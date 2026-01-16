Зрелищна авария остави без вода част от Варна ВИДЕО

Част от варненския квартал „Бриз“ бе наводнен заради авария, предизвикана от частна фирма, която при строителни дейности е спукала магистрален водопровод.
Това бе и причината да бликне зрелищен гейзер до строящата се сграда. В близка до нея кооперация първият етаж беше залят.
Наложи се част от живеещите там да се изнесат на хотел.
А по улиците се стичаха кал и инертни материали. Снимки и видеа бяха разпространени и в социалните мрежи.
Екипи на ВиК – Варна работят по отстраняване на повредата.
Без вода са местностите “Изгрев”, “Сотира”, “Акчелар”, “Св. Никола” и част от кв.“Бриз”.
Очаква се водоподаването да бъде възстановено около 22 часа тази вечер, съобщават от ВиК-Варна.
1 Заради наблюдателния център
Коментиран от #5
07:01 16.01.2026
2 Показателно
07:04 16.01.2026
3 Стокхолмски синдром
07:04 16.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Заради наблюдателния център":Заради алчни глупави "инвеститори" които копаят без да знаят какво има под тях‼️
07:05 16.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 факт
Коментиран от #10, #13
07:15 16.01.2026
10 оня с коня
До коментар #9 от "факт":закривай я тази варна и да се свършват мъките
07:16 16.01.2026
11 СИГУРНО И ТЕ СА СИ ВНЕСЛИ СТРОИТЕЛИ
07:31 16.01.2026
12 Потник
07:37 16.01.2026
13 Прав си
До коментар #9 от "факт":Най корумпираните общинари са у Варна. Срещу пари всичко е възможно.
07:39 16.01.2026
14 водната мафия
07:41 16.01.2026
15 адаша
Коментиран от #16
07:47 16.01.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "адаша":теА вече ТРЕТИ ПЪТ пукат ЕДНА и СЪЩА тръба❗
И не просто тръба , а МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД❗
При това "авариите" са в рамките на 100-200 метра❗
07:51 16.01.2026