Доц. Ангел Кунчев: Заболеваемостта от грип продължава да расте, пикът се очаква до края на месеца

Заболеваемостта от грип в страната продължава да нараства, като вече се регистрират и случаи на усложнения и хоспитализирани пациенти. Това заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в „Интервюто в Новините на NOVA“.
По думите му обявяването на грипна епидемия във Варна е напълно логична стъпка на фона на високите нива на заболяемост. „Още от самото начало казахме, че тазгодишната грипна епидемия ще бъде малко по-интензивна и ще засегне повече хора“, подчерта Кунчев.
Той отправи апел към гражданите да бъдат внимателни и да се пазят, доколкото е възможно. „Не е лесно да се предпазим при подобни заболявания, но е постижимо“, посочи главният здравен инспектор.
Кунчев обясни и понятието „инфекциозна доза“, като уточни, че ако количеството на вирусите, с които човек се среща, е под определен праг, заболяване може и да не се развие. „Когато обаче броят на вирусите надхвърли тази доза, възниква заразяване“, каза той.
По думите му съществува и погрешно разбиране относно това кои групи са най-засегнати от грипа. „Често се казва, че децата боледуват най-много, но всъщност грипът засяга всички възрастови групи. Просто при децата по-често се търси лекарска помощ и затова те се регистрират по-активно“, обясни Кунчев.
Очакванията са още области да обявят епидемична обстановка през следващата седмица. Според доц. Кунчев пикът на грипната епидемия в България ще бъде достигнат до края на месеца.
