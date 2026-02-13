Новини
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки

Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки

13 Февруари, 2026

Искаме разсекретяване на информацията, каза той

Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За пълно разсекретяване на информацията по случая "Петрохан" настоя зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ и лидер на “Демократи за силна България" Атанас Атанасов. Той заяви пред БНТ, че не може да определи дали има щети и в какъв размер по ПП-ДБ след тази "кървава криминална драма".

"Аз не виждам да има някакви щети, независимо от това, че определени шоумени от парламента се опитват да натрупат някакви точки. Трябва да се отнасяме изключително сериозно към тази кървава криминална драма. Не може това нещо да се използва, да се злоупотребява в публичното пространство за политически цели. Очевидно, че за това се прави, за какво друго? Да не би тези, които сипят всякакви клевети и обиди да са загрижени за психичното здраве на хората или нещо такова."

Атанасов е категоричен, че случая се политизира и настоя институциите да си свършат работата и да успокоят хората.

"Нека кажем фактите - аз съм юрист с 40-годишен стаж и има един много важен принцип в правото - дайте ни фактите, ще ви дадем правото. Това, че там е съществувало нещо ненормално, даже меко казано, вече е ясно за всички. Неслучайно толкова бурни реакции имаше публични. Обществото ни е разделено, институциите трябва да положат усилия да се успокоят хората, като се даде истината. Съгласен съм с това, че има включително и нарушения на определени правила. Това споразумение какво е, защо изобщо е подписано, то няма юридическа стойност. Има спорове в миналото как се е случило това. Фактите до сега от разследването показват, че става въпрос за убийства и самоубийства в това общество, тоест няма външна намеса. Това, което виждам и е много тъжно, че 15-годишното момче е убито. То е разстреляно, защото няма нагар по ръцете."

Инспекторатът на МВР да провери разрешителните за оръжие по случая „Петрохан“, призова още Атанасов.

"Даването на разрешение за толкова много оръжие, тук трябва инспектората на МВР трябва да влезе в тази дирекция и не само в нея и да обърне хастара. Защото там обикновено има дребна корупция. Някой пробутва едни пари, за да получи бързо едно разрешение и така нататък. Само нещо обаче важно. Аз настоявам, и ние ще предприемем всички действия като политическа сила в това отношение, да се смъкнат всякакви тайни. От една страна - наблюдаващият прокурор да вдигне следствената тайна и цялата информация, която е събрата по това дело да стане обществено достояние. И другото, което вчера бях изумен от неадекватното поведение на управляващите. Внесохме искане в Комисията за контрол на службите да бъдат разсекретени в ДАНС и в ГДБОП всички материали, които имат отношение към случая. Няма какво повече да пазим тайна, тези хора са мъртви. Да излезе тази информация, кой е бил сътрудник, кой е бил в оперативно взаимоотношение с някого. Кои са ходили, кой с кого се е срещал. Защото тези оперативни взаимоотношения, прикрити твърде вероятно да са образували оперативен чадър."

Според лидера на "Демократи за силна България" е възможно определени хора да се заблудили по отношение на НПО-то, управлявало хижата.

"Кметът на Столичната община е давал пари на тези хора, не е вземал от тях. Нека да каже защо е бил там. Вижте, твърде възможно е определени хора на базата на някакви лични връзки или нещо подобно, дори да са изпадали в заблуда. Това е много красиво място. Много привлекателно. На върха на планината. Сигурно хора туристи и такива, които са познават с тези хора. Това, че имало някакви лични взаимоотношения, нека си ги изясняват. Тази злоупотреба, публичната, политическата от този криминален случай, който е много тъжна история изобщо за държавата".

"Това е една затворена религиозна общност, която е правила всичко необходимо обществото навън да не е ясно какво се случва вътре. Затова може да има някой, който да се е заблудил в контактите си."

По отношение на заблуждаващото име на НПО-то - "Национална агенция за контрол на защитените територии" Атанасов съобщи, че 62 НПО-та има с това наименование.

"Да се промени законодателство. Защото не може да се имитират държавни органи. Явно има тук вратичка в закона, която е била използвана."

