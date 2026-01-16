Румен Радев връчи третия мандат на АПС, те го върнаха веднага

Президентът Румен Радев връчи днес третия мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вото Народно събрание на „Алианс за права и свободи“ (АПС).
Припомняме, че третата парламентарно представена партия, която получава проучвателен мандат, се избира от президента. Първите две партии се избират по численост. Това бяха ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.
„Неслучайно избрах да връча на вас третия мандат. АПС бе подложена на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел. Много от вашите симпатизанти бяха подложени а натиск, а и днес са подложени на различни форми на въздействие, неприемливи за правовата държава‘, каза държавният глава преди връчването на папката.
И обяви:
„Връчвам ви този мандат и като символ на националното единство и срещу всеки опит на користни политици да насаждат междуетническо напрежение, за което няма никаква почва в България, и което обслужва единствено техните теснопартийни и най-вече лични интереси“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Парадът ще
Приемам мандата.
Великият Комбинатор
10:10 16.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
Коментиран от #12
10:12 16.01.2026
4 Зъл пес
10:13 16.01.2026
5 кой му дреме
Вие какво обещавате ???
Коментиран от #43
10:13 16.01.2026
6 главчев
Коментиран от #17
10:14 16.01.2026
7 Дедо
10:15 16.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 МИРО
1. КАТО ВОЕНЕН
2. КАТО ПОЛИТИК
Коментиран от #10
10:16 16.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Поредният цирк,
Коментиран от #27
10:19 16.01.2026
12 Дааааао
До коментар #3 от "честен ционист":На изборния ден пожелавам слука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н и пак ще я караме на
Тиквеник със Свинско!
Коментиран от #19
10:22 16.01.2026
13 Тома
10:23 16.01.2026
14 Промяна
10:24 16.01.2026
15 Ахмет Али
10:24 16.01.2026
16 мдда
10:25 16.01.2026
17 хмммм
До коментар #6 от "главчев":Не ни трябваш повече!
10:26 16.01.2026
18 Само напомням
10:27 16.01.2026
19 Факт
До коментар #12 от "Дааааао":И празни чували
10:27 16.01.2026
20 Ама патко
Що за неграмотност?
Коментиран от #45
10:28 16.01.2026
21 Въпрос
10:28 16.01.2026
22 Дааа
Коментиран от #30
10:30 16.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 !!!?
Аман от лицемерни дерибей...!!!?
10:34 16.01.2026
25 хъхъ
10:34 16.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Промяна
До коментар #11 от "Поредният цирк,":11 Поздравления за това което си написал точно ясно
10:34 16.01.2026
28 е..........
10:36 16.01.2026
29 Хмм
10:37 16.01.2026
30 !!!?
До коментар #22 от "Дааа":С този ход Радев унижи Доган...той е в реанимацията и се бори за оцеляване, а Мистър Кеш му дава мандат за Премиер...!
Лицемерни метани към турците отново да гласуват за него, ако се хвърли в политическата Клоака...!
10:39 16.01.2026
31 Ами
10:39 16.01.2026
32 Промяна
10:42 16.01.2026
33 Някой
10:42 16.01.2026
34 Четете!
Точ в точ! Кой не схваща е главоч!
Коментиран от #37, #39
10:44 16.01.2026
35 Сър Полковник Николай Марков
И ще го подкрепям докрай. Като човек и истински българин. Объркан е, обиден и накърнен, но това не променя отношението ми към него. За мен този човек, в това здравословно състояние има нужда и заслужава само подкрепа! И дори да остана единствения българин, който го разбира, той може да разчита на мен до свършека. Зная, че моята помощ не му трябва. Зная.
За онези, които си мислят че искам или някога съм искал нещо от Слави ще им кажа, че това не е истина. Никога и нищо не съм искал. Освен да е жив и здрав! Но, уви. Това може да се случи на всеки от вас и само тогава ще разберете за какво ви говоря днес. Ваше право е да гласувате или не за Слави, но ваше духовно задължение е да бъдете човеци. На онези, които го обиждат, унижават и заклеймяват, ще кажа само едно, идва и вашия ред. Той вас не обиди с нищо, но вие накърнихте човешкото в човека и ще плащате скъпа цена. И поколенията ви ще плащат, защото закона е такъв. Казвам ви го с мир, не ви го желая! Българи.
Слави, бъди силен докрай!
10:45 16.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Промяна
До коментар #34 от "Четете!":А онези метежниците какви са а онези които пускат лъжите в Интернет какви са а онези които изкачат постоянно по телевизиите да ни лъжат какви са Това как се нарича КОИ са те България живеят много много българи а не само определени викачи
10:52 16.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Бялджип
10:54 16.01.2026
41 оня с питон.я
10:55 16.01.2026
42 Щерев
10:56 16.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Абе читак
До коментар #20 от "Ама патко":Върнали са го веднага феcовете, явно имат договорка с резидента.
11:00 16.01.2026