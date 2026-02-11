КЗК: Производството се срива, вносът расте

Секторният анализ на храните, който беше изначална точка за анализа на цените, показа изключително тежки структурни деформации на пазара на селскостопански стоки в България. Това каза при изслушването си в парламента Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), във връзка със спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги. Изслушването е по искане на ПГ "ДПС-Ново начало".
По думите му селското стопанство, производственият сектор, е пред катастрофа. Деформациите не са плод на спекулации сега, а на 35-годишно наслагване, липса на визия и управленска политика, подчерта Карадимов.
За последните четири години млекопроизводството и производството на млечни продукти е спаднало с 25%, а вносът на мляко и продукти се е увеличил с 42%. Секторният анализ, който е дългосрочен, ще анализира допълнително мерките, но това, което ни интересуваше в междинния доклад, бяха ценовите равнища за потребителите, уточни той.
На базата на правомощията на КЗК, когато констатирахме изводите от анализа, имахме два възможни хода – да влезем със сила, с всички правомощия на комисията, в някои от големите търговски вериги. Този подход щеше да бъде тормоз за бизнеса и нямаше да реши проблема, защото деформациите са по цялата верига. Ние предпочетохме диалога и саморегулацията, проведохме необходимите срещи, обсъждания с браншовите организации, с търговци, преработватели, търговските вериги, обясни председателят на регулатора. В резултат, по думите му, в чувствителния сегмент на храни от първа необходимост големите търговци се държат изключително коректно, свидетели сме на замразени цени, намаления и много големи по обем промоционални кампании.
Констатирахме, че големите търговци поддържат едни и същи ценови равнища и това е нормално в цялата страна, но покупателната способност в различните райони е различна, отбеляза Карадимов.
Основният извод в секторния анализ по компетенция на комисията не е насочен към потребителя, а към производителя и там нещата са драматични, отчете той. Отстъпките, които производителят дава на търговските вериги, са в обеми, които го „свалят“ над или под себестойността на неговата продукция. Резултатът е занижаване на качеството или изчезване на цели подсектори, отбеляза Росен Карадимов. Затова комисията е изпратила целия секторен анализ на парламентарните групи.
За пръв път поставяме „много тежко“ въпроса за млекопроизводството в България, добави председателят на регулатора. В рамките на ограничените правомощия на КЗК по отношение на крайните ценови равнища, успяхме да дисциплинираме пазара на базата на диалога и правомощията, подчерта той.
В момента тече анализ и на т.нар. традиционна търговия. При нея в силната позиция е доставчикът, а не търговецът. Затова сме изпратили над 400 писма до различни малки магазини с основен акцент колко пъти доставчикът е вдигал цената, вкл. за декември и януари, обясни Карадимов.
КЗК е започнала секторен анализ и в сферата на фармацията. Там също има достатъчно сигнали за рязко повишени цени през октомври, ноември, декември м.г., подчерта председателят на КЗК.
Без действия на изпълнителната и законодателната власт тези проблеми няма да бъдат решени, подчерта Росен Карадимов.
За първи път целият бранш в селското стопанство, млякото, храните, преработвателният бранш, застана зад КЗК, каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:25 11.02.2026
2 Последния Софиянец
13:25 11.02.2026
3 беееее
Коментиран от #25
13:28 11.02.2026
4 Стенли
13:30 11.02.2026
5 оня с коня
време е и АЕЦ-а да гръмне тока да е вносен и да затрие това продажно семе българско
13:31 11.02.2026
6 чудесно
13:32 11.02.2026
7 важното е че има банани и приехме еврото
13:32 11.02.2026
8 от село
13:32 11.02.2026
9 Зоров
13:33 11.02.2026
10 Студопор
Коментиран от #11, #24
13:36 11.02.2026
11 глупости
До коментар #10 от "Студопор":При социализма беше въведено "гражданството" за да има кой да работи в ТКЗСтата. Където се родиш там си и умираш. Това ли искате да се върне? И междо другото, в Русия още го има.
