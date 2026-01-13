Новини
БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

13 Януари, 2026

Ако надраскана банкнота бъде предявена на касите на БНБ, тя ще бъде задържана, а не възмездена

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Надрасканите евробанкноти не се възмездяват, а се задържат, поради което съветваме търговците да не приемат такива банкноти. Това каза главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков по време на редовния брифинг на Координационния център към Механизма за еврото, проведен днес в сградата на Министерския съвет в София.

Цветков обърна внимание, че съществуват две серии евробанкноти, като и двете са законно платежно средство и следва да се приемат при разплащания в пълната им номинална стойност.

По думите му, БНБ е забелязала от медийното пространство, че има достатъчно данни за надраскани евробанкноти, уточни vesti.bg.

"Искаме да обърнем внимание, съгласно регламента и изискванията на Европейската централна банка, такива банкноти, когато за нас те са умишлено повредени, не се възмездяват, те се задържат. Тоест обръщаме се към търговците, към банките, тези банкноти да не се приемат по никакъв начин или ако дойдат в БНБ, те няма да бъдат възмездени“, каза Цветков.

Той призова хората, които драскат по евробанкнотите, да проявят уважение и да пазят паричното обращение чисто.

"Нека да уважаваме банкнотата. Нека да я приемаме такава, каквато е тя, да пазим обращението чисто. Това е за всички нас“, каза главният касиер на БНБ.

Цветков подчерта, че ако надраскана банкнота бъде предявена на касите на БНБ, тя ще бъде задържана, а не възмездена.

По думите му, когато граждани или търговци се натъкнат на банкнота, за която има съмнение, че е фалшива, трябва да не я връщат в обращение, а да я предоставят на органите на реда. След като такава банкнота бъде задържана, тя се изпраща в Центъра за анализ на БНБ, където се определя дали е истинска или неистинска.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    14 2 Отговор
    Ако са използвани като тоалетна хартия, възмездяват ли се?

    Коментиран от #4, #6

    14:15 13.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    25 1 Отговор
    Повредените банкноти се заменят по закон.

    Коментиран от #19

    14:17 13.01.2026

  • 3 честен ционист

    18 3 Отговор
    БНБ е нелигитимно. Може само да си остане с добрите пожелания.

    14:17 13.01.2026

  • 4 честен ционист

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Парите не миришат.

    14:18 13.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Нямат право да ми взимат парите.Това е кражба.

    14:18 13.01.2026

  • 6 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    А АКО БАНКАТА ИЛИ БАНКОМАТ ТИ ДАДЕ НАДРАСКАНА БАНКНОТА КАКВО ПРАИМЕ ..ЧУПИМ БАНКОМАТА ИЛИ НАБИВАМЕ КАСИЕРА НА БАНКАТА ????КАК ЩЕ Я ВЪРНЕШ НА БАНКОМАТА БЕ СМОТЛ ЗАГУБЕНН

    Коментиран от #7

    14:19 13.01.2026

  • 7 честен ционист

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    Банкоматите имат функцията и за депозиране на банкноти.

    Коментиран от #12

    14:20 13.01.2026

  • 8 главният касиер

    17 1 Отговор
    с големи бузи

    а що левовете надраскани и скъсани ги приемахте

    14:20 13.01.2026

  • 9 демек търговеца да пие студена вода

    12 1 Отговор
    анализ на БНБ, където се определя дали е истинска или неистинска.

    14:22 13.01.2026

  • 10 Мюмюн

    10 1 Отговор
    да, проблемът не е наш. оправяйте се. и междуличностната война започна

    14:23 13.01.2026

  • 11 ?????

    15 1 Отговор
    Явно явлението става голямо по размер и тия се н----ха.
    Повредените банкноти се заменят, а не се изземват.
    Коцето да не се офлянква, а да подава сигнал за незаконно отнемане на пари от гражданите.

    14:24 13.01.2026

  • 12 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    МНОГО СИ УМЕН БЕ ????БАНКОМАТА ПРОВЕРЯВА САМО ДЕПОЗИРАНИТЕ БАНКНОТИ НО НЕ ТЕЗИ КОИТО ДАВА ...НЯМА КАК ДА Я ДЕПОЗИРАШ БЕ НЕЩ@СТНИКО

    Коментиран от #21

    14:24 13.01.2026

  • 13 И като

    7 0 Отговор
    ...ти я върнат, изплатят в пачка, пастал и нее видяно от клиента, значи губиш и тия дето са собственици и имат задължение за подмяна на банкноти отказват да поемат отговорност...Все едно кабелната да ми откаже да ми подмени кабела, сплитер, защото не съм ги опазил....нали ще ги изхвърля и смяна с друг

    14:24 13.01.2026

  • 14 Въпросче

    10 2 Отговор
    А ако надписът е "Слава на Четвъртия райх ЕС!", ще се плащат ли двойно?

