Първан Симеонов със сценарий за Румен Радев: Скача, прави финален спринт и разчита на избухване

Има търсене за нещо ново и всички се чудим откъде може да дойде то. Може да не го очакваме само от Радев. Могат да се появят и други неща. Но търсенето е налице. Това каза в интервю за БНТ политологът Първан Симеонов.
"Ако Радев скочи на терена, въпросът вече ще е дали той ще може да направи мнозинство. Тоест: ще избухне ли, или ще бъде в рамките на прогнозируемото. Има разлика между 700-800 хиляди и 1 милион гласа", добави той, като допълни, че този сценарий е напълно реалистичен.
"Ще акумилира гласусване и за себе си, и такова срещу статуквото", смята Симеонов.
"Възможно е Радев да се бори и за мнозинство, предвид патовата ситуация, в която се намираме, за да не му се налага много-много да се договаря. Мнозинство обикновено означава самостоятелно управление, но това ми изглежда мечтан вариант", отбеляза политологът, като предположи, че хипотетично настоящият президент би търсил коалиционно антипеевско мнозинство.
При подобен сценарий, според Симеонов, главният въпрос ще е дали Борисов ще бъде допуснат до участие в подобно управление.
По думите му, ако Радев ще оглавява партия, то това ще се случи тогава, когато е "сигурен". "Когато най-малко очаквате" може да значи страшно много неща.
Представете си следната сцена: вече всички започнаха да очакват, че няма да е на тези избори. Накрая той скоква върху някоя готова регистрация, за да нямаме време да му гледаме хората по места, които вероятно не са вдъхновяващи нови лица, и за да няма време много да го "бият". Отсега си представям заглавията в някои сайтове. Скача, прави финален спринт и разчита на избухване.
Другата възможност е да си приключи мандата. Да чака летни, есенни избори ще е още по-удобно за него и това е изкушение. Ако тръгне да играе на сигурно, обаче, сигурното е сега, колкото и парадоксално да звучи", коментира политологът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:25 16.01.2026
2 оня с питон.я
19:27 16.01.2026
3 Георги
второ няма време
Рано е защото му трябват всички негативи от еврото и да каже, аз исках референдум - все някой ще му се върже, въпреки, че опропасти един.
Няма време, защото партия и структури не се правят за месец-два, а ако вземе на готово ще наследи негативи. Готвят ни го за спасител, ама по-нататък.
Коментиран от #7
19:29 16.01.2026
4 Пич
Коментиран от #5, #14
19:33 16.01.2026
5 оня с питон.я
До коментар #4 от "Пич":Плешо имал страхотни експерти в екипа. Такива, които го съветват да връчи третия мандат на етническа партия. Боже опази. Добре че Левски и Ботев не могат да видят това.
Коментиран от #10, #20
19:34 16.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АПС-ДПС
До коментар #3 от "Георги":"Чесните" български турци от догановото ДПС могат да му преотстъпим мандата си за парламентарните избори. Рундю и Херо Мустафа пробутаха шарлатаните от ПП през мандат на коалиция от три мижави партийки, за които никой нищо не чу тогава.
Коментиран от #11
19:37 16.01.2026
8 Фиат по кокошарника
19:37 16.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "оня с питон.я":Хората ти обясниха, защо даде тази етническа партия третия мандат, ама на хора, като теб трябва отново да се обяснява. Това беше удар по Пеевски. Understood?
Коментиран от #13, #15, #16
19:38 16.01.2026
11 Георги
До коментар #7 от "АПС-ДПС":рано е. В момента няма какво да предложи
Коментиран от #17
19:39 16.01.2026
12 Нещо лично?
19:39 16.01.2026
13 Георги
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":беше удар по бсп, апс е извън класациите - шиши отдавна им взе електората и структурите за купуване на гласове.
19:41 16.01.2026
14 Страхотни съветници има
До коментар #4 от "Пич":Чичо Гошо Свинаря, Копринката и Узунката.
19:41 16.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гробар
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":Айде бе. Направо го съсипа Пеевски. Свършено е с него. Изплю се в лицето на българите.
19:44 16.01.2026
17 Ами
До коментар #11 от "Георги":Щом сега му е рано, на есен пък ще е късно за пипона с ввс пагони. Вече няколко години всички видове политически баячки и шамани го спрягат, че още малко и ей-сега ще скокне като последния спасител да разчистел кочината, но май само си го спрягат колкото да лъжат стадото, че уж имало надежда за промяна на модела. Нищо няма да се случи с тоя хлъзгав кариерист. Ще си изкара мандата на ЦРУ-резидент и ще се пенсионира "чист и неопетнен" да си харчи пачките на спокойствие.
19:48 16.01.2026
18 Урсул фон РептиЛайнян🐍
19:49 16.01.2026
19 така е
19:49 16.01.2026
20 Пич
До коментар #5 от "оня с питон.я":Не съм казвал че са много умни ! Казвам как биха спечелили. Обяснявам - финала на изказването ми означава , че не вярвам да го направят !!! Най много се укорявам , когато се заблудя , че гиворя на умни хора !!! Не обичам да обяснявам като на бавноразвиващи се !!!
19:51 16.01.2026
21 Хлебаря
19:52 16.01.2026
22 Козелът
19:53 16.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Смях
20:03 16.01.2026
25 Въпросче
20:09 16.01.2026