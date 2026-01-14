Новини
България »
Димитър Ганев: До края на другата седмица ще знаем дали Радев ще участва в изборите

Димитър Ганев: До края на другата седмица ще знаем дали Радев ще участва в изборите

14 Януари, 2026 17:49 626 10

  • димитър ганев-
  • избори-
  • румен радев

Ако отиде на избори най-малкото ще се размести картината от резултатите от изборите. В рамките на следващото Народно събрание, ако Радев участва в изборите, но няма мнозинство, той би било най-логично да се обърне към партиите, които не са част от статуквото за съюз

Димитър Ганев: До края на другата седмица ще знаем дали Радев ще участва в изборите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все по-уверено вървим към следващите избори, които най-вероятно ще се проведат между 29 март и 19 април.

Според мен няма никакво значение на коя от останалите парламентарни партии ще бъде връчен третия мандат от президента за съставяне на правителство, защото нито една от тях няма да го реализира. Смятам, че линията на президента в последните няколко месеца беше съвсем ясна и в конфронтация с управляващото мнозинство и затова считам, че възможността той да даде третия мандат на партия от управляващото мнозинство, е малка. Така че трябва да се оглеждаме в другите играчи. Това коментира в "Пресечна точка" по Нова телевизия политологът Димитър Ганев.

Смятам, че и за "Възраждане" шансът да получат мандата е малък, защото не би искал да се асоциира с партия, която има по-крайни позиции. А ако даде на тях мандата, това ще е повод за критиците на Румен Радев да го обвиняват по геополитическа линия, коментира той.

Партия МЕЧ е един от вариантите. ДПС – Ново начало дори няма какво да го коментираме, защото самата конфронтация между Радев и Пеевски не позволява подобно развитие на ситуацията, посочи Ганев.

До края на следващата седмица процедурата с мандатите ще приключи и следва назначаването на служебен кабинет, без който избори няма как да има. Вариантите за служебен премиер са малко, като един от тях Димитър Главчев. Но и тук има горещи картофи и те се виждат още отсега. Най-горещият картоф е изборът на вътрешен министър, тъй като той отговаря за провеждането на честни избори. Не изключвам трудности пред съставянето на този служебен кабинет. Затова датата 29 март е първа възможна за избори, но това значи, че целия процес по консултациите и кабинета трябва да преминат гладко. За да се проведат избори на 29 март, на 29 януари трябва да имаме кабинет и указ на президента и това ми се струва доста трудно, коментира той.

Ако президентът Радев реши да слезе на партийния терен, това трябва да стане веднага след връщането на третия мандат, за да не започне той консултациите по съставянето на служебния кабинет. По Конституция преди назначаването му трябва да има консултации с партиите. Така че най-добре е той да не участва в тази процедура, ако иска да участва в изборите, обясни той.

Така че смятам, че до края на другата седмица вече ще знаем ще имаме ли Радев на партийния терен или не. Ако отиде на избори най-малкото ще се размести картината от резултатите от изборите. В рамките на следващото Народно събрание, ако Радев участва в изборите, но няма мнозинство, той би било най-логично да се обърне към партиите, които не са част от статуквото за съюз. Логично е да се водят разговори с ПП-ДБ. За общо управление е трудно да се говори, защото имат доста различия, но имат обща антистатукво основа за разговори, посочи той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 37т

    2 0 Отговор
    "Многознайкоооооооооооо"

    17:52 14.01.2026

  • 2 хехе

    3 0 Отговор
    за чий му е на Радев да участва в тези избори като през есента ще има избори две в едно.

    17:52 14.01.2026

  • 3 Решение

    5 0 Отговор
    Гласуват само грамотни след като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно на български.
    Второ: депутатите без охрана и имунитет.
    Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
    Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
    Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
    Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
    Може и още но като начало ще е добре!

    18:02 14.01.2026

  • 4 Милен

    2 0 Отговор
    Абе на тия пишман експерти кой им плаща да дрънкат глупости. Очевадно е че никой не иска да "управлява" в момента, така че няма как да видим "партия на Радев" на тези избори, за последващите наесен не е толкова сигурно.

    18:03 14.01.2026

  • 5 Спри се

    3 0 Отговор
    вече. Какво да ти казва Радев зо края на друтата седмица? Това е магарешки инат да буташ някого със зор да прави нещо, което ти незнайно защо искаш

    18:03 14.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ганев

    4 1 Отговор
    Не забравяйте, че Р.радев е селски хитрец. Той иска по-дълго да си получава преголямата заплата , и дебне като селски ку рв ар зад прозорчето, кога ще му дойде времето. Много му се ще да има нескончаеми граждански протести, стигащи до кръв и да се появи като спасител на нацията.

    18:05 14.01.2026

  • 8 Орколюб

    3 1 Отговор
    Трябва да си погледнеш часовника , времето ти изтича мунчо

    18:07 14.01.2026

  • 9 Горски

    2 0 Отговор
    Стига с тоя Радев, че вече дотегнахте на хората! А това на ушенце ли ти го каза?

    18:17 14.01.2026

  • 10 оня с питон.я

    0 1 Отговор
    Плешо щатската подлога. Поредният проект на Посолството.

    18:29 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове