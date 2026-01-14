Новини
България »
Държавната агенция за бежанците инициира среща между институции и НПО с фокус върху непридружените деца бежанци

Държавната агенция за бежанците инициира среща между институции и НПО с фокус върху непридружените деца бежанци

14 Януари, 2026 15:31, обновена 14 Януари, 2026 15:36 561 13

  • агенция-
  • бежанци-
  • деца-
  • среща-
  • институции-
  • нпо

Целта е създаването на устойчив модел за грижа към една от най-уязвимите социални групи -

Държавната агенция за бежанците инициира среща между институции и НПО с фокус върху непридружените деца бежанци - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавната агенция за бежанците инициира среща между държавни институции и неправителствени организации със специален фокус върху създаването на устойчив модел за грижа към една от най-уязвимите социални групи - непридружените деца бежанци.

Междуинституционалната работна среща се проведе в рамките на изпълнението на пилотния за България и за Европейския съюз проект за създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца – бежанци, финансиран по линия на Фонда за убежище, миграция и интеграция. Проектът се реализира от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет в партньорство с УНИЦЕФ, Международната организация по миграция и четири общини – Бургас, Ивайловград, „Тунджа“ и Малко Търново.

„Тези деца са преживели война, раздяла със семейства, труден мигрантски път, често - насилие, немалка част от тях стават жертва на трафиканти на хора“, каза председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов като цитира данни на европейските служби за сигурност, че трафика на хора вече доближава като мащаби трафика на наркотици.

Председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов

„Затова е важно да очертаем рамката, да постигнем устойчиви и дългосрочни решения за предоставяне на качествени социални услуги за тези деца. В рамките на проекта, се открои необходимостта от целенасочен и координиран експертен диалог между всички ангажирани институции, за да не остане тази грижа единствено в рамките на проекта. Затова ви благодаря за ангажираността“, обърна се към представителите на институциите и неправителствените организации председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов и добави:

„Убеден съм, че чрез съвместни усилия, институционална координация и експертен диалог можем да постигнем устойчиви, законосъобразни и работещи решения, които поставят в центъра детето и неговия най-добър интерес“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 завод

    9 1 Отговор
    Непридружените деца- бежанци,как са се озовали в България?! И аз,като отида в магазина ,съм непридружен от цени-бежанци.

    15:39 14.01.2026

  • 2 Некой

    9 1 Отговор
    Е как какво да ги правите, върнете ги на родителите им!

    15:44 14.01.2026

  • 3 Новината

    14 0 Отговор
    Кретените са поели ангажимент да отворят още два бежански лагера от затворен тип в България! За тези които щели да връщат от Европа! А от Европа първо връщат доказани бандити и главорези. Мислите ли, че некадърните идиоти ще могат да ви опазят?! И въобще - мислите ли че тези родоотстъпници могат да мислят?!

    15:44 14.01.2026

  • 4 Сички незаконни

    8 2 Отговор
    и без документи мигранти да се дарят на болниците за трансплантации. Така поне някаква полза ще има от тях...

    15:47 14.01.2026

  • 5 непридружените деца хитреци

    9 2 Отговор
    ги връщате откъдето са дошли
    не да ни ги натрисате тук
    и да се размотават около духалите в центъра и женския пазар
    та след време ще се размножат като хлебарки и шария

    и не са никакви бежанци защото като са "деца" никой не ги гони и преследва

    15:54 14.01.2026

  • 6 Качествен материал

    4 2 Отговор
    за производство на сапун.

    15:56 14.01.2026

  • 7 Родина

    6 0 Отговор
    Къде в закона пише , приемаме и децата и родата
    на тези бежанци . Кой , им дава убежище ? Кой ,
    разреши да работят без работни визи ?

    16:11 14.01.2026

  • 8 гол охлюв на службица

    7 0 Отговор
    дългосрочни решения за предоставяне на качествени социални услуги за
    българските граждани които живеят на улицата

    а не на тези навлеци
    които незаконно влизат тук

    16:22 14.01.2026

  • 9 Като са "непридружени",

    6 0 Отговор
    да ги придружат до страните им, от където са дошли!
    Не може така, деца и малолетни да обикалят по света и ние тука да сме длъжни да ги отглеждаме? Нас това не ни интересува изобщо! Ще си харчим нашите пари само за НАШИТЕ деца! Кукумявките от съюза да си гледат работата... Вече системата се счупи и сами ще си определями ВСИЧКО за нас си!

    16:33 14.01.2026

  • 10 Всичко

    5 0 Отговор
    е с една единствена цел - стригане на стадото до голо! Ние не сме канили мигранти! Които ги е канил да си ги обгрижва!

    16:39 14.01.2026

  • 11 Защо този Иван Иванов

    3 0 Отговор
    не си гледа пенсията която получава повече от 20 години( военен е бил и сега е на 70г.)? Назначете млад човек който ще мисли за бъдещето на страната, а не да приютяваме изгонените от ЕС "бежанци" извършили престъпления. Тия деца да се връщат в страните откъдето идват, а не да ги интегрираме.

    Коментиран от #13

    16:53 14.01.2026

  • 12 По-голям портрет

    1 0 Отговор
    на о.р. полк. Иван Иванов не можахте ли да сложите, та той заема повече място от текста.

    16:56 14.01.2026

  • 13 Ами "интегрирането"

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Защо този Иван Иванов":

    е целта на кукумявките и неизбираните в съюза, с цел да ни подменят с тези пришълци. Ясно е, малолетни, присадени тука ще се развъждат с огромни обороти, като индииците, които си имаме вече. И ще ни заместят.
    Ние имаме силно отрицателна демография. Значи ние сме застрашени от изчезване, а не тези. Тогава не приемаме никакви чужденци, нито малолетни, нито възрастни... без значение. НЕ НИ ТРЯБВАТ!
    Трябва да си оправим ПЪРВО нашата демография, а това никак не е лесно!

    17:04 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове