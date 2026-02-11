Вземете 50% отстъпка за хостинг от

КЗК: Производството се срива, вносът расте

11 Февруари, 2026

За последните четири години млекопроизводството и производството на млечни продукти е спаднало с 25%, а вносът на мляко и продукти се е увеличил с 42%

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Секторният анализ на храните, който беше изначална точка за анализа на цените, показа изключително тежки структурни деформации на пазара на селскостопански стоки в България. Това каза при изслушването си в парламента Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), във връзка със спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги. Изслушването е по искане на ПГ "ДПС-Ново начало".

По думите му селското стопанство, производственият сектор, е пред катастрофа. Деформациите не са плод на спекулации сега, а на 35-годишно наслагване, липса на визия и управленска политика, подчерта Карадимов.

За последните четири години млекопроизводството и производството на млечни продукти е спаднало с 25%, а вносът на мляко и продукти се е увеличил с 42%. Секторният анализ, който е дългосрочен, ще анализира допълнително мерките, но това, което ни интересуваше в междинния доклад, бяха ценовите равнища за потребителите, уточни той.

На базата на правомощията на КЗК, когато констатирахме изводите от анализа, имахме два възможни хода – да влезем със сила, с всички правомощия на комисията, в някои от големите търговски вериги. Този подход щеше да бъде тормоз за бизнеса и нямаше да реши проблема, защото деформациите са по цялата верига. Ние предпочетохме диалога и саморегулацията, проведохме необходимите срещи, обсъждания с браншовите организации, с търговци, преработватели, търговските вериги, обясни председателят на регулатора. В резултат, по думите му, в чувствителния сегмент на храни от първа необходимост големите търговци се държат изключително коректно, свидетели сме на замразени цени, намаления и много големи по обем промоционални кампании.

Констатирахме, че големите търговци поддържат едни и същи ценови равнища и това е нормално в цялата страна, но покупателната способност в различните райони е различна, отбеляза Карадимов.

Основният извод в секторния анализ по компетенция на комисията не е насочен към потребителя, а към производителя и там нещата са драматични, отчете той. Отстъпките, които производителят дава на търговските вериги, са в обеми, които го „свалят“ над или под себестойността на неговата продукция. Резултатът е занижаване на качеството или изчезване на цели подсектори, отбеляза Росен Карадимов. Затова комисията е изпратила целия секторен анализ на парламентарните групи.

За пръв път поставяме „много тежко“ въпроса за млекопроизводството в България, добави председателят на регулатора. В рамките на ограничените правомощия на КЗК по отношение на крайните ценови равнища, успяхме да дисциплинираме пазара на базата на диалога и правомощията, подчерта той.

В момента тече анализ и на т.нар. традиционна търговия. При нея в силната позиция е доставчикът, а не търговецът. Затова сме изпратили над 400 писма до различни малки магазини с основен акцент колко пъти доставчикът е вдигал цената, вкл. за декември и януари, обясни Карадимов.

КЗК е започнала секторен анализ и в сферата на фармацията. Там също има достатъчно сигнали за рязко повишени цени през октомври, ноември, декември м.г., подчерта председателят на КЗК.

Без действия на изпълнителната и законодателната власт тези проблеми няма да бъдат решени, подчерта Росен Карадимов.

За първи път целият бранш в селското стопанство, млякото, храните, преработвателният бранш, застана зад КЗК, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 2 Отговор
    Така става, когато хранителният суверенитет на страната е поверен на мутри.

    13:25 11.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Най голям срив на промишленото производство е в България.Бизнесът бяга от високите разходи в еврозоната.

    13:25 11.02.2026

  • 3 беееее

    16 1 Отговор
    Беее, ние сме в клуба на богатите, бееееее! За кво ни е да работим и да произвеждаме, като можем да си купим?! НАТО ни пази, а ЕССР ни храни, нали така, жълтопаветници?!

    Коментиран от #25

    13:28 11.02.2026

  • 4 Стенли

    15 0 Отговор
    Че то е така от трийсет години и ще става още по злеа не е само производството на храни какво да кажем за ядрените реактори за които бяхме дали милиони долари за ремонт и щяхме да спечелим милиарди долари и" лошите"руснаци щяха да ни построят аец Белене за четири милиарда долара и досега щяхме да сме им изкарали парите и държавата да печели и да има значително понижение на цените на електроенергията

    13:30 11.02.2026

  • 5 оня с коня

    15 2 Отговор
    ами нали това искахте и за това се борихте всичко родно да загине

    време е и АЕЦ-а да гръмне тока да е вносен и да затрие това продажно семе българско

    13:31 11.02.2026

  • 6 чудесно

    16 0 Отговор
    Държавата да си влезе в ролята и да разкара мутрите прекупвачи между пройзводителя и потребителя. Другото ще се нареди от самосебе си.

    13:32 11.02.2026

  • 7 важното е че има банани и приехме еврото

    12 3 Отговор
    нато ни брани, европа ни храни , ние само ще лежим по диваните и щеПЪРДИМ

    13:32 11.02.2026

  • 8 от село

    17 2 Отговор
    Днес видях в Кауфланд 4 вида полски ябълки , без една българска на цени под едно еУРо . Политиците - мафиоти унищожиха селското ни стопанство за да забогатяват от подкупи !!

    13:32 11.02.2026

  • 9 Зоров

    17 1 Отговор
    Яжте сирене от палмово масло и сухо мляко на цени от 15 евро.Да ви е сладко,

    13:33 11.02.2026

  • 10 Студопор

    15 1 Отговор
    Как можем да говорим за селскостопански сектор, когато същия е ликвидиран? По бай Тошово време имаше и селяни, имаше и граждани. И всичко вървеше. Сега всички искат да са граждани и да работят в офиси. Кой ще пасе добитъка? Кой ще го дои? Обгрижва? Кой ще коли животните? Кой ще пласира месото? Няма кой. За това внасяме. Защото всички искате да сте кифли, мутри, банкери, застрахователи и крипто-милионери.

    Коментиран от #11, #24

    13:36 11.02.2026

  • 11 глупости

    2 10 Отговор

    До коментар #10 от "Студопор":

    При социализма беше въведено "гражданството" за да има кой да работи в ТКЗСтата. Където се родиш там си и умираш. Това ли искате да се върне? И междо другото, в Русия още го има.

    Коментиран от #13

    13:39 11.02.2026

  • 12 Иван 1

    12 2 Отговор
    Заповедта 1992г.беше да се унищожи цялото производство на държавата за да се освободят пазарната ниша за другите.

    Коментиран от #16

    13:43 11.02.2026

  • 13 реторично

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "глупости":

    А ти, като си се родил в нормална държава, защо ще умреш в замираща територия?

    Коментиран от #14, #22

    13:44 11.02.2026

  • 14 мне

    0 5 Отговор

    До коментар #13 от "реторично":

    Аз съм се родил в златната клетка на нРБ. Но ще умра свободен.

    13:46 11.02.2026

  • 15 ШЕФА

    8 0 Отговор
    За всичко това плюс високите цени и паразитното Евро трябва да благодарите на българоубиеца Винету,той иначе е скромен човек който краде пари само ако са в чували и никога не е виждал кюлчета с злато.

    13:47 11.02.2026

  • 16 глупости

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Иван 1":

    Българската социалистическа икономика не бе проектирана да издържи в пазарна среда. Затова всичко даде фира. Продадените предприятия са продадени с 2-3 пъти стойността им в задължения към кредитори. Примерно Кремиковци е бил с над 700 милиона долара задължения.

    Коментиран от #20

    13:48 11.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 мда

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "глупости":

    Под непосилното бреме на тоталната задлъжнялост на НРБ към западните банки Коларов информира генералния секретар на БКП, че „е прието за нормално плащанията за основния дълг и за лихвите на една страна да не надхвърлят 25 на сто от общите ѝ валутни постъпления. У нас те са повече от 100 на сто.” Тодор Живков обаче отказва да приеме истината и вкарва страната в нови огромни дългове, за да остане на власт и да продължи да поддържа илюзията на „развития социализъм”. Към края на 1989 г. режимът на Живков и БКП натрупва близо 11 млрд. долара външен дълг.

