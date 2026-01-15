Новини
Спират производството на "Кроношпан" във Велико Търново

15 Януари, 2026 20:56 598 7

От дружеството определят мярката като необоснована и обявиха, че ще я обжалват

Снимка: бТВ
Мария Атанасова

Министърът на околната среда и водите издаде принудителна административна мярка за спиране на производството на линия на „Кроношпан“ във Велико Търново.

Тази вечер около 17 часа представители на РИОСВ – Велико Търново, Областна администрация и ОД на МВР са връчили заповедта на ръководството на завода. Документът е подписан от един от управителите на предприятието. Предстои ръководството да се запознае в детайли със съдържанието на заповедта.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов заяви, че общината неведнъж е настоявала за по-строг контрол и реални мерки спрямо предприятието заради сигнали от граждани за задимяване и неприятни миризми, като подчерта, че здравето на хората е на първо място. Мярката влиза в сила в момента на връчването. В рамките на 24 часа след това, предприятието трябва да представи план за безопасно спиране на производството, допълва Панов.

В официална позиция от „Кроношпан България“ заявяват, че заповедта е издадена след поредица от проверки и контролни измервания, които по техни думи не са установили отклонения от действащите нормативни изисквания и екологични норми. От дружеството определят мярката като необоснована и обявиха, че ще я обжалват по законоустановения ред, като ще търсят отговорност от държавните институции за претърпени вреди и пропуснати ползи.


