Иван Петков: Очаквам кандидатите за нов лидер на БСП да се отрекат от Борисов и Пеевски

7 Февруари, 2026 12:41 1 210 25

  • иван петков-
  • нов лидер-
  • бсп-
  • отричане-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

"Надявам се да излезем сплотени, да си кажем грешките, да не ги повтаряме в бъдеще и занапред да имаме нов лидер", добави депутатът от „БСП-Обединена левица“

Иван Петков: Очаквам кандидатите за нов лидер на БСП да се отрекат от Борисов и Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Очаквания за смяна на председателя на БСП изразиха пред журналисти делегати на Конгреса на партията преди началото на висшия форум на социалистите, предават от БТА.

Заседанието на 51-ия Конгрес на БСП започна минути след 11:00 часа в зала 3 на НДК. Регистрирани са 689 делегати и Конгресът може да започне работа, обяви председателят на БСП Атанас Зафиров.

На 100% ще се стигне до избор на нов председател, коментира депутатът от „БСП-Обединена левица“ Иван Петков преди началото на конгреса. По думите му е хубаво, че има интрига, защото се вижда, че има живот в партията след това пагубно управление, в което БСП участваше. Надявам се да излезем сплотени, да си кажем грешките, да не ги повтаряме в бъдеще и занапред да имаме нов лидер, добави той. Петков каза, че очаква от кандидатите за следващ председател да кажат каква им е програмата и дали ще се отрекат от Бойко Борисов и Делян Пеевски занапред.

Министърът на труда и социалната политика в оставка и член на Изпълнителното бюро на БСП в оставка Борислав Гуцанов, който е един от номинираните за председател, коментира, че очаква мъдрост от Конгреса, да прецени в този момент кой е най-подходящият лидер, за да може да излязат силни, обединени и да дадат знак на обществото, че са разбрали какво трябва да направи оттук нататък БСП.

Попитан дали съжалява за участието в управлението, Гуцанов отбеляза, че е трябвало да спре този водопад от избори – седем в рамките на няколко години, и затова това е било правилното решение. Но дали по най-добрият начин се участва в това управление, това вече е друг въпрос, допълни той. Според него е имало много неща, които са могли да се направят по друг начин, но обезличаването заличава всичко добро, което е станало.

Крум Зарков коментира, че надпреварата за лидерския пост е сериозна, истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България, и изрази надежда да повлече крак и за целия български народ. Това е борба, която трябва да доведе до нов ред, правов ред, допълни той.

На въпрос каква подкрепа очаква като кандидат за председател на БСП, Зарков каза, че всичко е в ръцете на делегатите. Аз ще имам честта да говоря пред тях и съм им благодарен, защото тази чест ми я предоставиха те като ме номинираха, допълни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    28 1 Отговор
    Не очаквам бесепарските продажни вълци да станат вегетарианци.
    Но очаква да ги няма повече в Парламента.

    12:43 07.02.2026

  • 2 А ние

    19 2 Отговор
    Софиянци очакват обяснения за петрохан и оставката ти

    12:43 07.02.2026

  • 3 Защо съществува БСП!?!

    18 2 Отговор
    БСП отстъпи властта на народа (народната власт) на капиталистите, т.е. на буржоазията, като позволи да бъде разграбено, чрез приватизация, и унищожено чрез капиталистическа безстопанственост общонародната собственост на българската нация, изградена от нашите предци за периода на Народната Република България, от 1947 до края на 1989г.

    Общонародна собственост за 108 млрд лв основни производствени фондове и за 16млрд лв оборотни производствени фондове, при съотношение на лева към щатския долар 0,87лв=$1. Днес щатския долар премерен през стойността на златото е 12 пъти по-евтин, отколкото беше през 1989г. Всеки може да изчисли каква е стойността на откраднатото и съсипано от капиталистическата приватизация и безстопанственост към днешна дата. Грубо, извършената буржоазна кражба и съсипия на общонародната българска собственост е за над 1,3 млрд днешни щатски долари.

    Това трябва да се анализира и да бъде отправна точка за отговор на въпроса за отговорността на БСП за съсипването на България и за ограбването на трудовия български народ.

    Гуцанов, като възпитаник на ВНВМУ (Висшето народно боенно-морски училище) добре познава марксистко-ленинската теория; знае отговорите на въпросите: "Що е революция? Що е контрареволюция и реставрация на капитализма? Що е социализъм и има ли той почва у нас?" Гуцанов е длъжен да отговори на тези въпроси, ако има претенцията да бъде издигнат за председател на БСП.

    Контрареволюционната спирала НАДОЛУ води от социализъм

    Коментиран от #6

    12:45 07.02.2026

  • 4 Да кажат

    16 0 Отговор
    три пъти "отричам се", да се завъртят три пъти надясно, да плюят три пъти наляво и пак да кажат три пъти "отричам се".

    Коментиран от #25

    12:46 07.02.2026

  • 5 Мурка

    17 2 Отговор
    Върнете : Българска Комунистическа Партия а не БЪЛГАРСКА КАПИТАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

    12:46 07.02.2026

  • 6 Защо съществува БСП!?!

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Защо съществува БСП!?!":

    Контрареволюционната спирала НАДОЛУ води от социализъм към капитализъм и от капитализъм към фашизъм, война, ИИ и поробване на трудовите хора било то от буржоата, било то от ИИ, който в системата на капитализма прави излишни голяма част от хората на труда.

