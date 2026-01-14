Новини
Доц. Ангел Кунчев: Заболеваемостта от грип продължава да расте, пикът се очаква до края на месеца

Доц. Ангел Кунчев: Заболеваемостта от грип продължава да расте, пикът се очаква до края на месеца

14 Януари, 2026 22:28 456 8

Очакванията са още области да обявят епидемична обстановка през следващата седмица

Доц. Ангел Кунчев: Заболеваемостта от грип продължава да расте, пикът се очаква до края на месеца - 1
Заболеваемостта от грип в страната продължава да нараства, като вече се регистрират и случаи на усложнения и хоспитализирани пациенти. Това заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му обявяването на грипна епидемия във Варна е напълно логична стъпка на фона на високите нива на заболяемост. „Още от самото начало казахме, че тазгодишната грипна епидемия ще бъде малко по-интензивна и ще засегне повече хора“, подчерта Кунчев.

Той отправи апел към гражданите да бъдат внимателни и да се пазят, доколкото е възможно. „Не е лесно да се предпазим при подобни заболявания, но е постижимо“, посочи главният здравен инспектор.

Кунчев обясни и понятието „инфекциозна доза“, като уточни, че ако количеството на вирусите, с които човек се среща, е под определен праг, заболяване може и да не се развие. „Когато обаче броят на вирусите надхвърли тази доза, възниква заразяване“, каза той.

По думите му съществува и погрешно разбиране относно това кои групи са най-засегнати от грипа. „Често се казва, че децата боледуват най-много, но всъщност грипът засяга всички възрастови групи. Просто при децата по-често се търси лекарска помощ и затова те се регистрират по-активно“, обясни Кунчев.

Очакванията са още области да обявят епидемична обстановка през следващата седмица. Според доц. Кунчев пикът на грипната епидемия в България ще бъде достигнат до края на месеца.


България
  • 1 Ами сега?

    3 0 Отговор
    Добре де, как са оцелявали векове и даже хилядолетия преди нас? Тогава нямало ли е промяна на генетичня код на вируси, бактерии и други болестотворни? Или днес е модерно народа да се държи в постоянен стрес с прогнози за мрачно бъдеще и всякакви предстоящи нещастия, да не би да вземе да разсъждава логично и да се осъзнае?

    Коментиран от #5

    22:38 14.01.2026

  • 2 СПРЕТЕ

    4 0 Отговор
    ДА ПЛАШИТЕ ХОРАТА!

    22:43 14.01.2026

  • 3 Шашкайте се

    4 0 Отговор
    И снасяйте евраци на Фарма мафията. Глашатай на която е този убиец.

    22:44 14.01.2026

  • 4 Клара лечителката

    1 0 Отговор
    Кралица Клара - на кларнета за цигара! Но вече е евро и инфлация, и затова ще лекувам легналите на легло за 50 евро!

    22:47 14.01.2026

  • 5 Психопат

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами сега?":

    Правилно си написал...
    Искам само да допълня...
    Доц. Ангел Кунчев, го интересуват само парите които ще спечели, от пропагандата със страх от грип.

    22:49 14.01.2026

  • 6 Мнение

    1 0 Отговор
    Кунчо отрпката е готов да продаде и мка си за съответните кинти!!!

    Също като оня др. бай Шиле!

    23:05 14.01.2026

  • 7 Доктор

    1 0 Отговор
    Този боклук защо не е в затвора?

    23:07 14.01.2026

  • 8 Механик

    0 0 Отговор
    И сега какво да правим? маските и каските или КПП-тата да слагаме?
    Дали няма да е добре да се набодем с още някоя "правилна ваксинка"?
    Урсулка дали набави ваксини или всеки сам ще трябва да си търси?

    23:11 14.01.2026

