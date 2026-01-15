Трима са номинираните за европейски прокурор от България

Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков са тримата номинирани за европейски прокурор от България.
Решението е на специалната комисия, назначена от министъра на правосъдието Георги Георгиев и председателствана от заместник-министър Стоян Лазаров. Вчера комисията изслуша всички явили се кандидати за поста – общо шестима.
Димитър Беличев е европейски делегиран прокурор и прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив. Михаела Райдовска също е европейски делегиран прокурор и прокурор от Софийска градска прокуратура. Пламен Петков е прокурор в Софийска районна прокуратура.
След публичното изслушване на кандидатите комисията смята, че тримата са се представили най-убедително и в най-голяма степен отговарят на изискванията за европейски прокурор. Комисията не класира номинираните, а ги подрежда по азбучен ред.
Имената им са изпратени на министъра на правосъдието, който ги внася за одобрение от Министерския съвет. След това трите кандидатури се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат. Очаква се новият мандат да започне в края на юли тази година.
1 10-те Божи заповеди
2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.
3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.
4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог.
5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействай.
8. Не кради.
9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.
10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му; нито робинята му; ни вола му; ни осела му; нито някакъв негов имот - нищо, което е на ближния ти.
17:48 15.01.2026
2 Кабакрадев
17:49 15.01.2026
3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:49 15.01.2026
4 гордос
17:53 15.01.2026
5 Сарафа на Шишо:
17:53 15.01.2026