Трети ден Асеновград е без вода заради спукан водопровод, върху който е построена къща

15 Януари, 2026 10:21 1 094 24

От ВиК съобщиха, че аварията е била отстранена

Трети ден Асеновград е без вода заради спукан водопровод, върху който е построена къща - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Социално напрежение в Асеновград. Хиляди хора трети ден са без вода заради огромна авария на магистрален водопровод.

Тръбата захранва 40% от града. Парадоксалното е, че върху спукания водопровод е построена нова къща и това се оказва огромен проблем за отстраняването на аварията. Това породи въпроси как и кой е разрешил върху магистрален водопровод да се строи жилищна сграда, съобщава Нова ТВ.

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов, който е от Асеновград и отнесе множество упреци за ситуацията, обясни че общината не е изготвила досега нито един проект за изграждане на ВиК структура, подаден за финансиране от държавата, както вече са направили други градове у нас.

Рано в четвъртък от ВиК съобщиха, че аварията е била отстранена, но гражданите посочват, че вода до чешмите им все още не достига, а напрежението се покачва. Пред сградата на общината десетки ощетени са се събрали в знак на недоволство.

Според местна гражданка проблемът е от години. "Водопреносната мрежа е стара, с всяка година нещата са все по-зле. Очакваме да нямаме вода и по една седмица", отбеляза тя.

Майка с дете споделя, че се намират средства за различни проекти, но не и за кризата с авариите. А възрастна жена смята, че не ВиК, а общината е виновна, защото не е предоставила данни за схемата на водопроводите в града при строежа на къща. Други нейни съграждани обаче уточниха, че дори без нея, водопроводите са на над 50 години, което води до чести аварии. Според Димитър Баберков са нужни 120 000 лева за подмяна на 4 км трасе.

Зам.-кметът на Асеновград инж. Стоян Димитров обясни, че общината е издала разрешение за строеж на база документи. "Те са предоставени от експлоатационното дружество, удостоверило, че сградата може да се построи и под сградата. Днес ще внесем преписка в Районната прокуратура за небрежност на ВиК - Пловдив. Общината е в готовност да обяви и бедствено положение при нужда", заяви той.

А протестиращите са готови на пътни блокади, ако няма решения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мести водопровода

    18 0 Отговор
    Щом си дал разрешение за строеж.

    10:23 15.01.2026

  • 2 Трол

    7 9 Отговор
    Трябва да се събори къщата.

    Коментиран от #11

    10:23 15.01.2026

  • 3 Факт

    3 0 Отговор
    Ич да нема

    10:25 15.01.2026

  • 4 Не пътни блокади

    12 0 Отговор
    А блокада на ВиК и общината.

    10:25 15.01.2026

  • 5 Европейци от Асеновград

    13 4 Отговор
    Да, ама подкрепят Украйна, еврото и НАТО.

    Коментиран от #8, #18

    10:25 15.01.2026

  • 6 Борисов разпореди

    4 2 Отговор
    Къщата да бъде съборена, като разпореди и за хотела на Слъчев бря, построен върху рено кртито!
    Напънала се мишката и родила слон с биберон!

    10:28 15.01.2026

  • 7 Киев ни е важен

    9 2 Отговор
    Асеновград НЕ ....

    Коментиран от #9

    10:30 15.01.2026

  • 8 и маати и маати

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европейци от Асеновград":

    от задзе

    10:30 15.01.2026

  • 9 ти си

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Киев ни е важен":

    важен за рибите

    10:31 15.01.2026

  • 10 Нали си имат река

    1 1 Отговор
    Май Чая се казваше

    10:32 15.01.2026

  • 11 ои8уйхътгрф

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    И що? Има ли разрешение за строеж? ИМА... А вервай ми, такова разрешително изрично се съгласува с енергото и вик които казват "Тука може да се строи, НЯМА тръби и кабели"... И човекът си строи...


    Иначе може да съборят къщата- изкупуват имота на пазарна цена и после да правят квото си искат с тяхната собственост... Дотогава това е ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, строена в пълно съответствие със законите на страната и никой не може да я пипа...