"Според мен има изтичане на информация от службите. И това вече се очертава по кой канал. Аз затова казвам, разсекретете цялата информация, за да видим кой е в цялата тази история."

На въпрос защо Бойко Рашков е закрил полицейското управление в Годеч, Атанасов отговори:

"Ето, това също е политическа злоупотреба. Към негов момент е правена цялостна реформа. Не си спомням, 20 и колко районни полицейски управления в страната са трансформирани в участъци. С цел да бъдат правени икономии, което може и да не е било правилно. Не мога да преценя, в крайна сметка. Защото не е добре да се, грубо казвам, засмукват кадри от периферията на страната и се струпват в големите градове. Обратно трябва да бъде процесът."

Той смята, че правителството в оставка нехае за това какво се случва около казуса "Петрохан".

"Министерският съвет отговаря за осигуряването на обществения ред и сигурността в страната. Инициативите трябва да започнат да идват от Министерския съвет. И сега, понеже се отива старата власт и нехае, на всичко отгоре и саботират определени дейности. Затова съм възмутен от това, което вчера стана в Комисия за контрол на службите. Ние предлагаме рационален ход за успокояване на обществото. Дайте да смъкнем всякакви тайни, да дадем цялата информация на обществото, да разбират какво точно се е случило. Защото сега, от една страна, едните хулят държавата, че е създала или несъздала условия, другите от другите, за да се успокоят.
Кой е раздал това оръжие? Между другото, това е по времето, когато Калин Стоянов е бил директор на службата за борба с организираната престъпност.

БНТ: После беше министър във вашия кабинет.

-Да, така е беше и знам кой го предложи, Бойко Борисов лично."

За номинирането на Андрей Гюров за служебен премиер Атанасов коментира:

"Това е оптималното решение, което можеше да вземе президента според мен. Защото останалите кандидати всички са кадрови назначения на досегашното политическо статукво, зависими хора в някакъв смисъл политически. Андрей Гюров е относително независим човек. Дистанциран от политиката от доста време. Затова казвам, оптималното решение е това, възможно при тези ограничения на Конституцията. Няма нужда аз да съм доволен. Да е доволна партията, ние трябва да създадем условия за провеждане на честни, до колкото е възможно и прозрачни избори."

Атанасов отбеляза, че знае някои имена, с които се разговаря за това да станат потенциални министри в служебния кабинет.

"Знам някои вече имена, с които са осъществени контакти. Това е процедура, в която трябва кандидатът за министър-председател да убеди кандидати и да сформира екип. За съжаление разбрах, че един много свестен човек е отказал да стане министър на вътрешни работи, защото отговорността е сериозна. Но надявам се да се положат общи усилия. Чувам, че госпожа Йотова леко са дистанцира. Това е обща работа. Да, кандидата за премиер ще трябва да предложи, но президента може да назначи, а може и да не назначи. Така че трябва да има диалог за това. И на първо място, много важно. Начинът, по който се управляват парите в една държава е основна задача на властта. До края на март месец имаме удължителен закон на стария бюджет. На 19 април ще бъдат изборите. Служебното правителство трябва да внесе проект за закон в действащия парламент за удължаване на срока за действие на бюджета, защото ще се окаже, че точно преди изборите няма да може да се разплаща държавата."


  • 1 ГенГном

    17 4 Отговор
    Има един шоумен и в 0крайне !!

    Коментиран от #9

    09:25 13.02.2026

  • 2 Къде е Деян, дясната ръка на Калушев??.

    21 0 Отговор
    Човекът Деян Илиев, вероятно е първи откривател на телата.
    Каква е ролята му – дали е просто свидетел, или има друга връзка с разследването?
    Ако Деян Илиев е открил телата и е разпитан, той вероятно е трябвало да подпише документ, с който НЕ МОЖЕ да напуска пределите на България или местното населено място до края на разследването. А той бил "събрал вещите си и ИЗЧЕЗНАЛ"!!!
    Ненапускането на страната и населеното място (в случая село Гинци), е стандартна юридическа практика при разследвания на тежки престъпления, за да се гарантира присъствието на ключови свидетели.
    Ако Деян Илиев е заминал в чужбина, това може да предизвика съмнения за:
    Нарушение на правните задължения като свидетел.
    Натиск или манипулации – някой да му е позволил да напусне въпреки ограниченията.

