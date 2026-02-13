Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки

За пълно разсекретяване на информацията по случая "Петрохан" настоя зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ и лидер на “Демократи за силна България" Атанас Атанасов. Той заяви пред БНТ, че не може да определи дали има щети и в какъв размер по ПП-ДБ след тази "кървава криминална драма".

"Аз не виждам да има някакви щети, независимо от това, че определени шоумени от парламента се опитват да натрупат някакви точки. Трябва да се отнасяме изключително сериозно към тази кървава криминална драма. Не може това нещо да се използва, да се злоупотребява в публичното пространство за политически цели. Очевидно, че за това се прави, за какво друго? Да не би тези, които сипят всякакви клевети и обиди да са загрижени за психичното здраве на хората или нещо такова."

Атанасов е категоричен, че случая се политизира и настоя институциите да си свършат работата и да успокоят хората.

"Нека кажем фактите - аз съм юрист с 40-годишен стаж и има един много важен принцип в правото - дайте ни фактите, ще ви дадем правото. Това, че там е съществувало нещо ненормално, даже меко казано, вече е ясно за всички. Неслучайно толкова бурни реакции имаше публични. Обществото ни е разделено, институциите трябва да положат усилия да се успокоят хората, като се даде истината. Съгласен съм с това, че има включително и нарушения на определени правила. Това споразумение какво е, защо изобщо е подписано, то няма юридическа стойност. Има спорове в миналото как се е случило това. Фактите до сега от разследването показват, че става въпрос за убийства и самоубийства в това общество, тоест няма външна намеса. Това, което виждам и е много тъжно, че 15-годишното момче е убито. То е разстреляно, защото няма нагар по ръцете."

Инспекторатът на МВР да провери разрешителните за оръжие по случая „Петрохан“, призова още Атанасов.

"Даването на разрешение за толкова много оръжие, тук трябва инспектората на МВР трябва да влезе в тази дирекция и не само в нея и да обърне хастара. Защото там обикновено има дребна корупция. Някой пробутва едни пари, за да получи бързо едно разрешение и така нататък. Само нещо обаче важно. Аз настоявам, и ние ще предприемем всички действия като политическа сила в това отношение, да се смъкнат всякакви тайни. От една страна - наблюдаващият прокурор да вдигне следствената тайна и цялата информация, която е събрата по това дело да стане обществено достояние. И другото, което вчера бях изумен от неадекватното поведение на управляващите. Внесохме искане в Комисията за контрол на службите да бъдат разсекретени в ДАНС и в ГДБОП всички материали, които имат отношение към случая. Няма какво повече да пазим тайна, тези хора са мъртви. Да излезе тази информация, кой е бил сътрудник, кой е бил в оперативно взаимоотношение с някого. Кои са ходили, кой с кого се е срещал. Защото тези оперативни взаимоотношения, прикрити твърде вероятно да са образували оперативен чадър."

Според лидера на "Демократи за силна България" е възможно определени хора да се заблудили по отношение на НПО-то, управлявало хижата.

"Кметът на Столичната община е давал пари на тези хора, не е вземал от тях. Нека да каже защо е бил там. Вижте, твърде възможно е определени хора на базата на някакви лични връзки или нещо подобно, дори да са изпадали в заблуда. Това е много красиво място. Много привлекателно. На върха на планината. Сигурно хора туристи и такива, които са познават с тези хора. Това, че имало някакви лични взаимоотношения, нека си ги изясняват. Тази злоупотреба, публичната, политическата от този криминален случай, който е много тъжна история изобщо за държавата".

"Това е една затворена религиозна общност, която е правила всичко необходимо обществото навън да не е ясно какво се случва вътре. Затова може да има някой, който да се е заблудил в контактите си."

По отношение на заблуждаващото име на НПО-то - "Национална агенция за контрол на защитените територии" Атанасов съобщи, че 62 НПО-та има с това наименование.

"Да се промени законодателство. Защото не може да се имитират държавни органи. Явно има тук вратичка в закона, която е била използвана."

"Според мен има изтичане на информация от службите. И това вече се очертава по кой канал. Аз затова казвам, разсекретете цялата информация, за да видим кой е в цялата тази история."

На въпрос защо Бойко Рашков е закрил полицейското управление в Годеч, Атанасов отговори:

"Ето, това също е политическа злоупотреба. Към негов момент е правена цялостна реформа. Не си спомням, 20 и колко районни полицейски управления в страната са трансформирани в участъци. С цел да бъдат правени икономии, което може и да не е било правилно. Не мога да преценя, в крайна сметка. Защото не е добре да се, грубо казвам, засмукват кадри от периферията на страната и се струпват в големите градове. Обратно трябва да бъде процесът."

Той смята, че правителството в оставка нехае за това какво се случва около казуса "Петрохан".

"Министерският съвет отговаря за осигуряването на обществения ред и сигурността в страната. Инициативите трябва да започнат да идват от Министерския съвет. И сега, понеже се отива старата власт и нехае, на всичко отгоре и саботират определени дейности. Затова съм възмутен от това, което вчера стана в Комисия за контрол на службите. Ние предлагаме рационален ход за успокояване на обществото. Дайте да смъкнем всякакви тайни, да дадем цялата информация на обществото, да разбират какво точно се е случило. Защото сега, от една страна, едните хулят държавата, че е създала или несъздала условия, другите от другите, за да се успокоят.

Кой е раздал това оръжие? Между другото, това е по времето, когато Калин Стоянов е бил директор на службата за борба с организираната престъпност.

БНТ: После беше министър във вашия кабинет.

-Да, така е беше и знам кой го предложи, Бойко Борисов лично."

За номинирането на Андрей Гюров за служебен премиер Атанасов коментира:

"Това е оптималното решение, което можеше да вземе президента според мен. Защото останалите кандидати всички са кадрови назначения на досегашното политическо статукво, зависими хора в някакъв смисъл политически. Андрей Гюров е относително независим човек. Дистанциран от политиката от доста време. Затова казвам, оптималното решение е това, възможно при тези ограничения на Конституцията. Няма нужда аз да съм доволен. Да е доволна партията, ние трябва да създадем условия за провеждане на честни, до колкото е възможно и прозрачни избори."

Атанасов отбеляза, че знае някои имена, с които се разговаря за това да станат потенциални министри в служебния кабинет.

"Знам някои вече имена, с които са осъществени контакти. Това е процедура, в която трябва кандидатът за министър-председател да убеди кандидати и да сформира екип. За съжаление разбрах, че един много свестен човек е отказал да стане министър на вътрешни работи, защото отговорността е сериозна. Но надявам се да се положат общи усилия. Чувам, че госпожа Йотова леко са дистанцира. Това е обща работа. Да, кандидата за премиер ще трябва да предложи, но президента може да назначи, а може и да не назначи. Така че трябва да има диалог за това. И на първо място, много важно. Начинът, по който се управляват парите в една държава е основна задача на властта. До края на март месец имаме удължителен закон на стария бюджет. На 19 април ще бъдат изборите. Служебното правителство трябва да внесе проект за закон в действащия парламент за удължаване на срока за действие на бюджета, защото ще се окаже, че точно преди изборите няма да може да се разплаща държавата."