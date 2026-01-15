Новини
Трима са номинираните за европейски прокурор от България

Трима са номинираните за европейски прокурор от България

15 Януари, 2026

Решението е на специалната комисия

Трима са номинираните за европейски прокурор от България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков са тримата номинирани за европейски прокурор от България.

Решението е на специалната комисия, назначена от министъра на правосъдието Георги Георгиев и председателствана от заместник-министър Стоян Лазаров. Вчера комисията изслуша всички явили се кандидати за поста – общо шестима.

Димитър Беличев е европейски делегиран прокурор и прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив. Михаела Райдовска също е европейски делегиран прокурор и прокурор от Софийска градска прокуратура. Пламен Петков е прокурор в Софийска районна прокуратура.

След публичното изслушване на кандидатите комисията смята, че тримата са се представили най-убедително и в най-голяма степен отговарят на изискванията за европейски прокурор. Комисията не класира номинираните, а ги подрежда по азбучен ред.

Имената им са изпратени на министъра на правосъдието, който ги внася за одобрение от Министерския съвет. След това трите кандидатури се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат. Очаква се новият мандат да започне в края на юли тази година.


България
