Петър Ганев: Въвеждането на еврото вървеше добре, докато депутатите не се върнаха на работа

По-високата инфлация миналата година я видяхме в началото на годината и през лятото, към края на годината имаме леко успокоение. В целия ни регион инфлацията е по-висока, независимо от еврото. На кешова база, може би, сме овладели 3% дефицит, но средносрочно казусът стои. Това заяви икономистът Петър Ганев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Преходът към еврото е по-спокоен от очакваното. Посочват се проблеми, но се говори нормално. Не се стигна до истерясване. Въвеждането на еврото си вървеше добре, докато депутатите не се върнаха на работа, отбеляза той.

Според него КС трябва да се произнесе дали при авариен бюджет може да се променя политиката по доходите. Да вдигнеш заплатите с 5% е обрано решение, което опазва от социално недоволство. Можем да изкараме и цяла година с удължителен бюджет, но не можем да провеждаме политики, защото няма да има посока, обясни икономистът.

За да бъдем най-бързо растящата икономика в еврозоната, и то в първата година, трябва да имаме визия за растеж. Може би бюджетът ще бъде най-успешен, не ако гледаме бюджетното салдо, а индикаторите, които променят начина ни на живот, подчерта Петър Ганев.