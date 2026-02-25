Асен Василев призова за международно разследване на случая "Петрохан"

"Има изискано международно разследване, което е единственият начин да се разбере истината. Ще ми позволите да не вярвам на българската прокуратура по този казус след всички 15 версии, които лансираха". Това заяви в кулоарите на парламента Асен Василев.

Народните представители включиха в дневния си ред изслушване в пленарна зала на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и на ръководството на ГДНП във връзка с оказван натиск по случая „Петрохан“.

Депутатите приеха в зала да бъдат изслушани директорът на Национална полиция Захари Васков, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, заместник-директорът на ГДНП Иван Маджаров, началник в отдел „Разследване“ в ГДНП Миглена Радева, заместник-началник на Разследването Невелин Колев, началник на отдел Криминална полиция Ангел Папалезов.

Предложението за изслушване относно излязла информация за оказване на натиск от страна на служебния министър на вътрешните работи по случая „Петрохан“ е от народните представители от ИТН Тошко Йорданов, Павела Митова и Петя Димитрова.

Предложението бе прието с гласовете на 215 депутати от всички парламентарни групи. Един се въздържа. Припомняме, че вчера от Софийската градска прокуратура съобщиха, че са постъпили сигнали от народен представител и двама представители на МВР за оказан натиск от страна на служебния вътрешен министър. Дечев отрича.