    09:25 13.02.2026

  • 3 ЕвроАтлантически Комунист

    27 4 Отговор
    По добре русофил, отколкото педофил
    По добре копейка, отколтото перверзна лейка

    09:25 13.02.2026

  • 4 хехе

    28 4 Отговор
    ппдб са затънали до гуша във фекалиите и джобния генерал се чуди как да лъже и маже.

    Коментиран от #39

    09:26 13.02.2026

  • 5 Странно

    13 2 Отговор
    Интересно, че силовите служби затвориха устата на кмета на Гинци, "да не пречел на разследването".
    А на тези двамата шизо майка и син - не са?!! Тук може дрънканици до безкрай. Вероятто медиите им плащат и те развинтиха фантазиите си, защото няма кой да каже истина или не е това, което бълват.

    Коментиран от #13

    09:26 13.02.2026

  • 6 честен ционист

    16 1 Отговор
    Защо едно самоубийство трябва да е с гриф за сигурност - секретно?

    Коментиран от #45

    09:27 13.02.2026

  • 7 Парадокс

    15 0 Отговор
    А този, който е бил към рейнджърите, на живеел в село Гинци и бил женен за мексиканка, какво стана с него, жив ли е или някъде и той "самоубит"???

    09:28 13.02.2026

  • 8 Аман бе

    12 2 Отговор
    До края на изборите ще се дъвчат с този казус. После - битият бит, .....
    Явно главната тема ще е кой е по-голям п....л от другите.

    Коментиран от #67

    09:28 13.02.2026

  • 9 Бягат

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "ГенГном":

    Колкото пъти Атанасов се покаже по медиите, бягащите от ДБ и ПП стават все повече. Атанасов и Мартин Димитров са вечните депутати.

    09:28 13.02.2026

  • 10 Генерала

    10 3 Отговор
    нещо,много се активизира!?

    09:28 13.02.2026

  • 11 Къде е "Мексиканеца"?

    6 1 Отговор
    Има ли насилствено отстраняване, ако има връзка с трагедията, възможно е да е бил отвлечен или премахнат, за да не свидетелства.

    Коментиран от #14

    09:29 13.02.2026

  • 12 е той случая е без аналог

    1 0 Отговор
    сега за някакви връзки се спекулира . ако е имало насилие на непълнолетни може да направят експертиза . разкъсвания, зачервяване в определени области . течности . при насилие така се доказват . щом е имало сигнал от пострадал . така е редно . а той явно сега има семейна приятелка . но това едва ли е причината са самоубийствата . той си е жив и здрав . само 6 са измрели . лоша работа .

    09:29 13.02.2026

  • 13 Защото ламата

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Странно":

    е на дъното на веригата!

    09:30 13.02.2026

  • 14 Вероятно

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Къде е "Мексиканеца"?":

    На база на това, че той е подал сигнал за откритите тела в хижа Петрохан, най-логичното обяснение е, че изчезването му е свързано със страх или принуда, т.е. някой не е искал негови показания да стигнат навън.

    09:30 13.02.2026

  • 15 Вашето мнение

    15 4 Отговор
    Цяла България разбра, няма какво да се прикрива тоя пръч. Пепедебейци сте педофили.

    09:31 13.02.2026

  • 16 иван костов

    10 3 Отговор
    150сантиметра рафинирана подлост! Тоя е организатора , а Два Пръста Чело идеолога на педофилските четническо движение!☹️

    09:31 13.02.2026

  • 17 Въпрос

    6 0 Отговор
    Какво става с ДЕЯН ИЛИЕВ, който е бил дясната ръка на Калушев? Той не е бил сред загиналите.

    09:31 13.02.2026

  • 18 Народа казва

    11 3 Отговор
    Гузен,негонен бяга!

