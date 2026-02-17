Лъчезар Богданов: Да се внася бюджет в предизборна кампания ще бъде голям риск

Преминахме много добре през преходния месец за еврото. Повишената инфлация, която наблюдаваме, е в резултат на световните тенденции. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ банкерът Левон Хампарцумян.
Закръглянето е, когато половин или един цент се закръгли нагоре, ако цените се увеличат с 10-20 евро - не е закръгляне, допълни за увеличенията икономистът в Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов.
И заяви, че там където няма конкуренция има повишение на цените - като услугите. Даде пример, че при техниката има намаление на цените.
"Има хранителни стоки, които са се повишили с 10-15%."
Той заяви, че повишаване цената на потребителската кошница не зависи от това, че България е приела еврото. Според него няма чак толкова голямо разминаване на цените на храните.
Банкерът коментира, че ще има повишение плавно повишение на лихвите. И даде съвет: да не взимаме кредит на ръба на възможностите си, а да си оставяме буфер.
Според Хампарцумян нов бюджет може да се направи за седмици.
Да се внася бюджет в предизборна кампания ще бъде голям риск. Във всяка голяма държава бюджетът е политика на мнозинство, каза още Богданов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Риск ще е и преди лятото❗
Риск ще е и преди Първия учебен ден❗
Риск ще е и преди зимата❗
......... .
11:07 17.02.2026
2 Пич
11:08 17.02.2026
3 мухаха
Коментиран от #4
11:10 17.02.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "мухаха":🤔🤔
"Има хранителни стоки, които са се повишили с 10-15% !"
🤔🤔 Така е🤔
При останалите повишението е с
50-100%❗
11:17 17.02.2026
5 ТИЯ ДВАМАТА
11:22 17.02.2026
6 1 КРАДЕЦ+1 СОРОСОИД
11:23 17.02.2026
7 АРЕ ГОЛЯМАТА МЕТЛА
11:24 17.02.2026
8 Маг
Коментиран от #9
11:26 17.02.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ЗАВЕДЕ ДЕЛО СРЕЩУ ХАРМАЦУПЯН В КАНАДА
ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ
.........
И ТОГАВА ЩАТ НЕ ЩАТ В БГ ЩЕ ГО АРЕСТУВАТЕ И ЕКСТРАДИРАТЕ - ИМА И КАНАДСКИ ПАСПОРТ ТОЯ :)
12:06 17.02.2026