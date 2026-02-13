Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки

За пълно разсекретяване на информацията по случая "Петрохан" настоя зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ и лидер на “Демократи за силна България" Атанас Атанасов. Той заяви пред БНТ, че не може да определи дали има щети и в какъв размер по ПП-ДБ след тази "кървава криминална драма".
"Аз не виждам да има някакви щети, независимо от това, че определени шоумени от парламента се опитват да натрупат някакви точки. Трябва да се отнасяме изключително сериозно към тази кървава криминална драма. Не може това нещо да се използва, да се злоупотребява в публичното пространство за политически цели. Очевидно, че за това се прави, за какво друго? Да не би тези, които сипят всякакви клевети и обиди да са загрижени за психичното здраве на хората или нещо такова."
Атанасов е категоричен, че случая се политизира и настоя институциите да си свършат работата и да успокоят хората.
"Нека кажем фактите - аз съм юрист с 40-годишен стаж и има един много важен принцип в правото - дайте ни фактите, ще ви дадем правото. Това, че там е съществувало нещо ненормално, даже меко казано, вече е ясно за всички. Неслучайно толкова бурни реакции имаше публични. Обществото ни е разделено, институциите трябва да положат усилия да се успокоят хората, като се даде истината. Съгласен съм с това, че има включително и нарушения на определени правила. Това споразумение какво е, защо изобщо е подписано, то няма юридическа стойност. Има спорове в миналото как се е случило това. Фактите до сега от разследването показват, че става въпрос за убийства и самоубийства в това общество, тоест няма външна намеса. Това, което виждам и е много тъжно, че 15-годишното момче е убито. То е разстреляно, защото няма нагар по ръцете."
Инспекторатът на МВР да провери разрешителните за оръжие по случая „Петрохан“, призова още Атанасов.
"Даването на разрешение за толкова много оръжие, тук трябва инспектората на МВР трябва да влезе в тази дирекция и не само в нея и да обърне хастара. Защото там обикновено има дребна корупция. Някой пробутва едни пари, за да получи бързо едно разрешение и така нататък. Само нещо обаче важно. Аз настоявам, и ние ще предприемем всички действия като политическа сила в това отношение, да се смъкнат всякакви тайни. От една страна - наблюдаващият прокурор да вдигне следствената тайна и цялата информация, която е събрата по това дело да стане обществено достояние. И другото, което вчера бях изумен от неадекватното поведение на управляващите. Внесохме искане в Комисията за контрол на службите да бъдат разсекретени в ДАНС и в ГДБОП всички материали, които имат отношение към случая. Няма какво повече да пазим тайна, тези хора са мъртви. Да излезе тази информация, кой е бил сътрудник, кой е бил в оперативно взаимоотношение с някого. Кои са ходили, кой с кого се е срещал. Защото тези оперативни взаимоотношения, прикрити твърде вероятно да са образували оперативен чадър."
Според лидера на "Демократи за силна България" е възможно определени хора да се заблудили по отношение на НПО-то, управлявало хижата.
"Кметът на Столичната община е давал пари на тези хора, не е вземал от тях. Нека да каже защо е бил там. Вижте, твърде възможно е определени хора на базата на някакви лични връзки или нещо подобно, дори да са изпадали в заблуда. Това е много красиво място. Много привлекателно. На върха на планината. Сигурно хора туристи и такива, които са познават с тези хора. Това, че имало някакви лични взаимоотношения, нека си ги изясняват. Тази злоупотреба, публичната, политическата от този криминален случай, който е много тъжна история изобщо за държавата".
"Това е една затворена религиозна общност, която е правила всичко необходимо обществото навън да не е ясно какво се случва вътре. Затова може да има някой, който да се е заблудил в контактите си."
По отношение на заблуждаващото име на НПО-то - "Национална агенция за контрол на защитените територии" Атанасов съобщи, че 62 НПО-та има с това наименование.
"Да се промени законодателство. Защото не може да се имитират държавни органи. Явно има тук вратичка в закона, която е била използвана."
"Според мен има изтичане на информация от службите. И това вече се очертава по кой канал. Аз затова казвам, разсекретете цялата информация, за да видим кой е в цялата тази история."
На въпрос защо Бойко Рашков е закрил полицейското управление в Годеч, Атанасов отговори:
"Ето, това също е политическа злоупотреба. Към негов момент е правена цялостна реформа. Не си спомням, 20 и колко районни полицейски управления в страната са трансформирани в участъци. С цел да бъдат правени икономии, което може и да не е било правилно. Не мога да преценя, в крайна сметка. Защото не е добре да се, грубо казвам, засмукват кадри от периферията на страната и се струпват в големите градове. Обратно трябва да бъде процесът."
Той смята, че правителството в оставка нехае за това какво се случва около казуса "Петрохан".
"Министерският съвет отговаря за осигуряването на обществения ред и сигурността в страната. Инициативите трябва да започнат да идват от Министерския съвет. И сега, понеже се отива старата власт и нехае, на всичко отгоре и саботират определени дейности. Затова съм възмутен от това, което вчера стана в Комисия за контрол на службите. Ние предлагаме рационален ход за успокояване на обществото. Дайте да смъкнем всякакви тайни, да дадем цялата информация на обществото, да разбират какво точно се е случило. Защото сега, от една страна, едните хулят държавата, че е създала или несъздала условия, другите от другите, за да се успокоят.
Кой е раздал това оръжие? Между другото, това е по времето, когато Калин Стоянов е бил директор на службата за борба с организираната престъпност.
БНТ: После беше министър във вашия кабинет.
-Да, така е беше и знам кой го предложи, Бойко Борисов лично."
За номинирането на Андрей Гюров за служебен премиер Атанасов коментира:
"Това е оптималното решение, което можеше да вземе президента според мен. Защото останалите кандидати всички са кадрови назначения на досегашното политическо статукво, зависими хора в някакъв смисъл политически. Андрей Гюров е относително независим човек. Дистанциран от политиката от доста време. Затова казвам, оптималното решение е това, възможно при тези ограничения на Конституцията. Няма нужда аз да съм доволен. Да е доволна партията, ние трябва да създадем условия за провеждане на честни, до колкото е възможно и прозрачни избори."
Атанасов отбеляза, че знае някои имена, с които се разговаря за това да станат потенциални министри в служебния кабинет.
"Знам някои вече имена, с които са осъществени контакти. Това е процедура, в която трябва кандидатът за министър-председател да убеди кандидати и да сформира екип. За съжаление разбрах, че един много свестен човек е отказал да стане министър на вътрешни работи, защото отговорността е сериозна. Но надявам се да се положат общи усилия. Чувам, че госпожа Йотова леко са дистанцира. Това е обща работа. Да, кандидата за премиер ще трябва да предложи, но президента може да назначи, а може и да не назначи. Така че трябва да има диалог за това. И на първо място, много важно. Начинът, по който се управляват парите в една държава е основна задача на властта. До края на март месец имаме удължителен закон на стария бюджет. На 19 април ще бъдат изборите. Служебното правителство трябва да внесе проект за закон в действащия парламент за удължаване на срока за действие на бюджета, защото ще се окаже, че точно преди изборите няма да може да се разплаща държавата."
1 ГенГном
Коментиран от #9
09:25 13.02.2026
2 Къде е Деян, дясната ръка на Калушев??.
Каква е ролята му – дали е просто свидетел, или има друга връзка с разследването?
Ако Деян Илиев е открил телата и е разпитан, той вероятно е трябвало да подпише документ, с който НЕ МОЖЕ да напуска пределите на България или местното населено място до края на разследването. А той бил "събрал вещите си и ИЗЧЕЗНАЛ"!!!
Ненапускането на страната и населеното място (в случая село Гинци), е стандартна юридическа практика при разследвания на тежки престъпления, за да се гарантира присъствието на ключови свидетели.
Ако Деян Илиев е заминал в чужбина, това може да предизвика съмнения за:
Нарушение на правните задължения като свидетел.
Натиск или манипулации – някой да му е позволил да напусне въпреки ограниченията.
09:25 13.02.2026
3 ЕвроАтлантически Комунист
По добре копейка, отколтото перверзна лейка
09:25 13.02.2026
4 хехе
09:26 13.02.2026
5 Странно
А на тези двамата шизо майка и син - не са?!! Тук може дрънканици до безкрай. Вероятто медиите им плащат и те развинтиха фантазиите си, защото няма кой да каже истина или не е това, което бълват.
