Двама младежи загинаха в катастрофа край Котел

Двама младежи са загинали в катастрофа край Котел. Пътният инцидент се е случил 20 минути след 02,00 часа на километър 45 по второкласния път в посока от село Градец.

Лек автомобил Ауди А3, управляван от водач на 18 години от град Котел, губи управление и катастрофира извън пътното платно. В автомобила са пътували водачът и трима пътници. Загинали са возещите се на задната седалка.

При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години. Младият шофьор и 18-годишен са откарани в болницата в Сливен. От Областната дирекция на полицията съобщиха, че на водача са взети кръвни проби за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.