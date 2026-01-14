Новини
България »
Голям пожар избухна в Троян

Голям пожар избухна в Троян

14 Януари, 2026 10:29 1 392 7

  • троян-
  • пожар

Димът е гъст, черен и се стеле над целия град

Голям пожар избухна в Троян - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Складове, пълни с текстил, са се запалили тази сутрин в град Троян. По неофициална информация пожарът е в предприятие, което произвежда възглавници и спално бельо, съобщи Нова ТВ. Димът е гъст, черен и се стеле над целия град. Пет екипа на пожарната в Ловеч и Троян гасят огъня. Няма данни за пострадали.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е как

    6 1 Отговор
    ще се самозапалят ?

    Коментиран от #5

    10:37 14.01.2026

  • 2 НРБ

    8 0 Отговор
    Няма как да се самозапалят!!! Или е запалено от конкуренти или сами са ги запалили за да отчетат загуби във фирмата, което е вид източване на печалбата !! Години, години там е склад и не се самозапали.....

    10:53 14.01.2026

  • 3 И сега

    2 0 Отговор
    С какво ще се завиваме?

    10:59 14.01.2026

  • 4 значи...

    2 0 Отговор
    Поради несигурност всички инвеститори бягат от тази територия.Тук свободен бизнес не може да съществува.Ако не си плащаш където трябва ти драсват клечката,и това е.Вече престанахме да произвеждаме каквото и да е,и всичко е внос.

    11:14 14.01.2026

  • 5 Е,как?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Е как":

    По Великден в оная пещера как пламва оня огън?Та и тук.Стават чудеса.

    11:22 14.01.2026

  • 6 Троянска сливова

    2 0 Отговор
    Дано поне Винпрома да не е пострадал.

    11:23 14.01.2026

  • 7 Троянеца

    1 0 Отговор
    Завода /всички знаем кой е/ запален умишлено.

    11:45 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове