Обезвредиха ръчна граната, намерена в Самоков

Специализиран екип от 78-ми батальон за осигуряване под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев обезвреди силно корозирала ръчна граната Ф-1, със запалка и без видима маркировка. Боеприпасът е открит на 4 февруари на територията на „Център за управление на отпадъци”, в град Самоков. Унищожаването на гранатата е извършено на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.
Специализираният екип действа по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, след постъпило искане от МВР и разпореждане на началника на отбраната.
Оценка 3.4 от 5 гласа.
1 Паветник
13:19 05.02.2026
2 честен ционист
13:20 05.02.2026
3 хехе
13:22 05.02.2026
4 летец пилот
13:23 05.02.2026
5 Кристин Ретард
Да си ми я върнете, ей!
Ще я пратим на Зеленски да я хвърли по някой руснак.
Коментиран от #6
13:24 05.02.2026
6 честен ционист
До коментар #5 от "Кристин Ретард":F-1 «фенюша» е руска граната.
13:29 05.02.2026
7 прокопи
13:33 05.02.2026
8 Ром
13:43 05.02.2026