Иван Петков: Очаквам кандидатите за нов лидер на БСП да се отрекат от Борисов и Пеевски

Очаквания за смяна на председателя на БСП изразиха пред журналисти делегати на Конгреса на партията преди началото на висшия форум на социалистите, предават от БТА.
Заседанието на 51-ия Конгрес на БСП започна минути след 11:00 часа в зала 3 на НДК. Регистрирани са 689 делегати и Конгресът може да започне работа, обяви председателят на БСП Атанас Зафиров.
На 100% ще се стигне до избор на нов председател, коментира депутатът от „БСП-Обединена левица“ Иван Петков преди началото на конгреса. По думите му е хубаво, че има интрига, защото се вижда, че има живот в партията след това пагубно управление, в което БСП участваше. Надявам се да излезем сплотени, да си кажем грешките, да не ги повтаряме в бъдеще и занапред да имаме нов лидер, добави той. Петков каза, че очаква от кандидатите за следващ председател да кажат каква им е програмата и дали ще се отрекат от Бойко Борисов и Делян Пеевски занапред.
Министърът на труда и социалната политика в оставка и член на Изпълнителното бюро на БСП в оставка Борислав Гуцанов, който е един от номинираните за председател, коментира, че очаква мъдрост от Конгреса, да прецени в този момент кой е най-подходящият лидер, за да може да излязат силни, обединени и да дадат знак на обществото, че са разбрали какво трябва да направи оттук нататък БСП.
Попитан дали съжалява за участието в управлението, Гуцанов отбеляза, че е трябвало да спре този водопад от избори – седем в рамките на няколко години, и затова това е било правилното решение. Но дали по най-добрият начин се участва в това управление, това вече е друг въпрос, допълни той. Според него е имало много неща, които са могли да се направят по друг начин, но обезличаването заличава всичко добро, което е станало.
Крум Зарков коментира, че надпреварата за лидерския пост е сериозна, истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България, и изрази надежда да повлече крак и за целия български народ. Това е борба, която трябва да доведе до нов ред, правов ред, допълни той.
На въпрос каква подкрепа очаква като кандидат за председател на БСП, Зарков каза, че всичко е в ръцете на делегатите. Аз ще имам честта да говоря пред тях и съм им благодарен, защото тази чест ми я предоставиха те като ме номинираха, допълни той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Но очаква да ги няма повече в Парламента.
12:43 07.02.2026
2 А ние
12:43 07.02.2026
3 Защо съществува БСП!?!
Общонародна собственост за 108 млрд лв основни производствени фондове и за 16млрд лв оборотни производствени фондове, при съотношение на лева към щатския долар 0,87лв=$1. Днес щатския долар премерен през стойността на златото е 12 пъти по-евтин, отколкото беше през 1989г. Всеки може да изчисли каква е стойността на откраднатото и съсипано от капиталистическата приватизация и безстопанственост към днешна дата. Грубо, извършената буржоазна кражба и съсипия на общонародната българска собственост е за над 1,3 млрд днешни щатски долари.
Това трябва да се анализира и да бъде отправна точка за отговор на въпроса за отговорността на БСП за съсипването на България и за ограбването на трудовия български народ.
Гуцанов, като възпитаник на ВНВМУ (Висшето народно боенно-морски училище) добре познава марксистко-ленинската теория; знае отговорите на въпросите: "Що е революция? Що е контрареволюция и реставрация на капитализма? Що е социализъм и има ли той почва у нас?" Гуцанов е длъжен да отговори на тези въпроси, ако има претенцията да бъде издигнат за председател на БСП.
Контрареволюционната спирала НАДОЛУ води от социализъм
Коментиран от #6
12:45 07.02.2026
4 Да кажат
Коментиран от #25
12:46 07.02.2026
5 Мурка
12:46 07.02.2026
6 Защо съществува БСП!?!
До коментар #3 от "Защо съществува БСП!?!":Контрареволюционната спирала НАДОЛУ води от социализъм към капитализъм и от капитализъм към фашизъм, война, ИИ и поробване на трудовите хора било то от буржоата, било то от ИИ, който в системата на капитализма прави излишни голяма част от хората на труда.
Защо съществува БСП!?!
12:46 07.02.2026
7 ИЗМЯНАТА
2. Има хора, които защитават собствените си интереси и така изменят на интересите на държавата си - те са ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ.
3. Има хора, които изменят на интересите на своите последователи дали им доверието си - те са ПРЕДАТЕЛИТЕ!
Коментиран от #10
12:47 07.02.2026
8 Дориана
Коментиран от #11, #16
12:48 07.02.2026
9 Новак
12:51 07.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 4567
До коментар #8 от "Дориана":Самоунищожиха?... мйнтааа им, унищожиха бъдещето на едно поколение!
12:54 07.02.2026
12 ООрана държава
12:54 07.02.2026
13 АГАТ а Кристи
/ Svin Ята - ДС. зайчара БКП /.
НЕ МОЖЕТЕ !!! Те са си ВАШИ !
12:55 07.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ура,,ура
12:59 07.02.2026
16 Анче,
До коментар #8 от "Дориана":Това комунистите сте вредни още от залпа на Аврора. Но мозъците ви толкова са излъскани от комунистическато идея, че род и родина дарявате на СССР...
СПРАВКА - Тарабата дето искаше да направи ТРИ. съветски републики на територията на България - Доброджанска, Тракийска, Македонска.
После "Тато" поиска да сме ЗАДДУНАЙСКАЯ....
Гн....ус ! Е това сте комунистите !!!
13:09 07.02.2026
17 Чрез Зарков
Радев и хората му ще бъдат на челни места в листата на БСП.
13:09 07.02.2026
18 БСП ще се отрече
Комунетата ОТНОВО ще трябва да преглътнат! Хахаха!
Горчивият хап ще бъде подсладен с обичайните приказки за международното положение и националния интерес.
13:14 07.02.2026
19 нннн
13:31 07.02.2026
20 Наблюдател
14:03 07.02.2026
21 Изправи се....
14:06 07.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Питар
Борба за лидерство.
И сами срещу всички.
Е с тази нагласа в главите им, няма как да просъществува дълго тази партия.
Жалко
15:11 07.02.2026
24 Ива
16:43 07.02.2026
25 ДА СЕ ОТРЕКАТ
До коментар #4 от "Да кажат":И ОТ ПАРЛАМЕНТА ТЕЗ МЕНТЪРДЖИИ
19:06 07.02.2026