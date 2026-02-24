Новини
България »
Мирчев: Пеевски е толкова притеснен за изплъзващата му се власт, че е започнал да привиква хора от ВСС и съда

24 Февруари, 2026 15:49 1 803 48

  • ивайло мирчев-
  • делян пеевски-
  • хотел берлин

Самонастанилият се в кабинета на главния прокурор Борислав Сарафов - Чикатилото не иска да излезе оттам, каза Мирчев

Мирчев: Пеевски е толкова притеснен за изплъзващата му се власт, че е започнал да привиква хора от ВСС и съда - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изненадващата проверка на прокуратурата срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев издава притеснението на особено изнервения Делян Пеевски. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев, който определи като “много правилни” стъпките на правосъдния министър Андрей Янкулов за отстраняването на изпълняващия функциите главен прокурор с изтекъл мандат Борислав Сарафов.

“Самонастанилият се в кабинета на главния прокурор Борислав Сарафов - Чикатилото не иска да излезе оттам, не иска да освободи охраната си и българските граждани от разхода, който плащат за престоя му там. Вместо това, днес изненадващо прокуратурата започна проверка срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Очевидно Делян Пеевски е притеснен от това, че му се изплъзват властта и капиите в съдебната система. Очевидно затова е започнал да привиква ключови фактори от ВСС и съдебната система в хотел “Берлин”, да ги хока и да иска конкретни неща от тях”, разкри Мирчев.

Политическият лидер подчерта, че Пеевски е превърнал хотел “Берлин” в своеобразен бункер, над който е почти невъзможно да прелитат дронове заради необясними смущения в района. Поради тази причина “Да, България” внася искане до Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), които следва да направят проверка какво точно се случва.

“Нека от КРС проверят какво толкова ценно има в района на хотел “Берлин”, кои хора са ходили там и защо, готови ли са хората от ВСС и други ключови фактори в съдебната система да кажат кога са били и какво са правили там, какво точно е искал от тях Пеевски и защо е толкова изнервен”, призова Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов заяви, че мнозинството в отиващото си Народно събрание продължава да прави каквото си иска и да потъпква изборните права на българите в чужбина, след като днес в парламентарна комисия беше отхвърлено ветото на президента Йотова върху промените в Изборния кодекс.

“Това мнозинство продължава досущ като кокошка с отсечена глава да търчи напред-назад из двора и да прави поразии. Отиващите си управляващи отново се събраха, за да нарушат изборните права на българите в чужбина. Виждаме, че това може би е сделка, която ще направи така, че за подуправител на БНБ да бъде избран някой верен партиен кадър на БСП от тези, които ще се пенсионират. Поради това днес в комисия БСП не постъпи така, както беше заявил новият председател Крум Зарков. Ще видим утре и в пленарна зала дали ще се държат по същия начин, но по всичко изглежда, че са чакали министрите на Пеевски да се върнат в парламента като депутати, за да имат отново мнозинство и да отхвърлят промените в Изборния кодекс”, анализира Божанов.

Политическият лидер бе категоричен, че формацията му ще се противопостави на това и добави, че “Да, България” отново ще внесе искането за разсекретяването на всички факти по криминалния казус “Петрохан”.

“Вчера МС взе решение за оттегляне на кандидатурата на Деньо Денев. Това е правилно решение - ние самите сме искали оставката му много пъти. Последният път това беше свързано със случая “Петрохан” и с факта, че Денев скри информация от българските граждани и не отговори на ключови въпроси, свързани с разследването. За утрешното парламентарно заседание внесохме отново нашето искане за разсекретяване на всичко, свързано с казуса. Ще настояваме то да бъде гласувано от това мнозинство, което се прави, че много го интересува казуса “Петрохан”, но в крайна сметка продължава да крие както въпросната информация, така и Деньо Денев”, заключи Божанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 43 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глича

    14 2 Отговор
    му се изплъзва,улазя у теб!

    16:08 24.02.2026

  • 2 Важното е

    18 9 Отговор
    И чистачките на то а летните да подмените, пе да ви е удобна коалицията с Рунди

    16:08 24.02.2026

  • 3 Ш.АРЛАТ.АНСКА. ПАС.МИНА

    18 12 Отговор
    ПеПедо.фи.ли от цялата страна - съв.окупля.вайте се за благото на БГ.

    16:09 24.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Съдебната система май е на Пеевски

    15 13 Отговор
    Цялата ситуация показва колко дълбока е кризата на доверие в институциите. Когато прокуратурата започва проверка срещу вътрешния министър точно в момент на напрежение около главния прокурор, това неизбежно поражда съмнения за политически мотиви. Обвиненията към Делян Пеевски за задкулисно влияние допълнително засилват усещането, че съдебната система остава поле на зависимости, а не на независим контрол.

