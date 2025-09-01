Силен пороен дъжд се изля над град Китен ВИДЕО

Силен пороен дъжд се изля над град Китен днес вечерта, предизвиквайки сериозни наводнения по улиците.
Това съобщиха от Meteo Bulgaria на официалната си Facebook страница.
Между Приморско и Царево валежите надминаха 40–50 л/кв. м. Това съобщават от Meteo Balkans.
Заснети са и гръмотевици край Царево.
Има данни и за локални наводнения – силни порои, наводнени канавки, но няма повод за притеснение.
Значителен дъжд удари Дряново вчера следобед. От кадри споделени от Meteo Bulgaria се вижда, че дъждът е успял да наводни улиците.
Леките автомобили, едвам се движат наполовина останали под вода.
Meteo Bulgaria споделиха кадри от бурята в Медвенския Балкан - в град Котел.
От видеото се вижда, че вали пороен дъжд, духа силен вятър, автомобилите не могат да се движат, няма никаква видимост, а улиците са наводнени.
