Корнелия Нинова: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети

15 Януари, 2026 14:48 1 578 22

  • корнелия нинова-
  • слави трифонов-
  • итн

Падението ви е умопомрачително, обърна се тя към ИТН

Корнелия Нинова: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети - 1
Снимка: НБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети", каза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

"Вие, които щяхте да изчегъртвате Борисов и Пеевски, вчера им спасявате охраната. Падението ви е умопомрачително. През 2021г. поканих ИТН да направим общ фронт за честни избори срещу ГЕРБ и Борисов. Слави отказа с думите: " Г-жо Нинова с вас сме на двата бряга на една река."

Още тогава разбрах, че ИТН ще се окажат една голяма измама. Не мога да повярвам колко много хора се излъгаха в "новия месия".

През цялото това време, аз никого не предадох и не продадох. И съм горда, че 10 години непреклонно и непокорно стоя на един и същи бряг срещу това гнусно задкулисие и лицемерие. Времето показва истината. Не вярвайте на месии с красиви обещания, които вече са ви лъгали, а на хора, доказали се с принципи и характер."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ВиК

    19 4 Отговор
    Май и двамата сте вече в канализацията ( на историята )

    Коментиран от #5

    14:50 15.01.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    17 5 Отговор
    БЪРКАШ !!!
    И двамата сте на ПЛАНЕТАТА НА МАЙМУНИТЕ и татко Оруел добре ви е описал.!

    14:51 15.01.2026

  • 3 Така е,

    18 11 Отговор
    но ти, како Кури, само лаеш огладняла в жалък опит да събереш някоя червена точка от заблудени гласувачи.

    Коментиран от #6

    14:51 15.01.2026

  • 4 Томорев

    18 6 Отговор
    И ти си една пръ.дла. Но за чалгаро си права. Но това се знаеше че е платена подлога още от началото. Жалко че в бг има толкова много т.ъпи хора гласуващи за чалгаро, ивелин измамника,платената копейка, руди гела ,свинята. Все мр.ъшляци.

    Коментиран от #15

    14:54 15.01.2026

  • 6 Ненаяли се, не накрали се

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Така е,":

    Чалгарина се облажи много и сега гледа за последно да грабне още, колкото може. А другарката не можа да открадне чак толкова, но не е за жалене.

    14:57 15.01.2026

  • 7 тиририрам

    25 2 Отговор
    Старият чалгар не заслужава никакво внимание. Пълен игнор за него!

    15:00 15.01.2026

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 2 Отговор
    ЗА 36 ГОДИНИ НИТО ЕДИН ЧИТАВ НЕ СЕ ПОЯВИ.
    И МАЙ ТАКА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА- СЪЩИТЕ БОКЛУЦИ, ДРАПАЩИ ЗА ВЛАСТ,ПАРИ И КРАЖБИ....
    НЯМА ЛИ ОСЪДЕНИ И ВКАРАНИ В ЗАТВОРА,ОПРАВИЯ НЯМА.

    15:01 15.01.2026

  • 9 Тома

    9 10 Отговор
    Тая стрина е забравила, че допреди няколко седмици БСП и ИТН бяха коалиционни партньори на ГЕРБ-СДС в правителството на Желязков...
    Какво нещо е женската памет, услужлива като лубрикант преди кекс😂😂😂

    Коментиран от #16

    15:03 15.01.2026

  • 10 С/Р

    8 1 Отговор
    Кратко и ясно :))

    15:03 15.01.2026

  • 11 Факт

    3 0 Отговор
    Човек има няколко кръга познати. Като имаш технически средства да ги идентифицираш и обработиш, можеш да правиш всякакви комбинации и да се правиш на спасител!

    15:05 15.01.2026

  • 12 Със Слави Трифонов

    9 1 Отговор
    се осъществи чалгизацията на България, с Корнелия Нинова се активизира процесът, започнат от Станишев - на тласкането на една многолетна партия към периферията на обществения живот. Така че пораженията, които тези осъществиха, следва да им се признаят. Но не са само те в списъка на ненужните социални недоразумения ...

    15:08 15.01.2026

  • 13 Ура,,Ура

    11 3 Отговор
    Най виновна си ти за хартиената коалиция. Тогава играеше с ГЕРБ и ДПС. И нанесохте големи поразии с това гласуване. Не заслужаваш да видиш парламента, както ИТН, БСП и ДПС.

    15:08 15.01.2026

  • 14 Анонимен

    1 3 Отговор
    БСП биха могли да я възстановят. Не знам какво толкова й пречи либерална формация. Те на са в тайния спектър.

    15:09 15.01.2026

  • 15 Извод -

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Томорев":

    Гласувайте за Вожда и Учителя, който смело води създадената в Германия партия...?

    15:10 15.01.2026

  • 16 Вале-каро

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    Ех,Тома.Ами ти забрави ли ,че тя не е от БСП и ,че нейното БСП никога не би влязло в коалиция с ГЕРБ-СДС.Нали за това я изгониха от БСП?

    Коментиран от #19

    15:25 15.01.2026

  • 17 Ал Бънди

    7 1 Отговор
    Ако има нещо положително в случая, то това е, че Свинчо- феномена само за една година приключи политически с Доган, БСП-ОЛ-ИН , трупата на Зулуса и подкара по надолнището Бацето!

    15:26 15.01.2026

  • 18 Под такива статии

    5 0 Отговор
    никога не се забелязва една чалгаризирана "Промяна" ! Сгушен стои в някой "ъгъл" на кутурката си и
    тихичко подсмърча и чете коментарите, чака нареждане от началниците си във Факти да му разрешат да драсне някой "будализъм" и да повтаря две-три думи с които които борави вече няколко години поради липса на "мемори" изгубено по време на мутренската система на управление и мотаещ се в манипулациите между ИТН и ГЕРБ, а напоследък и на ДПС/НН....ХА ХА ХА ...очаквайте го след този коментар да реагира пак неадекватно !

    15:26 15.01.2026

  • 19 Томата е с ампутиран

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Вале-каро":

    разсъдък, ка да разбере реалността ?

    15:29 15.01.2026

  • 20 Цвете

    4 0 Отговор
    ГОСПОЖО НИНОВА, ВИЕ ДОСТА ПОДЛО ВЪРНАХТЕ ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ. КАКВОТО ПОВИКАЛО, ТАКОВА СЕ ОБАДИЛО.ИМА НЕЩА ,ЗА КОИТО НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, А ТОВА, КОЕТО ВИЕ " СГЛОБИХТЕ " ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ ЗАПАМЕТЕНО.ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ ЖАЛКО. 🇧🇬

    15:31 15.01.2026

  • 21 фбр

    2 0 Отговор
    Седесарка тъпа !. Забрави ли , че беше подлога на Костов?Докара БСП-то от 950 000 на 180 000 ! Няма по-голяма предателка от теб !!!

    15:48 15.01.2026

  • 22 Предаде

    1 0 Отговор
    Тези които те направиха министърка, когато твоите те търсеха да те бият, че свали бесепе-то до непристижно място. Тогава се гушна с дуловската и заедно плюехте. Била си супер министърка, имала си уау социална политика. Кой ти финансира тоя имидж, неблагодарнице!. Ако беше почтен човек щеше да напуснеш политиката. Изчезвай!

    15:51 15.01.2026