    Новият генерален секретар на БКП Петър Младенов, който наследява през ноември 1989 г. Живков, също верен човек на Кремъл, знае истината за тежкото икономическо положение. Той обаче не го разкрива пред българския народ, а го споделя само пред ръководството на МВР и Държавна сигурност в края на ноември 1989 г., като заявява, че управлението на Тодор Живков е довело страната до „просешка тояга”, а „картината в икономиката е потресаваща”.

    13:52 11.02.2026

  • 21 лично

    3 0 Отговор
    познавам селски герой.На книга гледа 100+ овце, реално 15-20.Прибра евро субсидията, и "виртуалните овце" бяха заклани , или умряха от скръбна вест.Другата схема е 1 стадо да се мести при 3-4ма "собственици" ако има проверка.Има още десетки похвати.Българчето е хитро и мързеливо .... на евро хранилка.Като спре авантата от там, ще се яде А дори да има заблудени производеители , тях ги унищожават чиновниците.Не европа е виновна за прокълната с,г,а,н в б лг рист ,н.

    13:53 11.02.2026

  • 22 нещо не ви разбирам

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "реторично":

    за коя държава пишете че е нормална?

    държавата на тиквата и прасето ли е нормална? явно и вие сте ненормален като тях

    Коментиран от #26

    13:54 11.02.2026

  • 23 Тома

    6 0 Отговор
    Целта на сатанистите беше на първо място да затрият селското стопанство и промишлеността в България като подкупят управляващите.Така една развита държава се превърна в пустош

    13:54 11.02.2026

  • 24 Фройд

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Студопор":

    Селското стопанство започна да изпитва дефицит , още по времето на социализЪма .
    Но истинския край настъпи , когато се върнаха земите на хората , и от ТКЗС-та остана само спомен. За разлика от България , в Чехия всичко се запази като земеделците станаха новите собственици , с голяма подкрепа от държавата. Без дотация , не можеш да правиш селско стопанство. Без вода , не можеш и една марула да отгледаш , без торове и пестициди също. Климата и почвите , не са това което бяха преди 30 години.
    Някъде гледах един филм , за кравеферма със сто и педесет крави. В германия , фермата беше с такава механизация , че едно момиче на 25 години я оправяше почти сама. Така че и на това има решение. Въпроса е после , след като предадеш млекото , колко ще изкараш , и дали въобще ще изкараш нещо след тия търгаши по всички възможни комисии , агенции и всичкото боклук наредено зад теб , да го изхранваш.

    13:55 11.02.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "беееее":

    Който пази и храни, той и .е... Е.

    13:55 11.02.2026

  • 26 по-скоро

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "нещо не ви разбирам":

    Приема за нормална държавата на Рундю и Шарлатаните. В която всеки частник може да стане Национална агенция и да се разхожда с автоматично дъгоцевно оръжие, което по закон не е позволено дори на МВР.

    13:56 11.02.2026

  • 27 ахааа

    4 1 Отговор
    Нали това беше целта на тиквата. За 15-20 г. да се заличи цялото производство, или на 90%. Ноо вие това го знаете много добре.

    13:56 11.02.2026

  • 28 Бойкот на О.Л.Хлъц

    3 0 Отговор
    Нали затова ни приеха в т.н. ЕС - трябват им потребители, а не производители...

    14:25 11.02.2026

  • 29 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Ще си ядете ушите. Защото целенасочено и умишлено десетилетия се спъва и пречи по всякакъв начин инициативата в селското стопанство и особено в животновъдстеото. 1001 регулации, задължения, дебели глоби, а помощ -никква - благодари, че не ти слагаме 1002ра регулация. Сега от южна америка чак ще ни хранят с гмо-та, пестициди и антибиотици, а за сухото ччер нобилско мляко, като суровина за сирене и т н. да не говорим. Вий сте натренира и от 1985та на радио активности. То не се яде сиренето от сухо мляко. Тотална гааа дост.

    14:46 11.02.2026