    Коментиран от #9, #18

    16:12 24.02.2026

  • 6 Тошко

    24 6 Отговор
    вади нещо за Мирчо,че ми писна да го гледам!

    Коментиран от #11

    16:13 24.02.2026

  • 7 Хмм

    21 8 Отговор
    вие такава услуга правите на пеевски с назначения като цицелков, дечев, надеждата на Костов с украинската панделка на ревера, че и защитавате всеки гаф , всяко закононарушение, да сложиш министър зачестни избори човек карал пиян и оказал съпротива при задържане, ами това е бандит, а вие стоитр плътно зад него, или зад надеждата с нейното "да нахраним журналистите", всеки ден сте провал, затова президентътне е искал да се ангажира, защото е нямал избор, а с гюров идват шарлатаните, които добре познава

    16:13 24.02.2026

  • 8 Внушения вместо доказателства

    15 3 Отговор
    Ако има данни за злоупотреби – те трябва да се доказват с прозрачни действия, а не с внушения. Искането за повече публичност по казуса „Петрохан“ изглежда логично, защото при толкова обществен интерес тайнствеността само засилва подозренията.

    16:14 24.02.2026

  • 9 Ел Мунчо

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "Съдебната система май е на Пеевски":

    На Мирчев ли да е?

    16:14 24.02.2026

  • 10 Проверката

    9 10 Отговор
    не е изненадваща. Едни шебеци публично заявиха, че сезират прокуратурата да проверява министъра. И не само те

    16:14 24.02.2026

  • 11 Ирония

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "Тошко":

    Мирчо вади нещо за Тошко, че ме писна.

    16:15 24.02.2026

  • 12 хехе

    19 6 Отговор
    тоя с двата пръста чело дали е видял трите проучвания за нагласите на хората за изборите .

    16:16 24.02.2026

  • 13 Ами

    17 7 Отговор
    защо не поставихте поне един областен управител, който да не е ваш, поне един, толкова сте елементарни, че не разбирате как се сринахте след управлението си само от 6 месеца, защото правехте същото

    16:16 24.02.2026

  • 14 дедо Герчо

    7 11 Отговор
    СОБСТВЕНИКЪТ НА СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА ДА Я ЗАТВОРИ И САРАФОВ ДА СИ ТЪРСИ ДРУГА КАНТОРА...ХЪХЪХЪ...

    16:19 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Георги

    18 6 Отговор
    тея от ппдб живеят в някаква друга реалност, но по-страшното е, че феновете им вярват сляпо при все, че се имат за умни и красиви

    16:25 24.02.2026

  • 17 Курдо Коленков

    14 5 Отговор
    Не гласувайте за пепетроханците!

    16:26 24.02.2026

  • 18 Промяна

    12 6 Отговор

    До коментар #5 от "Съдебната система май е на Пеевски":

    АКО БЕШЕ ТАКА ИЗОБЩО ТИЯ НЯМАШЕ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ ДА ОВЛАДЕЯТ ВЛАСТТА И БЕЗЗАКОННО ДА ВИЛНЕЯТ АЙДЕ ТОЯ ПЕЕВСКИ ВЕЧЕ СЕ ИЗТЪРКА А ТОЗИЭПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯК ВЪН

    16:30 24.02.2026

  • 19 Промяна

    10 5 Отговор
    САМО МОГА ДА НАПИША УУУУУУУУ НЕ СТИГА ЧЕ СИ ГНУСЕН ЧЕ СИ АЛЧЕН ЧЕ СИ ЦИНИК ЧЕ СИ ИЗВРАТЕН ЧЕ СИ ОТБЛЪСВАЩ АМИ СИ И СЛУГА НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    16:32 24.02.2026

  • 20 стоян георгиев

    12 3 Отговор
    Мирчев е като селска клюкарка

    16:41 24.02.2026

  • 21 ПеПедофил от Петрохан

    13 4 Отговор
    Тия са по отвратителни даже и от Грухчо

    16:44 24.02.2026

  • 22 ПепеДебилизъм

    12 2 Отговор
    Ивайло Свирчев е доказано некомпетентен и умствено ограничен индивид!
    С потекло от комунистически род,родом от добричко село,работил като телевизионно операторче в местна кабелна телевизия в Добрич!
    От тоя ли да очакваме акъл! Той две изречения не може да напише, без да ползва изкуствения интелект!
    Срам и позор,че подобен индивид е депутат!!

    16:46 24.02.2026

  • 23 А бе Мирчев

    11 3 Отговор
    Със случая Петрохан-Околчица ПП напълнихте гащите и сега панически се опитвате да разсеете вонята.

    16:46 24.02.2026

  • 24 Мирчев

    6 3 Отговор
    Ще си говорим след изборите, които ще направим с нашето МВР и нашият софтуер.

    16:52 24.02.2026

  • 25 Шарлатани 2

    8 1 Отговор
    ще ви измете!

