Лъчезар Богданов: Да се внася бюджет в предизборна кампания ще бъде голям риск

Преминахме много добре през преходния месец за еврото. Повишената инфлация, която наблюдаваме, е в резултат на световните тенденции. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ банкерът Левон Хампарцумян.

Закръглянето е, когато половин или един цент се закръгли нагоре, ако цените се увеличат с 10-20 евро - не е закръгляне, допълни за увеличенията икономистът в Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов.

И заяви, че там където няма конкуренция има повишение на цените - като услугите. Даде пример, че при техниката има намаление на цените.

"Има хранителни стоки, които са се повишили с 10-15%."

Той заяви, че повишаване цената на потребителската кошница не зависи от това, че България е приела еврото. Според него няма чак толкова голямо разминаване на цените на храните.

Банкерът коментира, че ще има повишение плавно повишение на лихвите. И даде съвет: да не взимаме кредит на ръба на възможностите си, а да си оставяме буфер.

Според Хампарцумян нов бюджет може да се направи за седмици.

Да се внася бюджет в предизборна кампания ще бъде голям риск. Във всяка голяма държава бюджетът е политика на мнозинство, каза още Богданов.