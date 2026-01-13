Новини
България »
Разследват смъртта на седемте лешояда край Котел

Разследват смъртта на седемте лешояда край Котел

13 Януари, 2026 16:20, обновена 15 Януари, 2026 04:39 1 917 31

  • лешояди-
  • котел

Убитите птици са застрашен вид и еколозите от близо 30 години правят опити да върнат вида в дивата природа

Разследват смъртта на седемте лешояда край Котел - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Шест черни лешояда и един белоглав са жертвите до снощи на отровна примка, заложена от неизвестен извършител в землището на село Тича в Котленския балкан.

Убитите птици са застрашен вид и еколозите от близо 30 години правят опити да върнат вида в дивата природа. По случая се води разследване, но еколози коментираха, че в България няма нито един случай на повдигнато обвинение или на осъден за отравяне на диви животни или птици. Три от убитите от отровата птици са дарени на страната ни от Испания за целите на завръщането на вида в българската дива природа. Предполага се, че отровата е използвана за примамка на чакали и вълци от местни животновъди.

Според еколозите отравяне и незаконен отстрел на диви животни се прави в цяла Европа, но - за разлика от тук, разследващите там винаги успяват да достигнат до извършителите.

Ивелин Иванов, "Зелени Балкани": "Разликите между другите места и България е, че там отровителите лежат в затвора, а тук в България няма нито един случай, в който да се е стигнало до повдигане на обвинение на заподозрян човек."

Случаят в землището на село Тича е втори за четири години.

Ивелин Иванов, "Зелени Балкани": "Разликата от предния път от преди четири години е, че този път е край друга ферма на един и същ собственик."

И използваната отрова е друга - тя действа бавно, а маркираните с GPS птици не умират веднага до примамката, което забавя еколозите да предотвратят смъртта на повече лешояди.

Ивелин Иванов, "Зелени Балкани": "Т.е. птиците са яли от примамката три четири дни и умират последователно 3 - 4 - 5 дни след това. И не умират на мястото на престъплението, на примамката, а умират на километри от там. Обикновено край гнездата си или на местата, където нощуват."

Такъв е случаят с последната намерена край гнездото им двойка черни лешояди.

Емилиян Стойнов, Фонд за дивата флора и фауна: "Даже две двойки всъщност. Едната двойка я намерихме първо преди два дни, а сега, вчера се намери и втората двойка. Новосформирани двойки, на които се разчиташе, че ще увеличат популацията."

Еколозите не изключват да бъдат намерени още мъртви птици, които са без проследяващи устройства. Но се надяват да не бъде убита цялата локална популация в Котленския балкан заради частни интереси и чувство за безнаказаност.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Туй нищо не е

    36 2 Отговор
    А в София какви лешояди се разхождат, и никой не ги трови..

    Коментиран от #22

    16:22 13.01.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    16 28 Отговор
    Жалко за птиците, те са полезни, а и красиви като ги гледаш как се реят.
    Въпроса ми е обаче да споделят опит за тровенето, че да се оправим с кучетата - явно има ноу-хау :D :D :D

    Коментиран от #5, #12

    16:24 13.01.2026

  • 3 Абдул от Кабул

    4 21 Отговор
    Гответе ги с кисело зеле.

    16:25 13.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 к,ва я мислихме, тя к,ва тана...

    28 3 Отговор
    Все още нормална практика на горските стопанства в България да залагат трупове на мъртви животни, напоени с отрова, уж за да троват само вредни хищници. Да ама не, както казваше Петко Бочаров. Животинския труп изгнива, но не и отровата в него, която се пропива в почвата. После незапознати хора берат ядливи гъби от същото място, а гъбата е първично растение абсорбиращо всичко от почвата и стават невинни жертви на горските стопанства.

    Коментиран от #8

    16:35 13.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абдул от Кабул

    2 18 Отговор

    До коментар #6 от "к,ва я мислихме, тя к,ва тана...":

    А защо да не са просто умрели от студ? Тези животни обикалят из Сахара.

