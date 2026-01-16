Новини
България »
Фестивалът "Сурва" променя движението на пътен възел "Даскалово" на АМ "Струма"

Фестивалът "Сурва" променя движението на пътен възел "Даскалово" на АМ "Струма"

16 Януари, 2026 04:06, обновена 16 Януари, 2026 03:19 469 3

  • пътен вазел даскалово-
  • магистрала струма-
  • фестивал сурва-
  • движение

Новите мерки влизат в сила от 16.00 ч. днес до 15.00 ч. в неделя

Фестивалът "Сурва" променя движението на пътен възел "Даскалово" на АМ "Струма" - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От 16.00 ч. в петък (16 януари) до 15.00 ч. в неделя (18 януари) се променя движението по пътен възел "Даскалово" на магистрала "Струма" в района на Перник за провеждане на 32-рия Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва", предаде БНТ.

В трите дни пътуващите по АМ "Струма" от София към Перник ще преминават през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел "Даскалово" към дясната лента на път I-6 Перник - Кюстендил. Трафикът от София по път I-1 Владая - Драгичево в посока Перник ще се движи през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел "Даскалово" към лявата лента на път I-6 Перник - Кюстендил.

От събота до понеделник ще се въвежда реверсивно движение в участък с дължина 1 км в района на Драгичево. На 17 януари (събота) между 15.00 ч. и 20.00 ч. ще се осигуряват две ленти в посока София и една лента към Перник, с цел по-бързо и лесно придвижване на пътуващите от Перник. В неделя от 15.00 ч. до 10.00 ч. в понеделник (19 януари) отново ще бъдат обособени две ленти за автомобилите движещите към София.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост, без да предприемат рискови маневри и изпреварвания, с които да застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия и да следват временната организация за движение.

Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    0 2 Отговор
    Много са приятни игрите. Трябва да се отбележат и - че в околностите има крепостта на Кракра.

    Другото е - понеже навремето е имало комунизъм - са преместили Църквата - на един вид на изкуствено преместване.

    Театралният дом е много приятен.

    Театърът е легендарен.

    Перник си е Перник.

    03:39 16.01.2026

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гръмне АEЦ-а и унищожи тоя коффти ГЕНбългарски

    04:32 16.01.2026

  • 3 Перничанин

    0 0 Отговор
    Нищо интересно. Смърдящи животински кожи, подскачане и въртене в кръг, силно дрънчене на звънци и биене на тъпани, блокиране на нормалните дейности и движение на целия град, Грозни носии и едни същи ритуали изпълнени десетки пъти от полупияни мъже не е добра гледка, донасяне и омешване на вируси от цялата страна. Заради съмнителните печалби от фестивала никога не обявяват грипна епидемия в града въпреки, че и в момента заболеваемостта в Перник е два пъти по-висока от средната за страната. Ако искате да се вмиришете на печени кюфтета и скара, да пипнете грип и бълхи, да висите с часове в задръстванията, ако имате късмет то да паркирате на километри от центъра където са игрите, то този фестивал е много подходящ за вас.

    04:53 16.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове