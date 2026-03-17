75 години от създаването на Трета авиационна база

17 Март, 2026 15:57

75 години от създаването на Трета авиационна база - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трета авиационна база в Граф Игнатиево - най-голямото и боеспособно формирование на Военновъздушните ни сили, наследник на сформирания 19-ти изтребителен авиационен полк, отбелязва 75-та годишнина от своето създаване днес, 17 март. В продължение на повече от седем десетилетия базата носи непрекъснато бойно дежурство, като до днес осигурява охраната и отбраната на въздушните граници на страната ни в интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО.

„Преди всичко искам да изразя своето уважение към всеотдайния труд и високия професионализъм на военнослужещите и цивилните служители на авиобазата, към поколенията командири, летци, инженери, техници, служители, които в продължение на десетилетия градят нейния авторитет с професионализъм, всеотдайност и вярност към воинския дълг. Вие доказвате, че небето на България се пази от хора с изключителна подготовка, силен характер и чувство за отговорност към Родината“. С тези думи министърът на отбраната Атанас Запрянов се обърна към личния състав и присъстващите на празника бивши командири на базата и ветерани.

Министър Запрянов определи Трета авиационна база като символ на приемственост между традицията и модерното развитие на българските Военновъздушни сили. Той подчерта, че наред с ежедневното носене на бойно дежурство по охрана на въздушното ни пространство от екипажите на самолетите МиГ-29 и поддържането на денонощно висока степен на готовност за реакция при евентуално нарушение на въздушния ни суверенитет, с придобиването на самолет F-16 Block 70 в базата беше поставено началото на обновяването на бойната ни авиация и на изграждането на нови способности, с които осигуряваме пълна оперативна съвместимост със съюзниците от НАТО и Европейския съюз.

„Придобиването на новия тип изтребител за нашите Военновъздушни сили е не само инвестиция в нови бойни способности. Това е инвестиция в сигурността, която позволява на обществото ни да се развива свободно, спокойно и уверено, с поглед към високите технологии, модерните иновации в сферата на отбраната, новите възможности за младото ни поколение да се обучава и развива на най-съвременно ниво“, заяви министърът на отбраната. „Вашата подготовка, професионализъм и решителност са гаранция, че небето на България е надеждно защитено всеки ден“, обърна се той към личния състав на авиобазата и пожела на всички здраве, благополучие и успехи в овладяването на новата техника.

„Вече 75 години тук, на това летище, в сърцето на България се изграждат авиационни специалисти и се носи непрекъснато бойно дежурство с различни типове самолети. Въздушният суверенитет е неотменен национален приоритет - не само конституционно, но и наше морално задължение. Всеки от нас винаги е готов да изпълни своя дълг, независимо от условията“, каза в своето приветствие към военнослужещите и цивилните служители от Трета авиационна база командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев. Той заяви, че неприкосновеността на българското небе е мисия, отстоявана твърдо и непоколебимо от пилотите, техниците, логистиците и свързочниците и благодари на личния състав за всеотдайността и професионализма.

С благодарности за готовността по всяко време, при всякакви условия и без колебание да изпълнят своя дълг се обърна към всички, които през годините са служили в авиобазата и към настоящия личен състав командирът на Трета авиационна база полковник Методи Орлов. „75 години са време, в което се сменят поколения, техника и технологии. Но има неща, които остават непроменени – честта да носиш военната униформа, отговорността да защитаваш Родината и гордостта да принадлежиш към българските Военновъздушни сили“, каза полковник Орлов и заяви, че с надежда и вяра гледа на идващото младо поколение български летци, което тепърва ще поеме щафетата в охраната на небето на България.

По време на официалното честване на 75-та годишнина на Трета авиационна база военнослужещи и цивилни служители бяха наградени за съществен принос за развитието на българската бойна авиация от министъра на отбраната и от командирите на ВВС и на авиобазата. Заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев връчи награди от името на началника на отбраната, а бивши командири на формированието получиха плакети. Присъстващите на празника имаха възможност да наблюдават полети на трите типа самолети, които са базирани в Граф Игнатиево – МиГ-29, F-16 Block 70 и L-39, както и да разгледат статичен показ на въоръжение и техника от състава на авиобазата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    3 1 Отговор
    Бог да я прости авиацията, когато имахме държава имахме авиация.