Коментиран от #13
09:26 13.02.2026
Коментиран от #45
7 Парадокс
8 Аман бе
Явно главната тема ще е кой е по-голям п....л от другите.
Коментиран от #67
9 Бягат
До коментар #1 от "ГенГном":Колкото пъти Атанасов се покаже по медиите, бягащите от ДБ и ПП стават все повече. Атанасов и Мартин Димитров са вечните депутати.
09:28 13.02.2026
10 Генерала
09:28 13.02.2026
11 Къде е "Мексиканеца"?
Коментиран от #14
09:29 13.02.2026
12 е той случая е без аналог
09:29 13.02.2026
13 Защото ламата
До коментар #5 от "Странно":е на дъното на веригата!
09:30 13.02.2026
14 Вероятно
До коментар #11 от "Къде е "Мексиканеца"?":На база на това, че той е подал сигнал за откритите тела в хижа Петрохан, най-логичното обяснение е, че изчезването му е свързано със страх или принуда, т.е. някой не е искал негови показания да стигнат навън.
15 Вашето мнение
09:31 13.02.2026
16 иван костов
17 Въпрос
09:31 13.02.2026
18 Народа казва
09:32 13.02.2026
19 Таджик
09:34 13.02.2026
20 ужасен
09:34 13.02.2026
21 ХиХи
09:35 13.02.2026
22 Как да им вярвам след като
09:35 13.02.2026
23 Дзак
09:36 13.02.2026
24 Ззз
Коментиран от #30
09:38 13.02.2026
25 Помнещ
Е така де ама това "ненормалното" го създават ПП$ДБ когато изпраха Боко и Шиши и си направиха "сглобка" с тях или гнома ги забрави тези работи. Тя и самата "сглобка" беше ненормална да се кълнеш че вкарваш Боко и Шиши в затвора а после да ги изпереш и да управляваш с тях.
Ако не бяха тези продажници и лъжци сега двата толупа щяха да са просто лош спомен от миналото.
Коментиран от #27
09:42 13.02.2026
26 Подозрително е
Нали вече всички заподозрени уж са се САМОУБИЛИ?!
09:44 13.02.2026
27 Дрънкаш глупости!
До коментар #25 от "Помнещ":Пиши по темата!
Коментиран от #34
09:45 13.02.2026
28 Гост
Тези са най-противната част от тапети общество.
09:46 13.02.2026
29 Нищо ново в България
"Депутат, депутат, туй е чудо занаят спиш и древеш си рахат, а омръзни ли ти брат
станеш,вземеш важна поза, понапсуваш този онзи и си дремеш пак благат верен на дълга си свят..."
Тома Измирлиев, 1930 г.
09:47 13.02.2026
30 Зевзек
До коментар #24 от "Ззз":Ха ха ха ами нали доскоро бяхте в коалиция с тези чалгари - забравихте ли? Май забравихте кой изпра тиквата и прасето и ги върна във властта, май забравихте кой ги подкрепи да направят правителство и кой спаси правителството им от вота на недоверие.
Защо така забравяте тези работи
Коментиран от #49
09:47 13.02.2026
31 Баш Майстора
Коментиран от #33, #43
09:48 13.02.2026
32 Секретните "самоубийства", странно нали?
Фактът, че информацията за разпитите на свидетели или други ключови детайли е секретна, намеква, че:
Може да има нещо повече от самоубийства.
Възможно е факти да се прикриват, които противоречат на официалната версия.
Коментиран от #52
09:48 13.02.2026
33 Напротив!
До коментар #31 от "Баш Майстора":От ДБ казаха, че Шефа на ДАНС ходил на "консулгации" при ГЕРБ, защото не знаел докъде да каже истината и къде да мълчи!!
09:49 13.02.2026
34 Помнещ
До коментар #27 от "Дрънкаш глупости!":Що бе тия работи които пиша за преди неудобни ли са. Много е неудобно да се припомня кой изпра Боко и Шиши и кой си направи "сглобка" с тях.
Коментиран от #37
09:49 13.02.2026
35 Нищо ново в България
"Депутат, депутат, туй е чудо занаят спиш и древеш си рахат, а омръзни ли ти брат
станеш,вземеш важна поза, понапсуваш този онзи и си дремеш пак благат верен на дълга си свят..."
