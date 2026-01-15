Корнелия Нинова: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети

"Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети", каза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:
"Вие, които щяхте да изчегъртвате Борисов и Пеевски, вчера им спасявате охраната. Падението ви е умопомрачително. През 2021г. поканих ИТН да направим общ фронт за честни избори срещу ГЕРБ и Борисов. Слави отказа с думите: " Г-жо Нинова с вас сме на двата бряга на една река."
Още тогава разбрах, че ИТН ще се окажат една голяма измама. Не мога да повярвам колко много хора се излъгаха в "новия месия".
През цялото това време, аз никого не предадох и не продадох. И съм горда, че 10 години непреклонно и непокорно стоя на един и същи бряг срещу това гнусно задкулисие и лицемерие. Времето показва истината. Не вярвайте на месии с красиви обещания, които вече са ви лъгали, а на хора, доказали се с принципи и характер."
1 ВиК
Коментиран от #5
14:50 15.01.2026
2 АГАТ а Кристи
И двамата сте на ПЛАНЕТАТА НА МАЙМУНИТЕ и татко Оруел добре ви е описал.!
14:51 15.01.2026
3 Така е,
Коментиран от #6
14:51 15.01.2026
4 Томорев
Коментиран от #15
14:54 15.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ненаяли се, не накрали се
До коментар #3 от "Така е,":Чалгарина се облажи много и сега гледа за последно да грабне още, колкото може. А другарката не можа да открадне чак толкова, но не е за жалене.
14:57 15.01.2026
7 тиририрам
15:00 15.01.2026
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И МАЙ ТАКА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА- СЪЩИТЕ БОКЛУЦИ, ДРАПАЩИ ЗА ВЛАСТ,ПАРИ И КРАЖБИ....
НЯМА ЛИ ОСЪДЕНИ И ВКАРАНИ В ЗАТВОРА,ОПРАВИЯ НЯМА.
15:01 15.01.2026
9 Тома
Какво нещо е женската памет, услужлива като лубрикант преди кекс😂😂😂
Коментиран от #16
15:03 15.01.2026
10 С/Р
15:03 15.01.2026
11 Факт
15:05 15.01.2026
12 Със Слави Трифонов
15:08 15.01.2026
13 Ура,,Ура
15:08 15.01.2026
14 Анонимен
15:09 15.01.2026
15 Извод -
До коментар #4 от "Томорев":Гласувайте за Вожда и Учителя, който смело води създадената в Германия партия...?
15:10 15.01.2026
16 Вале-каро
До коментар #9 от "Тома":Ех,Тома.Ами ти забрави ли ,че тя не е от БСП и ,че нейното БСП никога не би влязло в коалиция с ГЕРБ-СДС.Нали за това я изгониха от БСП?
Коментиран от #19
15:25 15.01.2026
17 Ал Бънди
15:26 15.01.2026
18 Под такива статии
тихичко подсмърча и чете коментарите, чака нареждане от началниците си във Факти да му разрешат да драсне някой "будализъм" и да повтаря две-три думи с които които борави вече няколко години поради липса на "мемори" изгубено по време на мутренската система на управление и мотаещ се в манипулациите между ИТН и ГЕРБ, а напоследък и на ДПС/НН....ХА ХА ХА ...очаквайте го след този коментар да реагира пак неадекватно !
15:26 15.01.2026
19 Томата е с ампутиран
До коментар #16 от "Вале-каро":разсъдък, ка да разбере реалността ?
15:29 15.01.2026
20 Цвете
15:31 15.01.2026
21 фбр
15:48 15.01.2026
22 Предаде
15:51 15.01.2026