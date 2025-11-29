Новини
Започна подхранване на лешояди и орли в природен парк "Българка"

Започна подхранване на лешояди и орли в природен парк "Българка"

29 Ноември, 2025

Вниманието е насочено към популациите от кръстат орел, известен още като "царски", черни, белоглави и египетски лешояди

Започна подхранване на лешояди и орли в природен парк "Българка" - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Природен парк "Българка" е един от трите парка у нас, които започнаха подхранване на лешоядите и орлите, за да подпомогнат оцеляването на видовете. Подобряването на природозащитното състояние на птиците е сред приоритетите за екологичната мрежа НАТУРА 2000, съобщава БНР.

Чрез осигуряване на храна за птиците да се гарантира устойчивост на видовете с намаляваща или дори изчезваща популация. Това е целта на проекта, финансиран по Програма "Околна среда" 2021-2027 г.

Вниманието е насочено към популациите от кръстат орел, известен още като "царски", черни, белоглави и египетски лешояди в природните паркове "Врачански Балкан", "Сините камъни" и "Българка".

Птиците се подхранват на изградени за целта площадки като основният ресурс на мършоядните идва от ферми за отглеждане на животни. Инцидентно има възможност и за изнасяне на намерени в природата мъртви диви животни. Чрез минимизиране на безпокойството на птиците и намалявайки рисковете от отравяне, се разчита, че ще бъде подпомогнато тяхното възпроизвеждане.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гражданин

    1 0 Отговор
    А 240 лешояда се подхранват всеки ден от народа като го крадат и лъжат !!

    18:17 29.11.2025

  • 2 Всеки

    0 1 Отговор
    Женен мъж подхранва лешояди.

    18:19 29.11.2025

  • 3 Факт

    0 0 Отговор
    Планината е разорана и изровена. Какво спокойствие?

    18:30 29.11.2025

