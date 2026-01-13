БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

Надрасканите евробанкноти не се възмездяват, а се задържат, поради което съветваме търговците да не приемат такива банкноти. Това каза главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков по време на редовния брифинг на Координационния център към Механизма за еврото, проведен днес в сградата на Министерския съвет в София.
Цветков обърна внимание, че съществуват две серии евробанкноти, като и двете са законно платежно средство и следва да се приемат при разплащания в пълната им номинална стойност.
По думите му, БНБ е забелязала от медийното пространство, че има достатъчно данни за надраскани евробанкноти, уточни vesti.bg.
"Искаме да обърнем внимание, съгласно регламента и изискванията на Европейската централна банка, такива банкноти, когато за нас те са умишлено повредени, не се възмездяват, те се задържат. Тоест обръщаме се към търговците, към банките, тези банкноти да не се приемат по никакъв начин или ако дойдат в БНБ, те няма да бъдат възмездени“, каза Цветков.
Той призова хората, които драскат по евробанкнотите, да проявят уважение и да пазят паричното обращение чисто.
"Нека да уважаваме банкнотата. Нека да я приемаме такава, каквато е тя, да пазим обращението чисто. Това е за всички нас“, каза главният касиер на БНБ.
Цветков подчерта, че ако надраскана банкнота бъде предявена на касите на БНБ, тя ще бъде задържана, а не възмездена.
По думите му, когато граждани или търговци се натъкнат на банкнота, за която има съмнение, че е фалшива, трябва да не я връщат в обращение, а да я предоставят на органите на реда. След като такава банкнота бъде задържана, тя се изпраща в Центъра за анализ на БНБ, където се определя дали е истинска или неистинска.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #4, #6
14:15 13.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #19
14:17 13.01.2026
3 честен ционист
14:17 13.01.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Трол":Парите не миришат.
14:18 13.01.2026
5 Последния Софиянец
14:18 13.01.2026
6 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #1 от "Трол":А АКО БАНКАТА ИЛИ БАНКОМАТ ТИ ДАДЕ НАДРАСКАНА БАНКНОТА КАКВО ПРАИМЕ ..ЧУПИМ БАНКОМАТА ИЛИ НАБИВАМЕ КАСИЕРА НА БАНКАТА ????КАК ЩЕ Я ВЪРНЕШ НА БАНКОМАТА БЕ СМОТЛ ЗАГУБЕНН
Коментиран от #7
14:19 13.01.2026
7 честен ционист
До коментар #6 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":Банкоматите имат функцията и за депозиране на банкноти.
Коментиран от #12
14:20 13.01.2026
8 главният касиер
а що левовете надраскани и скъсани ги приемахте
14:20 13.01.2026
9 демек търговеца да пие студена вода
14:22 13.01.2026
10 Мюмюн
14:23 13.01.2026
11 ?????
Повредените банкноти се заменят, а не се изземват.
Коцето да не се офлянква, а да подава сигнал за незаконно отнемане на пари от гражданите.
14:24 13.01.2026
12 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #7 от "честен ционист":МНОГО СИ УМЕН БЕ ????БАНКОМАТА ПРОВЕРЯВА САМО ДЕПОЗИРАНИТЕ БАНКНОТИ НО НЕ ТЕЗИ КОИТО ДАВА ...НЯМА КАК ДА Я ДЕПОЗИРАШ БЕ НЕЩ@СТНИКО
Коментиран от #21
14:24 13.01.2026
13 И като
14:24 13.01.2026
14 Въпросче
14:25 13.01.2026
15 Нямате право
14:26 13.01.2026
16 Тома
14:26 13.01.2026
17 ИВАН
14:28 13.01.2026
18 Ето ви още един начин за
14:28 13.01.2026
19 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Повредените БЪЛГАРСКИ банкноти се заменят по закон. Сега тези банкноти не са наши. Така че, вече почваме да духаме супата от всякъде - здраво.
Коментиран от #28
14:31 13.01.2026
20 Боби
14:31 13.01.2026
21 честен ционист
До коментар #12 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":Банкоматът проверява цялостта на банкнотата, осигурителната нишка, и холограмата. Може да си я боядисал и у розов цвят и пак ще ти я прибере.
14:32 13.01.2026
22 Да, ама НЕ
Коментиран от #25
14:32 13.01.2026
23 колеги
14:32 13.01.2026
25 глупости
До коментар #22 от "Да, ама НЕ":Касиерка да, но не в банката.
14:33 13.01.2026
26 Георгиев
Коментиран от #32
14:34 13.01.2026
27 НАДРАСКАНА ЗАГРАБЕНА Е
14:36 13.01.2026
28 Хм мм
До коментар #19 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":И евро заменят. Ако без да искате сте ги изпрали или скъсали, стига повече от 50% от банкнотата да е налична. Аз смених 5 евро и 20 лв, нямаше проблем, но точно сега има големи опашки.
14:37 13.01.2026
29 Костадин съм
14:38 13.01.2026
30 А защо
14:38 13.01.2026
31 Станивойн
14:39 13.01.2026
32 Годжи Бери
До коментар #26 от "Георгиев":Сега сменят скъсани банкноти, иди в БНБ и ще се убедиш.
14:39 13.01.2026