    Защо съществува БСП!?!

    12:46 07.02.2026

  • 7 ИЗМЯНАТА

    9 2 Отговор
    1. Има хора, които изменят на собствените си интереси- лумпените - те са ЖЕРТВИТЕ.
    2. Има хора, които защитават собствените си интереси и така изменят на интересите на държавата си - те са ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ.
    3. Има хора, които изменят на интересите на своите последователи дали им доверието си - те са ПРЕДАТЕЛИТЕ!

    Коментиран от #10

    12:47 07.02.2026

  • 8 Дориана

    13 1 Отговор
    Предателите си остават предатели сто пъти се отричаха от Борисов и Пеевски , накрая поради алчност за власт станаха техни патерици.Алчността за власт на „ лидерите” на БСП ОЛ унищожи партията и я вкарва на дъното. За това, че се превърнаха в дебела патерица на Борисов и Пеевски и гласуваха безропотно с тях срещу собствените си избиратели. БСП ОЛ се сриват. Падат на дъното. Приказките в синхрон с Пеевски, че уж работели за народа , а всъщност работеха срещу народа за собственото си политическо оцеляване им изигра лоша шега. БСП ОЛ. и ИТН трябва да преглътнат горчивата чаша на предателството към избирателите и угодничеството си към Борисов и Пеевски и да понесат отговорност за корумпираното , мафиотско управление със зависими Съд, Прокуратура, МВР , в която вкараха България от жажда за власт. Те се самоунищожиха.

    Коментиран от #11, #16

    12:48 07.02.2026

  • 9 Новак

    8 1 Отговор
    Да се отрекат от... произхода си?

    12:51 07.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 4567

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Самоунищожиха?... мйнтааа им, унищожиха бъдещето на едно поколение!

    12:54 07.02.2026

  • 12 ООрана държава

    16 0 Отговор
    Тия глупости и преди сме ги слушали от бесепарите

    12:54 07.02.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    8 2 Отговор
    Как така ще се отричате от вашите съпартиици и съидейници ?
    / Svin Ята - ДС. зайчара БКП /.
    НЕ МОЖЕТЕ !!! Те са си ВАШИ !

    12:55 07.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ура,,ура

    7 4 Отговор
    Изберете си Румен Петков за председател и всичко ще си дойде по местата. Той е старо куче и от всичко разбира.

    12:59 07.02.2026

  • 16 Анче,

    11 8 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Това комунистите сте вредни още от залпа на Аврора. Но мозъците ви толкова са излъскани от комунистическато идея, че род и родина дарявате на СССР...
    СПРАВКА - Тарабата дето искаше да направи ТРИ. съветски републики на територията на България - Доброджанска, Тракийска, Македонска.
    После "Тато" поиска да сме ЗАДДУНАЙСКАЯ....
    Гн....ус ! Е това сте комунистите !!!

    13:09 07.02.2026

  • 17 Чрез Зарков

    9 3 Отговор
    Радев ще овладее БСП и Зарков ще го номинира от БСП.

    Радев и хората му ще бъдат на челни места в листата на БСП.

    13:09 07.02.2026

  • 18 БСП ще се отрече

    8 1 Отговор
    от Борисов и Пеевски и парадоксално следващата сглобка ОТНОВО ще бъде редена от Борисов, Радев и Доган!

    Комунетата ОТНОВО ще трябва да преглътнат! Хахаха!

    Горчивият хап ще бъде подсладен с обичайните приказки за международното положение и националния интерес.

    13:14 07.02.2026

  • 19 нннн

    9 1 Отговор
    Днес ще се отрекат от Борисов и Пеевски; утре ще се прегърнат с тях...

    13:31 07.02.2026

  • 20 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Петков е сериозен и стойностен човек, но няма как да спре направеното от "аристократите" и от ачлчните продажници в Столестницата. БСП бе зачената като проект на прогнилата социалистическа партокрация и на световното задкулисие. По признанието на един от бившите й председатели и основен гробокопач - Станишев, тя не съществува за да се бори срещу капитализма. Нейната задача е да помогне на една голяма прослойка българи със социалистически убеждения, да се адаптира към установяващия се капитализъм, преживявайки като бедни до момента на изчезването на прослойката, поради биологически причини; да не влияе отрицателно върху установяването на капитализма; и вписването в него на малка част от социалистическата партокрация. Видно е кои се вписаха, нали?! Това е реалността! Социалдемократическите новобогаташи на БСП се доказват като „верен” партньор на големите пари и господарите на сегашния световен ред.

    14:03 07.02.2026

  • 21 Изправи се....

    7 0 Отговор
    А навити ли са ви Борисов и Пеивски?Може да не ви харесат.

    14:06 07.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Питар

    4 3 Отговор
    Наследство на баба Корни си казва думата.
    Борба за лидерство.
    И сами срещу всички.
    Е с тази нагласа в главите им, няма как да просъществува дълго тази партия.
    Жалко

    15:11 07.02.2026

  • 24 Ива

    1 1 Отговор
    Единственият депутат ,който изразяваше ясно позицията си.

    16:43 07.02.2026

  • 25 ДА СЕ ОТРЕКАТ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да кажат":

    И ОТ ПАРЛАМЕНТА ТЕЗ МЕНТЪРДЖИИ

    19:06 07.02.2026

