Зрелищна авария остави без вода част от Варна ВИДЕО

16 Януари, 2026 07:35, обновена 16 Януари, 2026 06:58 1 218 16

Частна фирма спукала магистрален водопровод при строителни дейности

Зрелищна авария остави без вода част от Варна ВИДЕО - 1
Снимка: Варна24
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Част от варненския квартал „Бриз“ бе наводнен заради авария, предизвикана от частна фирма, която при строителни дейности е спукала магистрален водопровод.

Това бе и причината да бликне зрелищен гейзер до строящата се сграда. В близка до нея кооперация първият етаж беше залят.

Наложи се част от живеещите там да се изнесат на хотел.

А по улиците се стичаха кал и инертни материали. Снимки и видеа бяха разпространени и в социалните мрежи.

Екипи на ВиК – Варна работят по отстраняване на повредата.

Без вода са местностите “Изгрев”, “Сотира”, “Акчелар”, “Св. Никола” и част от кв.“Бриз”.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено около 22 часа тази вечер, съобщават от ВиК-Варна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Заради наблюдателния център

    2 2 Отговор
    да не е паднал някой Орех?

    Коментиран от #5

    07:01 16.01.2026

  • 2 Показателно

    6 0 Отговор
    За нивото на професионализъм на фирмите - гейзери, сринати изкопи, напукани, че и паднали съседни сгради…

    07:04 16.01.2026

  • 3 Стокхолмски синдром

    2 0 Отговор
    Пристрастени са към наводненията и като нема проливни дъждове да им разчиства деретата от хотели си пукат тръбопроводите, ама без порой не могат.

    07:04 16.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Заради наблюдателния център":

    Заради алчни глупави "инвеститори" които копаят без да знаят какво има под тях‼️

    07:05 16.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 факт

    11 0 Отговор
    Случващото се във варненските квартали Чайка и Бриз е престъпление. Бриз е разположен върху свлачище и е въпрос на време да тръгне към морето, завличайки и все по-застроения Чайка. И не спират да строят, да перат пари и да нехаят за хората, които имат глупостта да погребат себе си и парите. До началото на 90-те Бриз беше под строга строителна забрана. Малко по -малко за определени участъци забраната беше вдигната, криминално, разбира се. И така постепенно забраната падна за целия квартал. Скоро Елените ще ни се сторят като детска приказка пред съдбата на Бриз, Траката и Свети Никола.

    Коментиран от #10, #13

    07:15 16.01.2026

  • 10 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "факт":

    закривай я тази варна и да се свършват мъките

    07:16 16.01.2026

  • 11 СИГУРНО И ТЕ СА СИ ВНЕСЛИ СТРОИТЕЛИ

    3 0 Отговор
    От страни, дето не са виждали вода.

    07:31 16.01.2026

  • 12 Потник

    2 0 Отговор
    Тия лумпени застроиха всичко там по чукарите и го превърнаха в гето.

    07:37 16.01.2026

  • 13 Прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "факт":

    Най корумпираните общинари са у Варна. Срещу пари всичко е възможно.

    07:39 16.01.2026

  • 14 водната мафия

    0 0 Отговор
    Парите ще бъдат взени от народа .Колониарното дружество няма да има загуби макар и по негова вина.

    07:41 16.01.2026

  • 15 адаша

    1 0 Отговор
    Тодор Колев пееше,че Варна е пристанище на Шумен. Некадърниците като спукат още две, три тръби - готово.

    Коментиран от #16

    07:47 16.01.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "адаша":

    теА вече ТРЕТИ ПЪТ пукат ЕДНА и СЪЩА тръба❗
    И не просто тръба , а МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД❗
    При това "авариите" са в рамките на 100-200 метра❗

    07:51 16.01.2026