    10:32 15.01.2026

  • 12 За нищо не става

    4 1 Отговор
    Тоя Асеновград. И хората са поередени

    10:33 15.01.2026

  • 13 Потрес

    4 0 Отговор
    Или главния архитект е гушнал някия пачка или въпросният водопровод не е бил нанесен на картите и в къдастъра? Каквото и да е това е АБСУРДНО!?

    Коментиран от #20

    10:36 15.01.2026

  • 14 жоро

    6 0 Отговор
    Що не кажете коя е служителката от ДПС която е разрешила строежа след като години наред общината отказва разрешителното да се строи върху водопровода...
    Нека се знае че корупцията е основния източник на приходи в ДПС на доган.
    Така е построен и комплекса във Влас заради който стана наводнението, с корупция!

    10:37 15.01.2026

  • 15 За тея диваци там

    2 0 Отговор
    Явно сервитутни зони няма. Ама те там са си такива

    10:38 15.01.2026

  • 16 Ми то в България всичко остаря

    4 0 Отговор
    ..защото е построено, когато имаше държава между 1944 г и 1989 г ...И съответно експлоатационния срок на всички в държавата вече е изтекъл....Аз гледам Александровска болница - от 35 години една нова тухла не е поставена там с изключение на Чурковата болница ...Но всичко останало като сгради, алеи почна да се свлича и разпада...така държава не се ръководи...а се разпада и нулира

    Коментиран от #22, #23

    10:40 15.01.2026

  • 17 Емо заради една незаконна къща

    2 0 Отговор
    На поредния престъпник от корипционети от ДПС - нн и герб ще стои целия град без вода и те така...гроб пак разправят щяла да е първа политическа сила на предстоящите поредни фалшиви избори и ще има изобилие от катастрофи навсякъде и занапред

    10:43 15.01.2026

  • 18 Да се събаря!

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Европейци от Асеновград":

    Май къщата е незаконна? Да се събаря!

    10:43 15.01.2026

  • 19 Стига бе

    5 0 Отговор
    Евро-атлантическо е....и по главите на хората вече ще почнат да строят алчните капиталисти, благодарение на евро-атлантическите политици.

    10:43 15.01.2026

  • 20 така е

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Потрес":

    абсурдно е. Преди 1989 г. имаше подземен кадастър, в който с точно до сантиметър бяха нанесени всички съоръжения на подземната инфраструктура. След като избухна демокрацията, този кадастър някъде се изгуби. ВиК намират авариралите тръби само когато течът изригне над повърхността . Всяко разрешение за строеж минава през ВиК, което е длъжно да съобрази дали новият строеж няма да бъде изграден в непосредствена близост до тръбопроводите. Щом строежът е законен, значи ВиК са казали, че няма проблем. А са го казали, защото най-вероятно не знаят точното място на водопровода и сега са го открили. Във всички градове е така, започва се строеж и се открива тръба или електрически кабели, които не би трябвало да са там, според актуалните карти. 36 години вече пълен разпад, безхаберие и престъпна небрежност. И ще ми ходят на избори! Нито една партия, която е участвала в "демократичните" управления не трябва да се доближава до властта. Нито една.

    Коментиран от #24

    10:46 15.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 НРБ

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ми то в България всичко остаря":

    На селото мостът е построен от германците. Не е пипан 50 години. Германците наколко пъти пишат писма, че гаранцията на моста е изтекла. Кметицата от БСП не прави нищо. Мостът е пред срутване е затворен от години.

    Не ми говори, какво се било строило 44та-89та. Цял свят е строил и повиче е построил. Израел и Дубай от пустиня построиха рай. И преди това се е строило и след това се строи, но като комунистическата мърлящина друга няма и живеем до ден днешен в нея. Бай Тошо нито селата асфалтира, нито метро построи, нито магистрала. От османско чак сега модернизираха железниците.

    10:54 15.01.2026

  • 23 Рамбосилек

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ми то в България всичко остаря":

    Остаря комунизмът, време е да се погребе.

    10:55 15.01.2026

  • 24 Хо ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "така е":

    Това са глупости или само пожелания. Бил съм там и съм видял. Пълна некомпетентност и незаинтересованост по комунистически.

    Има достатъчно средства да се открие всичко и да се обследва терен преди да се копае. Никой не прави това или рядко.

    Навсякъде корумпирани мързеливи тъпани.

    10:57 15.01.2026

