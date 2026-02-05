Новини
България »
Обезвредиха ръчна граната, намерена в Самоков

Обезвредиха ръчна граната, намерена в Самоков

5 Февруари, 2026 13:16 793 8

  • ръчна граната-
  • самоков-
  • сухопътни войски

Унищожаването на гранатата е извършено на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност

Обезвредиха ръчна граната, намерена в Самоков - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Специализиран екип от 78-ми батальон за осигуряване под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев обезвреди силно корозирала ръчна граната Ф-1, със запалка и без видима маркировка. Боеприпасът е открит на 4 февруари на територията на „Център за управление на отпадъци”, в град Самоков. Унищожаването на гранатата е извършено на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.

Специализираният екип действа по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, след постъпило искане от МВР и разпореждане на началника на отбраната.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Паветник

    3 2 Отговор
    Аматьори...!!! Моята бомба още не са я намерили , камо ли да я обезвредят !!! Крием..... крием.....

    13:19 05.02.2026

  • 2 честен ционист

    3 1 Отговор
    Это опиаты в крови, это граната - лови! Знаете ли, откъде произлиза "граната"?

    13:20 05.02.2026

  • 3 хехе

    11 0 Отговор
    Да я бяха метнали в народното събрание да обезвредят малко парламентарни вредители

    13:22 05.02.2026

  • 4 летец пилот

    4 1 Отговор
    Трябва да я взривят някъде далече от хора,на някой полигон.

    13:23 05.02.2026

  • 5 Кристин Ретард

    6 0 Отговор
    Това го е хвърлял моят дядо, нацист трето поколение от Франкфурт.
    Да си ми я върнете, ей!
    Ще я пратим на Зеленски да я хвърли по някой руснак.

    Коментиран от #6

    13:24 05.02.2026

  • 6 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кристин Ретард":

    F-1 «фенюша» е руска граната.

    13:29 05.02.2026

  • 7 прокопи

    4 0 Отговор
    Познах я тая граната. "Петроханка". Приготвена е за Лора Палмър.

    13:33 05.02.2026

  • 8 Ром

    5 0 Отговор
    А чавето си копаше за джелезо и му го зеха...

    13:43 05.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове