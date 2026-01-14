Голям пожар избухна в Троян

Складове, пълни с текстил, са се запалили тази сутрин в град Троян. По неофициална информация пожарът е в предприятие, което произвежда възглавници и спално бельо, съобщи Нова ТВ. Димът е гъст, черен и се стеле над целия град. Пет екипа на пожарната в Ловеч и Троян гасят огъня. Няма данни за пострадали.
