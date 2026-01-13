Разследват смъртта на седемте лешояда край Котел

Шест черни лешояда и един белоглав са жертвите до снощи на отровна примка, заложена от неизвестен извършител в землището на село Тича в Котленския балкан.
Убитите птици са застрашен вид и еколозите от близо 30 години правят опити да върнат вида в дивата природа. По случая се води разследване, но еколози коментираха, че в България няма нито един случай на повдигнато обвинение или на осъден за отравяне на диви животни или птици. Три от убитите от отровата птици са дарени на страната ни от Испания за целите на завръщането на вида в българската дива природа. Предполага се, че отровата е използвана за примамка на чакали и вълци от местни животновъди.
Според еколозите отравяне и незаконен отстрел на диви животни се прави в цяла Европа, но - за разлика от тук, разследващите там винаги успяват да достигнат до извършителите.
Ивелин Иванов, "Зелени Балкани": "Разликите между другите места и България е, че там отровителите лежат в затвора, а тук в България няма нито един случай, в който да се е стигнало до повдигане на обвинение на заподозрян човек."
Случаят в землището на село Тича е втори за четири години.
Ивелин Иванов, "Зелени Балкани": "Разликата от предния път от преди четири години е, че този път е край друга ферма на един и същ собственик."
И използваната отрова е друга - тя действа бавно, а маркираните с GPS птици не умират веднага до примамката, което забавя еколозите да предотвратят смъртта на повече лешояди.
Ивелин Иванов, "Зелени Балкани": "Т.е. птиците са яли от примамката три четири дни и умират последователно 3 - 4 - 5 дни след това. И не умират на мястото на престъплението, на примамката, а умират на километри от там. Обикновено край гнездата си или на местата, където нощуват."
Такъв е случаят с последната намерена край гнездото им двойка черни лешояди.
Емилиян Стойнов, Фонд за дивата флора и фауна: "Даже две двойки всъщност. Едната двойка я намерихме първо преди два дни, а сега, вчера се намери и втората двойка. Новосформирани двойки, на които се разчиташе, че ще увеличат популацията."
Еколозите не изключват да бъдат намерени още мъртви птици, които са без проследяващи устройства. Но се надяват да не бъде убита цялата локална популация в Котленския балкан заради частни интереси и чувство за безнаказаност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Туй нищо не е
Коментиран от #22
16:22 13.01.2026
2 ДрайвингПлежър
Въпроса ми е обаче да споделят опит за тровенето, че да се оправим с кучетата - явно има ноу-хау :D :D :D
Коментиран от #5, #12
16:24 13.01.2026
3 Абдул от Кабул
16:25 13.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 к,ва я мислихме, тя к,ва тана...
Коментиран от #8
16:35 13.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абдул от Кабул
До коментар #6 от "к,ва я мислихме, тя к,ва тана...":А защо да не са просто умрели от студ? Тези животни обикалят из Сахара.
16:44 13.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Емигрант
Коментиран от #15
16:47 13.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ти от сношение между
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":хомосапиенс ли си създаден или между Дарвинови предполагаеми ?
16:50 13.01.2026
14 недопустимо и нехуманно
Ако беше откровено някое куче, щеше да има протести, арести, крясъци и вой до небесата.
Ще добавя, че кучетата превзеха България. Където и да погледнеш - хора с кучета. В апартаментите - кучета. В парковете - кучета. И наред с тях разпространители на техните права. Днес човекът в България има по-малко права от тези на кучетата.. Търпим неудобството, мръсотията, непоносимата смрад понякога, защото ако се реагира, веднага се намират гневни хора, които бързо се обединяват и тръгват като на война.
Коментиран от #16
16:50 13.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Отговор
Коментиран от #21
17:16 13.01.2026
20 Хахо
17:20 13.01.2026
21 Сила
До коментар #19 от "Отговор":И там ли бе !!!? Винаги съм свързвал Котел с Възраждането и българщината , с националните ни традиции и обичаи .....Ти направо ме шашна с тази информация ....!?!
Коментиран от #25, #29
17:23 13.01.2026
22 Да Не
До коментар #1 от "Туй нищо не е":Точно!!!
18:26 13.01.2026
23 Наместо лебеди, синигери, орли,
18:26 13.01.2026
24 бай Митко
18:32 13.01.2026
25 бай Митко
До коментар #21 от "Сила":Не се шашкай ...! Циганите и циганизацията ни налазват безпощадно и до къде ще я докараме не ми се мисли!
18:40 13.01.2026
26 Котелският лешояд яде отровени мишки
18:41 13.01.2026
27 6 са се отровили
19:13 13.01.2026
28 Само
19:55 13.01.2026
29 Наката
До коментар #21 от "Сила":В Котел и района ходил ли си скоро? Само команчи!
Коментиран от #31
20:03 13.01.2026
30 дядо поп
20:06 13.01.2026
31 и само там ли
До коментар #29 от "Наката":Де що има по-малък град, или по-занемарено селце, са станали като тяхна собственост.
Най-много съжалявам за някои малки селца с красива природа, до които не можеш да се доближиш.
Не че в градовете ги няма, но някак са по-интегрирани, разпръснати, обучават се, работят. Вече има много с висше образование, говорят правилно.
А държавата ни - тя е в тяхна услуга. Дава им помощи, инвалидни пенсии, лекува ги безплатно и те направо се роят.
23:21 13.01.2026