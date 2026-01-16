Новини
Петър Ганев: Въвеждането на еврото вървеше добре, докато депутатите не се върнаха на работа

16 Януари, 2026 19:46 581 5

В целия ни регион инфлацията е по-висока, независимо от еврото

Петър Ганев: Въвеждането на еврото вървеше добре, докато депутатите не се върнаха на работа - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-високата инфлация миналата година я видяхме в началото на годината и през лятото, към края на годината имаме леко успокоение. В целия ни регион инфлацията е по-висока, независимо от еврото. На кешова база, може би, сме овладели 3% дефицит, но средносрочно казусът стои. Това заяви икономистът Петър Ганев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Преходът към еврото е по-спокоен от очакваното. Посочват се проблеми, но се говори нормално. Не се стигна до истерясване. Въвеждането на еврото си вървеше добре, докато депутатите не се върнаха на работа, отбеляза той.

Според него КС трябва да се произнесе дали при авариен бюджет може да се променя политиката по доходите. Да вдигнеш заплатите с 5% е обрано решение, което опазва от социално недоволство. Можем да изкараме и цяла година с удължителен бюджет, но не можем да провеждаме политики, защото няма да има посока, обясни икономистът.

За да бъдем най-бързо растящата икономика в еврозоната, и то в първата година, трябва да имаме визия за растеж. Може би бюджетът ще бъде най-успешен, не ако гледаме бюджетното салдо, а индикаторите, които променят начина ни на живот, подчерта Петър Ганев.


София / България
  • 1 На камбаната ли да вярвам

    7 2 Отговор
    Не знам какво овладяват тези палячовци, но всеки ден хранителните стоки поскъпват!

    19:50 16.01.2026

  • 2 Моряка

    4 1 Отговор
    "Войната се развиваше добре,докато не се намеси Генералния щаб."( Швейк).

    19:55 16.01.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор
    Къде е вървяло добре бе! Що ги бълвате тия глупости!

    Не знам как е в София, не вярвам да е кой знае колко по-различно, но идете в провинцията, не е нужно да е дълбоката - областните градове и ще видите, че ЕВРО НЯМА!!!

    Касиерките навсякъде се чудят как да връщат, в банките вдигат рамене и казват монети няма - ако искате банкноти! Вървяло добре...

    И изчакай средата на годината, за се махнат двойните цени и ще видиш има ли инфлация или няма!

    ВИЕ СТЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ТЕРОРИСТИ БЕ ПИЧ! ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРОГНИЛОТО ЕВРО Е НИЩО ПОВЕЧЕ ОТ ПРОКАРВАНЕ НА ПОРЕДНАТА ОТРОВНА ИДЕОЛОГИЯ! Приемането на тая провалена валута няма нищо общо с икономиката!

    19:56 16.01.2026

  • 4 Нищо ново по слънжето

    2 0 Отговор
    Всички бoклyци си намериха оправдания да си прехвърлят горещия картоф едни на други в колективната безотговорност.

    20:12 16.01.2026

  • 5 Копеи-кво ще правите с мръсните пари и п

    0 0 Отговор
    Колко трябва да си озлобен, че да си го изкарваш на еврото и ЕС.
    В Иран те гърмят и си на крана, я си написал дивотии, както тука пишат копейките.В Русия ти дават 10 години и ли през балкона, ама тука имало фашизъм.
    ЕС е люлката на демокрацията, високия стандарт и свободното движение.
    С интерес чакаме 31-ви, да видиме с колко милиарда ги удари мафиотите от Кремъл таза смяна на лева.

    20:16 16.01.2026