Коментиран от #13
13:39 11.02.2026
12 Иван 1
Коментиран от #16
13:43 11.02.2026
13 реторично
До коментар #11 от "глупости":А ти, като си се родил в нормална държава, защо ще умреш в замираща територия?
Коментиран от #14, #22
13:44 11.02.2026
14 мне
До коментар #13 от "реторично":Аз съм се родил в златната клетка на нРБ. Но ще умра свободен.
13:46 11.02.2026
15 ШЕФА
13:47 11.02.2026
16 глупости
До коментар #12 от "Иван 1":Българската социалистическа икономика не бе проектирана да издържи в пазарна среда. Затова всичко даде фира. Продадените предприятия са продадени с 2-3 пъти стойността им в задължения към кредитори. Примерно Кремиковци е бил с над 700 милиона долара задължения.
Коментиран от #20
13:48 11.02.2026
20 мда
До коментар #16 от "глупости":Под непосилното бреме на тоталната задлъжнялост на НРБ към западните банки Коларов информира генералния секретар на БКП, че „е прието за нормално плащанията за основния дълг и за лихвите на една страна да не надхвърлят 25 на сто от общите ѝ валутни постъпления. У нас те са повече от 100 на сто.” Тодор Живков обаче отказва да приеме истината и вкарва страната в нови огромни дългове, за да остане на власт и да продължи да поддържа илюзията на „развития социализъм”. Към края на 1989 г. режимът на Живков и БКП натрупва близо 11 млрд. долара външен дълг.
Новият генерален секретар на БКП Петър Младенов, който наследява през ноември 1989 г. Живков, също верен човек на Кремъл, знае истината за тежкото икономическо положение. Той обаче не го разкрива пред българския народ, а го споделя само пред ръководството на МВР и Държавна сигурност в края на ноември 1989 г., като заявява, че управлението на Тодор Живков е довело страната до „просешка тояга”, а „картината в икономиката е потресаваща”.
13:52 11.02.2026
21 лично
13:53 11.02.2026
22 нещо не ви разбирам
До коментар #13 от "реторично":за коя държава пишете че е нормална?
държавата на тиквата и прасето ли е нормална? явно и вие сте ненормален като тях
Коментиран от #26
13:54 11.02.2026
23 Тома
13:54 11.02.2026
24 Фройд
До коментар #10 от "Студопор":Селското стопанство започна да изпитва дефицит , още по времето на социализЪма .
Но истинския край настъпи , когато се върнаха земите на хората , и от ТКЗС-та остана само спомен. За разлика от България , в Чехия всичко се запази като земеделците станаха новите собственици , с голяма подкрепа от държавата. Без дотация , не можеш да правиш селско стопанство. Без вода , не можеш и една марула да отгледаш , без торове и пестициди също. Климата и почвите , не са това което бяха преди 30 години.
Някъде гледах един филм , за кравеферма със сто и педесет крави. В германия , фермата беше с такава механизация , че едно момиче на 25 години я оправяше почти сама. Така че и на това има решение. Въпроса е после , след като предадеш млекото , колко ще изкараш , и дали въобще ще изкараш нещо след тия търгаши по всички възможни комисии , агенции и всичкото боклук наредено зад теб , да го изхранваш.
13:55 11.02.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "беееее":Който пази и храни, той и .е... Е.
13:55 11.02.2026
26 по-скоро
До коментар #22 от "нещо не ви разбирам":Приема за нормална държавата на Рундю и Шарлатаните. В която всеки частник може да стане Национална агенция и да се разхожда с автоматично дъгоцевно оръжие, което по закон не е позволено дори на МВР.
13:56 11.02.2026
27 ахааа
13:56 11.02.2026
28 Бойкот на О.Л.Хлъц
14:25 11.02.2026
29 Баба Гошка
14:46 11.02.2026