Лъчезар Богданов: Да се внася бюджет в предизборна кампания ще бъде голям риск

17 Февруари, 2026 11:04 534 10

  • левон хампарцумян-
  • банки-
  • инфлация-
  • пазар-
  • стоки

Има хранителни стоки, които са се повишили с 10-15%

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преминахме много добре през преходния месец за еврото. Повишената инфлация, която наблюдаваме, е в резултат на световните тенденции. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ банкерът Левон Хампарцумян.

Закръглянето е, когато половин или един цент се закръгли нагоре, ако цените се увеличат с 10-20 евро - не е закръгляне, допълни за увеличенията икономистът в Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов.

И заяви, че там където няма конкуренция има повишение на цените - като услугите. Даде пример, че при техниката има намаление на цените.

"Има хранителни стоки, които са се повишили с 10-15%."

Той заяви, че повишаване цената на потребителската кошница не зависи от това, че България е приела еврото. Според него няма чак толкова голямо разминаване на цените на храните.

Банкерът коментира, че ще има повишение плавно повишение на лихвите. И даде съвет: да не взимаме кредит на ръба на възможностите си, а да си оставяме буфер.

Според Хампарцумян нов бюджет може да се направи за седмици.

Да се внася бюджет в предизборна кампания ще бъде голям риск. Във всяка голяма държава бюджетът е политика на мнозинство, каза още Богданов.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Риск ще е и преди Гергьовден ❗
    Риск ще е и преди лятото❗
    Риск ще е и преди Първия учебен ден❗
    Риск ще е и преди зимата❗
    ......... .

    11:07 17.02.2026

  • 2 Пич

    4 0 Отговор
    Ктетена от Института винаги е мразел народа, и е ревал само за бизнеса!!! Паветна Либерастка г а д, от дпвлечените от ПП и ДБ , НПО -та!!!

    11:08 17.02.2026

  • 3 мухаха

    4 0 Отговор
    Има хранителни стоки, които са се повишили с 10-15% Ee виновни са сектантите, извънземните, паравоенните организации и най вече илюминатите !!! Депутатите не са виновни за нищо!!!

    Коментиран от #4

    11:10 17.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "мухаха":

    🤔🤔
    "Има хранителни стоки, които са се повишили с 10-15% !"
    🤔🤔 Така е🤔
    При останалите повишението е с
    50-100%❗

    11:17 17.02.2026

  • 5 ТИЯ ДВАМАТА

    3 1 Отговор
    не мога да ги понасям

    11:22 17.02.2026

  • 6 1 КРАДЕЦ+1 СОРОСОИД

    4 0 Отговор
    =?. Задача за 1 клас

    11:23 17.02.2026

  • 7 АРЕ ГОЛЯМАТА МЕТЛА

    1 0 Отговор
    да заиграе и такива "ИКСПЕРТИ" да не тровят ефира

    11:24 17.02.2026

  • 8 Маг

    5 1 Отговор
    Този мазен феодал Хампур е отвратителен!Защо е непрекъснато на екран?Само като го видя ми се погнусява от него!Много противен,гнусет тип.Не го показвайте,бе хора!

    Коментиран от #9

    11:26 17.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ТРЯБВА ДА НАМЕРЯ НЯКОЙ КАНАДЕЦ
    ДА ЗАВЕДЕ ДЕЛО СРЕЩУ ХАРМАЦУПЯН В КАНАДА
    ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ
    .........
    И ТОГАВА ЩАТ НЕ ЩАТ В БГ ЩЕ ГО АРЕСТУВАТЕ И ЕКСТРАДИРАТЕ - ИМА И КАНАДСКИ ПАСПОРТ ТОЯ :)

    12:06 17.02.2026