    14:25 13.01.2026

  • 15 Нямате право

    13 1 Отговор
    Повредените банкноти по закон се заменят. Нови правила ли си измисляте.

    14:26 13.01.2026

  • 16 Тома

    5 1 Отговор
    Един в клозета- има ли някой да ми развали 50 евро на дребно

    14:26 13.01.2026

  • 17 ИВАН

    9 3 Отговор
    Аха, значи всеки трябва да стои на касите и да гледа какво му връщат ... нарочно затрудняват хората за да се ориентират към цифровите пари, гадост.

    14:28 13.01.2026

  • 18 Ето ви още един начин за

    7 2 Отговор
    постигане на целта с премахването на кеша и пълната цифрова зависимост от ЕЦБ и ЕК към ЕС.

    14:28 13.01.2026

  • 19 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Повредените БЪЛГАРСКИ банкноти се заменят по закон. Сега тези банкноти не са наши. Така че, вече почваме да духаме супата от всякъде - здраво.

    Коментиран от #28

    14:31 13.01.2026

  • 20 Боби

    0 5 Отговор
    Бай Ганя едни нещо не създал през живота си, иначе драска 🤣

    14:31 13.01.2026

  • 21 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    Банкоматът проверява цялостта на банкнотата, осигурителната нишка, и холограмата. Може да си я боядисал и у розов цвят и пак ще ти я прибере.

    14:32 13.01.2026

  • 22 Да, ама НЕ

    4 1 Отговор
    А какво правим като ги надраскат в самата банка? Всички сме виждали пари на които са надписани цифри от рода на "200", "1000". Някоя касиерка си ги е броила и надписвала.

    Коментиран от #25

    14:32 13.01.2026

  • 23 колеги

    0 2 Отговор
    Какво стана с онзи БЪЛГАРИН, отказал магазина му да работи с Евро? Фалира ли, или ще се кандидатира за депутад?

    14:32 13.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Да, ама НЕ":

    Касиерка да, но не в банката.

    14:33 13.01.2026

  • 26 Георгиев

    4 0 Отговор
    Това за пръв път! СМЕХОРИИ! Теглиш от банкомат, получаваш надраскана банкнота и пиеш една супена война. Имал съм случай със случайно скъсаме на ДМ. Възмездяване имаше 1:1 в ДБ и с определена глоба/такса в БНБ. А сега, не мога да повярвам.

    Коментиран от #32

    14:34 13.01.2026

  • 27 НАДРАСКАНА ЗАГРАБЕНА Е

    0 0 Отговор
    ДЪРЖАВАТА НИ. ПРИМЕР ЕДИН. ВСИЧКИ БЛАГА АВОАРИ И СЛУЖБИ СА ЗАЧЕРКНАТИ ПОД КОНТРОЛ СА. ДЪРЖАВАТА НИ СЛАБА И БЕЗ ЗАЩИТНА. ВЧЕРА ПИСАХ НАПРАВЕТЕ АРМИЯ КАКТО ПРЕЗ 60-80 ДЕСЕТТЕ ГОДИНИ СИЛНА И ОБУЧИТЕЛНА. ПРИМЕР ХЪРВАТСКА ЩЕ ГО ПРАВИ. А НЯКОИ МИ СЕ ПОДИГРАВАХА НА ПИСАНИЕТО. СИЛНА АРМИЯ МЛАДИТЕ ТАМ НА ОБУЧЕНИЕ. И ВСЕ КОГА ТРЕБЕ ЩЕ СЕ НАМЕРИ НЯКОЙ ДА Я ПОЛЗВА ЗА ДОБРИ ДЕЛА ЗА НАРОДА.

    14:36 13.01.2026

  • 28 Хм мм

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    И евро заменят. Ако без да искате сте ги изпрали или скъсали, стига повече от 50% от банкнотата да е налична. Аз смених 5 евро и 20 лв, нямаше проблем, но точно сега има големи опашки.

    14:37 13.01.2026

  • 29 Костадин съм

    0 0 Отговор
    Ребята, донесете евробанкноти на площада да ги изгорим и да кажем НЕ на Еврото!

    14:38 13.01.2026

  • 30 А защо

    2 0 Отговор
    Не късаш надрасканото и ПАК в бнб 🙈😂😂😂

    14:38 13.01.2026

  • 31 Станивойн

    0 0 Отговор
    Върнаха ми една евро банкнота на която е написано с химикалка - "ку за еврото" - това мисли народа, това пише!

    14:39 13.01.2026

  • 32 Годжи Бери

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Георгиев":

    Сега сменят скъсани банкноти, иди в БНБ и ще се убедиш.

    14:39 13.01.2026