    16:52 24.02.2026

  • 26 изненадваща проверка?

    6 3 Отговор
    че той защо е изненадан? да не е над закона? още дошъл недошъл и айде да махаме....и да не даваме обяснение...още малко ще се изкара и репресиран..предлагам фанелски с лика.и протест ко бешиииии а да правосъдие за всеки......хахахаххахаха.....

    16:54 24.02.2026

  • 27 някои

    5 1 Отговор
    синчето на секретаря на бкп добршч пак взе думата ката ден бистри хомуруески

    17:00 24.02.2026

  • 28 Крушата

    5 1 Отговор
    Един голям реформатор на съдебната власт,синът му го хванаха с наркотици!

    17:02 24.02.2026

  • 29 Ситуацията е

    1 1 Отговор
    за отлагане на изборите!

    17:03 24.02.2026

  • 30 Само на мен ли ми се струва..........

    3 1 Отговор
    Но тоя Мирчев зачерви гребена .....

    17:25 24.02.2026

  • 31 Господин Господин Господинов

    7 2 Отговор
    Господин Мирчев,кога ще кажете нещо съществено за бъдещето на България?Хората не се интересуват от вашата борба за постове в Прокуратурата, МВР и т.н.Кажете кога ще има тунел под Шипка,нов мост над Дунав,вода в Плевен , нормални пътища ,кога ще намалите държавната администрация и бюрокрация , какви реформи и кога в здравеопазването,кога ще има национална детска болница.На хората им писна от вашите кални борби по върховете.

    17:28 24.02.2026

  • 32 смелия мирчев-толбухин

    6 2 Отговор
    и при нас се забелязва гняв и притеснения,ходихме по протестиращите,наливахме масло в огъня само само бойко да падне,и ние да се наместим там,,паднА и ко,само дето се хабихме,нищо не спечелихме пак сме си назад,хората са много прости щом не ни харесват, подарихме на радев власта с тези протести.

    17:28 24.02.2026

  • 33 Питар

    5 4 Отговор
    Голя страх ви тресе
    Сигурно го сънувате тоя Пеевски

    17:28 24.02.2026

  • 34 Дедо

    4 5 Отговор
    Коментарите са само и единствено на тролове на Делян Пеефски и Бойко Тиквата

    17:36 24.02.2026

  • 35 12345

    4 3 Отговор
    С избора на Гюров за премиер и започналото вече с излагацийте си правителство на ПП-ДБ, Радев отново показа колко е добър. С действията си правителството ще "топи" подкрепата за ПП-ДБ на изборите.

    17:45 24.02.2026

  • 36 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    От притеснение може да отслабне.

    17:45 24.02.2026

  • 37 Пешо

    3 1 Отговор
    Притеснен е.Даже махнал от партийното име ново начало,вече ще е само ДПС минало незабравимо.

    17:45 24.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Заслужавате

    4 0 Отговор
    уважение с 200 и не само

    17:47 24.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 прасета

    1 0 Отговор
    праселаци

    17:49 24.02.2026

  • 42 Високочели

    1 0 Отговор
    високочели неумни

    17:51 24.02.2026

  • 43 Шарлатани , така каза един фигурант !

    2 4 Отговор
    Берете ли боровинки?

    Коментиран от #47

    17:53 24.02.2026

  • 44 Какво

    2 0 Отговор
    да извади за тъшоту??? Да се хаби за дърто жуже

    17:57 24.02.2026

  • 45 лъжлив съби

    1 0 Отговор
    полу фабрикатите пак повръщат!

    18:02 24.02.2026

  • 46 Доктор

    3 0 Отговор
    Само физиономията на този помияр говори достатъчно.

    18:04 24.02.2026

  • 47 На Дедо

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Шарлатани , така каза един фигурант !":

    И съчки събират.

    18:38 24.02.2026

  • 48 Горски

    3 0 Отговор
    Защо мислите, че „градската десница“ е ударена? Тя притежава цяло служебно правителство, а от вчера и всички областни управители. Сега коли и беси, както ѝ е удобно. Това не ми прилича на жертва. По-агресивни са от всякога. Имат максимална власт и, не се сърдете, но президентът си е с тях. Защо назначи точно Гюров? Нямаше ли по-малко зло? Защо решиха да сменят шефовете на МВР и главния прокурор? Та това е служебно правителство! По дефиниция единствената му работа е избори. Вместо това има пълната власт и то в ръцете на една единствена партия. Айде пак си помислете дали е жертва! Памперсът военен министър се гъне за военните самолети на гражданското ни летище, а външната...айде, да не казвам каква...се кичи с чуждо знаме на ревера. И всичко минава, мълчим и търпим. Докато плащаме безбожно високите сметки и поскъпналия двойно и тройно ток. Докога, бре?

    19:21 24.02.2026

