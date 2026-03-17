75 години от създаването на Трета авиационна база

Трета авиационна база в Граф Игнатиево - най-голямото и боеспособно формирование на Военновъздушните ни сили, наследник на сформирания 19-ти изтребителен авиационен полк, отбелязва 75-та годишнина от своето създаване днес, 17 март. В продължение на повече от седем десетилетия базата носи непрекъснато бойно дежурство, като до днес осигурява охраната и отбраната на въздушните граници на страната ни в интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО.

„Преди всичко искам да изразя своето уважение към всеотдайния труд и високия професионализъм на военнослужещите и цивилните служители на авиобазата, към поколенията командири, летци, инженери, техници, служители, които в продължение на десетилетия градят нейния авторитет с професионализъм, всеотдайност и вярност към воинския дълг. Вие доказвате, че небето на България се пази от хора с изключителна подготовка, силен характер и чувство за отговорност към Родината“. С тези думи министърът на отбраната Атанас Запрянов се обърна към личния състав и присъстващите на празника бивши командири на базата и ветерани.

Министър Запрянов определи Трета авиационна база като символ на приемственост между традицията и модерното развитие на българските Военновъздушни сили. Той подчерта, че наред с ежедневното носене на бойно дежурство по охрана на въздушното ни пространство от екипажите на самолетите МиГ-29 и поддържането на денонощно висока степен на готовност за реакция при евентуално нарушение на въздушния ни суверенитет, с придобиването на самолет F-16 Block 70 в базата беше поставено началото на обновяването на бойната ни авиация и на изграждането на нови способности, с които осигуряваме пълна оперативна съвместимост със съюзниците от НАТО и Европейския съюз.

„Придобиването на новия тип изтребител за нашите Военновъздушни сили е не само инвестиция в нови бойни способности. Това е инвестиция в сигурността, която позволява на обществото ни да се развива свободно, спокойно и уверено, с поглед към високите технологии, модерните иновации в сферата на отбраната, новите възможности за младото ни поколение да се обучава и развива на най-съвременно ниво“, заяви министърът на отбраната. „Вашата подготовка, професионализъм и решителност са гаранция, че небето на България е надеждно защитено всеки ден“, обърна се той към личния състав на авиобазата и пожела на всички здраве, благополучие и успехи в овладяването на новата техника.

„Вече 75 години тук, на това летище, в сърцето на България се изграждат авиационни специалисти и се носи непрекъснато бойно дежурство с различни типове самолети. Въздушният суверенитет е неотменен национален приоритет - не само конституционно, но и наше морално задължение. Всеки от нас винаги е готов да изпълни своя дълг, независимо от условията“, каза в своето приветствие към военнослужещите и цивилните служители от Трета авиационна база командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев. Той заяви, че неприкосновеността на българското небе е мисия, отстоявана твърдо и непоколебимо от пилотите, техниците, логистиците и свързочниците и благодари на личния състав за всеотдайността и професионализма.

С благодарности за готовността по всяко време, при всякакви условия и без колебание да изпълнят своя дълг се обърна към всички, които през годините са служили в авиобазата и към настоящия личен състав командирът на Трета авиационна база полковник Методи Орлов. „75 години са време, в което се сменят поколения, техника и технологии. Но има неща, които остават непроменени – честта да носиш военната униформа, отговорността да защитаваш Родината и гордостта да принадлежиш към българските Военновъздушни сили“, каза полковник Орлов и заяви, че с надежда и вяра гледа на идващото младо поколение български летци, което тепърва ще поеме щафетата в охраната на небето на България.

По време на официалното честване на 75-та годишнина на Трета авиационна база военнослужещи и цивилни служители бяха наградени за съществен принос за развитието на българската бойна авиация от министъра на отбраната и от командирите на ВВС и на авиобазата. Заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев връчи награди от името на началника на отбраната, а бивши командири на формированието получиха плакети. Присъстващите на празника имаха възможност да наблюдават полети на трите типа самолети, които са базирани в Граф Игнатиево – МиГ-29, F-16 Block 70 и L-39, както и да разгледат статичен показ на въоръжение и техника от състава на авиобазата.