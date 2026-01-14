Държавната агенция за бежанците инициира среща между институции и НПО с фокус върху непридружените деца бежанци

Държавната агенция за бежанците инициира среща между държавни институции и неправителствени организации със специален фокус върху създаването на устойчив модел за грижа към една от най-уязвимите социални групи - непридружените деца бежанци.
Междуинституционалната работна среща се проведе в рамките на изпълнението на пилотния за България и за Европейския съюз проект за създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца – бежанци, финансиран по линия на Фонда за убежище, миграция и интеграция. Проектът се реализира от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет в партньорство с УНИЦЕФ, Международната организация по миграция и четири общини – Бургас, Ивайловград, „Тунджа“ и Малко Търново.
„Тези деца са преживели война, раздяла със семейства, труден мигрантски път, често - насилие, немалка част от тях стават жертва на трафиканти на хора“, каза председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов като цитира данни на европейските служби за сигурност, че трафика на хора вече доближава като мащаби трафика на наркотици.
Председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов
„Затова е важно да очертаем рамката, да постигнем устойчиви и дългосрочни решения за предоставяне на качествени социални услуги за тези деца. В рамките на проекта, се открои необходимостта от целенасочен и координиран експертен диалог между всички ангажирани институции, за да не остане тази грижа единствено в рамките на проекта. Затова ви благодаря за ангажираността“, обърна се към представителите на институциите и неправителствените организации председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов и добави:
„Убеден съм, че чрез съвместни усилия, институционална координация и експертен диалог можем да постигнем устойчиви, законосъобразни и работещи решения, които поставят в центъра детето и неговия най-добър интерес“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 завод
15:39 14.01.2026
2 Некой
15:44 14.01.2026
3 Новината
15:44 14.01.2026
4 Сички незаконни
15:47 14.01.2026
5 непридружените деца хитреци
не да ни ги натрисате тук
и да се размотават около духалите в центъра и женския пазар
та след време ще се размножат като хлебарки и шария
и не са никакви бежанци защото като са "деца" никой не ги гони и преследва
15:54 14.01.2026
6 Качествен материал
15:56 14.01.2026
7 Родина
на тези бежанци . Кой , им дава убежище ? Кой ,
разреши да работят без работни визи ?
16:11 14.01.2026
8 гол охлюв на службица
българските граждани които живеят на улицата
а не на тези навлеци
които незаконно влизат тук
16:22 14.01.2026
9 Като са "непридружени",
Не може така, деца и малолетни да обикалят по света и ние тука да сме длъжни да ги отглеждаме? Нас това не ни интересува изобщо! Ще си харчим нашите пари само за НАШИТЕ деца! Кукумявките от съюза да си гледат работата... Вече системата се счупи и сами ще си определями ВСИЧКО за нас си!
16:33 14.01.2026
10 Всичко
16:39 14.01.2026
11 Защо този Иван Иванов
Коментиран от #13
16:53 14.01.2026
12 По-голям портрет
16:56 14.01.2026
13 Ами "интегрирането"
До коментар #11 от "Защо този Иван Иванов":е целта на кукумявките и неизбираните в съюза, с цел да ни подменят с тези пришълци. Ясно е, малолетни, присадени тука ще се развъждат с огромни обороти, като индииците, които си имаме вече. И ще ни заместят.
Ние имаме силно отрицателна демография. Значи ние сме застрашени от изчезване, а не тези. Тогава не приемаме никакви чужденци, нито малолетни, нито възрастни... без значение. НЕ НИ ТРЯБВАТ!
Трябва да си оправим ПЪРВО нашата демография, а това никак не е лесно!
17:04 14.01.2026