Двама младежи загинаха в катастрофа край Котел

Двама младежи са загинали в катастрофа край Котел. Пътният инцидент се е случил 20 минути след 02,00 часа на километър 45 по второкласния път в посока от село Градец.
Лек автомобил Ауди А3, управляван от водач на 18 години от град Котел, губи управление и катастрофира извън пътното платно. В автомобила са пътували водачът и трима пътници. Загинали са возещите се на задната седалка.
При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години. Младият шофьор и 18-годишен са откарани в болницата в Сливен. От Областната дирекция на полицията съобщиха, че на водача са взети кръвни проби за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъъъ
10:48 27.08.2025
2 4444
Коментиран от #4, #13, #34
10:51 27.08.2025
3 Програмиста
Коментиран от #37, #40
10:52 27.08.2025
4 Ъхъъъъъъ
До коментар #2 от "4444":Залагам на БъМъВъ
10:52 27.08.2025
5 Баба Яга
10:52 27.08.2025
6 късно нощем къде са карали
10:55 27.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 665
Коментиран от #9
10:57 27.08.2025
9 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "665":И в околностите няма.
11:00 27.08.2025
10 Зеления
Коментиран от #14
11:00 27.08.2025
11 таксиджия 🚖
11:02 27.08.2025
12 МИРО
Коментиран от #26
11:03 27.08.2025
13 таксиджия 🚖
До коментар #2 от "4444":Ауди А3 е колата. В друг новинарски сайт са написали.
Коментиран от #35
11:03 27.08.2025
14 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "Зеления":Аз написах кой е бил в колата, но го изтриха.
Коментиран от #20
11:05 27.08.2025
15 Иначе пърди гърнето
Коментиран от #27
11:05 27.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Българин
11:06 27.08.2025
18 Учител
11:06 27.08.2025
19 Юрист
Коментиран от #22
11:07 27.08.2025
20 Зеления
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Цензура му казват. Ботовете не спят, защото модераторите не могат да смогнат на евротолерантност. Така ни дресираха от Брюксел, че ме е страх да си помисля какво ще бъде в България след още 35 години. Ако въобще я има на картата на Европа. Но пък населението между Петолъчката и Омуртаг вече си има държава. Няма лошо, нали?
Коментиран от #21
11:07 27.08.2025
21 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "Зеления":На идея си нямаш какво е в Северозапада, Видин, Монтана, Враца. Там от 20г. хора няма. Само екзотични животински видове.
Коментиран от #23, #36
11:11 27.08.2025
22 Данко Харсъзина
До коментар #19 от "Юрист":За да го храниш и издържаш цял живот. По официални данни издръжката на един затворник месечно струва 4500лв. По добре си го прибери и си го гледай в къщи.
11:13 27.08.2025
23 665
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":Пътувам много , провинцията с малки изключения е напълно изпусната. Българите живеят в градски анклави с глави зарити в пясъка. Но и това ще свърши. Една лека криза и да няма пари за помощи и глей какво става.
11:14 27.08.2025
24 ДрайвингПлежър
Другото е бошлаф работа - мрете си като ви е толкова акъла!
11:15 27.08.2025
25 Две погребения
11:17 27.08.2025
26 Овча главо
До коментар #12 от "МИРО":Млък, бе!
11:19 27.08.2025
27 Хеми значи бензин
До коментар #15 от "Иначе пърди гърнето":Най смешно е когато застана до 4, 6 цилиндров пръдялник и чуя как подава газ и звука идва от грънето а не от двг и ме напушва смях.
11:23 27.08.2025
28 той
11:24 27.08.2025
29 665
11:25 27.08.2025
30 БАЕ
Коментиран от #38
11:25 27.08.2025
31 Закони
Коментиран от #32
11:25 27.08.2025
32 Азраел
До коментар #31 от "Закони":Ще карат без книжки, не е това решението.
11:28 27.08.2025
33 Какво става Българи...?!
11:30 27.08.2025
34 Че то си пише?!
До коментар #2 от "4444":Ама няма кой да чете!
Всъщност,може и да не можеш да четеш и затова питаш...
11:32 27.08.2025
35 И тук!
До коментар #13 от "таксиджия 🚖":Го пише!
Ама явно е неграмотно момчето и пита...?!
11:33 27.08.2025
36 Абе бате
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":В цирка животните дресират, нека са команчи ,дрессировчик е нужен.....ДРЕСИРОВЧИК.
11:41 27.08.2025
37 Абе не е задължително
До коментар #3 от "Програмиста":120+. И с 80 може да се принесе у вечните ловни поля с 30 год. каляска. Пълно е с некадърници, които нямат ама абсолютно никаква работа да припарват до шофьорско място, а пък слепите нощем са през МПС! Без значение от категорията му. Да се чуди човек как си причиняват безумният стрес, след като са слепи като бухалите денем?!
11:42 27.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 БПФ
11:50 27.08.2025
40 Карлос Друсар
До коментар #3 от "Програмиста":MAHГАЛЪТ, който се вряза в автобус в София, да не би да беше сам на пътя...
12:10 27.08.2025