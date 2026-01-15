Новини
Семейство пострада при пожар в Пловдив

15 Януари, 2026 06:07, обновена 15 Януари, 2026 05:25 700 6

  • пожар-
  • пловдив-
  • пострадали

По информация на NOVA се е запалил апартамент, обитаван от възрастни мъж и жена

Семейство пострада при пожар в Пловдив - 1
Снимка: plovdiv24.bg/ Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жителите на блок в Пловдив са били евакуирани заради пожар. Пострадало е възрастно семейство. Инцидентът е станал около 19:30 ч. снощи на бул. „Пещерско шосе“, предаде dariknews.bg.

По информация на NOVA се е запалил апартамент, обитаван от възрастни мъж и жена. Пламъците са тръгнали от кухненското помещение на жилището.

Кметът на район „Западен“ Тони Стойчева съобщи, че огънят е овладян, а мъжът и жената са с леки изгаряния. Семейството е изведено през терасата на апартамента си от пожарникарите. Откарани са в болница за преглед. Без опасност за живота са, уточнява още Стойчева.

Час след инцидента останалите живущи във входа се се прибрали обратно по домовете си. На място са били изпратени четири противопожарни автомобила.


Пловдив / България
  • 3 Дракарис

    1 0 Отговор
    След като правителството в оставка подкрепя Украйна, жителите на входове трябва да свикват с тези неща. И то не само в Пловдив.

    Коментиран от #4

    06:16 15.01.2026