    09:32 13.02.2026

  • 19 Таджик

    6 2 Отговор
    Защо не повикаха помощ от КГБ?

    09:34 13.02.2026

  • 20 ужасен

    6 3 Отговор
    Само като го зърнах и обилно .ОВЪНАХ!!

    09:34 13.02.2026

  • 21 ХиХи

    7 3 Отговор
    Ей ту чекахме цела седмица, женерал палет да се изкаже. За Петров и Баширов нещо каза ли

    09:35 13.02.2026

  • 22 Как да им вярвам след като

    0 4 Отговор
    се оплетоха с Борисов и Пеевски и ги изпрах и толкова нагли бяха да обещават след това..... Нищо

    09:35 13.02.2026

  • 23 Дзак

    3 1 Отговор
    Шоуто, е че сигналите срещу мафията в МВР стигат до мафията.

    09:36 13.02.2026

  • 24 Ззз

    3 7 Отговор
    Кви "шоумени" са мaзните чaлгаpи бе? Докато милиционерите още се чудят как да сглобят версиите, големите разбирачи чалгаpите вече бяха разкрили всичко и лаеха от парламента.

    Коментиран от #30

    09:38 13.02.2026

  • 25 Помнещ

    6 3 Отговор
    "Това, че там е съществувало нещо ненормално, даже меко казано, вече е ясно за всички"

    Е така де ама това "ненормалното" го създават ПП$ДБ когато изпраха Боко и Шиши и си направиха "сглобка" с тях или гнома ги забрави тези работи. Тя и самата "сглобка" беше ненормална да се кълнеш че вкарваш Боко и Шиши в затвора а после да ги изпереш и да управляваш с тях.

    Ако не бяха тези продажници и лъжци сега двата толупа щяха да са просто лош спомен от миналото.

    Коментиран от #27

    09:42 13.02.2026

  • 26 Подозрително е

    5 0 Отговор
    Подозрително е информацията да е СЕКРЕТТА, след като разсленването твърди, че било САМОУБИЙСТВА!!!!
    Нали вече всички заподозрени уж са се САМОУБИЛИ?!

    09:44 13.02.2026

  • 27 Дрънкаш глупости!

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Помнещ":

    Пиши по темата!

    Коментиран от #34

    09:45 13.02.2026

  • 28 Гост

    3 1 Отговор
    Тия са най-голямите лицемери. Непрекъснато се лепят етикети и нападат с усещания ..., а сега дори при учебийни ФАКТИ ... ИКАЛИ ФАКТИ.

    Тези са най-противната част от тапети общество.

    09:46 13.02.2026

  • 29 Нищо ново в България

    4 0 Отговор
    Вчерашния цирк в парламента е резонен:
    "Депутат, депутат, туй е чудо занаят спиш и древеш си рахат, а омръзни ли ти брат
    станеш,вземеш важна поза, понапсуваш този онзи и си дремеш пак благат верен на дълга си свят..."
    Тома Измирлиев, 1930 г.

    09:47 13.02.2026

  • 30 Зевзек

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ззз":

    Ха ха ха ами нали доскоро бяхте в коалиция с тези чалгари - забравихте ли? Май забравихте кой изпра тиквата и прасето и ги върна във властта, май забравихте кой ги подкрепи да направят правителство и кой спаси правителството им от вота на недоверие.

    Защо така забравяте тези работи

    Коментиран от #49

    09:47 13.02.2026

  • 31 Баш Майстора

    0 2 Отговор
    Поне вече и от ДБ признаха че това е секта извършила ритуални убийства и самоубийства.Сега остава и някои лунатици във форума да го разберат.

    Коментиран от #33, #43

    09:48 13.02.2026

  • 32 Секретните "самоубийства", странно нали?

    2 0 Отговор
    Ако официалната версия е, че всички заподозрени са се самоубили, това би трябвало да е публична информация и не би трябвало да се пази като секретна.
    Фактът, че информацията за разпитите на свидетели или други ключови детайли е секретна, намеква, че:
    Може да има нещо повече от самоубийства.
    Възможно е факти да се прикриват, които противоречат на официалната версия.

