Новини
България »
Двама младежи загинаха в катастрофа край Котел

27 Август, 2025 10:45 1 806 40

  • котел-
  • младежи-
  • градец

Двама 18-годишни са в болницата в Сливен

Двама младежи загинаха в катастрофа край Котел - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама младежи са загинали в катастрофа край Котел. Пътният инцидент се е случил 20 минути след 02,00 часа на километър 45 по второкласния път в посока от село Градец.

Лек автомобил Ауди А3, управляван от водач на 18 години от град Котел, губи управление и катастрофира извън пътното платно. В автомобила са пътували водачът и трима пътници. Загинали са возещите се на задната седалка.

При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години. Младият шофьор и 18-годишен са откарани в болницата в Сливен. От Областната дирекция на полицията съобщиха, че на водача са взети кръвни проби за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
  • 1 Ъхъъъъъъ

    45 0 Отговор
    Най вероятно нито шофьора нито пътниците са можели да четат и пишат.

    10:48 27.08.2025

  • 2 4444

    36 1 Отговор
    Да се обзаложим ли, че са от команчите, с Бенве, Алуди или МерКендес.

    Коментиран от #4, #13, #34

    10:51 27.08.2025

  • 3 Програмиста

    32 1 Отговор
    Идиотията продължава - 2 часа послед нощ в Котел , тоест сам на пътя , губи управлението - разбирай карал е със 120+ и се убива- страхотна родна картинка.

    Коментиран от #37, #40

    10:52 27.08.2025

  • 4 Ъхъъъъъъ

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "4444":

    Залагам на БъМъВъ

    10:52 27.08.2025

  • 5 Баба Яга

    23 0 Отговор
    Поредното доказателство, че на гюмнишари не трябва да се дават шофьорски книжки, бащичковците им не трябва да ги глезат с колички, защото изтърсаците им са още с малко и объркано сиво вещество, плюс дрога и водки.

    10:52 27.08.2025

  • 6 късно нощем къде са карали

    10 1 Отговор
    на 18 колко им е акъла . ще ги излекуват . малкия дявол .

    10:55 27.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 665

    30 0 Отговор
    В Котел бели хора вече няма.

    Коментиран от #9

    10:57 27.08.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    26 1 Отговор

    До коментар #8 от "665":

    И в околностите няма.

    11:00 27.08.2025

  • 10 Зеления

    27 0 Отговор
    От Петолъчката до Омуртаг бяло население няма. Почти съм сигурен кой е бил в колата.

    Коментиран от #14

    11:00 27.08.2025

  • 11 таксиджия 🚖

    18 0 Отговор
    Жалко за момичето. На тези години това ги възбужда - бързи и яростни, побои, пиене, шмъркане

    11:02 27.08.2025

  • 12 МИРО

    3 12 Отговор
    ТОЧНО РАДЕВ ДОНЕСЕ ПОСЕВМЕСТНИТЕ КАТАСТРОФИ В БЪЛГАРИЯ И ОТ АМЕРИКА !!! Не става и за ПРЕЗИДЕНТ!!!

    Коментиран от #26

    11:03 27.08.2025

  • 13 таксиджия 🚖

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "4444":

    Ауди А3 е колата. В друг новинарски сайт са написали.

    Коментиран от #35

    11:03 27.08.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Зеления":

    Аз написах кой е бил в колата, но го изтриха.

    Коментиран от #20

    11:05 27.08.2025

  • 15 Иначе пърди гърнето

    5 0 Отговор
    Много дълга ваканция и ето го резултата. Нека училището почва от 10ч. та да се наспят.

    Коментиран от #27

    11:05 27.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българин

    6 0 Отговор
    А ТАКА ВЕЕЕ САМО ТАКИВА НОВИНИ ИСКАМ! ПОВЕЧЕ ТАКИВА МОЛЯ! 🥰😍🤩😍😍

    11:06 27.08.2025

  • 18 Учител

    6 2 Отговор
    Колкото повече умират, толкова по-добре за България!

    11:06 27.08.2025

  • 19 Юрист

    2 0 Отговор
    Доживотна присъда за малкия джигит!

    Коментиран от #22

    11:07 27.08.2025

  • 20 Зеления

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Цензура му казват. Ботовете не спят, защото модераторите не могат да смогнат на евротолерантност. Така ни дресираха от Брюксел, че ме е страх да си помисля какво ще бъде в България след още 35 години. Ако въобще я има на картата на Европа. Но пък населението между Петолъчката и Омуртаг вече си има държава. Няма лошо, нали?

    Коментиран от #21

    11:07 27.08.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    14 0 Отговор

    До коментар #20 от "Зеления":

    На идея си нямаш какво е в Северозапада, Видин, Монтана, Враца. Там от 20г. хора няма. Само екзотични животински видове.

    Коментиран от #23, #36

    11:11 27.08.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Юрист":

    За да го храниш и издържаш цял живот. По официални данни издръжката на един затворник месечно струва 4500лв. По добре си го прибери и си го гледай в къщи.

    11:13 27.08.2025

  • 23 665

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Пътувам много , провинцията с малки изключения е напълно изпусната. Българите живеят в градски анклави с глави зарити в пясъка. Но и това ще свърши. Една лека криза и да няма пари за помощи и глей какво става.

    11:14 27.08.2025

  • 24 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Важното е КАТ да е в храсталака и да му носите по 100 кинта, за бонуси на шефчетата!
    Другото е бошлаф работа - мрете си като ви е толкова акъла!

    11:15 27.08.2025

  • 25 Две погребения

    4 1 Отговор
    Градец и Котел са пълни с цигани. Пътя е ужасен, разбит без маркировка и знаци. Няма никаква видимост, но това не пречи на камикадзетата да карат бясно. Жалко за двата отнети живота

    11:17 27.08.2025

  • 26 Овча главо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "МИРО":

    Млък, бе!

    11:19 27.08.2025

  • 27 Хеми значи бензин

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иначе пърди гърнето":

    Най смешно е когато застана до 4, 6 цилиндров пръдялник и чуя как подава газ и звука идва от грънето а не от двг и ме напушва смях.

    11:23 27.08.2025

  • 28 той

    2 0 Отговор
    М@нгото е повярвал на куатрото

    11:24 27.08.2025

  • 29 665

    6 0 Отговор
    Единствено в турско-помашките села няма цигани. И е чисто и подредено. Но те не се лигавят с толерантности. Точно пътя Котел - Омуртаг е чудесен пример. От южната страна на Балкана около Котел е Афганистан, минаваш от северната страна и попадаш в турско село , все едно Германия или поне Чехия. Бордюрите черно бяло, никакви боклуци , без чавета по улиците, всъщност никой не се шляе. Всичко бачка нещо.

    11:25 27.08.2025

  • 30 БАЕ

    3 0 Отговор
    И какво е правило дете на 17год. в 2:20ч. в кола с трима мъже?

    Коментиран от #38

    11:25 27.08.2025

  • 31 Закони

    2 0 Отговор
    Не давайте шофьорски книжки на лица под 25 години. Това е решението на пътния травматизъм.

    Коментиран от #32

    11:25 27.08.2025

  • 32 Азраел

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Закони":

    Ще карат без книжки, не е това решението.

    11:28 27.08.2025

  • 33 Какво става Българи...?!

    5 0 Отговор
    Изтрепахме се,без война...!

    11:30 27.08.2025

  • 34 Че то си пише?!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "4444":

    Ама няма кой да чете!
    Всъщност,може и да не можеш да четеш и затова питаш...

    11:32 27.08.2025

  • 35 И тук!

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "таксиджия 🚖":

    Го пише!
    Ама явно е неграмотно момчето и пита...?!

    11:33 27.08.2025

  • 36 Абе бате

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    В цирка животните дресират, нека са команчи ,дрессировчик е нужен.....ДРЕСИРОВЧИК.

    11:41 27.08.2025

  • 37 Абе не е задължително

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Програмиста":

    120+. И с 80 може да се принесе у вечните ловни поля с 30 год. каляска. Пълно е с некадърници, които нямат ама абсолютно никаква работа да припарват до шофьорско място, а пък слепите нощем са през МПС! Без значение от категорията му. Да се чуди човек как си причиняват безумният стрес, след като са слепи като бухалите денем?!

    11:42 27.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 БПФ

    0 0 Отговор
    Хъxpяци, нали? "Шофьорът" изобщо имал ли е книжка? А азбуката поне знае ли?

    11:50 27.08.2025

  • 40 Карлос Друсар

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Програмиста":

    MAHГАЛЪТ, който се вряза в автобус в София, да не би да беше сам на пътя...

    12:10 27.08.2025

