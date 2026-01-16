Новини
Първан Симеонов със сценарий за Румен Радев: Скача, прави финален спринт и разчита на избухване

16 Януари, 2026 19:24 959 25

Има търсене за нещо ново и всички се чудим откъде може да дойде то

Първан Симеонов със сценарий за Румен Радев: Скача, прави финален спринт и разчита на избухване - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има търсене за нещо ново и всички се чудим откъде може да дойде то. Може да не го очакваме само от Радев. Могат да се появят и други неща. Но търсенето е налице. Това каза в интервю за БНТ политологът Първан Симеонов.

"Ако Радев скочи на терена, въпросът вече ще е дали той ще може да направи мнозинство. Тоест: ще избухне ли, или ще бъде в рамките на прогнозируемото. Има разлика между 700-800 хиляди и 1 милион гласа", добави той, като допълни, че този сценарий е напълно реалистичен.

"Ще акумилира гласусване и за себе си, и такова срещу статуквото", смята Симеонов.

"Възможно е Радев да се бори и за мнозинство, предвид патовата ситуация, в която се намираме, за да не му се налага много-много да се договаря. Мнозинство обикновено означава самостоятелно управление, но това ми изглежда мечтан вариант", отбеляза политологът, като предположи, че хипотетично настоящият президент би търсил коалиционно антипеевско мнозинство.

При подобен сценарий, според Симеонов, главният въпрос ще е дали Борисов ще бъде допуснат до участие в подобно управление.

По думите му, ако Радев ще оглавява партия, то това ще се случи тогава, когато е "сигурен". "Когато най-малко очаквате" може да значи страшно много неща.

Представете си следната сцена: вече всички започнаха да очакват, че няма да е на тези избори. Накрая той скоква върху някоя готова регистрация, за да нямаме време да му гледаме хората по места, които вероятно не са вдъхновяващи нови лица, и за да няма време много да го "бият". Отсега си представям заглавията в някои сайтове. Скача, прави финален спринт и разчита на избухване.

Другата възможност е да си приключи мандата. Да чака летни, есенни избори ще е още по-удобно за него и това е изкушение. Ако тръгне да играе на сигурно, обаче, сигурното е сега, колкото и парадоксално да звучи", коментира политологът.


  • 1 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    Козел

    19:25 16.01.2026

  • 2 оня с питон.я

    10 2 Отговор
    Плешо е на всички в устата по платените телевизии. Явно някой яко цака. За доброто на народа разбира се, както винаги.

    19:27 16.01.2026

  • 3 Георги

    3 2 Отговор
    първо е рано
    второ няма време
    Рано е защото му трябват всички негативи от еврото и да каже, аз исках референдум - все някой ще му се върже, въпреки, че опропасти един.
    Няма време, защото партия и структури не се правят за месец-два, а ако вземе на готово ще наследи негативи. Готвят ни го за спасител, ама по-нататък.

    Коментиран от #7

    19:29 16.01.2026

  • 4 Пич

    4 4 Отговор
    Аз бих изчакал да се провалят два парламентарни избори с невъзможност за съставяне на правителство , и после бих ги размазал изненадващо без предизвестия ! Но той си има достатъчно съветници , нека си го мислят !!!

    Коментиран от #5, #14

    19:33 16.01.2026

  • 5 оня с питон.я

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Плешо имал страхотни експерти в екипа. Такива, които го съветват да връчи третия мандат на етническа партия. Боже опази. Добре че Левски и Ботев не могат да видят това.

    Коментиран от #10, #20

    19:34 16.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АПС-ДПС

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    "Чесните" български турци от догановото ДПС могат да му преотстъпим мандата си за парламентарните избори. Рундю и Херо Мустафа пробутаха шарлатаните от ПП през мандат на коалиция от три мижави партийки, за които никой нищо не чу тогава.

    Коментиран от #11

    19:37 16.01.2026

  • 8 Фиат по кокошарника

    2 2 Отговор
    Радев би могъл да управлява ако създаде читави структури на местно ниво във всички области, а затова са нужни много нови неопетнени хора. Това не става от днес за утре. Само протестна вълна не стига. Тая част от обкръжението му , която познавам не ми вдъхва доверие , а и хора с харизма не виждам. Промени може да има само след външни сътресения и/или колапс , било в ЕС, било в Украйна. Условия се задават - най-малкото Тръмп може да ритне кокошарника на УРдЗурлата.

    19:37 16.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РЕАЛИСТ

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "оня с питон.я":

    Хората ти обясниха, защо даде тази етническа партия третия мандат, ама на хора, като теб трябва отново да се обяснява. Това беше удар по Пеевски. Understood?

    Коментиран от #13, #15, #16

    19:38 16.01.2026

  • 11 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "АПС-ДПС":

    рано е. В момента няма какво да предложи

    Коментиран от #17

    19:39 16.01.2026

  • 12 Нещо лично?

    7 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣Другарят да върне парите от Боташ, че да му вЕрваме!

    19:39 16.01.2026

  • 13 Георги

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    беше удар по бсп, апс е извън класациите - шиши отдавна им взе електората и структурите за купуване на гласове.

    19:41 16.01.2026

  • 14 Страхотни съветници има

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Чичо Гошо Свинаря, Копринката и Узунката.

    19:41 16.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гробар

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    Айде бе. Направо го съсипа Пеевски. Свършено е с него. Изплю се в лицето на българите.

    19:44 16.01.2026

  • 17 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Георги":

    Щом сега му е рано, на есен пък ще е късно за пипона с ввс пагони. Вече няколко години всички видове политически баячки и шамани го спрягат, че още малко и ей-сега ще скокне като последния спасител да разчистел кочината, но май само си го спрягат колкото да лъжат стадото, че уж имало надежда за промяна на модела. Нищо няма да се случи с тоя хлъзгав кариерист. Ще си изкара мандата на ЦРУ-резидент и ще се пенсионира "чист и неопетнен" да си харчи пачките на спокойствие.

    19:48 16.01.2026

  • 18 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    3 2 Отговор
    Поредния (спасител)на България спуснат от синедриона. който трябва да подължи плана на цион за заличаване на българския етнос....

    19:49 16.01.2026

  • 19 така е

    3 0 Отговор
    Радев отчаяно се нуждае от имунитет, защото прокуратурата само го чака да падне и го почва. Не случайно 2020 Иван Гешев влезе в президентството с всичките прокурори които бяха на работа в този ден.

    19:49 16.01.2026

  • 20 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с питон.я":

    Не съм казвал че са много умни ! Казвам как биха спечелили. Обяснявам - финала на изказването ми означава , че не вярвам да го направят !!! Най много се укорявам , когато се заблудя , че гиворя на умни хора !!! Не обичам да обяснявам като на бавноразвиващи се !!!

    19:51 16.01.2026

  • 21 Хлебаря

    6 0 Отговор
    Първане, Първане големи глупости изпразва

    19:52 16.01.2026

  • 22 Козелът

    6 0 Отговор
    говори глупости

    19:53 16.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Смях

    4 0 Отговор
    Смешни сте с тая фуражка, стига, писна ни. Той е един страхливец скрит в килерчето. Опитват се през Тик-ток да го вкарат в парламента

    20:03 16.01.2026

  • 25 Въпросче

    1 0 Отговор
    Абе на Първан не му ли омръзна да бъде карикатура?

    20:09 16.01.2026

