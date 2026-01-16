СГС заседава по делото за жестокост към животни срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Софийският градски съд заседава днес по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, обвинени за престъпления срещу животни, извършени с особена жестокост. От 10 часа пред сградата на съда в София ще се проведе и протест с настояване за "максимално строги присъди".

Двамата обвиняеми бяха арестувани през март миналата година и оттогава са в ареста. През ноември Окръжната прокуратура в Перник внесе в съда обвинителен акт срещу тях, а делото вече се гледа в Софийски градски съд. Организатори на демонстрацията пред сградата на съда днес са сдруженията КАЖИ и "Мечо и приятели".

"10 ч. се събираме пред сградата на Софийски градски съд, която се намира на улица "Черковна" 90, сградата на бившия Наказателен съд. Идеята е да покажем, че не сме забравили за случая с Габриела и Красимир и също така да изпратим ясно послание към бъдещи подобни случаи, че има гражданско общество в България, което ги следи, както, разбира се, и към съда, който се надяваме да си свърши работата в случая", каза Златин Младенски от "Мечо и приятели".

Петя Алтимирска от сдружение КАЖИ, които подадоха сигнала до властите за деянията, извършвани от Габриела Сашова и Красимир Георгиев, посочи, че има опасения, че на двамата обвиняеми ще бъдат наложени само условни присъди.

"Освен обвиненията за насилие над животни срещу тях двамата срещу тях двамата са повдигнати обвинения за създаване и разпространение на порнографски материали, участие в престъпно сдружение, продължава и досъдебно производство, което е за пране на пари. Много се надяваме тази съвкупност от различни престъпления наистина да доведе до максимални и ефективни присъди. Ще бъде ужасно, ако тези хора бъде пуснати на свобода с условни присъди", каза Петя Алтимирска.