на Парушев до приятеля си и майка му. Както се разбира до “преливане на капката”, очевидно не са имали намерение да се самоубиват). Вероятно е имало външно негативно въздействие върху групата.

    Коментиран от #42

    12:25 25.02.2026

  • 40 хаха ха

    1 0 Отговор
    добре, но да беше поискал и международно разследване и на митническата афера да го оневини напълно,това би било най-резонно при това неистово отричане на връзка с нея, ама...

    12:26 25.02.2026

  • 41 Без страх

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "За това е водача":

    "лъже без да го е страх от нищо" - ей това не е вярно, Асенка я е страх от Рая Назарян, тя обира всичкото мъжко внимание в парламента и за Асенка не остава нищо, за това миналата седмица почна да събира подписи да махнат Рая от председателското място

    12:28 25.02.2026

  • 42 брей

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Версия 16 за "Петрохан"":

    много им дигаш цената на ПП-йците - 6 трупа само за дискредитирането им, щеше да е смешно, ако не беше жалко за хората. Но че имат нещо общо вероятно е доказуемо,след като толкова много от тях са се изреждали да ходят на хижата по различно време, а наоколо е бъкало от снимащи и записващи у-ва, както и в телефоните, а вероятно и другаде

    12:31 25.02.2026

