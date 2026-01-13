БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

Надрасканите евробанкноти не се възмездяват, а се задържат, поради което съветваме търговците да не приемат такива банкноти. Това каза главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков по време на редовния брифинг на Координационния център към Механизма за еврото, проведен днес в сградата на Министерския съвет в София.

Цветков обърна внимание, че съществуват две серии евробанкноти, като и двете са законно платежно средство и следва да се приемат при разплащания в пълната им номинална стойност.

По думите му, БНБ е забелязала от медийното пространство, че има достатъчно данни за надраскани евробанкноти, уточни vesti.bg.

"Искаме да обърнем внимание, съгласно регламента и изискванията на Европейската централна банка, такива банкноти, когато за нас те са умишлено повредени, не се възмездяват, те се задържат. Тоест обръщаме се към търговците, към банките, тези банкноти да не се приемат по никакъв начин или ако дойдат в БНБ, те няма да бъдат възмездени“, каза Цветков.

Той призова хората, които драскат по евробанкнотите, да проявят уважение и да пазят паричното обращение чисто.

"Нека да уважаваме банкнотата. Нека да я приемаме такава, каквато е тя, да пазим обращението чисто. Това е за всички нас“, каза главният касиер на БНБ.

Цветков подчерта, че ако надраскана банкнота бъде предявена на касите на БНБ, тя ще бъде задържана, а не възмездена.

По думите му, когато граждани или търговци се натъкнат на банкнота, за която има съмнение, че е фалшива, трябва да не я връщат в обращение, а да я предоставят на органите на реда. След като такава банкнота бъде задържана, тя се изпраща в Центъра за анализ на БНБ, където се определя дали е истинска или неистинска.