Тома Измирлиев, 1930 г.
09:50 13.02.2026
36 Ясно като бял ден
09:50 13.02.2026
37 Альооо
До коментар #34 от "Помнещ":Няма връзка с трагедията в хижа "Петрохан"!!
09:51 13.02.2026
38 Логически изводи
09:52 13.02.2026
39 Смехоран
До коментар #4 от "хехе":Всички от котилото им са мизерници и фалшификати.Човек с огромно комунистическо досие се предсавя за носител на новото!!!
09:52 13.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дориана
Коментиран от #51, #73
09:53 13.02.2026
42 Това повишава съмненията, че:
Информацията за разпитите, движението на свидетелите или обстоятелствата е контролирана и цензурирана.
В медиите и обществото става трудно да се вярва на официалната версия, когато част от фактите се пазят като тайни.
Коментиран от #58
09:53 13.02.2026
43 Зевзек
До коментар #31 от "Баш Майстора":"ДБ признаха че това е секта извършила ритуални убийства и самоубийства"
Ето и аз признавам че всички евроатлантици от ПП-ДБ са обратни. Сега остава и някои лунатици във форума да го разберат.
Коментиран от #53
09:53 13.02.2026
44 Пак
Коментиран от #47
09:53 13.02.2026
45 Лалугер
До коментар #6 от "честен ционист":Защото не е самоубийство.
09:53 13.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Аман вече!
До коментар #44 от "Пак":Съзсаваш само прозен шум и отклоняваш вниманието от същественото. Разбрахме вече, че си привърженик на мафията ГЕРБ-ДПС НН.
09:55 13.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ззз
До коментар #30 от "Зевзек":За кои "вие" говориш ве, заспал? Това, че понякога съм на едно мнения с пп-тата не значи, че "съм от тях", а че има петна, които мразя дори повече от тях - в случая лицемерните чалгаpи.
Коментиран от #56
09:56 13.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Помнещ
До коментар #41 от "Дориана":"съюзявайки се с Пеевски и Борисов"
Не че харесвам чалгаря ама той ли изпра Боко и Шиши и си направи сглобка с тях можеш ли ми каза. Не бяха ли "евроатлантиците" ПП$ДБ - всички ли жълтопаветници ги е налегнала някаква колективна амнезия.
Коментиран от #57
09:57 13.02.2026
52 Баш Майстора
До коментар #32 от "Секретните "самоубийства", странно нали?":Стига си напъвал гладките гънки.Още има хора от сектата които се издирват.Ти ли ще казваш кое трябва да е секретно и кое не,като нямаш абсолютно никаква информация по случая?Спрете с конспирациите и измишльотините.
Коментиран от #55
09:57 13.02.2026
53 Хахаха
До коментар #43 от "Зевзек":И на кой му пука твоите борни мисли?
Явно си фиксиран от това да оплюваш ПП-ДБ, а не да пишеш по темата, а тя е:" Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки."
ИТН са пжзор за българската политика, неуки, некомпетинтни, крадливи мажоретки на Шиши Магнитски!!!
Коментиран от #59
09:58 13.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Я марш!
До коментар #52 от "Баш Майстора":Ти ли пък ще кажеш кой да спре да мисли критично със собствения си мозък и да не се доверява на манипулирана уж "случайно изпусната" контролирана инфорвация???
Коментиран от #61
10:00 13.02.2026
56 Зевзек
До коментар #49 от "Ззз":Ами всичките са в кюпа - по гласуването можеш да ги разбереш. Няма разлика от ПП$ДБ, Боко, Шиши, чалгарите и Нинова - всичките са едно цяло - кога ще го разберете това.
10:00 13.02.2026
57 Дориана
До коментар #51 от "Помнещ":Сглобката с Борисов и Пеевски беше грешка, но проводници на пълзящата диктатура, мафията, корупцията и олигархията се превърнаха като маши именно ИТН, които са абсолютно вредни и нямат място в Парламента..
10:02 13.02.2026
58 Баш Майстора
До коментар #42 от "Това повишава съмненията, че:":А бе су льо,ти как си представяш че се води разследване ? Защо според теб има следствена тайна? Туй да не ти е реалити шоу или сериала с Хорейшо?