    16:02 17.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ганя Путинофила

    2 3 Отговор
    Да върнат казармата!
    Нашите путинофили са меки китки!

    Коментиран от #11

    16:04 17.03.2026

  • 4 Най накрая ще се отървем

    0 3 Отговор
    от руските летящи кюнци!

    16:05 17.03.2026

  • 5 защо

    2 1 Отговор
    "небето на България се пази от хора с изключителна подготовка, силен характер и чувство за отговорност към Родината“.

    Това за испанци, италианци, нидерландци, турци или гърци се отнася?

    16:05 17.03.2026

  • 6 смешна картина

    2 0 Отговор
    гледат в различни посоки как един връмвар се разкарва

    очаква се стегнатост и дисциплина

    16:06 17.03.2026

  • 7 Къде са дрътите русофили?

    1 2 Отговор
    Спят от 2 до 4 часа.

    16:06 17.03.2026

  • 8 0941

    5 1 Отговор
    Ако ида на пазара и си купя десетина малки дрона ще имам повече хвърчила които летят отколкото имат в армията.
    Па и генерал мога да се произведа! То у нас генерали да искаш!

    16:07 17.03.2026

  • 9 Да попитам:

    4 1 Отговор
    С какво точно се занимава този калабълък от фуражки на снимката???!!!

    Коментиран от #13

    16:07 17.03.2026

  • 10 Този коментар...

    1 0 Отговор
    Дедо Запрян (кой е той?) е хем голям, хем нас...

    Къде са 13 бр. щурмови самолети Су-25?

    В Безмер ил ги шит-нахте в осрайна?

    16:07 17.03.2026

  • 11 Навирай си ги твоите твърди

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    отзад и си запушвай устата.

    16:09 17.03.2026

  • 12 Горски

    2 2 Отговор
    Защо се налага, нали имаше просто учения?! Лъжлив дърт шизофреник! Ако беше казал истината навреме хората щяха да са подготвени. Да си заредят вода, брашно и д-р. необходими провизии. От чужди медии научаваме, че България и Румъния ни готвят за война. Тоя и оная проскубаната Надка ги чака Народен съд! Със сини цветенца и сини мечти ще се борим с грозните ръждиви съвецки ракети! Със синя демокрация и пъстра любов ще ги победим! Ще размахаме срещу тях сини лъвчета и плакати с образа на Надя и други демократични икони, и ракетите ще се засрамят и върнат обратно в Кремъл! 😊💙🌈. "На гол тумбак, чифте пищови!", казва народната мъдрост. Слушахте и изпълнявахте съветите, указанията на най-НЕбългарските НПО - Атлантически клуб и Атлантически съвет и РАЗОРЪЖИХТЕ - като БЕЗ да ВЪОРЪЖАВАТЕ и да модернизирате Българската армия - съсипахте защитата на България и българският народ! .. Коя чужда армия, ще пази чужд народ, като свой.

    16:09 17.03.2026

  • 13 Получават заплати и премии

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да попитам:":

    с парите от твоите данъци.

    16:12 17.03.2026

  • 14 мани беги

    1 0 Отговор
    една, две ракети по пистата и край с летенето на самолетите ни ... без дронове и пво сме без армия ... трябват ни и поне 200000 пехотинци - кашимерия ... без кашици, дронове и пво - нямаме армия ... танкове нямаме, но и те станаха отживелица

    16:15 17.03.2026

  • 15 Киро Шприца

    0 0 Отговор
    Хаха. Запрянка, как вървят натовските учения в небето над Иран? Като почнат терористичните актове в България къде ще се криеш?

    16:16 17.03.2026

  • 16 Питащ

    0 0 Отговор
    Ами питайте го тоя запрян памперс и напереният генерал командващ няколко самолета ,половината от ,които Съветски,а останалите нелетящи-макар и ,,златни"...КОЙ е създаде и с ЧИЯ ПОМОЩ преди 75 години тази база?
    НАТО ЛИ?
    НОВИТЕ НИ ,,БРАТЯ" И ПАРТНЬОРИ ЛИ ?

    16:22 17.03.2026

