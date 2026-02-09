Новини
България »
Боряна Димитрова: Борисов търси дистанциране от Пеевски

Боряна Димитрова: Борисов търси дистанциране от Пеевски

9 Февруари, 2026 13:07 1 555 27

  • боряна димитрова-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • избори

Датата 19 април е напълно възможна за предсрочните избори. Около 1 седмица има бъдещият министър-председател да сформира своя екип, така че тя ще бъде спазена

Боряна Димитрова: Борисов търси дистанциране от Пеевски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Датата 19 април е напълно възможна за предсрочните избори. Около 1 седмица има бъдещият министър-председател да сформира своя екип, така че тя ще бъде спазена.

Това заяви пред БНР социологът от "Алфа Рисърч" Боряна Димитрова.

"По отношение на датата за изборите има ясни регламенти - от момента на назначаването на служебното правителство имаме 2 месеца за провеждането на избори. Ако тази дата беше изтеглена по-рано, например миналата или тази седмица беше формирано правителството, тогава ще се окаже, че изборите ще бъдат на Великден. Очевидно е, че всички партии декларираха, че датите и на пролетната ваканция, и на големите християнски празници не са датите за избори. Така че в момента това ми се струва наистина в сферата на някакви безсмислени спекулации. При положение, че датата 29 март, която беше напълно възможна, ако не беше излязъл Румен Радев от президентството, след като тя вече е отминала, следващата възможна приемлива дата и за партиите, и за избирателите, разписана според изборното законодателство, е 19 април", обясни тя.

По думите ѝ може да се говори за забавяне, ако процедурата се бави отвъд тази дата. Но при спазването на тази дата няма защо да говорим за излишно забавяне, смята социологът.

Президентът Йотова със сигурност ще бъде и кандидат-президент на следващите избори, отбеляза Боряна Димитрова и подчерта в този смисъл:

"Във всички случаи тя би била доста внимателна тази процедура да не хвърли сянка върху нейната репутация, върху нейния образ на човек, който би бил в обувките на президента, човек, който би се опитал да не бъде на нож с политическите сили и да има основание за сериозни упреци към нея. Струва ми се, че тя ще избягва крайни движения - такива, които биха могли да поставят под съмнения".

В предаването "Преди всички" тя изброи основните неща пред служебното правителство и президента Йотова. По думите ѝ има доста действия, които са около конкретния избор на министър-председател, които обаче ще оформят цялостното убеждение дали в случая става дума за едно правителство, което ще изпълни своите задължения. Според нея Илияна Йотова е направила достатъчно вътрешни допитвания и съгласувания, така че този, който номинира за служебен премиер, да излезе с кабинет, който вероятно би бил консултиран и с нея преди това, за да не се стига до връщане на процедурата. При връщане на процедурата бихме имали сериозно отлагане, защото после идват следващите дълги празници, подчерта Димитрова.

Според нея президентът ще се насочи към по-компромисен вариант за служебен премиер, а не към най-ярките фигури от едната или другата страна.

Социологът изказа мнението си, че ГЕРБ са претърпели сериозни щети от силното публично обвързване с Делян Пеевски и ДПС-НН.

"ГЕРБ ще търси свое позициониране в тази предизборна кампания, което няма да е лесно. До този момент имаше много по-ясни и благоприятни възможности как ГЕРБ се позиционира спрямо останалите политически сили. Тази година виждаме как заплахи дебнат отвсякъде. Дебнат от проекта на президента, дебнат от структурите на ДПС-НН, има от друга страна възможности за сплотяване на т.нар. градска десница след протестите. Доста по-трудна е задачата на ГЕРБ в тази ситуация. Борисов просто търси в момента приемливото позициониране. Не ми се струва, че тази линия на пришиване на Пеевски към ПП-ДБ би дало очаквания резултат, но със сигурност Борисов търси дистанциране от Пеевски", коментира тя.

Според нея с новия лидер БСП има потенциални възможности да се върне в играта. Но има и сериозни предизвикателства, добави социологът.

Боряна Димитрова бе категорична, че конкретните резултати от изборите и числовите съотношения между партиите са онова, което ще предопредели възможните коалиции. Всичко друго са спекулации, каза тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Борисов

    13 0 Отговор
    актуален ли е още. Не е ли време да си гледа пенсията?

    Коментиран от #8

    13:09 09.02.2026

  • 2 Майна

    19 0 Отговор
    Аман от вас,бе?
    Къде са и двамата?
    Дистанцират се от Петрохан,май?
    Къде са, бе?

    Коментиран от #13, #15

    13:09 09.02.2026

  • 3 обективен

    16 0 Отговор
    Няма как да се раздалечи ,защото те са като сиамски близнаци , а мръсотиите и кражбите им са генно заложени !!

    13:11 09.02.2026

  • 4 Град Симитли

    11 0 Отговор
    А търси ли си и министъра на вътрешните работи,щото него го няма?!

