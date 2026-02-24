Мирчев: Пеевски е толкова притеснен за изплъзващата му се власт, че е започнал да привиква хора от ВСС и съда

Изненадващата проверка на прокуратурата срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев издава притеснението на особено изнервения Делян Пеевски. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев, който определи като “много правилни” стъпките на правосъдния министър Андрей Янкулов за отстраняването на изпълняващия функциите главен прокурор с изтекъл мандат Борислав Сарафов.
“Самонастанилият се в кабинета на главния прокурор Борислав Сарафов - Чикатилото не иска да излезе оттам, не иска да освободи охраната си и българските граждани от разхода, който плащат за престоя му там. Вместо това, днес изненадващо прокуратурата започна проверка срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Очевидно Делян Пеевски е притеснен от това, че му се изплъзват властта и капиите в съдебната система. Очевидно затова е започнал да привиква ключови фактори от ВСС и съдебната система в хотел “Берлин”, да ги хока и да иска конкретни неща от тях”, разкри Мирчев.
Политическият лидер подчерта, че Пеевски е превърнал хотел “Берлин” в своеобразен бункер, над който е почти невъзможно да прелитат дронове заради необясними смущения в района. Поради тази причина “Да, България” внася искане до Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), които следва да направят проверка какво точно се случва.
“Нека от КРС проверят какво толкова ценно има в района на хотел “Берлин”, кои хора са ходили там и защо, готови ли са хората от ВСС и други ключови фактори в съдебната система да кажат кога са били и какво са правили там, какво точно е искал от тях Пеевски и защо е толкова изнервен”, призова Мирчев.
Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов заяви, че мнозинството в отиващото си Народно събрание продължава да прави каквото си иска и да потъпква изборните права на българите в чужбина, след като днес в парламентарна комисия беше отхвърлено ветото на президента Йотова върху промените в Изборния кодекс.
“Това мнозинство продължава досущ като кокошка с отсечена глава да търчи напред-назад из двора и да прави поразии. Отиващите си управляващи отново се събраха, за да нарушат изборните права на българите в чужбина. Виждаме, че това може би е сделка, която ще направи така, че за подуправител на БНБ да бъде избран някой верен партиен кадър на БСП от тези, които ще се пенсионират. Поради това днес в комисия БСП не постъпи така, както беше заявил новият председател Крум Зарков. Ще видим утре и в пленарна зала дали ще се държат по същия начин, но по всичко изглежда, че са чакали министрите на Пеевски да се върнат в парламента като депутати, за да имат отново мнозинство и да отхвърлят промените в Изборния кодекс”, анализира Божанов.
Политическият лидер бе категоричен, че формацията му ще се противопостави на това и добави, че “Да, България” отново ще внесе искането за разсекретяването на всички факти по криминалния казус “Петрохан”.
“Вчера МС взе решение за оттегляне на кандидатурата на Деньо Денев. Това е правилно решение - ние самите сме искали оставката му много пъти. Последният път това беше свързано със случая “Петрохан” и с факта, че Денев скри информация от българските граждани и не отговори на ключови въпроси, свързани с разследването. За утрешното парламентарно заседание внесохме отново нашето искане за разсекретяване на всичко, свързано с казуса. Ще настояваме то да бъде гласувано от това мнозинство, което се прави, че много го интересува казуса “Петрохан”, но в крайна сметка продължава да крие както въпросната информация, така и Деньо Денев”, заключи Божанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глича
16:08 24.02.2026
2 Важното е
16:08 24.02.2026
3 Ш.АРЛАТ.АНСКА. ПАС.МИНА
16:09 24.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Съдебната система май е на Пеевски
Коментиран от #9, #18
16:12 24.02.2026
6 Тошко
Коментиран от #11
16:13 24.02.2026
7 Хмм
16:13 24.02.2026
8 Внушения вместо доказателства
16:14 24.02.2026
9 Ел Мунчо
До коментар #5 от "Съдебната система май е на Пеевски":На Мирчев ли да е?
16:14 24.02.2026
10 Проверката
16:14 24.02.2026
11 Ирония
До коментар #6 от "Тошко":Мирчо вади нещо за Тошко, че ме писна.
16:15 24.02.2026
12 хехе
16:16 24.02.2026
13 Ами
16:16 24.02.2026
14 дедо Герчо
16:19 24.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Георги
16:25 24.02.2026
17 Курдо Коленков
16:26 24.02.2026
18 Промяна
До коментар #5 от "Съдебната система май е на Пеевски":АКО БЕШЕ ТАКА ИЗОБЩО ТИЯ НЯМАШЕ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ ДА ОВЛАДЕЯТ ВЛАСТТА И БЕЗЗАКОННО ДА ВИЛНЕЯТ АЙДЕ ТОЯ ПЕЕВСКИ ВЕЧЕ СЕ ИЗТЪРКА А ТОЗИЭПЕТРОХАНСКИ ИЗВРАТЕНЯК ВЪН
16:30 24.02.2026
19 Промяна
16:32 24.02.2026
20 стоян георгиев
16:41 24.02.2026
21 ПеПедофил от Петрохан
16:44 24.02.2026
22 ПепеДебилизъм
С потекло от комунистически род,родом от добричко село,работил като телевизионно операторче в местна кабелна телевизия в Добрич!
От тоя ли да очакваме акъл! Той две изречения не може да напише, без да ползва изкуствения интелект!
Срам и позор,че подобен индивид е депутат!!
16:46 24.02.2026
23 А бе Мирчев
16:46 24.02.2026
24 Мирчев
16:52 24.02.2026
25 Шарлатани 2
16:52 24.02.2026
26 изненадваща проверка?
16:54 24.02.2026
27 някои
17:00 24.02.2026
28 Крушата
17:02 24.02.2026
29 Ситуацията е
17:03 24.02.2026
30 Само на мен ли ми се струва..........
17:25 24.02.2026
31 Господин Господин Господинов
17:28 24.02.2026
32 смелия мирчев-толбухин
17:28 24.02.2026
33 Питар
Сигурно го сънувате тоя Пеевски
17:28 24.02.2026
34 Дедо
17:36 24.02.2026
35 12345
17:45 24.02.2026
36 Ха ха ха
17:45 24.02.2026
37 Пешо
17:45 24.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Заслужавате
17:47 24.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 прасета
17:49 24.02.2026
42 Високочели
17:51 24.02.2026
43 Шарлатани , така каза един фигурант !
Коментиран от #47
17:53 24.02.2026
44 Какво
17:57 24.02.2026
45 лъжлив съби
18:02 24.02.2026
46 Доктор
18:04 24.02.2026
47 На Дедо
До коментар #43 от "Шарлатани , така каза един фигурант !":И съчки събират.
18:38 24.02.2026
48 Горски
19:21 24.02.2026