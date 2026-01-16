Румен Радев връчи третия мандат на АПС, те го върнаха веднага

Президентът Румен Радев връчи днес третия мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вото Народно събрание на „Алианс за права и свободи“ (АПС).

Припомняме, че третата парламентарно представена партия, която получава проучвателен мандат, се избира от президента. Първите две партии се избират по численост. Това бяха ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

„Неслучайно избрах да връча на вас третия мандат. АПС бе подложена на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел. Много от вашите симпатизанти бяха подложени а натиск, а и днес са подложени на различни форми на въздействие, неприемливи за правовата държава‘, каза държавният глава преди връчването на папката.

И обяви:

„Връчвам ви този мандат и като символ на националното единство и срещу всеки опит на користни политици да насаждат междуетническо напрежение, за което няма никаква почва в България, и което обслужва единствено техните теснопартийни и най-вече лични интереси“.