Коментиран от #63
10:02 13.02.2026
59 Зевзек
До коментар #53 от "Хахаха":"Явно си фиксиран от това да оплюваш ПП-ДБ"
Път ти явно си фиксиран от това да ги защитаваш и да не се споменават такива неудобни факти че именно те изпраха и върнаха във властта тиквата и прасето.
Коментиран от #64
10:03 13.02.2026
60 Предположение
10:04 13.02.2026
61 Баш Майстора
До коментар #55 от "Я марш!":Как мислиш критично като нямаш никаква информация и само си измисляш конспиративни теории?
10:04 13.02.2026
62 В коментара, който факти изтриха,
" Фактите до сега от разследването показват, че става въпрос за убийства и самоубийства в това общество, тоест няма външна намеса. "
Нещо , което повтаряме от първия ден- сектата Петрохан извърши ПЪРВОТО АСИСТИРАНО МАСОВО САМОУБИЙСТВО ПО РЕЛИГИОЗНИ ПРИЧИНИ в България!
Браво на Атанасов!
И го прозовахме да озапти другите гурута- Мирчо, Кирчо, Кокорчо и Денко, да спрат да развиват конспиартивни теории, понеже електоратът им не е чак толкова глупав, че да им повярва!
Ей товаа изтриха!
Коментиран от #66, #69
10:05 13.02.2026
63 Учуден
До коментар #58 от "Баш Майстора":"Защо според теб има следствена тайна?"
Ами нали според теб случая вече бил решен - някаква секта които се самоубили - или не е баш така щом продължава да има тайна.
10:05 13.02.2026
64 Альооо
До коментар #59 от "Зевзек":И какво общо има в случая? Нямаш връзка с болния си мозък.
10:05 13.02.2026
65 Противоречията са очебийни
10:06 13.02.2026
66 Дрън-дрън-дрън
До коментар #62 от "В коментара, който факти изтриха,":Няма нищо вярно в простотиите, които си нашляпал.
Коментиран от #75
10:07 13.02.2026
67 Точно така
До коментар #8 от "Аман бе":Но се оказа,че всички включително ново изпеченият "премиер", са в кюпа на педофилите.
10:08 13.02.2026
68 Лама от ПП
Коментиран от #72, #74, #79
10:08 13.02.2026
69 Читател
До коментар #62 от "В коментара, който факти изтриха,":Е щом "гуруто" ти Атанасов го е казал ние какви сме че да не повярваме и да задаваме въпроси - нали така? Господарите каквото кажат това е - мисленето и задаването на въпроси са забранени.
10:08 13.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 „Случаят вече е решен“?
На база тази версия, формално разследването е приключено, защото няма насилие или външна намеса – всички „виновници“ уж са мъртви.
Но...информацията остава ТАЙНА??!!!
Това означава, че не всичко е „решено“, дори ако формално случаят е затворен.
10:09 13.02.2026
72 Зевзек
До коментар #68 от "Лама от ПП":Изобщо няма външна намеса - те съвременните самоубийци се прострелват по два пъти в главата за по сигурно.
10:10 13.02.2026
73 Виж сега
До коментар #41 от "Дориана":От четвърт век,давам квартира под наем,а още не съм сядала с наемателите на чай и сладки приказки.Питам,как така Сандов и Терзиев,които всъщност са ЛЕГИТИМИРАЛИ псевдобудистите са го правили и защо.
Коментиран от #77
10:10 13.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Ами обърнни се към
До коментар #66 от "Дрън-дрън-дрън":г- н Атанасов, аз цитирам него.
Кажи му, че той е нашляпал глупости! Хахаха!
Коментиран от #76
10:10 13.02.2026
76 По-точно
До коментар #75 от "Ами обърнни се към":Явно ти е трудно да мислиш, не ти се удава.
10:11 13.02.2026
77 Това е безмислено
До коментар #73 от "Виж сега":И не дава отговор на главното - КОИ са убийците и екзекуторите????
10:13 13.02.2026
78 Готвач
10:13 13.02.2026
79 Внимавай!
До коментар #68 от "Лама от ПП":Ше те изтрият!
Аз казах същото и използвах определението Лама и ме изтриха!
Позволих си да обърна внимание на уважаваната редакция на Факти за начина , по който действат модераторите им!
10:13 13.02.2026
80 Секретните "самоубийства", странно нали?
10:13 13.02.2026