    13:15 09.02.2026

  • 5 Да се

    11 0 Отговор
    дистанцира с шайката си от политиката и другия и той също ! Кой и до кога ще им плаща далаверите и всички безумия на вредителите на страната и народа ? Както и на международната сцена !

    13:18 09.02.2026

  • 6 Не мога

    9 0 Отговор
    Тая ГЕРБ-ерка какво се изказва ?

    13:19 09.02.2026

  • 7 Ами

    13 0 Отговор
    той се покри , другият също ! Де се дянаха ?

    13:21 09.02.2026

  • 8 Урсул Лайненов

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Борисов":

    Ще си я гледа от затвора

    13:21 09.02.2026

  • 9 Абе

    11 0 Отговор
    Дано да се присламчи към Трактор данооо

    13:22 09.02.2026

  • 10 анализатор

    7 0 Отговор
    Голям анализ ! Видно е , че преди изборите всички партии ще се дистанцират от НН , а след изборите няма да влизат в коалиция с тях . Толкова е очевидно това , че дори нама нужда да се публикува анализ.

    13:35 09.02.2026

  • 11 Смърфиета

    4 1 Отговор
    Тази да коментира Лама Калушев, защото Тиквата не търси и не може да намери дистанциране с Пеевски. Напротив, консолидират се, защото към тях се присъединява и БСП на Крум Зарков, справка Скравена, справка Близнашки.

    13:39 09.02.2026

  • 12 Йеронимус БОШ

    6 0 Отговор
    Това , което търси Борисов не са ли още кюлчета , пачки , чекмеджета , манекенки ? Той вече си има авера Шиши ! Какво повече да иска ?

    13:43 09.02.2026

  • 13 Прав си!

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Двете Угоени и Мазни парчета, простата Тиква Борисов и приятелчето му Пеевски са едно и също крадливо нещо.

    13:44 09.02.2026

  • 14 Самозабравил се

    6 0 Отговор
    ТОВА ДИСТАНЦИРАНЕ НА БОРИСОВ ОТ ПЕЕВСКИ Е НЕВЪЗМОЖНО.
    ТЕ СА СВЪРЗАНИ КАТО СВИНСКИ ЧЕРВА, ИМАТ ОБЩИ БИЗНЕСИ, ДАЛАВЕРИ И ЗАВИСИМОСТИ

    13:49 09.02.2026

  • 15 Данъкоплатец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Ние, от Движение на гражданите, Приятели на Слънцето,
    Настояваме!
    Не българските пробити служби МВР и ДАНС, а
    ПАРТНЬОРСКИТЕ СЛУЖБИ
    да разследват "мистериозните" убийства
    в хижата на Петрохан
    и във врачанският Балкан.

    13:56 09.02.2026

  • 16 Даааа

    3 0 Отговор
    Търси дистанциране ама само за пред хората.Тия двамата така са се оплели,че дистанциране никога не може да има.

    14:00 09.02.2026

  • 17 грух4о

    1 0 Отговор
    може и да иска дистанциране,ама пак ще се удари в долната част на шкембето ми!

    14:05 09.02.2026

  • 18 Синя София

    1 0 Отговор
    Борисов търси землянка,ще става Партизан за бой се стяга....

    14:16 09.02.2026

  • 19 борянка

    1 0 Отговор
    и тя се мъчи да лъска нечий счупен имидж

    14:19 09.02.2026

  • 20 Тома

    1 0 Отговор
    Вали, гърми тиквата и шайката си имат 600 000 гласа от държавната хранилка

    14:30 09.02.2026

  • 21 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Шиши е лепнал за бойко като кучешко ааа на чехъл

    14:35 09.02.2026

  • 22 Както писах

    2 1 Отговор
    Може да се дистанцират един от друг в отделни клетки или различни затвори.

    14:48 09.02.2026

  • 23 Борисов

    2 0 Отговор
    е по стъргалото на надолу и влече и ГЕРБ със себе си!

    Хиляди гербери са му гневни и ще му го върнат на изборите.

    14:49 09.02.2026

  • 24 УСА боклук

    1 0 Отговор
    Ха,ха,ха!
    Ма те пръцкат в едни гащи

    14:51 09.02.2026

  • 25 Никой

    1 0 Отговор
    Но Борисов не става за нищо и никога не е ставал - откъде пък дойде - от някакви странни места - това е пълен неудачник - защо ни приказват за него като за нещо велико.

    Пък и го хвалят - а той едва срича.

    14:58 09.02.2026

  • 26 Не може

    1 0 Отговор
    Шиши не може без Бащици и това е доказано с годините. Никой не може да се дистанцира от него, защото той ги дистанцира, когато реши сам и то със зануляване.

    15:09 09.02.2026

  • 27 Лъже маже, диря няма

    0 0 Отговор
    Допълнение към заглавието:
    "Борисов се дистанцира от Пеевски само преди изборите".

    15:11 09.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове