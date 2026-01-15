Трети ден Асеновград е без вода заради спукан водопровод, върху който е построена къща

Социално напрежение в Асеновград. Хиляди хора трети ден са без вода заради огромна авария на магистрален водопровод.
Тръбата захранва 40% от града. Парадоксалното е, че върху спукания водопровод е построена нова къща и това се оказва огромен проблем за отстраняването на аварията. Това породи въпроси как и кой е разрешил върху магистрален водопровод да се строи жилищна сграда, съобщава Нова ТВ.
Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов, който е от Асеновград и отнесе множество упреци за ситуацията, обясни че общината не е изготвила досега нито един проект за изграждане на ВиК структура, подаден за финансиране от държавата, както вече са направили други градове у нас.
Рано в четвъртък от ВиК съобщиха, че аварията е била отстранена, но гражданите посочват, че вода до чешмите им все още не достига, а напрежението се покачва. Пред сградата на общината десетки ощетени са се събрали в знак на недоволство.
Според местна гражданка проблемът е от години. "Водопреносната мрежа е стара, с всяка година нещата са все по-зле. Очакваме да нямаме вода и по една седмица", отбеляза тя.
Майка с дете споделя, че се намират средства за различни проекти, но не и за кризата с авариите. А възрастна жена смята, че не ВиК, а общината е виновна, защото не е предоставила данни за схемата на водопроводите в града при строежа на къща. Други нейни съграждани обаче уточниха, че дори без нея, водопроводите са на над 50 години, което води до чести аварии. Според Димитър Баберков са нужни 120 000 лева за подмяна на 4 км трасе.
Зам.-кметът на Асеновград инж. Стоян Димитров обясни, че общината е издала разрешение за строеж на база документи. "Те са предоставени от експлоатационното дружество, удостоверило, че сградата може да се построи и под сградата. Днес ще внесем преписка в Районната прокуратура за небрежност на ВиК - Пловдив. Общината е в готовност да обяви и бедствено положение при нужда", заяви той.
А протестиращите са готови на пътни блокади, ако няма решения.