    16:44 13.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Емигрант

    36 2 Отговор
    За българският пещерняк това е нормално, цивилизацията му е чужда ! Спомням си навремето Н.Сираков уби благороден елен и НИЩО, нали е ФУТБОЛИСТ, той и такива като него са над законът, те са " заслужили" българи, както и българските ПОЛИТИЦИ, каквито и "ЗУЛУМИ" да извършат за тях все още няма написани закони ! България е държавата на ужасът и беззаконието, държавата на тикви и свини !

    Коментиран от #15

    16:47 13.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ти от сношение между

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    хомосапиенс ли си създаден или между Дарвинови предполагаеми ?

    16:50 13.01.2026

  • 14 недопустимо и нехуманно

    11 13 Отговор
    Но......съвсем нормално за анонимните злодеи, които се множат. И защо подобни престъпления остават неразкрити и почти без отзвук в общественото пространство. Голямо мълчание.
    Ако беше откровено някое куче, щеше да има протести, арести, крясъци и вой до небесата.
    Ще добавя, че кучетата превзеха България. Където и да погледнеш - хора с кучета. В апартаментите - кучета. В парковете - кучета. И наред с тях разпространители на техните права. Днес човекът в България има по-малко права от тези на кучетата.. Търпим неудобството, мръсотията, непоносимата смрад понякога, защото ако се реагира, веднага се намират гневни хора, които бързо се обединяват и тръгват като на война.

    Коментиран от #16

    16:50 13.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Отговор

    20 1 Отговор
    В Котел почти няма останали бели хора. Там върлува електорат, който не дава пет пари за екологични програми и опазване на биоразнообразието.

    Коментиран от #21

    17:16 13.01.2026

  • 20 Хахо

    11 1 Отговор
    След поскъпването на местните данъци с 50 процента в района нормални хора не останаха, освен лешоядите на държавна служба.

    17:20 13.01.2026

  • 21 Сила

    12 1 Отговор

    До коментар #19 от "Отговор":

    И там ли бе !!!? Винаги съм свързвал Котел с Възраждането и българщината , с националните ни традиции и обичаи .....Ти направо ме шашна с тази информация ....!?!

    Коментиран от #25, #29

    17:23 13.01.2026

  • 22 Да Не

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Туй нищо не е":

    Точно!!!

    18:26 13.01.2026

  • 23 Наместо лебеди, синигери, орли,

    0 7 Отговор
    Жерави, само лешояди. Те ядат мърша . Трупове. Сами са се отровили. Изчезнали мигранти, стари хора, болни животни с син език, животински болести, трахинолоза, мърша от трупове на свине , болни диви птици. Гарги.

    18:26 13.01.2026

  • 24 бай Митко

    4 0 Отговор
    Петко Славейков: „Не сме народ, не сме народ, а мърша!“

    18:32 13.01.2026

  • 25 бай Митко

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сила":

    Не се шашкай ...! Циганите и циганизацията ни налазват безпощадно и до къде ще я докараме не ми се мисли!

    18:40 13.01.2026

  • 26 Котелският лешояд яде отровени мишки

    0 3 Отговор
    мишата отрова е силна . Една мишка да изяде и не могат да го спасят. Логика. Няма у нас хора дето да убиват защитени. За какво са им . Има много евтини пернати. Да въдят.

    18:41 13.01.2026

  • 27 6 са се отровили

    0 0 Отговор
    Или 7 .

    19:13 13.01.2026

  • 28 Само

    1 0 Отговор
    един лешояд може да има и това е този, който шъ лапне Гренландия. Другите лешояди да изчезват.

    19:55 13.01.2026

  • 29 Наката

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сила":

    В Котел и района ходил ли си скоро? Само команчи!

    Коментиран от #31

    20:03 13.01.2026

  • 30 дядо поп

    1 0 Отговор
    Яли са украинска леш.

    20:06 13.01.2026

  • 31 и само там ли

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Наката":

    Де що има по-малък град, или по-занемарено селце, са станали като тяхна собственост.
    Най-много съжалявам за някои малки селца с красива природа, до които не можеш да се доближиш.
    Не че в градовете ги няма, но някак са по-интегрирани, разпръснати, обучават се, работят. Вече има много с висше образование, говорят правилно.
    А държавата ни - тя е в тяхна услуга. Дава им помощи, инвалидни пенсии, лекува ги безплатно и те направо се роят.

    23:21 13.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове