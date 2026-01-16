Новини
Румен Радев връчи третия мандат на АПС, те го върнаха веднага

Румен Радев връчи третия мандат на АПС, те го върнаха веднага

16 Януари, 2026 10:08 1 623 45

  • румен радев-
  • апс-
  • мандат

Третата парламентарно представена партия, която получава проучвателен мандат, се избира от президента

Румен Радев връчи третия мандат на АПС, те го върнаха веднага - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Президентът Румен Радев връчи днес третия мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вото Народно събрание на „Алианс за права и свободи“ (АПС).

Припомняме, че третата парламентарно представена партия, която получава проучвателен мандат, се избира от президента. Първите две партии се избират по численост. Това бяха ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

„Неслучайно избрах да връча на вас третия мандат. АПС бе подложена на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел. Много от вашите симпатизанти бяха подложени а натиск, а и днес са подложени на различни форми на въздействие, неприемливи за правовата държава‘, каза държавният глава преди връчването на папката.

И обяви:

„Връчвам ви този мандат и като символ на националното единство и срещу всеки опит на користни политици да насаждат междуетническо напрежение, за което няма никаква почва в България, и което обслужва единствено техните теснопартийни и най-вече лични интереси“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Парадът ще

    10 6 Отговор
    командвам АЗ.
    Приемам мандата.

    Великият Комбинатор

    10:10 16.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    12 12 Отговор
    Румбата се натиска за гласове от Турция, значи ПП-то е подправило дневника.

    Коментиран от #12

    10:12 16.01.2026

  • 4 Зъл пес

    18 6 Отговор
    Игати и жалката гледка.Не съм против турците,но съм против дерибеите.

    10:13 16.01.2026

  • 5 кой му дреме

    20 6 Отговор
    Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.

    Вие какво обещавате ???

    Коментиран от #43

    10:13 16.01.2026

  • 6 главчев

    19 5 Отговор
    ако нЕма желаещи за служебен премиер аз отново ще се жертвам не заради друго, а заради честните избори.

    Коментиран от #17

    10:14 16.01.2026

  • 7 Дедо

    15 5 Отговор
    Е па що не доде Сакола да го земе? Или бай Румен да го беше дал на Шиши да прай дръжава с главно Д.

    10:15 16.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 МИРО

    16 38 Отговор
    РАДЕВ СЕ ПРОВАЛИ И ДНЕС ЖЕСТОКО:
    1. КАТО ВОЕНЕН
    2. КАТО ПОЛИТИК

    Коментиран от #10

    10:16 16.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Поредният цирк,

    14 25 Отговор
    бяхме забравили, че има такава партия в парламента, и президента точно на най невздрачната партия дава мандата!? И глупаците разбират, че тези не могат да направят правителство, но въпреки това, правят циркове, какво цели президента? Очакваме мъдри решения от него, а той показва, че пак ще има ала-бала!? Бедна Българийо, трудни времена те очакват!

    Коментиран от #27

    10:19 16.01.2026

  • 12 Дааааао

    24 3 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    На изборния ден пожелавам слука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н и пак ще я караме на
    Тиквеник със Свинско!

    Коментиран от #19

    10:22 16.01.2026

  • 13 Тома

    11 4 Отговор
    Много добре!

    10:23 16.01.2026

  • 14 Промяна

    6 27 Отговор
    ТОВА БЕШЕ ОГРОМНА ИЗЛАГАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ГОСПОДА ВЕЧЕ СМЕ В ЕВРОЗОНАТА ДА ЗНАЕТЕ

    10:24 16.01.2026

  • 15 Ахмет Али

    19 7 Отговор
    Пеевски честити с горчиво ама гледа като теле ,с отворена уста,как ашладисват маЙка му и заправи обидите към президента "мистер Кеш" и други,сега да сърба армеяната чорба която си надроби Шишко.

    10:24 16.01.2026

  • 16 мдда

    11 9 Отговор
    АПС са най–достойните

    10:25 16.01.2026

  • 17 хмммм

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "главчев":

    Не ни трябваш повече!

    10:26 16.01.2026

  • 18 Само напомням

    9 9 Отговор
    Точно АПС-НН помогнаха първоначално за създаването на нелегитимното престъпно правителство на хотелиера с водопада!

    10:27 16.01.2026

  • 19 Факт

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дааааао":

    И празни чували

    10:27 16.01.2026

  • 20 Ама патко

    7 3 Отговор
    Никакъв мандат не е върнат!
    Що за неграмотност?

    Коментиран от #45

    10:28 16.01.2026

  • 21 Въпрос

    10 3 Отговор
    Летеца готов ли е с министъра от домовата книга и кога ще уволни Хаяшито?

    10:28 16.01.2026

  • 22 Дааа

    21 6 Отговор
    Мъдър ход на президента с цел унижение за Шиши!!!

    Коментиран от #30

    10:30 16.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 !!!?

    5 12 Отговор
    Мистър Кеш връчи мандата на АПС - котилото на "феномена" Шиши...сега говори за "етническо напрежение" !
    Аман от лицемерни дерибей...!!!?

    10:34 16.01.2026

  • 25 хъхъ

    2 11 Отговор
    Радев се скри под полата на Деса. Ще ви спасява ама чак като му свърши мандата.

    10:34 16.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "Поредният цирк,":

    11 Поздравления за това което си написал точно ясно

    10:34 16.01.2026

  • 28 е..........

    12 4 Отговор
    Изключително добър и премерен ход на Президента .Поздравления!

    10:36 16.01.2026

  • 29 Хмм

    4 10 Отговор
    срам и позор за Радев, щом се ръководи от такава безпринципност, да защитава Доган срещу българските партии в парламента - Възраждане и МЕЧ, канел се е да му връща Росенец и Бояна, да раздава отново порциите, Пеевски върши това, което вършеше Доган, той го е научил

    10:37 16.01.2026

  • 30 !!!?

    4 11 Отговор

    До коментар #22 от "Дааа":

    С този ход Радев унижи Доган...той е в реанимацията и се бори за оцеляване, а Мистър Кеш му дава мандат за Премиер...!
    Лицемерни метани към турците отново да гласуват за него, ако се хвърли в политическата Клоака...!

    10:39 16.01.2026

  • 31 Ами

    4 4 Отговор
    така значи, обединение под знамето на ДПС

    10:39 16.01.2026

  • 32 Промяна

    3 1 Отговор
    В Държавата ни отдавна има между личностни конфликти с цел изхвърляне на едни други да седнат И НИКАКВА РАБОТА ЗА БЪЛГАРИЯ лъжи заблуди по телевизиите се толерират само измамниците по сайтовете е с ъщото Алчност лесни пари власт

    10:42 16.01.2026

  • 33 Някой

    5 6 Отговор
    Онези отзад на снимките които са на стената зад Радев , ако видят отгоре на кого връчвам мандати, ще се обърнат 3 пъти в гроба ! Османците за това ли обесиха Васил Левски за да може този руски продажник да връчва мандатите на турската етническа незаконна партия, направо побеснявам като го гледам това !!

    10:42 16.01.2026

  • 34 Четете!

    8 1 Отговор
    ,,„Неслучайно избрах да връча на вас третия мандат. АПС бе подложена на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел. Много от вашите симпатизанти бяха подложени на натиск, а и днес са подложени на различни форми на въздействие, неприемливи за правовата държава. Връчвам ви този мандат и като символ на националното единство и срещу всеки опит на користни политици да насаждат междуетническо напрежение, за което няма никаква почва в България, и което обслужва единствено техните теснопартийни и най-вече лични интереси“.

    Точ в точ! Кой не схваща е главоч!

    Коментиран от #37, #39

    10:44 16.01.2026

  • 35 Сър Полковник Николай Марков

    2 6 Отговор
    Виждам, като всички вас, какво прави Слави Трифонов! Виждам.

    И ще го подкрепям докрай. Като човек и истински българин. Объркан е, обиден и накърнен, но това не променя отношението ми към него. За мен този човек, в това здравословно състояние има нужда и заслужава само подкрепа! И дори да остана единствения българин, който го разбира, той може да разчита на мен до свършека. Зная, че моята помощ не му трябва. Зная.

    За онези, които си мислят че искам или някога съм искал нещо от Слави ще им кажа, че това не е истина. Никога и нищо не съм искал. Освен да е жив и здрав! Но, уви. Това може да се случи на всеки от вас и само тогава ще разберете за какво ви говоря днес. Ваше право е да гласувате или не за Слави, но ваше духовно задължение е да бъдете човеци. На онези, които го обиждат, унижават и заклеймяват, ще кажа само едно, идва и вашия ред. Той вас не обиди с нищо, но вие накърнихте човешкото в човека и ще плащате скъпа цена. И поколенията ви ще плащат, защото закона е такъв. Казвам ви го с мир, не ви го желая! Българи.

    Слави, бъди силен докрай!

    10:45 16.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Четете!":

    А онези метежниците какви са а онези които пускат лъжите в Интернет какви са а онези които изкачат постоянно по телевизиите да ни лъжат какви са Това как се нарича КОИ са те България живеят много много българи а не само определени викачи

    10:52 16.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бялджип

    2 2 Отговор
    Хайде да предположим, кой ще е служебен премиер. Моето предположение е че това ще е последната възможна-онази симпатична, празноглава дама, която днес е заместник Омбудсман.

    10:54 16.01.2026

  • 41 оня с питон.я

    2 3 Отговор
    Радев е позор предател с фес. Връчи мандат на етническа партия, която трябва за бъде забранена. Изгаври се с всички българи.

    10:55 16.01.2026

  • 42 Щерев

    3 1 Отговор
    "Осъзнато и отговорно нашата парламентарна група ме упълномощи да върна третия проучвателен мандат неизпълнен, за да реализираме с всички общи усилия честни, свободни, прозрачни, демократични избори", заяви Садъков, връщайки папката обратно в ръцете на държавния глава.

    10:56 16.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Абе читак

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ама патко":

    Върнали са го веднага феcовете, явно имат договорка с резидента.

    11:00 16.01.2026