    Коментиран от #52

    09:48 13.02.2026

  • 33 Напротив!

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Баш Майстора":

    От ДБ казаха, че Шефа на ДАНС ходил на "консулгации" при ГЕРБ, защото не знаел докъде да каже истината и къде да мълчи!!

    09:49 13.02.2026

  • 34 Помнещ

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Дрънкаш глупости!":

    Що бе тия работи които пиша за преди неудобни ли са. Много е неудобно да се припомня кой изпра Боко и Шиши и кой си направи "сглобка" с тях.

    Коментиран от #37

    09:49 13.02.2026

  • 35 Нищо ново в България

    2 0 Отговор
    Вчерашния цирк в парламента е резонен:
    "Депутат, депутат, туй е чудо занаят спиш и древеш си рахат, а омръзни ли ти брат
    станеш,вземеш важна поза, понапсуваш този онзи и си дремеш пак благат верен на дълга си свят..."
    Тома Измирлиев, 1930 г.

    09:50 13.02.2026

  • 36 Ясно като бял ден

    3 0 Отговор
    В случая на Петрохан, ако всички са се самоубили, не би трябвало да има нужда от „секретност“, освен ако някой не иска да прикрие истинските обстоятелства на смъртта.

    09:50 13.02.2026

  • 37 Альооо

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Помнещ":

    Няма връзка с трагедията в хижа "Петрохан"!!

    09:51 13.02.2026

  • 38 Логически изводи

    3 0 Отговор
    Секретността е необичайна, ако самоубийствата са факт.

    09:52 13.02.2026

  • 39 Смехоран

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Всички от котилото им са мизерници и фалшификати.Човек с огромно комунистическо досие се предсавя за носител на новото!!!

    09:52 13.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дориана

    2 1 Отговор
    Слави Трифонов да излезе и да каже пред целия български народ, защо толкова неистово искаше да влезе в политиката и да вкара в Парламента свои депутати , които да играят ролята на Троянски кон съюзявайки се с Пеевски и Борисов да саботират реформите в Съдебната власт, в Администрацията и навсякъде, да играят ролята на патерици за прикриване на корупцията , мафията и олигархията. Да отговори, защо неговите депутати Тошо Йорданов и Балабанов играят ролята на маша в изпълнение на всички поръчки от Борисов и Пеевски като промените в Изборния кодекс със сканиращи устройства и орязване на секции в чужбина. Защо същите депутати играят ролята на саботьори в Парламента, с агресивно и просташко поведение уронвайки престижа на Парламента като институция. ИТН излизат от Парламента , падат надолу под 2 % и те го знаят . Точно за това се стремят да откраднат и фалшифицират изборите,но не им се получава. Така, че си получават заслуженото.

    Коментиран от #51, #73

    09:53 13.02.2026

  • 42 Това повишава съмненията, че:

    5 1 Отговор
    Смъртните случаи могат да са убийства, а не самоубийства, както се твърди упорито!
    Информацията за разпитите, движението на свидетелите или обстоятелствата е контролирана и цензурирана.
    В медиите и обществото става трудно да се вярва на официалната версия, когато част от фактите се пазят като тайни.

    Коментиран от #58

    09:53 13.02.2026

  • 43 Зевзек

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "Баш Майстора":

    "ДБ признаха че това е секта извършила ритуални убийства и самоубийства"

    Ето и аз признавам че всички евроатлантици от ПП-ДБ са обратни. Сега остава и някои лунатици във форума да го разберат.

    Коментиран от #53

    09:53 13.02.2026

  • 44 Пак

    3 2 Отговор
    Лъжи тоя капански гном 40 г. стаж като юрист,а бе м-к-ре кажи,че стажа ти е минал през сдс,дсб,реформаторски блок и дб-крадци

    Коментиран от #47

    09:53 13.02.2026

  • 45 Лалугер

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Защото не е самоубийство.

    09:53 13.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Аман вече!

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Пак":

    Съзсаваш само прозен шум и отклоняваш вниманието от същественото. Разбрахме вече, че си привърженик на мафията ГЕРБ-ДПС НН.

    09:55 13.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ззз

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Зевзек":

    За кои "вие" говориш ве, заспал? Това, че понякога съм на едно мнения с пп-тата не значи, че "съм от тях", а че има петна, които мразя дори повече от тях - в случая лицемерните чалгаpи.

    Коментиран от #56

    09:56 13.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Помнещ

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Дориана":

    "съюзявайки се с Пеевски и Борисов"

    Не че харесвам чалгаря ама той ли изпра Боко и Шиши и си направи сглобка с тях можеш ли ми каза. Не бяха ли "евроатлантиците" ПП$ДБ - всички ли жълтопаветници ги е налегнала някаква колективна амнезия.

    Коментиран от #57

    09:57 13.02.2026

  • 52 Баш Майстора

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Секретните "самоубийства", странно нали?":

    Стига си напъвал гладките гънки.Още има хора от сектата които се издирват.Ти ли ще казваш кое трябва да е секретно и кое не,като нямаш абсолютно никаква информация по случая?Спрете с конспирациите и измишльотините.

    Коментиран от #55

    09:57 13.02.2026

  • 53 Хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Зевзек":

    И на кой му пука твоите борни мисли?
    Явно си фиксиран от това да оплюваш ПП-ДБ, а не да пишеш по темата, а тя е:" Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки."
    ИТН са пжзор за българската политика, неуки, некомпетинтни, крадливи мажоретки на Шиши Магнитски!!!

    Коментиран от #59

    09:58 13.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Я марш!

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Баш Майстора":

    Ти ли пък ще кажеш кой да спре да мисли критично със собствения си мозък и да не се доверява на манипулирана уж "случайно изпусната" контролирана инфорвация???

    Коментиран от #61

    10:00 13.02.2026

  • 56 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ззз":

    Ами всичките са в кюпа - по гласуването можеш да ги разбереш. Няма разлика от ПП$ДБ, Боко, Шиши, чалгарите и Нинова - всичките са едно цяло - кога ще го разберете това.

    10:00 13.02.2026

  • 57 Дориана

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "Помнещ":

    Сглобката с Борисов и Пеевски беше грешка, но проводници на пълзящата диктатура, мафията, корупцията и олигархията се превърнаха като маши именно ИТН, които са абсолютно вредни и нямат място в Парламента..

    10:02 13.02.2026

  • 58 Баш Майстора

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Това повишава съмненията, че:":

    А бе су льо,ти как си представяш че се води разследване ? Защо според теб има следствена тайна? Туй да не ти е реалити шоу или сериала с Хорейшо?

    Коментиран от #63

    10:02 13.02.2026

  • 59 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Хахаха":

    "Явно си фиксиран от това да оплюваш ПП-ДБ"

    Път ти явно си фиксиран от това да ги защитаваш и да не се споменават такива неудобни факти че именно те изпраха и върнаха във властта тиквата и прасето.

    Коментиран от #64

    10:03 13.02.2026

  • 60 Предположение

    2 0 Отговор
    И да има още издирвани, те ще "изчезтат" или ще "замълчат завинаги", защото Мафията не оставя свидетели. Е, оня "свидетел" Деян Илиев, дясната ръка на Калушев, който не е сред загиналите и той "изчезна", уж си "събрал набързо багажа и изчезнал" от село Гинци с жена си меккиканката след разпитите...

    10:04 13.02.2026

  • 61 Баш Майстора

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Я марш!":

    Как мислиш критично като нямаш никаква информация и само си измисляш конспиративни теории?

    10:04 13.02.2026

  • 62 В коментара, който факти изтриха,

    2 3 Отговор
    се казва, че Атанасов най- после призна, че :
    " Фактите до сега от разследването показват, че става въпрос за убийства и самоубийства в това общество, тоест няма външна намеса. "

    Нещо , което повтаряме от първия ден- сектата Петрохан извърши ПЪРВОТО АСИСТИРАНО МАСОВО САМОУБИЙСТВО ПО РЕЛИГИОЗНИ ПРИЧИНИ в България!

    Браво на Атанасов!
    И го прозовахме да озапти другите гурута- Мирчо, Кирчо, Кокорчо и Денко, да спрат да развиват конспиартивни теории, понеже електоратът им не е чак толкова глупав, че да им повярва!

    Ей товаа изтриха!

    Коментиран от #66, #69

    10:05 13.02.2026

  • 63 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Баш Майстора":

    "Защо според теб има следствена тайна?"

    Ами нали според теб случая вече бил решен - някаква секта които се самоубили - или не е баш така щом продължава да има тайна.

    10:05 13.02.2026

  • 64 Альооо

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Зевзек":

    И какво общо има в случая? Нямаш връзка с болния си мозък.

    10:05 13.02.2026

  • 65 Противоречията са очебийни

    3 1 Отговор
    Версията „самоубийства“ и едновременното пазене на информация като „секретна“ е противоречива. Това е класически индикатор, че официалната история може да не отразява цялата истина, и че има нужда от независими разследвания или алтернативни източници.

    10:06 13.02.2026

  • 66 Дрън-дрън-дрън

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "В коментара, който факти изтриха,":

    Няма нищо вярно в простотиите, които си нашляпал.

    Коментиран от #75

    10:07 13.02.2026

  • 67 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аман бе":

    Но се оказа,че всички включително ново изпеченият "премиер", са в кюпа на педофилите.

    10:08 13.02.2026

  • 68 Лама от ПП

    1 3 Отговор
    Браво на Атанасов.Поне призна че това е секта и няма външна намеса.

    Коментиран от #72, #74, #79

    10:08 13.02.2026

  • 69 Читател

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "В коментара, който факти изтриха,":

    Е щом "гуруто" ти Атанасов го е казал ние какви сме че да не повярваме и да задаваме въпроси - нали така? Господарите каквото кажат това е - мисленето и задаването на въпроси са забранени.

    10:08 13.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 „Случаят вече е решен“?

    3 0 Отговор
    Официалната версия гласи, че трагедията е серия от самоубийства на секта (Калушев и негови ученици).
    На база тази версия, формално разследването е приключено, защото няма насилие или външна намеса – всички „виновници“ уж са мъртви.

    Но...информацията остава ТАЙНА??!!!
    Това означава, че не всичко е „решено“, дори ако формално случаят е затворен.

    10:09 13.02.2026

  • 72 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Лама от ПП":

    Изобщо няма външна намеса - те съвременните самоубийци се прострелват по два пъти в главата за по сигурно.

    10:10 13.02.2026

  • 73 Виж сега

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Дориана":

    От четвърт век,давам квартира под наем,а още не съм сядала с наемателите на чай и сладки приказки.Питам,как така Сандов и Терзиев,които всъщност са ЛЕГИТИМИРАЛИ псевдобудистите са го правили и защо.

    Коментиран от #77

    10:10 13.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ами обърнни се към

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Дрън-дрън-дрън":

    г- н Атанасов, аз цитирам него.

    Кажи му, че той е нашляпал глупости! Хахаха!

    Коментиран от #76

    10:10 13.02.2026

  • 76 По-точно

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ами обърнни се към":

    Явно ти е трудно да мислиш, не ти се удава.

    10:11 13.02.2026

  • 77 Това е безмислено

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Виж сега":

    И не дава отговор на главното - КОИ са убийците и екзекуторите????

    10:13 13.02.2026

  • 78 Готвач

    0 0 Отговор
    Атанасов затвори темата и споровете относно сектата .Ритуални убийства и самоубийства без външна намеса.

    10:13 13.02.2026

  • 79 Внимавай!

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Лама от ПП":

    Ше те изтрият!

    Аз казах същото и използвах определението Лама и ме изтриха!

    Позволих си да обърна внимание на уважаваната редакция на Факти за начина , по който действат модераторите им!

    10:13 13.02.2026

  • 80 Секретните "самоубийства", странно нали?

    1 0 Отговор
    Ако всичко беше просто самоубийство на секта, не би трябвало да има нужда от секретност.

    10:13 13.02.2026

